США готовятся воевать с Китаем, изучая TikTok украинских бойцов, - NYT
Американские морпехи и пилоты американских истребителей изучают технологии борьбы с дронами, чтобы не повторить опыт россиян из TikTok, на которых украинские воины сбрасывают гранаты с квадрокоптеров.
Об этом идет речь в материале New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Babel.
Недавно в Южной Калифорнии состоялись десятидневные военные учения. Бойцы из Третьего и Седьмого полков морской пехоты США выступили друг для друга соперниками и отработали битву на цепочке "островов", роль которых исполняли несколько военных баз. Пехотинцы, по данным NYT, искали "лучший способ воевать против Китая на его собственной территории и победить".
Морпехи изучают новейшие методы ведения боя. Нельзя пользоваться телефонами и рациями – спутники-шпионы могут засечь их и передать координаты для ракет.
Во время учений американцы принимают во внимание изменения в армии Китая: он из года в год все больше наращивает военно-морские силы и действует ударными группами, где авианосец сопровождают эсминцы и другие военные корабли.
Морские пехотинцы готовятся воевать на островах, расположенных в сотнях или тысячах километров друг от друга. Вероятно, они не смогут пополнять запасы – поэтому сейчас во время тренировок учатся ловить кроликов.
"Морская пехота внимательно наблюдает за тем, как участники боевых действий в Украине используют такие малые дроны и дроны-камикадзе. На следующий день генерал Бергер отправился на авиабазу неподалеку, в город Юма, штат Аризона. Там пилот истребителя сказал ему, что его подразделение изучает технологии борьбы с дронами, чтобы собратья "не закончили так, как в видео из Tik-Tok", где украинские военные с квадрокоптеров сбрасывают на российских небольшие гранаты", - пишет NYT.
Все, чему научились морпехи, будет полезным для нового подразделения - 12 прибрежный полк морской пехоты, созданный в Окинаве в 2025 году. Он будет располагаться ближе к цепочке островов в Тихом океане, которые снова могут стать полем боя.
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Згадаймо учасників партії комуністів у СРСР були лише 17 млн людей, проти 250 млн усих громадян.
Головне у комунізмі це державна власність на засоби виробництва. У СРСР у особистій власності було тільки житло і то не усе, а лише садибні будинки і кооперативні квартири.
комуністи у совку вважали комуністами усіх мешканців комуністичного концтабору під назвою СРСР - що вони там вважали, то їхнє діло. Насправді був більшовицький терор. І це дало результати на початку війни, коли здалися 3-4 млн червоноармійців.
Нацизм, фашизм, комунізм ... Це поняття споріднені однією рисою - тоталітаризм. А далі розбіжності.
Комунізм ніхто не побудував.
Китайці щось таке зварганили, що не є рухом до комунізму. Автократія.
знаешь, я ...... ну ты понял как сильно ненавижу "ванг". ну просто капец как. че ты там можешь сказать то? ты ниче не знаешь, если например у Рашки ЯО в состоянии таком как Путин, то кто и как убьет столько жителей? А если Рашку контратакуют, то вообще может только парашники и пострадают.
а ты с важной рожей - ыыыы, точно 2-3-4млрд., я только за, но нефиг "ванговать", только Один знает будущее и ты обижаешь Его своими пророчествами.
завтра у тя собакен подохнет, скажу точно!
Бабченко, перелогинь.тесь
если направду, то думаю что правы обе стороны, но вот то что ЯО не перезаряжалось кучу лет и теперь даже запретили наши(махает лаптями), то есть орки до нас(махает иконками Сралина) допускать инспекторов, то оно ясно шо можно только грягными бимбами бросаться, чем в очередной раз оскорбить Макрона.
хотя оно видно было что хотят и могут, правда все думали что пойдут на Латвию, а тут Оман все решил.
это так понимаю - "Минитмены", шоб русня не ударила сотонами?
а Хаймарсы изготавливают, так что сотонами не попадут по ним?
а если честно, то короче рака тебе и твоей дочери - что ты такое пишешь то?
так пусть идут нахер и платят репарации, а не ты тут стращаешь что нам мля - не дают надувные подлодные водки, бо в спети сотона попадет не в Торецк, а на Фощынгтон.
слышь, я вот реально говорю - рака тебе и твоей дочери, просто за тупость твою.
что ты ***** несешь то? иди *****, на путина.
Супер! то есть готовятся нападать("вангую" заголовок в Зянъминь Жебао)
норм. полтора миллиона орков получат уже не просто насмотревшихся телек, а уже знающих шо на Мать-Китаяшку злые западники напале.
ми то воювати з китаєм не будем, скоріш за все а от вони можуть.
ну от спитати американського генерала - потоплення ворожого авіяносця цяною 21 мільйона доларів то хороша ціна?
та він сраку порве щоб на ту ціну погодитися...
це ще раз доводить що радників отих усіх бушів та обам кончені придурки були і радили якусь дурню.