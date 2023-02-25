Россия пытается блокировать работу ОБСЕ, - Блинкен

Полномасштабным вторжением в Украину год назад Россия напала и на принципы ОБСЕ – и ежедневно нарушает их и блокирует работу всей организации.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе специального усиленного заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава внешнеполитического ведомства США напомнил, что при создании ОБСЕ был утвержден набор основополагающих принципов, призванных обеспечить мир, включая суверенитет, территориальную целостность, уважение прав человека. Однако "президент Путин напал на эти принципы, начав полномасштабное вторжение в Украину".

Блинкен добавил, что с тех пор Россия нагло нарушает их каждый день, "стремясь свергнуть демократически избранное правительство Украины, провести фейковый референдум, незаконно пытаясь захватить часть украинской территории после того, как ее попытки стереть идентичность Украины и поглотить страну потерпели неудачу".

"ОБСЕ выполняет чрезвычайно важную работу по расследованию этих зверств (коящихся войск РФ в Украине. - Ред.) и направляет экспертов для беспристрастной отчетности о влиянии российской войны на украинский народ. Россия пытается заблокировать организацию. РФ злоупотребляла правилами, чтобы саботировать бюджет ОБСЕ , заставляя эту организацию работать от месяца до месяца, подрывая способность осуществлять долгосрочное планирование", - подчеркнул госсекретарь США.

Он добавил, что Россия самовольно задержала сотрудников ОБСЕ и удерживает их в заключении уже 10 месяцев: "Эти задержания не имеют никакого оправдания. Москва должна немедленно их уволить".

Вместе с тем госсекретарь США отметил, что, несмотря на препятствия со стороны Москвы, ОБСЕ продолжает выполнять важную работу и начала отдельную внебюджетную программу по поддержке Украины. "Мы призываем все государства приобщиться к развитию этой программы, которая финансируется за счет добровольных взносов", – резюмировал Блинкен.

