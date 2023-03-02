Ситуация на границе под контролем. Враг совершает информационные провокации, - Госпогранслужба

Ситуация на границе с Россией является контролируемой. Информация о какой-то "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.

Об этом спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил в комментарии Украинской правде, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что ситуация на границе Украины с РФ остается контролируемой. Обстановка непростая из-за обстрелов с территории России, но защитники Украины следят за всей линией границы.

"То, что сейчас разгоняют российские паблики о какой-то украинской ДРГ на территории России, могу отметить, что Украина - не агрессор, наша основная задача оборона и защита от страны-оккупанта.

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Что могло произойти на территории РФ, мне ничего не известно, ведь страна-террорист - это фактически нестабильное образование, которое может сознательно пытаться обвинять Украину во всем", - сказал Демченко.

2 марта росСМИ сообщили, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой.

ФСБ России заявило об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.

В Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.