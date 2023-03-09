В НАТО не до конца понимают ситуацию в Бахмуте, - Череватый
Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Бахмут падет в ближайшие дни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Хочу сказать, что последняя война с которой НАТО имела более касающиеся отношения - это были войны в бывшей Югославии, которые были значительно меньше по объему и применению войск и т.д. Так они более привыкли к стабилизационным, учебным или миротворческим миссиям", - сказал он.
Военный отметил, что, как следствие, Альянсу в целом трудно понять логику войны, которую РФ сегодня ведет против Украины.
"Они чисто прагматично с сухими расчетами к этому подходят, иногда не понимая, что украинцы, будучи год в такой войне, наработали гораздо большую устойчивость и мощь тактических решений. Следовательно, я думаю, что НАТО это изучают, и им дальше нужно это все изучать. Думаю, что к таким заявлениям надо относиться с уважением, но с пониманием того, что всей ситуации они до конца не понимают", – объяснил представитель восточной группировки войск.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оборона Бахмута может упасть в ближайшие дни.
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тобто у 150 млрд входить не лише зброя , а й фінансова допомога на десятки млрд дол .. Зарплати бюджетникам , пенсії , дороге енергетичне обладнання і все інше , це все зараз - допомога Заходу . Бо увесь бюджет країни в нас зараз - йде на військові цілі .
До того ж багато наданої на цю суму зброї , ще в дорозі до України ( танки наприклад , системи ППО " Петріот , Іріс Т , та багато ін ) . А ту яку надавали на протязі минулого року , ну так , вона ж не вічна ,, частина її вже знищена , частина на ремонті ,, ********** використані і т.д.
Як би там не було , у кацапні зброї ще залишилось більше в рази від нас , хоча і їхні склади теж - добряче спорожніли .
Проблема ще в тому що - зброя від Заходу , надходить занадто повільно , і вона одразу ж і використовується ,, тому для наступу нам потрібно її накопичувати - місяцями , і саме тому й доводиться зараз - економити на всьому , на *********** та ін .
Та й зброя нам потрібна - наступального характеру , а нам цілий рік постачали більше - оборонного .
Ай. Я краще промовчу.
А эту вашу фсбшную заготовку про конфлик украинского политического руководства с военными я слышу с самого начала войны. Даже путлер опозорился призывая военых договариваться. Че забыли? Или методичка не велит вспоминать?
Че интернетом умеете пользоваться только местами? Ловите ссылку https://gordonua.com/blogs/sergey-sidorenko/spartc-ne-byla-avtorom-i-lobbistom-zakona-o-lend-lize-bayden-podaril-ey-ruchku-prosto-kak-pervomu-chlenu-kongressa-ukrainskogo-proishozhdeniya-1616861.html
@War_Mapper
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https://twitter.com/War_Mapper/status/1633622683987460099 Карта приближенной ситуации вокруг города Бахмут крупным планом. добился дальнейших успехов на юге города.
Вони її не до кінця , а ВЗАГАЛІ не розуміють . І не тільки в Бахмуті , а і в цілому . Бо НАТО знаходиться в Брюсселі , а наші - в Бахмуті .
Чого тільки варті заяви НАТО на початку війни , про - падіння Києва наприклад , - за три дні . !!
А в нас Боневтік готовий посилати на смерть скільки завгодно, тим паче що наші втрати засекречені щоб не портити рейтинги говнокомандуючому. А в пиз@діж ОПешних підлабузників про співвідошення втрат 1 до 7 не вірить ніхто....крім самих підлабузників.
І доки задкувати , до Дніпра , чи і взагалі до Львова . ? Де , в якому місті вже можна буде зупинитись , так щоб далі можна було вже не відступати ?
І що значить - посилати на смерть . ? Посилають солдат на війну з ворогом , з окупантом , а там завжди чатує смерть . Смерть повсюди , на любій ділянці фронту , і навіть в тилу .. Он там на сусідній гілці описується як ховають цілу родину , яку кацапня вбила в Запоріжжі , далеко від фронту . Жах .
Десь смертей більше , як у Бахмуті , бо там велика інтенсивність бойових дій , десь менше , але вона є повсюди . І буде , аж поки не закінчиться війна . Нічого з цим не зробиш .
Так ось такі заяви посадовців мають чимось підкріплятись - наприклад їх звільненням у випадку якщо партнери праві. Чи хоча б вибаченням на колінах та визнанням що вони були не праві, чи що вони брехали но тоді у них мають бути докази та виправдання для чого вони це робили.
І хай почне вибачатись на колінах нейвеличніший стратег всіх часів і народів, який продовж всієї своєї каденції впевнено вів країну до сдачі ворогу.
Промедление с поставками вооружения, торговля в вопросах санкций , ежедневно обходятся украинцам тысячами жизней её героических воинов, так бесконечно продолжаться не может, найдутся трезвые политики в Европе и Америке, которые это поймут?
Дайте все виды современного вооружения украинской армии, чтобы она имела возможность адекватно отвечать рашистам на их варварские бомбардировки мирных украинских городов , пока путинские фашисты не умоются собственной кровью, они не успокоятся, поймите вы это!!
Боюся щоб і тут не було ще чогось погірше бо продовження оборони Бахмута це політичне рішення, яке тяжіє над військовою доцільністью.
буде... все буде... колись потім...