Усіх затриманих у Тбілісі протестувальників звільнено, - МВС Грузії

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що випустили з-під варти усіх протестувальників, яких затримали під парламентом 7 і 8 березня за адміністративними статтями.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє Interpressnews.

"Усіх осіб, затриманих згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, звільнено. Частина затриманих постала перед судом, а решту відпустили згідно із завершенням терміну перебування у слідчому ізоляторі", - заявляє міністерство.

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Одночасно із заяви МВС випливає, що згодом можливі нові арешти учасників протесту.

"МВС продовжує розслідування у зв’язку з насильницькими подіями, що сталися 7-8 березня, згідно зі статтями 353 і 187 кримінального кодексу… Слідчі дії здійснюються з метою встановити, ідентифікувати й затримати осіб, які атакували правоохоронців і застосовували інші дії насильницького характеру під час акції протесту під парламентом", - ідеться у заяві.

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Як відомо, у Грузії розпочався третій вечір масштабних демонстрацій проти скандального законопроєкту про "іноагентів"; тепер протестувальники додали вимогу відпустити усіх затриманих на акції. Головний протест проходить під парламентом у Тбілісі, також десятки людей зібралися у центрі Кутаїсі.

Нагадаємо, після двох ночей протестів та насильницького розгону демонстрантів під грузинським парламентом, влада Грузії повідомила, що "відкликає" скандальний законопроєкт про "іноагентів".