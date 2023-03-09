Усіх затриманих у Тбілісі протестувальників звільнено, - МВС Грузії
У Міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що випустили з-під варти усіх протестувальників, яких затримали під парламентом 7 і 8 березня за адміністративними статтями.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє Interpressnews.
"Усіх осіб, затриманих згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, звільнено. Частина затриманих постала перед судом, а решту відпустили згідно із завершенням терміну перебування у слідчому ізоляторі", - заявляє міністерство.
Одночасно із заяви МВС випливає, що згодом можливі нові арешти учасників протесту.
"МВС продовжує розслідування у зв’язку з насильницькими подіями, що сталися 7-8 березня, згідно зі статтями 353 і 187 кримінального кодексу… Слідчі дії здійснюються з метою встановити, ідентифікувати й затримати осіб, які атакували правоохоронців і застосовували інші дії насильницького характеру під час акції протесту під парламентом", - ідеться у заяві.
Як відомо, у Грузії розпочався третій вечір масштабних демонстрацій проти скандального законопроєкту про "іноагентів"; тепер протестувальники додали вимогу відпустити усіх затриманих на акції. Головний протест проходить під парламентом у Тбілісі, також десятки людей зібралися у центрі Кутаїсі.
Нагадаємо, після двох ночей протестів та насильницького розгону демонстрантів під грузинським парламентом, влада Грузії повідомила, що "відкликає" скандальний законопроєкт про "іноагентів".
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От і грузини так само!
Тат.: Майдан
Туркм.: Maýdan
Узб.: Maydan
Гуарані: Maidan
Монг.: Майдан
Я вже мовчу, що кордони держва можуть змінюватись.
Взагалі - мова - це ознака приналежності до етносу, а не до держави!
Перси стали остаточно осідлими ще в часи Кіра Створили стабільні поселення Треба ж було якось називать місце в його центрі, де збиралися люди, виходячи з домівок щоб поспілкуваться? От і виник "майдан"
@Ray_net_ua
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https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1633883804900397057 1 ч
Путинский олигарх Иванишвили бежал из Грузии в рФ
Вона ж по суті - "лисиця" Не "творець", а "споживач того, що вкраде...... " Знаєш як часто лисиця собі на Поліссі житло знаходить? Нору сама не риє, а шукає борсучу У ній багато "віднорків" завжди От вона селиться в одному з них Потім починає срать і сцять перед головними виходами з нори (а борсук дуже чистоплотний) В кінці-кінців борсуку це надоїдає і він перебирається в інше місце А лисиця поселяється в тих "хоромах" От і скажи - чи не так і ВАНА робить з своїми прибічниками?
Сумніваюсь, що ті бігунці повернуться на роZZію навіть з якісно набитими мордяками. Не для того вони звідтам втікнули, щоб туда вертатися. Є ще ж Казахстан, є Туреччина, та й Німеччина ніґде не ділась. Словом, втікнути є куди. Головно, там їм голосно скавчати, що ані же харошиє руZZкіє, а злиє гризуни їх атлупілі і вигналі. Бяда-та какая!
Звучало гордо!
Теперь за "я - русский"
Просто бьют в морду!"