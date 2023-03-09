США готовятся воевать с Китаем, изучая TikTok украинских бойцов, - NYT

Американские морпехи и пилоты американских истребителей изучают технологии борьбы с дронами, чтобы не повторить опыт россиян из TikTok, на которых украинские воины сбрасывают гранаты с квадрокоптеров.

Об этом идет речь в материале New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Babel.

Недавно в Южной Калифорнии состоялись десятидневные военные учения. Бойцы из Третьего и Седьмого полков морской пехоты США выступили друг для друга соперниками и отработали битву на цепочке "островов", роль которых исполняли несколько военных баз. Пехотинцы, по данным NYT, искали "лучший способ воевать против Китая на его собственной территории и победить".

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Морпехи изучают новейшие методы ведения боя. Нельзя пользоваться телефонами и рациями – спутники-шпионы могут засечь их и передать координаты для ракет.

Во время учений американцы принимают во внимание изменения в армии Китая: он из года в год все больше наращивает военно-морские силы и действует ударными группами, где авианосец сопровождают эсминцы и другие военные корабли.

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Морские пехотинцы готовятся воевать на островах, расположенных в сотнях или тысячах километров друг от друга. Вероятно, они не смогут пополнять запасы – поэтому сейчас во время тренировок учатся ловить кроликов.

"Морская пехота внимательно наблюдает за тем, как участники боевых действий в Украине используют такие малые дроны и дроны-камикадзе. На следующий день генерал Бергер отправился на авиабазу неподалеку, в город Юма, штат Аризона. Там пилот истребителя сказал ему, что его подразделение изучает технологии борьбы с дронами, чтобы собратья "не закончили так, как в видео из Tik-Tok", где украинские военные с квадрокоптеров сбрасывают на российских небольшие гранаты", - пишет NYT.

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Все, чему научились морпехи, будет полезным для нового подразделения - 12 прибрежный полк морской пехоты, созданный в Окинаве в 2025 году. Он будет располагаться ближе к цепочке островов в Тихом океане, которые снова могут стать полем боя.