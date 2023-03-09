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Все задержанные в Тбилиси протестующие освобождены, - МВД Грузии

протест,грузія

В Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что выпустили из-под стражи всех протестующих, которых задержали под парламентом 7 и 8 марта по административным статьям.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает Interpressnews.

"Все лица, задержанные в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, освобождены. Часть задержанных предстала перед судом, а остальных отпустили согласно завершению срока пребывания в следственном изоляторе", - заявляет министерство.

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Одновременно из заявления МВД следует, что впоследствии возможны новые аресты протестующих.

"МВД продолжает расследование в связи с насильственными событиями, произошедшими 7-8 марта, согласно статьям 353 и 187 уголовного кодекса (повреждение имущества, нападение на сотрудников полиции)... Следственные действия осуществляются с целью установить, идентифицировать и задержать лиц, которые атаковали правоохранителей и применяли другие действия насильственного характера во время акции протеста под парламентом", - говорится в заявлении.

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Как известно, в Грузии начался третий вечер масштабных демонстраций против скандального законопроекта об "иноагентах"; теперь протестующие добавили требование отпустить всех задержанных на акции. Главный протест проходит под парламентом в Тбилиси, также десятки людей собрались в центре Кутаиси.

Напомним, после двух ночей протестов и насильственного разгона демонстрантов под грузинским парламентом, власти Грузии сообщили, что "откликают" скандальный законопроект об "иноагентах".

Автор: 

Грузия (4504) закон (3178) протест (5862)


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Топ комментарии
+13
Вирішив поцікавиться як буде "Майдан" грузинською Думаю: Гугл-перекладач може "Майдан" не зрозуміть Пишу - "площа" Гугл відповідає - "моедане"!!!
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09.03.2023 19:47 Ответить
+8
Грузинам треба зносити підху.ловників з влади інакше всьо що було зроблене буде коту під хвіст.
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09.03.2023 19:53 Ответить
+5
Таке враження що розійшлися,нібт вже нема протестів.На прикладі Грузії можна побачити як мордор без будь якої напруги купив владу в Грузії.
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09.03.2023 19:54 Ответить
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Вирішив поцікавиться як буде "Майдан" грузинською Думаю: Гугл-перекладач може "Майдан" не зрозуміть Пишу - "площа" Гугл відповідає - "моедане"!!!
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09.03.2023 19:47 Ответить
Ну так Майдан же ж тюркське слово!
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09.03.2023 20:32 Ответить
Але ж ні ми ні грузини - не "тюрки"! А от вплив і у нас і у них тюркський - є! У грузинів - турецький а у нас - і хозарський і половецький і турецький І коли саме та від якого народу це слово до нас прийшло - вже й не знають
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09.03.2023 20:38 Ответить
Так, але ж Українці досить щільно зтикались з тюркомовними народами, починаючи ще з Татаро-Монгольського іга, живучи під Московією протягом століть, та й пізніше, коли розселились на Кубані...

От і грузини так само!
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09.03.2023 20:43 Ответить
Не з "монголо-татарського" Раніше! Поляни колись були ще васалами Хозарського каганату (6 століття) Хозари - тюрки Їх потомки - азербайджанці та кримські татари з караїмами Половці - теж тюрки От саме з ними більше всього українці і "контачили" Бо рештки половців, після монгольської навали, довго кочували в Дикому Полі А потім були асимільовані кримчаками, а частина розчинилася в українському населенні Запоріжжя (краю, а не міста)
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09.03.2023 20:52 Ответить
Азерб.: Maydan

Тат.: Майдан

Туркм.: Maýdan

Узб.: Maydan

Гуарані: Maidan

Монг.: Майдан
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09.03.2023 20:38 Ответить
Перс.: Майдан /країна народження ціеї назви/
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09.03.2023 21:20 Ответить
Слова з'являються в мові народів, і не завжди ці народи живуть в кордонах однієї держави.

Я вже мовчу, що кордони держва можуть змінюватись.

Взагалі - мова - це ознака приналежності до етносу, а не до держави!
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09.03.2023 22:02 Ответить
Ну так перси-ж народ з древньою культурою Тим більше - осідлий на протязі тисячоліть А вже помічено - лише осідлий народ розробляє сталу культуру, що не тільки зберігається віками, але й впливає на сусідів Якось "стібався" з мадяр - казав: "Якщо витягти з "бограча" (казана мадяр-кочівників) усі інгредієнти, які туди поклали їх осілі сусіди (слов"яни та молдовани з румунами і германцями) то там залишиться просто шматок вареного м"яса!" Люди, осівши, обростають купою речей, які треба якось називать Частину слів створюють самі, а частину (разом з самими речами) запозичують у сусідів
Перси стали остаточно осідлими ще в часи Кіра Створили стабільні поселення Треба ж було якось називать місце в його центрі, де збиралися люди, виходячи з домівок щоб поспілкуваться? От і виник "майдан"
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10.03.2023 03:27 Ответить
Грузинам треба зносити підху.ловників з влади інакше всьо що було зроблене буде коту під хвіст.
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09.03.2023 19:53 Ответить
Таке враження що розійшлися,нібт вже нема протестів.На прикладі Грузії можна побачити як мордор без будь якої напруги купив владу в Грузії.
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09.03.2023 19:54 Ответить
Випустили, на останок кулаками махають - ми всіх встановимо, всіх пересаджаємо. Цікаві персони в Грузинській мрії - І на рівному місці. То таке придумати могли клінічні ідіоти як мінський маньяк.
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09.03.2023 19:54 Ответить
Грузины , вас разводят как какао в молоке , это все спланированная акция , в каторой принимают участие паРашники которых вы пригрели , вас доведут до гражданской войны , ( опять же , ее справоцируют ***** - беженцы с паРаши ) , продержут в таком состоянии месяц , потом к вам войдут роисские войска под видом миротворцев , и все , вам ***** , .............если будете тянуть резину , так и будет , .........сносите вашу парашную власть , и посадите НОРМАЛЬНО Грузина - патриота , иначе вас поставят раком.
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09.03.2023 19:58 Ответить
молодцы гамаджёбы отстояли себя на данном этапе
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09.03.2023 19:58 Ответить
Явна перемога. Тепер при найменшій ознаці репресій за участь у протестах - повторний вихід але умови виставити ще жорсткіші.
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09.03.2023 20:20 Ответить
Камарджоба, Генацвалі, не зупиняйтеся !
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09.03.2023 20:33 Ответить
Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1633883804900397057 1 ч

Путинский олигарх Иванишвили бежал из Грузии в рФ
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09.03.2023 21:28 Ответить
Невже?!!! Хоча не дивуюся - у кацапів у критичні періоди вся "дипломатія" до кулака зводилася ..... Буде "******" коли оті протести (в зв"язку з прибуттям кацапських ОМОНовців) набудуть ще й відкритого насильницького антиросійського характеру А Путін по саме горло сидить в Україні! Я кацапам у Тбілісі не позаздрю!
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10.03.2023 03:36 Ответить
Если протестующие в Грузии не выдвинут требование освободить Саакашвили - значит я вообще ничего не понимаю.
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09.03.2023 21:42 Ответить
Vi ne poimiote, potomu chto ne znaete gruzinkskuiu politiku, i to chto natvoril Misha v Gruzii.
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09.03.2023 22:23 Ответить
Ми "ВАНУ" уже "освобождали"..... Помогло? Вийшла і знову за своє взялася.....
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10.03.2023 03:30 Ответить
Останнім часом ВАНА щось притихла. Чи то вже нарешті живе нормальним людським життям (смажить млинці, бавить онуків, дивиться мильні опери і телешмарафон; словом, радіє життю всіма доступними способами), чи то знову замислила якусь гидоту.
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10.03.2023 04:32 Ответить
Хто його знає ...... Кажуть "Горбатого тільки могила виправить......"



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10.03.2023 04:35 Ответить
Ну... якщо йдеться про "політичний цвинтар", то процес [виправлення] уже пашол (с).
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10.03.2023 04:43 Ответить
Мені здається - просто "зачаїлася"! Порошенко її вже "розкусив" остаточно і на контакт з нею не піде (тим більше, що основна маса її прибічників зараз сидить в "ахрєнєнії" - бо не знає "які капці взувать") "Зелені" її бояться - "зжере без солі" (Тим більше зараз - коли в них самих "срака димить") А більше реальних політичних сил і не видно От вона і очікує - хто переможе?
Вона ж по суті - "лисиця" Не "творець", а "споживач того, що вкраде...... " Знаєш як часто лисиця собі на Поліссі житло знаходить? Нору сама не риє, а шукає борсучу У ній багато "віднорків" завжди От вона селиться в одному з них Потім починає срать і сцять перед головними виходами з нори (а борсук дуже чистоплотний) В кінці-кінців борсуку це надоїдає і він перебирається в інше місце А лисиця поселяється в тих "хоромах" От і скажи - чи не так і ВАНА робить з своїми прибічниками?
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10.03.2023 04:58 Ответить
Сносите промосковское правительство грузины.
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09.03.2023 22:50 Ответить
Борітеся - поборете!
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09.03.2023 23:04 Ответить
не свисти,одного не отпустили
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10.03.2023 00:21 Ответить
Ну - "почалося"! Якщо "грузинський Беня" втік з країни - там дійсно "запахло смаленим" Тепер "будєм пасматрєть" - до чого дійде грузинський "Майдан"! Путіну не до Грузії: дай бог - від українців відбиться А повернуться в Росію "бігуни від мобілізації", з Грузії (з набитими мордами)? Сумніваюся, що вони "патріотично" побіжать в ряди російської армії І буде "веселуха" уже в Росії
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10.03.2023 04:13 Ответить


Сумніваюсь, що ті бігунці повернуться на роZZію навіть з якісно набитими мордяками. Не для того вони звідтам втікнули, щоб туда вертатися. Є ще ж Казахстан, є Туреччина, та й Німеччина ніґде не ділась. Словом, втікнути є куди. Головно, там їм голосно скавчати, що ані же харошиє руZZкіє, а злиє гризуни їх атлупілі і вигналі. Бяда-та какая!
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10.03.2023 04:27 Ответить
"Когда-то "Я - русский!"
Звучало гордо!
Теперь за "я - русский"
Просто бьют в морду!"
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10.03.2023 04:37 Ответить
 
 