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Новини Війна
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У НАТО не до кінця розуміють ситуацію в Бахмуті, - Череватий

бахмут,зсу

Представник східного угруповання військ Сергій Череватий прокоментував заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що Бахмут впаде найближчими днями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Хочу сказати, що остання війна, з якою НАТО мав більш дотичні відносини, - це були війни в колишній Югославії, які були значно менші за об'ємом та застосуванням військ тощо. Так вони більш звиклі до стабілізаційних, навчальних чи миротворчих місій", - сказав він.

Череватий зауважив, що, як наслідок, Альянсу загалом важко збагнути логіку війни, яку РФ сьогодні веде проти України.

"Вони чисто прагматично із сухими розрахунками до цього підходять, іноді не розуміючи, що українці бувши рік в такій війні, напрацювали набагато більшу стійкість та потужність тактичних рішень. Відтак, я думаю, що НАТО це вивчають і їм далі потрібно це все вивчати. Думаю, що до таких заяв треба ставитися з повагою, але з розумінням того, що всієї ситуації вони до кінця не розуміють", - пояснив представник східного угруповання військ.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що оборона Бахмуту може впасти найближчими днями.

Читайте: Росіяни в районі Бахмуту посилилися підрозділами повітряно-десантних та механізованих військ, - Череватий

Автор: 

НАТО (6557) Бахмут (1562) Столтенберг Єнс (1596) ЗСУ (7674)


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Топ коментарі
+21
Вони до кінця і зелю не розуміють
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09.03.2023 13:14 Відповісти
+17
Наступати без зменшення наступального потенціалу ворога, стратеХ-домогосподарка !?
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09.03.2023 13:35 Відповісти
+12
Єдиний хто на 100% знає і розуміє ситуацію в Бахмуті це агент ФСБ єрмак!
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09.03.2023 13:31 Відповісти
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Вони до кінця і зелю не розуміють
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09.03.2023 13:14 Відповісти
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09.03.2023 13:21 Відповісти
я теж хочь і в украіні не в ес
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09.03.2023 15:26 Відповісти
І не те щоби впав, і не те щоби ні !
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09.03.2023 13:15 Відповісти
В НАТО мабуть розуміють,що вони дають багато зброї,а наступу немає,бо зброя НАТО,котру дають , іде в Бахмут,цінності для України , в утримані котрого, натівські війскові не бачуть
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09.03.2023 13:27 Відповісти
Наступати без зменшення наступального потенціалу ворога, стратеХ-домогосподарка !?
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09.03.2023 13:35 Відповісти
Як думаєш, як збільшується наступальний потенціал України (жива сила плюс війскова техніка) в цій м'ясорубці.???Адже очевидно,що в ній є втрати обопільні???стерх мабуть?
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09.03.2023 15:55 Відповісти
А при наступлении потерь нет, умник? При наступлении у Украины будет ещё больше потерь
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09.03.2023 20:01 Відповісти
читай уважно.Адже очевидно,що в ній є втрати обопільні???стерх мабуть?
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09.03.2023 21:03 Відповісти
Потери у защищаются стороны меньше, так как выгоднее действовать ВСУ, безрассудно атаковать или отбиваться от орды сидя в обороне?! Очевидно что меньше теряя людей Украина имеет возможность откладывать запасы, пока кацапня теряет по бригаде в сутки.
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10.03.2023 00:16 Відповісти
зі США, звісно, відніше...
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09.03.2023 13:48 Відповісти
багато зброї ??? Це що - прикол такий ?
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09.03.2023 14:07 Відповісти
«Союзники по НАТО за останній рік підтримали Україну військовою та фінансово-економічною допомогою на суму близько 150 млрд євро»(((https://uaprom.info/news/187907-stoltenberg-ozvuchiv-zagalnu-vartist-vijskovoyi-dopomogi-********.html )))
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09.03.2023 15:48 Відповісти
підтримали Україну військовою та фінансово-економічною допомогою ))
тобто у 150 млрд входить не лише зброя , а й фінансова допомога на десятки млрд дол .. Зарплати бюджетникам , пенсії , дороге енергетичне обладнання і все інше , це все зараз - допомога Заходу . Бо увесь бюджет країни в нас зараз - йде на військові цілі .
До того ж багато наданої на цю суму зброї , ще в дорозі до України ( танки наприклад , системи ППО " Петріот , Іріс Т , та багато ін ) . А ту яку надавали на протязі минулого року , ну так , вона ж не вічна ,, частина її вже знищена , частина на ремонті ,, ********** використані і т.д.
Як би там не було , у кацапні зброї ще залишилось більше в рази від нас , хоча і їхні склади теж - добряче спорожніли .
Проблема ще в тому що - зброя від Заходу , надходить занадто повільно , і вона одразу ж і використовується ,, тому для наступу нам потрібно її накопичувати - місяцями , і саме тому й доводиться зараз - економити на всьому , на *********** та ін .
Та й зброя нам потрібна - наступального характеру , а нам цілий рік постачали більше - оборонного .
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09.03.2023 17:02 Відповісти
Зброя більш-менш, зі снарядами повний швах. Не вірите? Спитайте в інших. Коли замість 120 привозять 119 воно не працює, а надана партія велика. Коли ідуть уже списані снаряди які не підірвали, а закопали. А там із залпу в 16 летить чотири. І це добре, бо може й один(((
Ай. Я краще промовчу.
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09.03.2023 20:05 Відповісти
В войсках творится черти что, все держится на одном энтузиазме
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10.03.2023 00:17 Відповісти
хлопче гуляй на чебурнет..давно бачімо в тобі гнідк фсбешну
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09.03.2023 15:28 Відповісти
Хіба можна зрозуміти і осягнути, стратегічні задуми найвеличнішого з найвелдичніших стратегів ********** і майбутнього вови Zєльонського?
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09.03.2023 13:27 Відповісти
Хоч хтось сказав,до столтенберг довбой@б.👍
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09.03.2023 13:30 Відповісти
Єдиний хто на 100% знає і розуміє ситуацію в Бахмуті це агент ФСБ єрмак!
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09.03.2023 13:31 Відповісти
И каким боком Ермак к Бахмуту? Кто в теме так это Сырский.
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09.03.2023 16:01 Відповісти
https://www.president.gov.ua/news/andrij-yermak-i-valerij-zaluzhnij-proveli-telefonnu-rozmovu-81525(%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://www.president.gov.ua/news/andrij-yermak-i-valerij-zaluzhnij-proveli-telefonnu-rozmovu-81525(Сирський буде виконувати те.що будутьвід нього вимагати єрмак і "зе" (саме такому порядку
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09.03.2023 16:23 Відповісти
Удивительно, у Заложного к Ермаку претнзий нет, но вы ведь знаете лучше И у американцев вопросов к нему нет, и к работе группы Ермака-Макфола нет. Но вам же в методичке написали, что Ермак - это зло
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09.03.2023 16:49 Відповісти
И у американцев вопросов к нему нет,( в курсі про американські "вопросы" и к работе группы Ермака-Макфола нет. Но вам же в методичке написали, что Ермак - это зло А це що???-https://www.radiosvoboda.org/a/news-spartz-mzs-yermak/31936238.html
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09.03.2023 18:49 Відповісти
Ссылка на претензии от тетки выступавшей против помощи украине Браво!
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10.03.2023 00:22 Відповісти
Пишучи це, Ти видаєш себе цілком "як не зелелений і не лох" https://tsn.ua/svit/bayden-peredav-ruchku-yakoyu-********-lend-liz-dlya-********-senatorci-************-pohodzhennya-2057953.html.%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%90 https://tsn.ua/svit/bayden-peredav-ruchku-yakoyu-********-lend-liz-dlya-********-senatorci-************-pohodzhennya-2057953.html. І Україна ,пишийолопе, з великої букви.
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10.03.2023 10:06 Відповісти
А вы бы, прежде чем давать ссылку, изучили бы вопрос, тогда узнали бы, что Спартц к закону никаким боком (даже была против), а пригласили ее как "первую этническую украинку в Конгрессе".
А эту вашу фсбшную заготовку про конфлик украинского политического руководства с военными я слышу с самого начала войны. Даже путлер опозорился призывая военых договариваться. Че забыли? Или методичка не велит вспоминать?
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11.03.2023 07:46 Відповісти
"А вы бы, прежде , изучили бы вопрос"- давай проходь. Замполіт ,не включай дурака і " і вспомни" , про що домовлялося "зеленое политическое руководство "з рашистами в Стамбулі"?викинь гебняві методички ,бо вони Тобі всі мозги з,рали .Не варто путлера приводити в приклад.Він всесвітній терорист і куйло,а для таких як ти -авторитет,Приведи "ссылку" ижели изучил вопрос ,в якій Спартц .згідно Твоєї мазні-"что Спартц к закону никаким боком (даже была против), "
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11.03.2023 17:29 Відповісти
Секта державших свечку? Точно знаете что происходит за каждыми закрытыми дверьми?
Че интернетом умеете пользоваться только местами? Ловите ссылку https://gordonua.com/blogs/sergey-sidorenko/spartc-ne-byla-avtorom-i-lobbistom-zakona-o-lend-lize-bayden-podaril-ey-ruchku-prosto-kak-pervomu-chlenu-kongressa-ukrainskogo-proishozhdeniya-1616861.html
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12.03.2023 13:18 Відповісти
Не приводь в приклад фсбешну куйню Ти видаєш себе
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12.03.2023 13:34 Відповісти
Сайт Конгресса, на который ссылается статья тоже подделан ФСБ и тоже врет?
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12.03.2023 13:52 Відповісти
свали бот фсбешний..тебе нікто не питае
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09.03.2023 17:10 Відповісти
как єто.. а президент ермак
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09.03.2023 17:08 Відповісти
Военный картограф

@War_Mapper

·

https://twitter.com/War_Mapper/status/1633622683987460099 Карта приближенной ситуации вокруг города Бахмут крупным планом. добился дальнейших успехов на юге города.

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09.03.2023 13:35 Відповісти
Удоли нахер эту тряпку отсюда
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09.03.2023 20:03 Відповісти
Яку ще "тряпку", кацапе?
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09.03.2023 21:29 Відповісти
Ты ослеп?что тут делает говноколор, кацапе?
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10.03.2023 00:12 Відповісти
Ти мову спочатку вивчи, кацапчику, потім повчати будеш. Мапа не моя, як скопіював - так і буде. Зрозумів, чи рузьгеязична щелепа не дозволяє?
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10.03.2023 05:18 Відповісти
Нехер тут кацапскую тряпку развешивать, учись копировать без рекламы кацапского говна. Твой украинский ни о чем не говорит, полно сепаров с таким же суржиком, которые косят под украинцев-патриотов. Или думаешь если ты будешь говорить на украинском и при этом махать кацапским флагом тебе не отвесят сказочных люлей?
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10.03.2023 06:10 Відповісти
Я свинособачу не розумію, кацапчику.
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10.03.2023 06:16 Відповісти
Ну во-первых ты триколорный сепар, а во вторых сказочный звездун. То есть в твой головешке ничего не шевелится когда ты кацапскую тряпку тут развешиваешь да? Я почему то понимаю и тебя и других и третьих, ммм, вместо того чтобы осознать что ты делаешь херню, надо огрызаться и нести какую то чушь, вроде был логично 🤡
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10.03.2023 06:33 Відповісти
Кацапчик, якщо до тебе не доходить, що прапорець на допису до мапи означає, хто саме куди йде - це твої проблеми. Тому йди собі, вчи мову...
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10.03.2023 06:52 Відповісти
Чувак, я тебе про одно ты мне про другое. Какое отношение мова сейчас имеет, если речь о твоих действиях? Ок давай я тебе следующее сообщение на украинском напишу, ты сотрешь кацапскую тряпку? Это выглядит кощунством ее использовать, копипаста не копипаста не важно. По рукам? Делаешь скрин на телефоне, вырезаешь лишнее-профит! Не надо рекламировать кацапскую тряпку, если ты действительно украинец.
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10.03.2023 06:58 Відповісти
Тобі що не зрозуміло, свинособако, куди тобі йти?
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10.03.2023 07:38 Відповісти
Ну так що, згоден? Очі не болять від кацапского лайна у вигляді прапору?
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10.03.2023 07:00 Відповісти
Ната, зміни вже памперси хоча б на прокладки.
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09.03.2023 13:41 Відповісти
Если бы не эта война то НАТО бы окончательно утратила боеспособность.
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09.03.2023 13:43 Відповісти
Интересно что скажут зелупы,если там ,не дай бог ,будет Мариуполь номер 2....
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09.03.2023 13:47 Відповісти
О! Заява представника Сирського !✊🤩
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09.03.2023 14:03 Відповісти
У НАТО не до кінця розуміють ситуацію в Бахмуті, - Череватий Джерело:
Вони її не до кінця , а ВЗАГАЛІ не розуміють . І не тільки в Бахмуті , а і в цілому . Бо НАТО знаходиться в Брюсселі , а наші - в Бахмуті .
Чого тільки варті заяви НАТО на початку війни , про - падіння Києва наприклад , - за три дні . !!
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09.03.2023 14:15 Відповісти
Одна из теорий, которая мне нравится, Киев за 3 дня, сам сделал выводы, это глава ЦРУ выступая в апреле 22 года, в каком-то высшем учебном заведении Америки ,сказал что когда он разговаривал с главой ФСБ , то глава ФСБ ему сказал , что они Киев возьмут за 3 дня, вот поэтому они решили, что Киев простоит всего лишь 3 дня
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09.03.2023 14:32 Відповісти
Це зайвий раз доводить що з аналітикою у НАТО діло - швах . Їхні аналітичні центри отримують зарплатню дарма , бо замість реально займатись аналітикою - лише поширюють думки русні . Використовувати у своїй аналітиці фсбешні наративи , це вже занадто .
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09.03.2023 14:40 Відповісти
Заява була що русня вважала що за 3 дні візьме Київ. Тобто вони повторяли заяву москалів і аж ніяк не було висновків, що так і буде. А казки що ми краще чим НАТО - для далеких від реального життя людей
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09.03.2023 16:12 Відповісти
Після 1945 року СРСР постійно брав участь в конфліктах у всьому світі і стикався з в кращому разі з напівпартизанськими формуваннями. В подіях в Угорщині і ЧССР їхні збройні сили були в казармах. Була схема : десант на аеродроми, вхід танкових і мотострілецьких дивізій і ніякого опору. У РФ було Придністров'є, потім Грузія і вони вважали що в Україні ця схема теж буде працювати. "Мания величия". І це НАТО, в якому воювати можуть США і Британія, теж чомусь вірило в цю манію. І зараз трохи провітрився мозок у всіх.
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09.03.2023 17:23 Відповісти
Проблема в НАТО не з аналітикою, а з тим, що там цінують кожне життя своїх солдатів і тому вони б не допустили до такого стану справ щоб продовжувати оборону кучі каміння в, як наші пропагандони це називають, оперативному оточенні, втрачаючі кожного дня якщо не сотні, то десятки наших воїнів.
А в нас Боневтік готовий посилати на смерть скільки завгодно, тим паче що наші втрати засекречені щоб не портити рейтинги говнокомандуючому. А в пиз@діж ОПешних підлабузників про співвідошення втрат 1 до 7 не вірить ніхто....крім самих підлабузників.
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09.03.2023 19:48 Відповісти
Так русня буде розносити в каміння кожне місто , в яке наші війська будуть відходити . То що , нам відходити й відходити , бо там мовляв - вже нема що обороняти .?
І доки задкувати , до Дніпра , чи і взагалі до Львова . ? Де , в якому місті вже можна буде зупинитись , так щоб далі можна було вже не відступати ?
І що значить - посилати на смерть . ? Посилають солдат на війну з ворогом , з окупантом , а там завжди чатує смерть . Смерть повсюди , на любій ділянці фронту , і навіть в тилу .. Он там на сусідній гілці описується як ховають цілу родину , яку кацапня вбила в Запоріжжі , далеко від фронту . Жах .
Десь смертей більше , як у Бахмуті , бо там велика інтенсивність бойових дій , десь менше , але вона є повсюди . І буде , аж поки не закінчиться війна . Нічого з цим не зробиш .
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09.03.2023 21:55 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3360990/u_veresni_2021_roku_u_derjdepartamenti_ssha_nam_z_yermakom_skazaly_hloptsi_kopayite_transheyi_glava США,головний фінансовий спонсор НАТО
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11.03.2023 17:47 Відповісти
А нато и не надо знать что происходит в бахмуте, если НАТО хочет знать, что происходит в бахмуте пусть присылает войска и воюет с российской федерации
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09.03.2023 14:25 Відповісти
Покажи НАТО на власному прикладі.
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09.03.2023 19:37 Відповісти
той череватий дивакуватий чоловік...нато розуміє більше ніж череватий то точно.....вони знають ціну цьому всьому і знають чим закінчиться.....напевне нато знає ціну людську і ціну фінансову....напевнен залужний розуміє це .що все має свою критичну ціну....українці дивні люди) сьогодні вони тебе героєм рахують.а завтра взнають ціну і будеш ворогом номер один....
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09.03.2023 15:04 Відповісти
Ми всі пам'ятаємо як було із наступом рф, заявами партнерів і тим що для де-кого із влади наступ рф став НЕСПОДІВАНКОЮ.

Так ось такі заяви посадовців мають чимось підкріплятись - наприклад їх звільненням у випадку якщо партнери праві. Чи хоча б вибаченням на колінах та визнанням що вони були не праві, чи що вони брехали но тоді у них мають бути докази та виправдання для чого вони це робили.
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09.03.2023 15:55 Відповісти
Цілковито підтримую.
І хай почне вибачатись на колінах нейвеличніший стратег всіх часів і народів, який продовж всієї своєї каденції впевнено вів країну до сдачі ворогу.
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09.03.2023 19:35 Відповісти
Главная беда сегодня заключается в том, что основная масса руководителей крупных государств , до сих пор не осознают всей той опасности, которую для всего человечества представляет кремлёвский параноик и вся его недострана, со ста сорока миллионным стадом дегенератов.

Промедление с поставками вооружения, торговля в вопросах санкций , ежедневно обходятся украинцам тысячами жизней её героических воинов, так бесконечно продолжаться не может, найдутся трезвые политики в Европе и Америке, которые это поймут?

Дайте все виды современного вооружения украинской армии, чтобы она имела возможность адекватно отвечать рашистам на их варварские бомбардировки мирных украинских городов , пока путинские фашисты не умоются собственной кровью, они не успокоятся, поймите вы это!!
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09.03.2023 16:08 Відповісти
Саме так.Особливо що за цім пильно слідкує ще один ворог НАТО-Китай.Та робить висновки.
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09.03.2023 16:47 Відповісти
Чого не забереш у одного з наших мерів-це дуже влучні висловлювання.Ну хоча б отака фраза -"каждый мнит себя стратегом-видя бой со стороны..."Це про оцих всіх диванних експердів і стратегунів.З космічною тупістю покалякати про НАТО,Китай,Столтенберга і ОП-це запросто,з присутньою тут же фамільярністю .А що-вийду в коридор на перекур і всім названим морди понівечу.Вийшов-ой,двері пронумеровані,і прокляті санітари...
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09.03.2023 17:38 Відповісти
Пам'ятаємо що було коли в Сєвєродонецьку в хід бойових справ втручалися підари з ОП і скількох життів це коштувало.
Боюся щоб і тут не було ще чогось погірше бо продовження оборони Бахмута це політичне рішення, яке тяжіє над військовою доцільністью.
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09.03.2023 19:30 Відповісти
ната перебрала на себе обов'язки арестОвоча і тепер також в нати все буде через 2-3 дні, 2-3 тижні, 2-3 місяці....
буде... все буде... колись потім...
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09.03.2023 19:41 Відповісти
 
 