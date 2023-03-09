Мать Александра Мациевского узнала своего сына на видео с расстрелом россиянами украинского воина: "Я даже крикнула: "Саша!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На кадрах, где российские военные расстреливают украинского военнослужащего, жительница Нежина Параска Демчук узнала своего сына, как и в 119 бригаде сил территориальной обороны подтвердили, что в кадре именно военнослужащий Александр Мациевский.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Суспільне.Чернігів.
Александру Мациевскому было 42 года. До полномасштабного вторжения он был электромонтером в Киеве, после 24 февраля добровольцем направился к территориальной обороне Нежина. Весной защищал Черниговщину в составе 119 бригады сил территориальной обороны. В конце 2022 года подразделение выполняло задачи в Донецкой области. Которое держит позиции у Соледара, он матери не рассказывал.
"Он никогда не любил, чтобы мы прощались. Он когда шел, то они знали, что идут, а он вернулся, перекрестился, перекрестил дом и себя, со мной попрощался. Сказал: "Мамочка, ты так состарилась". А я сказала, что, сын, такое время, что я переживаю, а он: "Мама, спасибо тебе за жизнь"".
Мама расстрелянного Параска Демчук. ФОТО: Суспільне Чернігів
29 декабря он позвонил матери. Это был их последний разговор.
"Мамочка, береги себя!" Береги себя!" И все. А я так плакала и говорила: "Сыночек, ты главное себя береги!". Я будто почувствовала, и сказала, что ты себя сохрани для меня. Я выживу, а ты для меня себя сохрани".
Детское фото Александра Мациевского. ФОТО: Суспільне Чернігів
30 декабря 2022 года Александр и четверо его побратимов были на задании, с которого никто не вернулся. Это был стрелковый бой вблизи Соледара.
"Сразу завязалось тяжелое стрелковое сражение, мы получили непосредственный контакт с нашим врагом, и с первых минут получили определенные потери. К сожалению, потеряли связь с группой, где находился Александр Мациевский вместе с четырьмя военнослужащими. Как только мы пытались подойти, сразу была опасность потерять еще больше людей", — рассказал командир подразделения Александр.
Командир подразделения Александр. ФОТО: Суспільне Чернігів
Обстоятельства гибели Александра Мациевского были неизвестны до 6 марта. В этот день в социальных сетях появилось видео, которое россияне сняли на телефон расстрел украинского военнослужащего. Это произошло сразу после слов: "Слава Украине".
"Я ночь не спала, оно мне мерещится. Но какая-то легкость появилась и какой-то лучик, что я увидела, как погиб мой сын. И это так тяжело, но я, правда, будто увидела характер моего сына, такого стойкого, несокрушимого, потому что он сказал: "Мама, я в плен никогда не сдамся". Он даже ночью повторял вот это: "Слава Украине". Он настолько был боевой, столь смелый и бесстрашный, что я вам передать не могу".
Фотография Параски и ее сына. ФОТО: Суспільне Чернігів
По должности Александр был снайпером, но в том бою он был с автоматом, говорит его командир подразделения. На видео военнослужащий уже без амуниции и бронежилета у вырытой в земле ямы.
"Никаких сомнений у меня нет. На это указывает несколько признаков, связанных с личностью человека, с тем, как он держится. Все люди, и я, служивший с ним, узнают без сомнения его голос, его мимику, специфическое и характерное ранение брови, элементы одежды и этот шеврон. Я склонен считать, что Александра забрали, и учитывая, что он стоит в ямке без оружия и без снаряжения, его заставили выкапывать себе могилу и все, что смогли сделать это дать ему последнюю сигарету", — рассказал командир подразделения Александр.
Во время обмена тело Александра Мациевского было возвращено в Украину. В справке о причине смерти указано, что погиб мужчина от ранения в результате действия огнестрельного оружия.
"Я нашла в себе силы и посмотрела это видео и я сравнивала. Когда я была на опознании тела, то с плеча две дыры пробиты в сердце, со второго плеча пробиты две, в правой стороне дыра, а голова была провалена. Лица не было, была только эта бровь и у него даже наклейка там. Его грудь, его фигуру, руки я узнала".
Похоронили Александра Мациевского 14 февраля в Нежине.
Могила Александра Мациевского. ФОТО: Суспільне Чернігів
"Действительно была предварительная информация, что утраченный военнослужащими солдат относится к 30-й механизированной бригаде, но это было с долей вероятности. Мы провели свое расследование и общались с мамой погибшего, с сыном, с побратимами, с командиром взвода и по разным признакам мать узнала , сын узнал, его друзья и товарищи узнали, что это он", - говорит начальник службы по связям с общественностью 119-й бригады территориальной обороны Сергей Калиниченко.
Как известно, 6 марта в сети появилось видео, на котором российские оккупанты расстреливают пленного украинского солдата за слова "Слава Украине". Кадры получили широкий публичный резонанс. Минимальное количество информации о времени и месте этого преступления привело к тому, что украинский Герой идентифицировался с двумя людьми.
В фейсбуке 30-й отдельной механизированной бригады отмечалось, что на кадрах солдат этого подразделения Тимофей Шадура, но подчеркивалось, что это "предварительные данные".
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в блоге написал, что это солдат роты огневой поддержки 163-го батальона Территориальной обороны города Нежин 119-й бригады сил ТРО Александр Игоревич Мациевский.
8 марта Региональное управление Сил ТрО "Північ" Вооруженных сил Украины официально заявило, что на кадрах – солдат Александр Мациевский.
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- какая разніца?
Зе майже у такий спосіб .... Журавля.
Хто розмінував Азовське узбережжя Маріуполя?
Хто відвів війська з півночі Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини?
Хто скоротив слад та фінансування ЗСУ?
До кого у січні 2022 особисто приїздив голова ЦРУ з попередженням?
...
...
.. "орки", чи "зелені"
- какая разніца?
Зе майже у такий спосіб .... Журавля.
Але є тут і декілька важливих речей. *За словами Вільяма Бернса, це Байден дав йому пряме доручення особисто попередити Зеленського. Американці контролювали не тільки московські еліти, вони бачили, що і у владі Зеленського нічого не роблять, щоб уникнути геноциду українців. Попередження передані через Буданова в листопаді 2021 під час його перебування у США, нічого не дали. Американці тоді весь час дивувалися чому наші не риють окопи. Відповідь на цю загадку нижче. Але Байден повів себе абсолютно як чесна людина. Всі нарікання на партнерів, які команда Зеленського постійно сіє в українському суспільстві, - просто підлі наклепи на наших друзів. А тепер важливіше: *Реалізувавши отримані розвіддані про Гостомель - в Гостомелі можна було створити пастку для росіян. Ми могли оточити і взяти у полон весь російський десант. Захопи ми півтисячі найкращих російських бійців і полонених з Азовсталі ми б уже давно повернули додому. *Ми могли уникнути розправ у Бучі. Натомість тисячі українців за закликом своєї депутатки зі "слуги народу" Василевської-Смаглюк "сидіти вдома, там зараз найбезпечніше місце" потрапили в руки вбивць. *Тут цікаві дати: 16 січня - розмова Бернса-Зеленського, а вже за 2 тижні в перших числах лютого - 4-у бригаду НГУ виводять з Гостомеля. Те саме роблять з всією артилерією ЗСУ, яку відвели з Київщини. Тобто отримавши дані про удар на Гостомель, Зеленський тут же прибирає війська (або не зупиняє їх "плановий" відвід) з Гостомеля. *Жодних укріплень на Київщині не будують. *Командувач 4-ї бригади Артем Іллюхін: "Даних про підготовку удару на Гостомель у командування 4-ї бригади на той час не було"(с). Тобто Зеленський ПРИХОВАВ отримані ним дані ЦРУ від командування ЗСУ і НГУ. *Чомусь всі генерали ЗСУ, що вже дали інтерв'ю в ЗМІ, твердять одне і те: удару з Півночі не очікували, готувалися до загострення лише в зоні ООС. Як таке може бути, якщо Вільям Бернс надав дані про удар із Півночі? Легко. Зеленський ці дані від всіх приховав. Цим Зеленський зірвав підготовку оборони столиці. *Дивні дії Зеленського мають продовження. Вже на другий день вторгнення Зеленський посилає переговорну делегацію в білорусь. Попередньо ця делегація приймає всі умови ворога. Буданов за власними ж твердженнями, засилає шпигуна в нашу делегацію, наче це вже делегація ворога, з завданням "затягувати переговори". *Борис Філатов, мер Дніпра, за завданням від Офісу Президента підбурює "мерів обложених міст", Маріуполя, Харкова, Чернігова, "підтримати новуконфігурацію", в разі, якщо "президент прийме подібні рішення" про "федералізацію України, отказ от НАТО, отказ от Крима". Оцінку цьому всьому має давати слідство. *Всі демонстративні відвідування Зеленським Маріуполя напередодні вторгнення, навчань на Херсонщині, навчань на Зміїному - просто кіно. Зйомки дорогого відеороліка. В дійсності підготовка не відбувалася. *Удар на Гостомель і взяття Києва за 3 дні - має пряму паралель з захопленням аеропорту Кабула і блискавичним захопленням палацу Аміна радянським десантом 27 грудня 1979 року. Пропагандисти Банкової подають це як тупість росіян. Насправді це була серйозно підготовлена операція з задіянням усіх засобів. В тому числі задіянням всієї агентури всередині України. А особливо на найвищих щяблях влади. Ця агентура не могла мати іншого завдання окрім "расчистить путь нашему десанту". *Розвідка ГУР ще в 2019 поклала на стіл Зеленському дані про зв'язки Єрмака з російськими спецслужбами і кримінальними колами. Зеленський їх проігнорував. Далі були врятовані ним особисто вагнерівці. Непокараний злочин привів до нового злочину. Після слів Бернса, впевнений, ми маємо готову кримінальну справу. Є все для процедури імпічменту і максимального тюремного строку. П.С. У фільмі Дмитра Комарова, який дійсно вийшов дуже непоганим, є один момент: зелені можновладці розповідають йому, як "готувалися" і ось навіть підірвали деякі мости на північному напряму. Але вони приховують, що закласти вибухівку під ці мости за декілька тижнів до вторгнення було низовою ініціативою розвідників. Вони це здійснили без наказу Буданова. Ці люди з засекреченими ім'ями врятували нашу країну і всіх нас. Але за це вони не нагороджені досі. Замість цього отримали від Буданова істерику: "какого +уя підривали щось самі!".
Джон Сміт
Зеленський погано командує і ми програємо? чи може погано представляє країну на міжнародній арені?
якщо ви хочете щоб у вас кожен посадовець усюди і завжди був 1000% правим, вам в Північну Корею, таварісч
Чим?
Там, де Зе лізе командувати - там втрати. Як Лисичанськ.
Коли Зе та кріт-Єрмак не знали плани ГШ - так відразу успіх: Ізюм-Балаклія та Херсон.
Що Зе може, якщо їм самим керує Єрмак?
Гундосити відосики?
Вголос читати написані кимось тексти?
На міжнародній арені його лише терплять!
https://telegra.ph/file/fc49634ef36686a25c10d.jpg 🏛️Путинские медиа-площадки сейчас с вдохновением раскручивают тезис о конфликте Ермака с главкомом Залужным. Кючевой тезис выглядит так, Залужный мол, предлагал вывести войска из Бахмута на более пригодные для обороны позиции, а Офис президента не соглашался, пытаясь сделать из Бахмута "Сталинград" и раскрутить на нем генерала Сырского. В противовес Залужному.
🤭Путинские ТГ-каналы договорились до того, что мол Залужного чуть ли не заставили согласиться с идеей продолжать оборону Бахмута на совещании у Зеленского.
🤗Авторитетно заявляем, бред полный. Во-первых, все кто сталкивался с Залужным знают, заставить его делать то чего он не хочет, практически нереально. Тем более, сейчас, когда речь о существовании страны, под командованием Залужного все ВСУ, а за спиной у него британские партнеры. Надорвется ОП его заставлять.
🤷🏻♂️Во-вторых. На совещании у президента, Зеленский действительно спросил Залужного и Сырского считают ли они нужным продолжать бои в Бахмуте? И Сырский, и Залужный действительно заявили, что продолжать оборонять Бахмут они считают нужным.
🤔А вот теперь, резонно спросить, почему Залужный (а значит и генштаб, во главе с генералом Шапталой) решили что оборонять Бахмут имеет смысл?
😉Да очень просто. Потому что Залужный продолжает реализовывать стратегию, которой он придерживается с начала вторжения. Он изматывает россиян в обороне, с целью дальнейшего перехода в наступление. Залужный все реализовал как по нотам. Враг был отброшен от Киева и был принужден убраться от Чернигова и Сум. Все лето ВСУ изматывали русских на Донбасе. А осенью (когда уже не было изнуряющей жары, но до наступления распутицы) ВСУ освободили ряд территорий, в т ч единственный захваченый русскими областной центр. И вот когда дороги раскисли и ударили морозы, Залужный снова перевел ВСУ в режим обороны, т к знает, не атаковать российское командование не может. По многим причинам. Например, весной в полную силу заработают западные санкции, а т ч ограничения цен на нефть.
😇По отношению к плану ОП о генеральной битве у "крепости Бахмут", Залужный избрал линию поведения согласно китайской поговорки, сидеть у берега реки и наблюдать как возле тебя проплывет труп твоего врага. Пляски Сырского возле Бахмута полностью вкладывались в его генеральный план. Залужный просто не мешал Сырскому проявить себя в полную силу. И Сырский проявил. Соледар был сдан, "единый телемарафон" рассказывал "Соледар держится" когда он уже числился сданным на штабной "Дельте". А теперь вот и Бахмут в полуокружении.
😨Провал Сырского стал очевиден в ОП. От окружения своих вчерашних покровителей Сырский узнал, что его собираются слить. И не просто. Именно на Сырского власть собралась повесить вину за потерю Бахмута. Перепугавшись такой перспективы, Сырский побежал за помощью к Залужному.
🤫Встреча была не публичной. О чем они там говорили и до чего договорились нам неизвестно. Однако, мы точно знаем, Валерий Залужный не тот человек которого можна запросто кинуть, когда он спас тебя от неминуемой катастрофы. Видимо Сырский сумел убедить своего командующего в том, что его лучше спасти. И планам Залужного это не противоречило. Именно после этого Залужный поддержал идею продолжать оборону Бахмута.
😎Что за этим последует мы не знаем. Однако, мы предполагаем, что Залужный имеет некий план, который будет реализован в ближайшее время. В ходе реализации плана, Сырский выступит исполнителем воли Залужного, а не самостоятельной фигурой. Таким образом Залужный поставит ОП шах и мат. Он не только разобьет планы ОП, но и не даст им ввести в игру новую фигуру, вместо уже удобного для Залужного Сырского. Ермак сделать с этим не может вообще ничего. Специалисты по пиару и сериалам - полные профаны на поле боя.
✒️Следим за событиями, они обещают нам много неожиданностей.
Хотілось би дізнатися, насамперед, яким чином відео потрапило в мережу.
Єдиним аргументом, який давав би вам право так категорично заперечувати слова матері і судмедексперта - це якщо б ви особисто дуже добре знали б Шадуру.
Якщо ж ви особисто з ним не знайомі - то все, що ви тут накалякали не має жодного значення.
А якийсь васьок побачив пару фоток і зробив однозначний висновок "це точно Шадура"?
Просто чимось схожий. Ті хто це робили, вони знають для чого...
Takogo Geroja vbyly 😭 Zny6jut´ zvit nazii 😭 Serze pla4e 😨
Всій кацапні довічно горіти у пеклі!!!
********* має бути зруйнована!!!
Щирі співчуття рідним🙏
Кров людська не водиця, проливати марно її, не годиться!!!
За Бійців Україн треба не тільки посади отримувати та нагороди, а і відповідати!!
Что делает это преступление более жестоким, так как в этом случае у тех кто расстрелял не могло быть в отношении жертвы "состояния аффекта"!
Но что бы утверждать о том, был ли ОН или кто то другой на видео расстрела нужны ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЭКСПЕРТИЗЫ !!!
--- щире. загально--людське спвчуття...
сили .небесної. ---пережити таку втрату...
і вічна вдячність Вам .за сина--ГЕРОЯ ...