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Новости Война
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В НАТО не до конца понимают ситуацию в Бахмуте, - Череватый

бахмут,зсу

Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Бахмут падет в ближайшие дни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Хочу сказать, что последняя война с которой НАТО имела более касающиеся отношения - это были войны в бывшей Югославии, которые были значительно меньше по объему и применению войск и т.д. Так они более привыкли к стабилизационным, учебным или миротворческим миссиям", - сказал он.

Военный отметил, что, как следствие, Альянсу в целом трудно понять логику войны, которую РФ сегодня ведет против Украины.

"Они чисто прагматично с сухими расчетами к этому подходят, иногда не понимая, что украинцы, будучи год в такой войне, наработали гораздо большую устойчивость и мощь тактических решений. Следовательно, я думаю, что НАТО это изучают, и им дальше нужно это все изучать. Думаю, что к таким заявлениям надо относиться с уважением, но с пониманием того, что всей ситуации они до конца не понимают", – объяснил представитель восточной группировки войск.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оборона Бахмута может упасть в ближайшие дни.

Читайте: Актуальность удерживания Бахмута постоянно только растет, - Сырский

НАТО (10086) Бахмут (1604) Столтенберг Йенс (1620) ВСУ (6695)


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Топ комментарии
+21
Вони до кінця і зелю не розуміють
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09.03.2023 13:14 Ответить
+17
Наступати без зменшення наступального потенціалу ворога, стратеХ-домогосподарка !?
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09.03.2023 13:35 Ответить
+12
Єдиний хто на 100% знає і розуміє ситуацію в Бахмуті це агент ФСБ єрмак!
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09.03.2023 13:31 Ответить
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Вони до кінця і зелю не розуміють
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09.03.2023 13:14 Ответить
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09.03.2023 13:21 Ответить
я теж хочь і в украіні не в ес
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09.03.2023 15:26 Ответить
І не те щоби впав, і не те щоби ні !
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09.03.2023 13:15 Ответить
В НАТО мабуть розуміють,що вони дають багато зброї,а наступу немає,бо зброя НАТО,котру дають , іде в Бахмут,цінності для України , в утримані котрого, натівські війскові не бачуть
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09.03.2023 13:27 Ответить
Наступати без зменшення наступального потенціалу ворога, стратеХ-домогосподарка !?
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09.03.2023 13:35 Ответить
Як думаєш, як збільшується наступальний потенціал України (жива сила плюс війскова техніка) в цій м'ясорубці.???Адже очевидно,що в ній є втрати обопільні???стерх мабуть?
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09.03.2023 15:55 Ответить
А при наступлении потерь нет, умник? При наступлении у Украины будет ещё больше потерь
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09.03.2023 20:01 Ответить
читай уважно.Адже очевидно,що в ній є втрати обопільні???стерх мабуть?
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09.03.2023 21:03 Ответить
Потери у защищаются стороны меньше, так как выгоднее действовать ВСУ, безрассудно атаковать или отбиваться от орды сидя в обороне?! Очевидно что меньше теряя людей Украина имеет возможность откладывать запасы, пока кацапня теряет по бригаде в сутки.
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10.03.2023 00:16 Ответить
зі США, звісно, відніше...
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09.03.2023 13:48 Ответить
багато зброї ??? Це що - прикол такий ?
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09.03.2023 14:07 Ответить
«Союзники по НАТО за останній рік підтримали Україну військовою та фінансово-економічною допомогою на суму близько 150 млрд євро»(((https://uaprom.info/news/187907-stoltenberg-ozvuchiv-zagalnu-vartist-vijskovoyi-dopomogi-********.html )))
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09.03.2023 15:48 Ответить
підтримали Україну військовою та фінансово-економічною допомогою ))
тобто у 150 млрд входить не лише зброя , а й фінансова допомога на десятки млрд дол .. Зарплати бюджетникам , пенсії , дороге енергетичне обладнання і все інше , це все зараз - допомога Заходу . Бо увесь бюджет країни в нас зараз - йде на військові цілі .
До того ж багато наданої на цю суму зброї , ще в дорозі до України ( танки наприклад , системи ППО " Петріот , Іріс Т , та багато ін ) . А ту яку надавали на протязі минулого року , ну так , вона ж не вічна ,, частина її вже знищена , частина на ремонті ,, ********** використані і т.д.
Як би там не було , у кацапні зброї ще залишилось більше в рази від нас , хоча і їхні склади теж - добряче спорожніли .
Проблема ще в тому що - зброя від Заходу , надходить занадто повільно , і вона одразу ж і використовується ,, тому для наступу нам потрібно її накопичувати - місяцями , і саме тому й доводиться зараз - економити на всьому , на *********** та ін .
Та й зброя нам потрібна - наступального характеру , а нам цілий рік постачали більше - оборонного .
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09.03.2023 17:02 Ответить
Зброя більш-менш, зі снарядами повний швах. Не вірите? Спитайте в інших. Коли замість 120 привозять 119 воно не працює, а надана партія велика. Коли ідуть уже списані снаряди які не підірвали, а закопали. А там із залпу в 16 летить чотири. І це добре, бо може й один(((
Ай. Я краще промовчу.
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09.03.2023 20:05 Ответить
В войсках творится черти что, все держится на одном энтузиазме
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10.03.2023 00:17 Ответить
хлопче гуляй на чебурнет..давно бачімо в тобі гнідк фсбешну
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09.03.2023 15:28 Ответить
Хіба можна зрозуміти і осягнути, стратегічні задуми найвеличнішого з найвелдичніших стратегів ********** і майбутнього вови Zєльонського?
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09.03.2023 13:27 Ответить
Хоч хтось сказав,до столтенберг довбой@б.👍
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09.03.2023 13:30 Ответить
Єдиний хто на 100% знає і розуміє ситуацію в Бахмуті це агент ФСБ єрмак!
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09.03.2023 13:31 Ответить
И каким боком Ермак к Бахмуту? Кто в теме так это Сырский.
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09.03.2023 16:01 Ответить
https://www.president.gov.ua/news/andrij-yermak-i-valerij-zaluzhnij-proveli-telefonnu-rozmovu-81525(%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://www.president.gov.ua/news/andrij-yermak-i-valerij-zaluzhnij-proveli-telefonnu-rozmovu-81525(Сирський буде виконувати те.що будутьвід нього вимагати єрмак і "зе" (саме такому порядку
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09.03.2023 16:23 Ответить
Удивительно, у Заложного к Ермаку претнзий нет, но вы ведь знаете лучше И у американцев вопросов к нему нет, и к работе группы Ермака-Макфола нет. Но вам же в методичке написали, что Ермак - это зло
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09.03.2023 16:49 Ответить
И у американцев вопросов к нему нет,( в курсі про американські "вопросы" и к работе группы Ермака-Макфола нет. Но вам же в методичке написали, что Ермак - это зло А це що???-https://www.radiosvoboda.org/a/news-spartz-mzs-yermak/31936238.html
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09.03.2023 18:49 Ответить
Ссылка на претензии от тетки выступавшей против помощи украине Браво!
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10.03.2023 00:22 Ответить
Пишучи це, Ти видаєш себе цілком "як не зелелений і не лох" https://tsn.ua/svit/bayden-peredav-ruchku-yakoyu-********-lend-liz-dlya-********-senatorci-************-pohodzhennya-2057953.html.%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%90 https://tsn.ua/svit/bayden-peredav-ruchku-yakoyu-********-lend-liz-dlya-********-senatorci-************-pohodzhennya-2057953.html. І Україна ,пишийолопе, з великої букви.
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10.03.2023 10:06 Ответить
А вы бы, прежде чем давать ссылку, изучили бы вопрос, тогда узнали бы, что Спартц к закону никаким боком (даже была против), а пригласили ее как "первую этническую украинку в Конгрессе".
А эту вашу фсбшную заготовку про конфлик украинского политического руководства с военными я слышу с самого начала войны. Даже путлер опозорился призывая военых договариваться. Че забыли? Или методичка не велит вспоминать?
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11.03.2023 07:46 Ответить
"А вы бы, прежде , изучили бы вопрос"- давай проходь. Замполіт ,не включай дурака і " і вспомни" , про що домовлялося "зеленое политическое руководство "з рашистами в Стамбулі"?викинь гебняві методички ,бо вони Тобі всі мозги з,рали .Не варто путлера приводити в приклад.Він всесвітній терорист і куйло,а для таких як ти -авторитет,Приведи "ссылку" ижели изучил вопрос ,в якій Спартц .згідно Твоєї мазні-"что Спартц к закону никаким боком (даже была против), "
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11.03.2023 17:29 Ответить
Секта державших свечку? Точно знаете что происходит за каждыми закрытыми дверьми?
Че интернетом умеете пользоваться только местами? Ловите ссылку https://gordonua.com/blogs/sergey-sidorenko/spartc-ne-byla-avtorom-i-lobbistom-zakona-o-lend-lize-bayden-podaril-ey-ruchku-prosto-kak-pervomu-chlenu-kongressa-ukrainskogo-proishozhdeniya-1616861.html
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12.03.2023 13:18 Ответить
Не приводь в приклад фсбешну куйню Ти видаєш себе
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12.03.2023 13:34 Ответить
Сайт Конгресса, на который ссылается статья тоже подделан ФСБ и тоже врет?
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12.03.2023 13:52 Ответить
свали бот фсбешний..тебе нікто не питае
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09.03.2023 17:10 Ответить
как єто.. а президент ермак
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09.03.2023 17:08 Ответить
Военный картограф

@War_Mapper

·

https://twitter.com/War_Mapper/status/1633622683987460099 Карта приближенной ситуации вокруг города Бахмут крупным планом. добился дальнейших успехов на юге города.

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09.03.2023 13:35 Ответить
Удоли нахер эту тряпку отсюда
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09.03.2023 20:03 Ответить
Яку ще "тряпку", кацапе?
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09.03.2023 21:29 Ответить
Ты ослеп?что тут делает говноколор, кацапе?
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10.03.2023 00:12 Ответить
Ти мову спочатку вивчи, кацапчику, потім повчати будеш. Мапа не моя, як скопіював - так і буде. Зрозумів, чи рузьгеязична щелепа не дозволяє?
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10.03.2023 05:18 Ответить
Нехер тут кацапскую тряпку развешивать, учись копировать без рекламы кацапского говна. Твой украинский ни о чем не говорит, полно сепаров с таким же суржиком, которые косят под украинцев-патриотов. Или думаешь если ты будешь говорить на украинском и при этом махать кацапским флагом тебе не отвесят сказочных люлей?
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10.03.2023 06:10 Ответить
Я свинособачу не розумію, кацапчику.
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10.03.2023 06:16 Ответить
Ну во-первых ты триколорный сепар, а во вторых сказочный звездун. То есть в твой головешке ничего не шевелится когда ты кацапскую тряпку тут развешиваешь да? Я почему то понимаю и тебя и других и третьих, ммм, вместо того чтобы осознать что ты делаешь херню, надо огрызаться и нести какую то чушь, вроде был логично 🤡
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10.03.2023 06:33 Ответить
Кацапчик, якщо до тебе не доходить, що прапорець на допису до мапи означає, хто саме куди йде - це твої проблеми. Тому йди собі, вчи мову...
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10.03.2023 06:52 Ответить
Чувак, я тебе про одно ты мне про другое. Какое отношение мова сейчас имеет, если речь о твоих действиях? Ок давай я тебе следующее сообщение на украинском напишу, ты сотрешь кацапскую тряпку? Это выглядит кощунством ее использовать, копипаста не копипаста не важно. По рукам? Делаешь скрин на телефоне, вырезаешь лишнее-профит! Не надо рекламировать кацапскую тряпку, если ты действительно украинец.
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10.03.2023 06:58 Ответить
Тобі що не зрозуміло, свинособако, куди тобі йти?
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10.03.2023 07:38 Ответить
Ну так що, згоден? Очі не болять від кацапского лайна у вигляді прапору?
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10.03.2023 07:00 Ответить
Ната, зміни вже памперси хоча б на прокладки.
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09.03.2023 13:41 Ответить
Если бы не эта война то НАТО бы окончательно утратила боеспособность.
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09.03.2023 13:43 Ответить
Интересно что скажут зелупы,если там ,не дай бог ,будет Мариуполь номер 2....
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09.03.2023 13:47 Ответить
О! Заява представника Сирського !✊🤩
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09.03.2023 14:03 Ответить
У НАТО не до кінця розуміють ситуацію в Бахмуті, - Череватий Джерело:
Вони її не до кінця , а ВЗАГАЛІ не розуміють . І не тільки в Бахмуті , а і в цілому . Бо НАТО знаходиться в Брюсселі , а наші - в Бахмуті .
Чого тільки варті заяви НАТО на початку війни , про - падіння Києва наприклад , - за три дні . !!
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09.03.2023 14:15 Ответить
Одна из теорий, которая мне нравится, Киев за 3 дня, сам сделал выводы, это глава ЦРУ выступая в апреле 22 года, в каком-то высшем учебном заведении Америки ,сказал что когда он разговаривал с главой ФСБ , то глава ФСБ ему сказал , что они Киев возьмут за 3 дня, вот поэтому они решили, что Киев простоит всего лишь 3 дня
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09.03.2023 14:32 Ответить
Це зайвий раз доводить що з аналітикою у НАТО діло - швах . Їхні аналітичні центри отримують зарплатню дарма , бо замість реально займатись аналітикою - лише поширюють думки русні . Використовувати у своїй аналітиці фсбешні наративи , це вже занадто .
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09.03.2023 14:40 Ответить
Заява була що русня вважала що за 3 дні візьме Київ. Тобто вони повторяли заяву москалів і аж ніяк не було висновків, що так і буде. А казки що ми краще чим НАТО - для далеких від реального життя людей
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09.03.2023 16:12 Ответить
Після 1945 року СРСР постійно брав участь в конфліктах у всьому світі і стикався з в кращому разі з напівпартизанськими формуваннями. В подіях в Угорщині і ЧССР їхні збройні сили були в казармах. Була схема : десант на аеродроми, вхід танкових і мотострілецьких дивізій і ніякого опору. У РФ було Придністров'є, потім Грузія і вони вважали що в Україні ця схема теж буде працювати. "Мания величия". І це НАТО, в якому воювати можуть США і Британія, теж чомусь вірило в цю манію. І зараз трохи провітрився мозок у всіх.
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09.03.2023 17:23 Ответить
Проблема в НАТО не з аналітикою, а з тим, що там цінують кожне життя своїх солдатів і тому вони б не допустили до такого стану справ щоб продовжувати оборону кучі каміння в, як наші пропагандони це називають, оперативному оточенні, втрачаючі кожного дня якщо не сотні, то десятки наших воїнів.
А в нас Боневтік готовий посилати на смерть скільки завгодно, тим паче що наші втрати засекречені щоб не портити рейтинги говнокомандуючому. А в пиз@діж ОПешних підлабузників про співвідошення втрат 1 до 7 не вірить ніхто....крім самих підлабузників.
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09.03.2023 19:48 Ответить
Так русня буде розносити в каміння кожне місто , в яке наші війська будуть відходити . То що , нам відходити й відходити , бо там мовляв - вже нема що обороняти .?
І доки задкувати , до Дніпра , чи і взагалі до Львова . ? Де , в якому місті вже можна буде зупинитись , так щоб далі можна було вже не відступати ?
І що значить - посилати на смерть . ? Посилають солдат на війну з ворогом , з окупантом , а там завжди чатує смерть . Смерть повсюди , на любій ділянці фронту , і навіть в тилу .. Он там на сусідній гілці описується як ховають цілу родину , яку кацапня вбила в Запоріжжі , далеко від фронту . Жах .
Десь смертей більше , як у Бахмуті , бо там велика інтенсивність бойових дій , десь менше , але вона є повсюди . І буде , аж поки не закінчиться війна . Нічого з цим не зробиш .
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09.03.2023 21:55 Ответить
https://censor.net/ua/news/3360990/u_veresni_2021_roku_u_derjdepartamenti_ssha_nam_z_yermakom_skazaly_hloptsi_kopayite_transheyi_glava США,головний фінансовий спонсор НАТО
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11.03.2023 17:47 Ответить
А нато и не надо знать что происходит в бахмуте, если НАТО хочет знать, что происходит в бахмуте пусть присылает войска и воюет с российской федерации
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09.03.2023 14:25 Ответить
Покажи НАТО на власному прикладі.
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09.03.2023 19:37 Ответить
той череватий дивакуватий чоловік...нато розуміє більше ніж череватий то точно.....вони знають ціну цьому всьому і знають чим закінчиться.....напевне нато знає ціну людську і ціну фінансову....напевнен залужний розуміє це .що все має свою критичну ціну....українці дивні люди) сьогодні вони тебе героєм рахують.а завтра взнають ціну і будеш ворогом номер один....
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09.03.2023 15:04 Ответить
Ми всі пам'ятаємо як було із наступом рф, заявами партнерів і тим що для де-кого із влади наступ рф став НЕСПОДІВАНКОЮ.

Так ось такі заяви посадовців мають чимось підкріплятись - наприклад їх звільненням у випадку якщо партнери праві. Чи хоча б вибаченням на колінах та визнанням що вони були не праві, чи що вони брехали но тоді у них мають бути докази та виправдання для чого вони це робили.
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09.03.2023 15:55 Ответить
Цілковито підтримую.
І хай почне вибачатись на колінах нейвеличніший стратег всіх часів і народів, який продовж всієї своєї каденції впевнено вів країну до сдачі ворогу.
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09.03.2023 19:35 Ответить
Главная беда сегодня заключается в том, что основная масса руководителей крупных государств , до сих пор не осознают всей той опасности, которую для всего человечества представляет кремлёвский параноик и вся его недострана, со ста сорока миллионным стадом дегенератов.

Промедление с поставками вооружения, торговля в вопросах санкций , ежедневно обходятся украинцам тысячами жизней её героических воинов, так бесконечно продолжаться не может, найдутся трезвые политики в Европе и Америке, которые это поймут?

Дайте все виды современного вооружения украинской армии, чтобы она имела возможность адекватно отвечать рашистам на их варварские бомбардировки мирных украинских городов , пока путинские фашисты не умоются собственной кровью, они не успокоятся, поймите вы это!!
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09.03.2023 16:08 Ответить
Саме так.Особливо що за цім пильно слідкує ще один ворог НАТО-Китай.Та робить висновки.
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09.03.2023 16:47 Ответить
Чого не забереш у одного з наших мерів-це дуже влучні висловлювання.Ну хоча б отака фраза -"каждый мнит себя стратегом-видя бой со стороны..."Це про оцих всіх диванних експердів і стратегунів.З космічною тупістю покалякати про НАТО,Китай,Столтенберга і ОП-це запросто,з присутньою тут же фамільярністю .А що-вийду в коридор на перекур і всім названим морди понівечу.Вийшов-ой,двері пронумеровані,і прокляті санітари...
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09.03.2023 17:38 Ответить
Пам'ятаємо що було коли в Сєвєродонецьку в хід бойових справ втручалися підари з ОП і скількох життів це коштувало.
Боюся щоб і тут не було ще чогось погірше бо продовження оборони Бахмута це політичне рішення, яке тяжіє над військовою доцільністью.
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09.03.2023 19:30 Ответить
ната перебрала на себе обов'язки арестОвоча і тепер також в нати все буде через 2-3 дні, 2-3 тижні, 2-3 місяці....
буде... все буде... колись потім...
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09.03.2023 19:41 Ответить
 
 