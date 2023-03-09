Все задержанные в Тбилиси протестующие освобождены, - МВД Грузии

В Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что выпустили из-под стражи всех протестующих, которых задержали под парламентом 7 и 8 марта по административным статьям.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает Interpressnews.

"Все лица, задержанные в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, освобождены. Часть задержанных предстала перед судом, а остальных отпустили согласно завершению срока пребывания в следственном изоляторе", - заявляет министерство.

Читайте также: Протесты в Грузии будут продолжаться, несмотря на отзыв законопроекта об "иноагентах"

Одновременно из заявления МВД следует, что впоследствии возможны новые аресты протестующих.

"МВД продолжает расследование в связи с насильственными событиями, произошедшими 7-8 марта, согласно статьям 353 и 187 уголовного кодекса (повреждение имущества, нападение на сотрудников полиции)... Следственные действия осуществляются с целью установить, идентифицировать и задержать лиц, которые атаковали правоохранителей и применяли другие действия насильственного характера во время акции протеста под парламентом", - говорится в заявлении.

Читайте также: МИД Украины выразил солидарность с народом Грузии на фоне протестов

Как известно, в Грузии начался третий вечер масштабных демонстраций против скандального законопроекта об "иноагентах"; теперь протестующие добавили требование отпустить всех задержанных на акции. Главный протест проходит под парламентом в Тбилиси, также десятки людей собрались в центре Кутаиси.

Напомним, после двух ночей протестов и насильственного разгона демонстрантов под грузинским парламентом, власти Грузии сообщили, что "откликают" скандальный законопроект об "иноагентах".