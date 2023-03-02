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Новости Война
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Ситуация на границе под контролем. Враг совершает информационные провокации, - Госпогранслужба

зсу,кордон

Ситуация на границе с Россией является контролируемой. Информация о какой-то "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.

Об этом спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил в комментарии Украинской правде, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что ситуация на границе Украины с РФ остается контролируемой. Обстановка непростая из-за обстрелов с территории России, но защитники Украины следят за всей линией границы.

"То, что сейчас разгоняют российские паблики о какой-то украинской ДРГ на территории России, могу отметить, что Украина - не агрессор, наша основная задача оборона и защита от страны-оккупанта.

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Что могло произойти на территории РФ, мне ничего не известно, ведь страна-террорист - это фактически нестабильное образование, которое может сознательно пытаться обвинять Украину во всем", - сказал Демченко.

2 марта росСМИ сообщили, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой.

ФСБ России заявило об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.

В Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

Автор: 

Брянск (117) Госпогранслужба (6538) Демченко Андрей (294)


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Топ комментарии
+5
Судячи з усього то дійсно націоналісти , але - кацапські. Як вони там опинилися , чому і коли , то вже не наші проблеми .
Якщо ті озброєні люди прийшли з України то - всі претензії до прикордонників паРаші ,, чому вони їх пропустили , чи - чому прозівали , ну і т.д. ?
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02.03.2023 13:44
+4
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02.03.2023 13:20
+3
Я довіряю виключно нашим прикордонникам, в московіські фейки - для московитів. Одні терористи з одного підрозділу ніби роблять напад, а інші терористи з того ж підрозділу тіпа їх знищують. Нічого на Цапії не змінилося, одна провокації і брехня!
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02.03.2023 13:20
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02.03.2023 13:20 Ответить
Я довіряю виключно нашим прикордонникам, в московіські фейки - для московитів. Одні терористи з одного підрозділу ніби роблять напад, а інші терористи з того ж підрозділу тіпа їх знищують. Нічого на Цапії не змінилося, одна провокації і брехня!
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02.03.2023 13:20 Ответить
Баданов все розкаже... Чекаємо!
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02.03.2023 13:25 Ответить
У ***** рак. Доповідь закінчено.
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02.03.2023 14:02 Ответить
Отже, вони можуть приїхати до нашої країни, щоб катувати, ґвалтувати, красти та вбивати, а ми не можете їх відвідати?

Комплекс опущеної малоросьні..👇

Інформація про якусь "українську ДРГ" на території РФ є інформаційною провокацією агресора. Джерело:
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02.03.2023 13:29 Ответить
іпсошник
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02.03.2023 15:09 Ответить
"Гляйвіц"!!!
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02.03.2023 13:32 Ответить
и шо он может дать?кроме закрытия границ для потенциального 200 кацапского мяса?что не дай бог война и ракеты полетят?)))или запад подумает "вот какие плохие украинцы напали на кристально чистую расеюшку и перестанут оружием помогать?"))))
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02.03.2023 13:38 Ответить
Бабушка умерла?
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02.03.2023 13:46 Ответить
"Лео"! Вони такі самі "наші" , як ти - "порохобот"
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02.03.2023 14:46 Ответить
іпсошник
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02.03.2023 15:01 Ответить
Судячи з усього то дійсно націоналісти , але - кацапські. Як вони там опинилися , чому і коли , то вже не наші проблеми .
Якщо ті озброєні люди прийшли з України то - всі претензії до прикордонників паРаші ,, чому вони їх пропустили , чи - чому прозівали , ну і т.д. ?
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02.03.2023 13:44 Ответить
Не неси пургу!
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02.03.2023 15:00 Ответить
а може вони із РБ зайшли?
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02.03.2023 15:11 Ответить
Навіть якщо це і москалі придумали якусь провокацію, то я гарантую що вона їм боком вилізе. Не дарма ж у них є приказка : «Што ні дєлаєт дурак - всьо он дєлаєт нє так!»
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02.03.2023 14:09 Ответить
 
 