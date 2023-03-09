Все задержанные в Тбилиси протестующие освобождены, - МВД Грузии
В Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что выпустили из-под стражи всех протестующих, которых задержали под парламентом 7 и 8 марта по административным статьям.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает Interpressnews.
"Все лица, задержанные в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, освобождены. Часть задержанных предстала перед судом, а остальных отпустили согласно завершению срока пребывания в следственном изоляторе", - заявляет министерство.
Одновременно из заявления МВД следует, что впоследствии возможны новые аресты протестующих.
"МВД продолжает расследование в связи с насильственными событиями, произошедшими 7-8 марта, согласно статьям 353 и 187 уголовного кодекса (повреждение имущества, нападение на сотрудников полиции)... Следственные действия осуществляются с целью установить, идентифицировать и задержать лиц, которые атаковали правоохранителей и применяли другие действия насильственного характера во время акции протеста под парламентом", - говорится в заявлении.
Как известно, в Грузии начался третий вечер масштабных демонстраций против скандального законопроекта об "иноагентах"; теперь протестующие добавили требование отпустить всех задержанных на акции. Главный протест проходит под парламентом в Тбилиси, также десятки людей собрались в центре Кутаиси.
Напомним, после двух ночей протестов и насильственного разгона демонстрантов под грузинским парламентом, власти Грузии сообщили, что "откликают" скандальный законопроект об "иноагентах".
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От і грузини так само!
Тат.: Майдан
Туркм.: Maýdan
Узб.: Maydan
Гуарані: Maidan
Монг.: Майдан
Я вже мовчу, що кордони держва можуть змінюватись.
Взагалі - мова - це ознака приналежності до етносу, а не до держави!
Перси стали остаточно осідлими ще в часи Кіра Створили стабільні поселення Треба ж було якось називать місце в його центрі, де збиралися люди, виходячи з домівок щоб поспілкуваться? От і виник "майдан"
@Ray_net_ua
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https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1633883804900397057 1 ч
Путинский олигарх Иванишвили бежал из Грузии в рФ
Вона ж по суті - "лисиця" Не "творець", а "споживач того, що вкраде...... " Знаєш як часто лисиця собі на Поліссі житло знаходить? Нору сама не риє, а шукає борсучу У ній багато "віднорків" завжди От вона селиться в одному з них Потім починає срать і сцять перед головними виходами з нори (а борсук дуже чистоплотний) В кінці-кінців борсуку це надоїдає і він перебирається в інше місце А лисиця поселяється в тих "хоромах" От і скажи - чи не так і ВАНА робить з своїми прибічниками?
Сумніваюсь, що ті бігунці повернуться на роZZію навіть з якісно набитими мордяками. Не для того вони звідтам втікнули, щоб туда вертатися. Є ще ж Казахстан, є Туреччина, та й Німеччина ніґде не ділась. Словом, втікнути є куди. Головно, там їм голосно скавчати, що ані же харошиє руZZкіє, а злиє гризуни їх атлупілі і вигналі. Бяда-та какая!
Звучало гордо!
Теперь за "я - русский"
Просто бьют в морду!"