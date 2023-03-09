У НАТО не до кінця розуміють ситуацію в Бахмуті, - Череватий
Представник східного угруповання військ Сергій Череватий прокоментував заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що Бахмут впаде найближчими днями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Хочу сказати, що остання війна, з якою НАТО мав більш дотичні відносини, - це були війни в колишній Югославії, які були значно менші за об'ємом та застосуванням військ тощо. Так вони більш звиклі до стабілізаційних, навчальних чи миротворчих місій", - сказав він.
Череватий зауважив, що, як наслідок, Альянсу загалом важко збагнути логіку війни, яку РФ сьогодні веде проти України.
"Вони чисто прагматично із сухими розрахунками до цього підходять, іноді не розуміючи, що українці бувши рік в такій війні, напрацювали набагато більшу стійкість та потужність тактичних рішень. Відтак, я думаю, що НАТО це вивчають і їм далі потрібно це все вивчати. Думаю, що до таких заяв треба ставитися з повагою, але з розумінням того, що всієї ситуації вони до кінця не розуміють", - пояснив представник східного угруповання військ.
Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що оборона Бахмуту може впасти найближчими днями.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тобто у 150 млрд входить не лише зброя , а й фінансова допомога на десятки млрд дол .. Зарплати бюджетникам , пенсії , дороге енергетичне обладнання і все інше , це все зараз - допомога Заходу . Бо увесь бюджет країни в нас зараз - йде на військові цілі .
До того ж багато наданої на цю суму зброї , ще в дорозі до України ( танки наприклад , системи ППО " Петріот , Іріс Т , та багато ін ) . А ту яку надавали на протязі минулого року , ну так , вона ж не вічна ,, частина її вже знищена , частина на ремонті ,, ********** використані і т.д.
Як би там не було , у кацапні зброї ще залишилось більше в рази від нас , хоча і їхні склади теж - добряче спорожніли .
Проблема ще в тому що - зброя від Заходу , надходить занадто повільно , і вона одразу ж і використовується ,, тому для наступу нам потрібно її накопичувати - місяцями , і саме тому й доводиться зараз - економити на всьому , на *********** та ін .
Та й зброя нам потрібна - наступального характеру , а нам цілий рік постачали більше - оборонного .
Ай. Я краще промовчу.
А эту вашу фсбшную заготовку про конфлик украинского политического руководства с военными я слышу с самого начала войны. Даже путлер опозорился призывая военых договариваться. Че забыли? Или методичка не велит вспоминать?
Че интернетом умеете пользоваться только местами? Ловите ссылку https://gordonua.com/blogs/sergey-sidorenko/spartc-ne-byla-avtorom-i-lobbistom-zakona-o-lend-lize-bayden-podaril-ey-ruchku-prosto-kak-pervomu-chlenu-kongressa-ukrainskogo-proishozhdeniya-1616861.html
@War_Mapper
·
https://twitter.com/War_Mapper/status/1633622683987460099 Карта приближенной ситуации вокруг города Бахмут крупным планом. добился дальнейших успехов на юге города.
Вони її не до кінця , а ВЗАГАЛІ не розуміють . І не тільки в Бахмуті , а і в цілому . Бо НАТО знаходиться в Брюсселі , а наші - в Бахмуті .
Чого тільки варті заяви НАТО на початку війни , про - падіння Києва наприклад , - за три дні . !!
А в нас Боневтік готовий посилати на смерть скільки завгодно, тим паче що наші втрати засекречені щоб не портити рейтинги говнокомандуючому. А в пиз@діж ОПешних підлабузників про співвідошення втрат 1 до 7 не вірить ніхто....крім самих підлабузників.
І доки задкувати , до Дніпра , чи і взагалі до Львова . ? Де , в якому місті вже можна буде зупинитись , так щоб далі можна було вже не відступати ?
І що значить - посилати на смерть . ? Посилають солдат на війну з ворогом , з окупантом , а там завжди чатує смерть . Смерть повсюди , на любій ділянці фронту , і навіть в тилу .. Он там на сусідній гілці описується як ховають цілу родину , яку кацапня вбила в Запоріжжі , далеко від фронту . Жах .
Десь смертей більше , як у Бахмуті , бо там велика інтенсивність бойових дій , десь менше , але вона є повсюди . І буде , аж поки не закінчиться війна . Нічого з цим не зробиш .
Так ось такі заяви посадовців мають чимось підкріплятись - наприклад їх звільненням у випадку якщо партнери праві. Чи хоча б вибаченням на колінах та визнанням що вони були не праві, чи що вони брехали но тоді у них мають бути докази та виправдання для чого вони це робили.
І хай почне вибачатись на колінах нейвеличніший стратег всіх часів і народів, який продовж всієї своєї каденції впевнено вів країну до сдачі ворогу.
Промедление с поставками вооружения, торговля в вопросах санкций , ежедневно обходятся украинцам тысячами жизней её героических воинов, так бесконечно продолжаться не может, найдутся трезвые политики в Европе и Америке, которые это поймут?
Дайте все виды современного вооружения украинской армии, чтобы она имела возможность адекватно отвечать рашистам на их варварские бомбардировки мирных украинских городов , пока путинские фашисты не умоются собственной кровью, они не успокоятся, поймите вы это!!
Боюся щоб і тут не було ще чогось погірше бо продовження оборони Бахмута це політичне рішення, яке тяжіє над військовою доцільністью.
буде... все буде... колись потім...