Росія намагається блокувати роботу ОБСЄ, - Блінкен

Повномасштабним вторгненням в Україну рік тому Росія напала й на принципи ОБСЄ - і щодня порушує їх та блокує роботу всієї організації.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив під час спеціального посиленого засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Очільник зовнішньополітичного відомства США нагадав, що під час створення ОБСЄ було затверджено набір основоположних принципів, покликаних забезпечити мир, включаючи суверенітет, територіальну цілісність, повагу до прав людини. Однак "президент Путін напав на ці принципи, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну".

Блінкен додав, що відтоді Росія нахабно порушує їх щодня, "прагнучи повалити демократично обраний уряд України, провести фейковий референдум, незаконно намагаючись захопити частину української території після того, як її спроби стерти ідентичність України і поглинути країну зазнали невдачі".

"ОБСЄ виконує надзвичайно важливу роботу з розслідування цих звірств (які коять війська РФ в Україні. - Ред.) і направляє експертів для неупередженого звітування про вплив російської війни на український народ. Натомість Росія намагається заблокувати організацію. РФ зловживала правилами, щоб саботувати бюджет ОБСЄ, змушуючи цю організацію працювати від місяця до місяця, підриваючи здатність здійснювати довгострокове планування", - наголосив держсекретар США.

Він додав, що Росія свавільно затримала співробітників ОБСЄ й утримує їх в ув’язненні вже 10 місяців: "Ці затримання не мають жодного виправдання. Москва повинна негайно їх звільнити".

Поруч із цим держсекретар США зазначив, що попри перешкоди з боку Москви ОБСЄ продовжує виконувати важливу роботу та започаткувала окрему позабюджетну програму з підтримки України. "Ми закликаємо всі держави долучитися до розвитку цієї програми, яка фінансується за рахунок добровільних внесків", - резюмував Блінкен.

+5
Так питання в фінансуванні? То не проблема! Надайте ОБСЄ те фінансування, яке планують надавати Угорщині! І Орбан почне чухатись, і ОБСЄ буде нормально працювати. Що правда, навряд чи це вилікує їхню сліпоту, але все одно - шкоди від них менше, ніж від Орбана.
25.02.2023 10:47 Відповісти
+4
Навіщо вони потрібні в ОБСЄ ?
25.02.2023 10:33 Відповісти
+4
Якщо ця організація і інші організації не змінять принцип при голосуванні, згідно якому одна країна може заблокувати любе рішення , ніяких рішень не буде. А буде пусте обговорення проблем, а не їх вирішення. ОБСЄ , ООН тому і стали конторами для по болакати від котрих вже ніхто ні очікує якісь рішень.
25.02.2023 10:58 Відповісти
Навіщо вони потрібні в ОБСЄ ?
25.02.2023 10:33 Відповісти
На мою думку, треба спитати інше: Чому свинопси, досі у ОБСЄ??? Може то вже "ОБК" - Організація з безпеки кацапстана?
25.02.2023 10:56 Відповісти
Так питання в фінансуванні? То не проблема! Надайте ОБСЄ те фінансування, яке планують надавати Угорщині! І Орбан почне чухатись, і ОБСЄ буде нормально працювати. Що правда, навряд чи це вилікує їхню сліпоту, але все одно - шкоди від них менше, ніж від Орбана.
25.02.2023 10:47 Відповісти
Так не новина. На рахунок грошей, зарплатня не має значення, апетит - так
25.02.2023 10:53 Відповісти
Якщо ця організація і інші організації не змінять принцип при голосуванні, згідно якому одна країна може заблокувати любе рішення , ніяких рішень не буде. А буде пусте обговорення проблем, а не їх вирішення. ОБСЄ , ООН тому і стали конторами для по болакати від котрих вже ніхто ні очікує якісь рішень.
25.02.2023 10:58 Відповісти
Орбан допомагає оркам ***** …
25.02.2023 11:35 Відповісти
«Очень большое царство Европы, населенное очень жестокими, агрессивными, пьяными дикарями под управлением порочного и деспотичного правительства». - Описание России Британской энциклопедией 1782 года издания.
25.02.2023 11:35 Відповісти
А хіба вони щось робили??? Як можна блокувати те, чого немає???
25.02.2023 13:03 Відповісти
Работу?
Ой ржу не могу......
Когда это ОБСЕ работало ВООБЩЕ?
25.02.2023 13:10 Відповісти
Пусть этих слепых и бесхребетных питарасов заблокируют вообще навсегда,а лучше закопают..Абсолютно беспомощная,бесполезная организация,тратящая огромные средства на свое содержание вообще непонятно на что и зачем...Насмотрелся на этих длб..****** на "Бамбассе",разъезжающих на бронированных Тойотах с петушинами флагами ОБСЕ по два метра в вусоту,жрущих постоянно в лучших местных ресторанах и нихера не делающих....Позорники!
25.02.2023 16:00 Відповісти
взагалі не зрозуміло
як російські фашисти винні у вбивстві десятків тисяч людей
просто ходять собі в міжнародну організацію безпеки як ніби нічого не сталося
25.02.2023 16:08 Відповісти
 
 