У НАТО не до кінця розуміють ситуацію в Бахмуті, - Череватий

Представник східного угруповання військ Сергій Череватий прокоментував заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що Бахмут впаде найближчими днями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Хочу сказати, що остання війна, з якою НАТО мав більш дотичні відносини, - це були війни в колишній Югославії, які були значно менші за об'ємом та застосуванням військ тощо. Так вони більш звиклі до стабілізаційних, навчальних чи миротворчих місій", - сказав він.

Череватий зауважив, що, як наслідок, Альянсу загалом важко збагнути логіку війни, яку РФ сьогодні веде проти України.

"Вони чисто прагматично із сухими розрахунками до цього підходять, іноді не розуміючи, що українці бувши рік в такій війні, напрацювали набагато більшу стійкість та потужність тактичних рішень. Відтак, я думаю, що НАТО це вивчають і їм далі потрібно це все вивчати. Думаю, що до таких заяв треба ставитися з повагою, але з розумінням того, що всієї ситуації вони до кінця не розуміють", - пояснив представник східного угруповання військ.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що оборона Бахмуту може впасти найближчими днями.

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