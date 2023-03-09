В НАТО не до конца понимают ситуацию в Бахмуте, - Череватый

Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Бахмут падет в ближайшие дни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Хочу сказать, что последняя война с которой НАТО имела более касающиеся отношения - это были войны в бывшей Югославии, которые были значительно меньше по объему и применению войск и т.д. Так они более привыкли к стабилизационным, учебным или миротворческим миссиям", - сказал он.

Военный отметил, что, как следствие, Альянсу в целом трудно понять логику войны, которую РФ сегодня ведет против Украины.

"Они чисто прагматично с сухими расчетами к этому подходят, иногда не понимая, что украинцы, будучи год в такой войне, наработали гораздо большую устойчивость и мощь тактических решений. Следовательно, я думаю, что НАТО это изучают, и им дальше нужно это все изучать. Думаю, что к таким заявлениям надо относиться с уважением, но с пониманием того, что всей ситуации они до конца не понимают", – объяснил представитель восточной группировки войск.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оборона Бахмута может упасть в ближайшие дни.

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