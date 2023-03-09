РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7419 посетителей онлайн
Новости
12 893 38

США готовятся воевать с Китаем, изучая TikTok украинских бойцов, - NYT

морпіх,піхота,морська

Американские морпехи и пилоты американских истребителей изучают технологии борьбы с дронами, чтобы не повторить опыт россиян из TikTok, на которых украинские воины сбрасывают гранаты с квадрокоптеров.

Об этом идет речь в материале New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Babel.

Недавно в Южной Калифорнии состоялись десятидневные военные учения. Бойцы из Третьего и Седьмого полков морской пехоты США выступили друг для друга соперниками и отработали битву на цепочке "островов", роль которых исполняли несколько военных баз. Пехотинцы, по данным NYT, искали "лучший способ воевать против Китая на его собственной территории и победить".

Читайте: Госдеп США не подтверждает причастность Украины к подрыву "Северного потока"

Морпехи изучают новейшие методы ведения боя. Нельзя пользоваться телефонами и рациями – спутники-шпионы могут засечь их и передать координаты для ракет.

Во время учений американцы принимают во внимание изменения в армии Китая: он из года в год все больше наращивает военно-морские силы и действует ударными группами, где авианосец сопровождают эсминцы и другие военные корабли.

Также читайте: Пентагон препятствует передаче доказательств военных преступлений РФ в Украине в Международный уголовный суд, - The New York Times

Морские пехотинцы готовятся воевать на островах, расположенных в сотнях или тысячах километров друг от друга. Вероятно, они не смогут пополнять запасы – поэтому сейчас во время тренировок учатся ловить кроликов.

"Морская пехота внимательно наблюдает за тем, как участники боевых действий в Украине используют такие малые дроны и дроны-камикадзе. На следующий день генерал Бергер отправился на авиабазу неподалеку, в город Юма, штат Аризона. Там пилот истребителя сказал ему, что его подразделение изучает технологии борьбы с дронами, чтобы собратья "не закончили так, как в видео из Tik-Tok", где украинские военные с квадрокоптеров сбрасывают на российских небольшие гранаты", - пишет NYT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Китая о войне в Украине: Наступает критический момент. Либо начинается политическое урегулирование, либо будет больше масла в огонь

Все, чему научились морпехи, будет полезным для нового подразделения - 12 прибрежный полк морской пехоты, созданный в Окинаве в 2025 году. Он будет располагаться ближе к цепочке островов в Тихом океане, которые снова могут стать полем боя.

Китай (3045) США (27156) военные учения (3462)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
пацани, не стримуйте себе. Приїзжайте і тренуйтеся на кацапах. Україна буде не проти.
показать весь комментарий
09.03.2023 14:33 Ответить
+12
критична маса диктатур, заснованих на комуністичних та близьких до них ідеологіях, накопичилася за останні 15 років дуже швидко. і не в останню чергу завдяки тому, що Европа перетворилася на зажирілого, самовпевненого слимака, всіляко випестовуючого грошами та технологіями ті самі диктатури. тому 3-тя світова вже невідворотна.
показать весь комментарий
09.03.2023 14:31 Ответить
+4
Китай можно победить и без стрельбы. Закройте рынки Европы и Америки для китайских товаров, введите действенные санкции, прекратите их кормить. .
показать весь комментарий
09.03.2023 14:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
критична маса диктатур, заснованих на комуністичних та близьких до них ідеологіях, накопичилася за останні 15 років дуже швидко. і не в останню чергу завдяки тому, що Европа перетворилася на зажирілого, самовпевненого слимака, всіляко випестовуючого грошами та технологіями ті самі диктатури. тому 3-тя світова вже невідворотна.
показать весь комментарий
09.03.2023 14:31 Ответить
А вона є. І не з 22 року
показать весь комментарий
09.03.2023 14:33 Ответить
ніт, немає. це ще навіть даже не натяк на неї.
показать весь комментарий
09.03.2023 14:37 Ответить
На думку пана, комунізм це різновид фашизму чи навпаки, фашизм є різновидом комунізму? Чи це дві назви однієї ідеології?
показать весь комментарий
09.03.2023 15:07 Ответить
я вважаю, що фашизм є різновидом комунізму, але більш сконцентрований на перевазі обраної нації над іншими. комунізм обіцяє комуністичний рай усім комуністам, фашизм же - тільки обраним арійцям, з обов'язковим знищенням або перетворенням на рабів не арійців.
показать весь комментарий
09.03.2023 15:24 Ответить
Сумнівне твердження, вибачте.

Згадаймо учасників партії комуністів у СРСР були лише 17 млн людей, проти 250 млн усих громадян.

Головне у комунізмі це державна власність на засоби виробництва. У СРСР у особистій власності було тільки житло і то не усе, а лише садибні будинки і кооперативні квартири.
показать весь комментарий
09.03.2023 15:35 Ответить
сумнівне чи ні, але я так вважаю, на мою думку зовсім не безпідставно. комуністи у совку вважали комуністами усіх мешканців комуністичного концтабору під назвою СРСР, усі 250 мільйонів, незалежно від того, чи вважали вони себе за таких. і фашизм, як і породивший його комунізм, негативно ставився до особистої власності, та впроваджував жорстке державне регулювання економіки, змінюючи лише гасла, але не сутність.
показать весь комментарий
09.03.2023 15:46 Ответить
Нацисти у Дойчланд у 1933р. не забороняли приватну власність ! Фашисти у Італії, так само.

комуністи у совку вважали комуністами усіх мешканців комуністичного концтабору під назвою СРСР - що вони там вважали, то їхнє діло. Насправді був більшовицький терор. І це дало результати на початку війни, коли здалися 3-4 млн червоноармійців.

Нацизм, фашизм, комунізм ... Це поняття споріднені однією рисою - тоталітаризм. А далі розбіжності.
показать весь комментарий
09.03.2023 18:49 Ответить
Так але комунізм в сотні раз гірший за нацизм і фашизм
показать весь комментарий
10.03.2023 13:56 Ответить
Нуу ... Це по факту спроби його будівництва у СРСР.
Комунізм ніхто не побудував.
Китайці щось таке зварганили, що не є рухом до комунізму. Автократія.
показать весь комментарий
10.03.2023 14:42 Ответить
пацани, не стримуйте себе. Приїзжайте і тренуйтеся на кацапах. Україна буде не проти.
показать весь комментарий
09.03.2023 14:33 Ответить
Давно пора.
показать весь комментарий
09.03.2023 16:45 Ответить
Цензор! Харош передруковувати тут ліберальну маячню із повністю десуридитованоі NY Times!
показать весь комментарий
09.03.2023 14:33 Ответить
ОРКИ ТОЖЕ УЧАТСЯ.
показать весь комментарий
09.03.2023 14:34 Ответить
орк
показать весь комментарий
09.03.2023 14:35 Ответить
На нас напал один орк?
показать весь комментарий
10.03.2023 07:59 Ответить
тик ток кражеский китайский
показать весь комментарий
09.03.2023 14:34 Ответить
Китай можно победить и без стрельбы. Закройте рынки Европы и Америки для китайских товаров, введите действенные санкции, прекратите их кормить. .
показать весь комментарий
09.03.2023 14:39 Ответить
это уже невозможно... Китай можно уничтожить только применением ЯО. в принципе,не вижу ничего плохого в плане ядерной войны. человечества станет меньше,Земля охладится...ну а лет через триста,те кто ещё останутся,будут создавать новую цивилизацию.
показать весь комментарий
09.03.2023 14:46 Ответить
Ну, якщо Cro-Magnon - це цивілізація, то десь так і буде.
показать весь комментарий
09.03.2023 15:15 Ответить
У росії фішка "прінуждєніє к міру", у китаю - принуждєніє к торговлє". І хоча китайські товари цілком відповідають приказці про рибку і юшку, світ вже не взмозі відмовитись від "китайських Ролексів".
показать весь комментарий
09.03.2023 15:20 Ответить
та в змозі відмовитись від того китайського барахла. колись цього барахла не було і світ же якось тримався, розвивався. головне - поставити таку стратегічну мету і розробити чіткі плани її втілення.
показать весь комментарий
09.03.2023 16:18 Ответить
Если запад увлечется Китаем, то это может отразиться на поддержке Украины...
показать весь комментарий
09.03.2023 14:44 Ответить
пора виэ бать панду
показать весь комментарий
09.03.2023 14:46 Ответить
Це порушення авторських прав )) Нехай компенсують зброєю...
показать весь комментарий
09.03.2023 14:52 Ответить
Любые военные учения совсем отдалённо напоминают военные реалии . Война конкретно вставляет свои директивы. Но одно могу сказать точно, что такая война закончится обменом ударами ЯО с млн. жерт в краткосрочное время. А в общем эквиваленте, точно достигнет жертв до 2-3 млрд. человек на этом маленьком шарике.
показать весь комментарий
09.03.2023 15:04 Ответить
какой бред, ядерная война унесет 99% жизней тут и еще 95% на соседней улице, но Вася выживет.

знаешь, я ...... ну ты понял как сильно ненавижу "ванг". ну просто капец как. че ты там можешь сказать то? ты ниче не знаешь, если например у Рашки ЯО в состоянии таком как Путин, то кто и как убьет столько жителей? А если Рашку контратакуют, то вообще может только парашники и пострадают.
а ты с важной рожей - ыыыы, точно 2-3-4млрд., я только за, но нефиг "ванговать", только Один знает будущее и ты обижаешь Его своими пророчествами.
завтра у тя собакен подохнет, скажу точно!
показать весь комментарий
09.03.2023 15:33 Ответить
Та да. Я тоже самое слышал, на этом же сайте про ржавые ракеты неспособные долететь до Украины, про их армию уровня "Бангладеш", про то, что как они не способны воевать в долгую, про не существующие ржавые "Кинжалы", и смех типа про надувные ракеты, про дроны с Алиэкспресс, и прочее и прочее. Но только вот реалии другие- тяжелые и страшные, с тысячными смертями и уже штурмующие млн. в эквиваленте человеческих жертв (или не за горами). А это только начало по-сути.
показать весь комментарий
09.03.2023 15:50 Ответить
и уже штурмующие млн. в эквиваленте человеческих жертв (или не за горами). А это только начало по-сути. \\\\\\\\

Бабченко, перелогинь.тесь

если направду, то думаю что правы обе стороны, но вот то что ЯО не перезаряжалось кучу лет и теперь даже запретили наши(махает лаптями), то есть орки до нас(махает иконками Сралина) допускать инспекторов, то оно ясно шо можно только грягными бимбами бросаться, чем в очередной раз оскорбить Макрона.
хотя оно видно было что хотят и могут, правда все думали что пойдут на Латвию, а тут Оман все решил.
показать весь комментарий
09.03.2023 16:15 Ответить
Конечно есть. Это не видят только дебилы. У них есть определенная часть ЯО, которая может уничтожить Украину хоть завтра. И типа "победа"). Радиация разнесёт всё это по Европе и уничтожит её не так быстро как Украину, но в итоге тоже на млн. человек. Понятно, что есть ржавое сов. оружие, но есть и оружие, которое только в Украине воспринимается как "хи-хи-ха-ха" из-за украинской пропаганды. Но весь мир понимает ужас этого оружия. Поэтому и американцы и в целом Запад, до сих пор, пытается заигрывать с ними, и закрывать глаза на многое- типа тут вижу, тут не вижу. Сначала в Украине смеялись над надувными ракетами рфии, но потом новость, что Чехия оказывается изготавливает надувные ракеты для ВСУ, чтобы организовать ложные цели для оккупанского вооружения.
показать весь комментарий
09.03.2023 16:36 Ответить
но потом новость, что Чехия оказывается изготавливает надувные ракеты для ВСУ, чтобы организовать ложные цели для оккупанского вооружения.\\\\\\\\

это так понимаю - "Минитмены", шоб русня не ударила сотонами?

а Хаймарсы изготавливают, так что сотонами не попадут по ним?
а если честно, то короче рака тебе и твоей дочери - что ты такое пишешь то?
так пусть идут нахер и платят репарации, а не ты тут стращаешь что нам мля - не дают надувные подлодные водки, бо в спети сотона попадет не в Торецк, а на Фощынгтон.
слышь, я вот реально говорю - рака тебе и твоей дочери, просто за тупость твою.
что ты ***** несешь то? иди *****, на путина.
показать весь комментарий
09.03.2023 16:46 Ответить
Та какой дочери то, длб? У меня её нет. Я говорю об абсурдности всей ситуации. И к чему это всё может приведёт впоследствии. Но я лично согласен почти на любой исход, т.к лично я со всем смирился и мне пох. уже. Спасение, пожалуй, только в победе Украины. Это идеальный вариант для всех(но есть силы, которые это не понимают). Но правда есть и другие. Например, отсрочка войны на ещё какое-то время. Вариант? Да, какой-то вариант. Возможно РФия подпишет очередной "Хасавъюртвский мир", но правда в том, что только для того, чтобы потом опять напасть, зализав раны и нарастив силы. По факты Запад вздохнёт с облегчением на это время, но это ненадолго. И всё повторится вновь потом (вот в чём проблема), и история даст очередную копию своих прошедших некогда событий.
показать весь комментарий
09.03.2023 17:02 Ответить
Кетайці зробили за "главного" авіаносець Варяг, молочний брат Кузі. А самі теж готуються просуватись скачками, по жаб'ячому як японці в 40-х. НОАК тільки раз вийшла за кордон в 1979 році, щоб відомстити в'єтнамцям за етнічно і духовно близьких "красних кхмерів". Настало фіаско, і всіх маоїстів, симпатиків "банди чотирьох" швиденько прибрали. Вони ні з кими воювати за межами Кетаю не будуть,
показать весь комментарий
09.03.2023 15:19 Ответить
Піхотинці, за даними NYT, шукали "найкращий спосіб воювати проти Китаю на його власній території і перемогти". Джерело: \\\\\\\\\\\

Супер! то есть готовятся нападать("вангую" заголовок в Зянъминь Жебао)
норм. полтора миллиона орков получат уже не просто насмотревшихся телек, а уже знающих шо на Мать-Китаяшку злые западники напале.
показать весь комментарий
09.03.2023 15:28 Ответить
Основная угроза для всей Европы от Китая. Рашковане это всего лишь инструмент в руках китайцев для реализации их замыслов. Если кто-то думает, что Китай боится санкций, боится, что от него откажутся европейцы и американцы, - забудьте! Китай это уже независимая самодостаточная экосистема. Которая поняла, что уже выросла из своих штанишек и пора расширяться. Китай будет снабжать россиян. Та он уже снабжает по крайней мере теми же микросхемами. Пока что. Дальше будет больше. Война затянется на много лет.
показать весь комментарий
09.03.2023 15:29 Ответить
боже які американці дебіли що дозволили Україні продати китаю авіяносець замість викупити його за 21 мільйон доларів...

ми то воювати з китаєм не будем, скоріш за все а от вони можуть.

ну от спитати американського генерала - потоплення ворожого авіяносця цяною 21 мільйона доларів то хороша ціна?

та він сраку порве щоб на ту ціну погодитися...

це ще раз доводить що радників отих усіх бушів та обам кончені придурки були і радили якусь дурню.
показать весь комментарий
09.03.2023 15:36 Ответить
...созданный в Окинаве в 2025 году... Цензор, у вас там статьи кто то корректирует?
показать весь комментарий
09.03.2023 16:50 Ответить
Так є ж гарний серіал ,,зоряні війни" можна тренуватись по ньому.треба дивитись в майбутнє ,панове,в 2025р.
показать весь комментарий
09.03.2023 17:40 Ответить
 
 