Мать Александра Мациевского узнала своего сына на видео с расстрелом россиянами украинского воина: "Я даже крикнула: "Саша!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На кадрах, где российские военные расстреливают украинского военнослужащего, жительница Нежина Параска Демчук узнала своего сына, как и в 119 бригаде сил территориальной обороны подтвердили, что в кадре именно военнослужащий Александр Мациевский.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Суспільне.Чернігів.

Александру Мациевскому было 42 года. До полномасштабного вторжения он был электромонтером в Киеве, после 24 февраля добровольцем направился к территориальной обороне Нежина. Весной защищал Черниговщину в составе 119 бригады сил территориальной обороны. В конце 2022 года подразделение выполняло задачи в Донецкой области. Которое держит позиции у Соледара, он матери не рассказывал.

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"Он никогда не любил, чтобы мы прощались. Он когда шел, то они знали, что идут, а он вернулся, перекрестился, перекрестил дом и себя, со мной попрощался. Сказал: "Мамочка, ты так состарилась". А я сказала, что, сын, такое время, что я переживаю, а он: "Мама, спасибо тебе за жизнь"".

Мама расстрелянного Параска Демчук. ФОТО: Суспільне Чернігів

29 декабря он позвонил матери. Это был их последний разговор.

"Мамочка, береги себя!" Береги себя!" И все. А я так плакала и говорила: "Сыночек, ты главное себя береги!". Я будто почувствовала, и сказала, что ты себя сохрани для меня. Я выживу, а ты для меня себя сохрани".

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Детское фото Александра Мациевского. ФОТО: Суспільне Чернігів

30 декабря 2022 года Александр и четверо его побратимов были на задании, с которого никто не вернулся. Это был стрелковый бой вблизи Соледара.

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"Сразу завязалось тяжелое стрелковое сражение, мы получили непосредственный контакт с нашим врагом, и с первых минут получили определенные потери. К сожалению, потеряли связь с группой, где находился Александр Мациевский вместе с четырьмя военнослужащими. Как только мы пытались подойти, сразу была опасность потерять еще больше людей", — рассказал командир подразделения Александр.





Командир подразделения Александр. ФОТО: Суспільне Чернігів

Обстоятельства гибели Александра Мациевского были неизвестны до 6 марта. В этот день в социальных сетях появилось видео, которое россияне сняли на телефон расстрел украинского военнослужащего. Это произошло сразу после слов: "Слава Украине".

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"Я ночь не спала, оно мне мерещится. Но какая-то легкость появилась и какой-то лучик, что я увидела, как погиб мой сын. И это так тяжело, но я, правда, будто увидела характер моего сына, такого стойкого, несокрушимого, потому что он сказал: "Мама, я в плен никогда не сдамся". Он даже ночью повторял вот это: "Слава Украине". Он настолько был боевой, столь смелый и бесстрашный, что я вам передать не могу".

Фотография Параски и ее сына. ФОТО: Суспільне Чернігів

По должности Александр был снайпером, но в том бою он был с автоматом, говорит его командир подразделения. На видео военнослужащий уже без амуниции и бронежилета у вырытой в земле ямы.

"Никаких сомнений у меня нет. На это указывает несколько признаков, связанных с личностью человека, с тем, как он держится. Все люди, и я, служивший с ним, узнают без сомнения его голос, его мимику, специфическое и характерное ранение брови, элементы одежды и этот шеврон. Я склонен считать, что Александра забрали, и учитывая, что он стоит в ямке без оружия и без снаряжения, его заставили выкапывать себе могилу и все, что смогли сделать это дать ему последнюю сигарету", — рассказал командир подразделения Александр.

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Во время обмена тело Александра Мациевского было возвращено в Украину. В справке о причине смерти указано, что погиб мужчина от ранения в результате действия огнестрельного оружия.

"Я нашла в себе силы и посмотрела это видео и я сравнивала. Когда я была на опознании тела, то с плеча две дыры пробиты в сердце, со второго плеча пробиты две, в правой стороне дыра, а голова была провалена. Лица не было, была только эта бровь и у него даже наклейка там. Его грудь, его фигуру, руки я узнала".

Похоронили Александра Мациевского 14 февраля в Нежине.

Могила Александра Мациевского. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Действительно была предварительная информация, что утраченный военнослужащими солдат относится к 30-й механизированной бригаде, но это было с долей вероятности. Мы провели свое расследование и общались с мамой погибшего, с сыном, с побратимами, с командиром взвода и по разным признакам мать узнала , сын узнал, его друзья и товарищи узнали, что это он", - говорит начальник службы по связям с общественностью 119-й бригады территориальной обороны Сергей Калиниченко.

Как известно, 6 марта в сети появилось видео, на котором российские оккупанты расстреливают пленного украинского солдата за слова "Слава Украине". Кадры получили широкий публичный резонанс. Минимальное количество информации о времени и месте этого преступления привело к тому, что украинский Герой идентифицировался с двумя людьми.

В фейсбуке 30-й отдельной механизированной бригады отмечалось, что на кадрах солдат этого подразделения Тимофей Шадура, но подчеркивалось, что это "предварительные данные".

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в блоге написал, что это солдат роты огневой поддержки 163-го батальона Территориальной обороны города Нежин 119-й бригады сил ТРО Александр Игоревич Мациевский.

8 марта Региональное управление Сил ТрО "Північ" Вооруженных сил Украины официально заявило, что на кадрах – солдат Александр Мациевский.