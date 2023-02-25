РУС
Россия пытается блокировать работу ОБСЕ, - Блинкен

блінкен

Полномасштабным вторжением в Украину год назад Россия напала и на принципы ОБСЕ – и ежедневно нарушает их и блокирует работу всей организации.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе специального усиленного заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава внешнеполитического ведомства США напомнил, что при создании ОБСЕ был утвержден набор основополагающих принципов, призванных обеспечить мир, включая суверенитет, территориальную целостность, уважение прав человека. Однако "президент Путин напал на эти принципы, начав полномасштабное вторжение в Украину".

Также читайте: Россия должна прекратить войну и полностью вывести войска из Украины - лидеры ОБСЕ

Блинкен добавил, что с тех пор Россия нагло нарушает их каждый день, "стремясь свергнуть демократически избранное правительство Украины, провести фейковый референдум, незаконно пытаясь захватить часть украинской территории после того, как ее попытки стереть идентичность Украины и поглотить страну потерпели неудачу".

"ОБСЕ выполняет чрезвычайно важную работу по расследованию этих зверств (коящихся войск РФ в Украине. - Ред.) и направляет экспертов для беспристрастной отчетности о влиянии российской войны на украинский народ. Россия пытается заблокировать организацию. РФ злоупотребляла правилами, чтобы саботировать бюджет ОБСЕ , заставляя эту организацию работать от месяца до месяца, подрывая способность осуществлять долгосрочное планирование", - подчеркнул госсекретарь США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ОБСЕ Османи обратился к украинцам: Поддержка будет еще более решительной, вы - не одни

Он добавил, что Россия самовольно задержала сотрудников ОБСЕ и удерживает их в заключении уже 10 месяцев: "Эти задержания не имеют никакого оправдания. Москва должна немедленно их уволить".

Вместе с тем госсекретарь США отметил, что, несмотря на препятствия со стороны Москвы, ОБСЕ продолжает выполнять важную работу и начала отдельную внебюджетную программу по поддержке Украины. "Мы призываем все государства приобщиться к развитию этой программы, которая финансируется за счет добровольных взносов", – резюмировал Блинкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы мир был крепким, он должен обеспечить, чтобы Россия не могла отдохнуть, перевооружиться и возобновить войну - Блинкен

ОБСЕ (4897) россия (96910) Блинкен Энтони (937)
+5
Так питання в фінансуванні? То не проблема! Надайте ОБСЄ те фінансування, яке планують надавати Угорщині! І Орбан почне чухатись, і ОБСЄ буде нормально працювати. Що правда, навряд чи це вилікує їхню сліпоту, але все одно - шкоди від них менше, ніж від Орбана.
25.02.2023 10:47 Ответить
25.02.2023 10:47 Ответить
+4
Навіщо вони потрібні в ОБСЄ ?
25.02.2023 10:33 Ответить
25.02.2023 10:33 Ответить
+4
Якщо ця організація і інші організації не змінять принцип при голосуванні, згідно якому одна країна може заблокувати любе рішення , ніяких рішень не буде. А буде пусте обговорення проблем, а не їх вирішення. ОБСЄ , ООН тому і стали конторами для по болакати від котрих вже ніхто ні очікує якісь рішень.
25.02.2023 10:58 Ответить
25.02.2023 10:58 Ответить
Навіщо вони потрібні в ОБСЄ ?
25.02.2023 10:33 Ответить
25.02.2023 10:33 Ответить
На мою думку, треба спитати інше: Чому свинопси, досі у ОБСЄ??? Може то вже "ОБК" - Організація з безпеки кацапстана?
25.02.2023 10:56 Ответить
25.02.2023 10:56 Ответить
Так питання в фінансуванні? То не проблема! Надайте ОБСЄ те фінансування, яке планують надавати Угорщині! І Орбан почне чухатись, і ОБСЄ буде нормально працювати. Що правда, навряд чи це вилікує їхню сліпоту, але все одно - шкоди від них менше, ніж від Орбана.
25.02.2023 10:47 Ответить
25.02.2023 10:47 Ответить
Так не новина. На рахунок грошей, зарплатня не має значення, апетит - так
25.02.2023 10:53 Ответить
25.02.2023 10:53 Ответить
Якщо ця організація і інші організації не змінять принцип при голосуванні, згідно якому одна країна може заблокувати любе рішення , ніяких рішень не буде. А буде пусте обговорення проблем, а не їх вирішення. ОБСЄ , ООН тому і стали конторами для по болакати від котрих вже ніхто ні очікує якісь рішень.
25.02.2023 10:58 Ответить
25.02.2023 10:58 Ответить
Орбан допомагає оркам ***** …
25.02.2023 11:35 Ответить
25.02.2023 11:35 Ответить
«Очень большое царство Европы, населенное очень жестокими, агрессивными, пьяными дикарями под управлением порочного и деспотичного правительства». - Описание России Британской энциклопедией 1782 года издания.
25.02.2023 11:35 Ответить
25.02.2023 11:35 Ответить
А хіба вони щось робили??? Як можна блокувати те, чого немає???
25.02.2023 13:03 Ответить
25.02.2023 13:03 Ответить
Работу?
Ой ржу не могу......
Когда это ОБСЕ работало ВООБЩЕ?
25.02.2023 13:10 Ответить
25.02.2023 13:10 Ответить
Пусть этих слепых и бесхребетных питарасов заблокируют вообще навсегда,а лучше закопают..Абсолютно беспомощная,бесполезная организация,тратящая огромные средства на свое содержание вообще непонятно на что и зачем...Насмотрелся на этих длб..****** на "Бамбассе",разъезжающих на бронированных Тойотах с петушинами флагами ОБСЕ по два метра в вусоту,жрущих постоянно в лучших местных ресторанах и нихера не делающих....Позорники!
25.02.2023 16:00 Ответить
25.02.2023 16:00 Ответить
взагалі не зрозуміло
як російські фашисти винні у вбивстві десятків тисяч людей
просто ходять собі в міжнародну організацію безпеки як ніби нічого не сталося
25.02.2023 16:08 Ответить
25.02.2023 16:08 Ответить
 
 