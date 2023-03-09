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Новини
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Усіх затриманих у Тбілісі протестувальників звільнено, - МВС Грузії

протест,грузія

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що випустили з-під варти усіх протестувальників, яких затримали під парламентом 7 і 8 березня за адміністративними статтями.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє Interpressnews.

"Усіх осіб, затриманих згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, звільнено. Частина затриманих постала перед судом, а решту відпустили згідно із завершенням терміну перебування у слідчому ізоляторі", - заявляє міністерство.

Також читайте: Будівлю парламенту Грузії пошкодили під час протестів, пленарні засідання на тижні скасовано

Одночасно із заяви МВС випливає, що згодом можливі нові арешти учасників протесту.

"МВС продовжує розслідування у зв’язку з насильницькими подіями, що сталися 7-8 березня, згідно зі статтями 353 і 187 кримінального кодексу… Слідчі дії здійснюються з метою встановити, ідентифікувати й затримати осіб, які атакували правоохоронців і застосовували інші дії насильницького характеру під час акції протесту під парламентом", - ідеться у заяві.

Також читайте: Протести у Грузії триватимуть попри відкликання законопроєкту про "іноагентів"

Як відомо, у Грузії розпочався третій вечір масштабних демонстрацій проти скандального законопроєкту про "іноагентів"; тепер протестувальники додали вимогу відпустити усіх затриманих на акції. Головний протест проходить під парламентом у Тбілісі, також десятки людей зібралися у центрі Кутаїсі.

Нагадаємо, після двох ночей протестів та насильницького розгону демонстрантів під грузинським парламентом, влада Грузії повідомила, що "відкликає" скандальний законопроєкт про "іноагентів".

Автор: 

Грузія (1852) закон (2843) протест (2404)


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Топ коментарі
+13
Вирішив поцікавиться як буде "Майдан" грузинською Думаю: Гугл-перекладач може "Майдан" не зрозуміть Пишу - "площа" Гугл відповідає - "моедане"!!!
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09.03.2023 19:47 Відповісти
+8
Грузинам треба зносити підху.ловників з влади інакше всьо що було зроблене буде коту під хвіст.
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09.03.2023 19:53 Відповісти
+5
Таке враження що розійшлися,нібт вже нема протестів.На прикладі Грузії можна побачити як мордор без будь якої напруги купив владу в Грузії.
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09.03.2023 19:54 Відповісти
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Вирішив поцікавиться як буде "Майдан" грузинською Думаю: Гугл-перекладач може "Майдан" не зрозуміть Пишу - "площа" Гугл відповідає - "моедане"!!!
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09.03.2023 19:47 Відповісти
Ну так Майдан же ж тюркське слово!
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09.03.2023 20:32 Відповісти
Але ж ні ми ні грузини - не "тюрки"! А от вплив і у нас і у них тюркський - є! У грузинів - турецький а у нас - і хозарський і половецький і турецький І коли саме та від якого народу це слово до нас прийшло - вже й не знають
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09.03.2023 20:38 Відповісти
Так, але ж Українці досить щільно зтикались з тюркомовними народами, починаючи ще з Татаро-Монгольського іга, живучи під Московією протягом століть, та й пізніше, коли розселились на Кубані...

От і грузини так само!
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09.03.2023 20:43 Відповісти
Не з "монголо-татарського" Раніше! Поляни колись були ще васалами Хозарського каганату (6 століття) Хозари - тюрки Їх потомки - азербайджанці та кримські татари з караїмами Половці - теж тюрки От саме з ними більше всього українці і "контачили" Бо рештки половців, після монгольської навали, довго кочували в Дикому Полі А потім були асимільовані кримчаками, а частина розчинилася в українському населенні Запоріжжя (краю, а не міста)
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09.03.2023 20:52 Відповісти
Азерб.: Maydan

Тат.: Майдан

Туркм.: Maýdan

Узб.: Maydan

Гуарані: Maidan

Монг.: Майдан
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09.03.2023 20:38 Відповісти
Перс.: Майдан /країна народження ціеї назви/
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09.03.2023 21:20 Відповісти
Слова з'являються в мові народів, і не завжди ці народи живуть в кордонах однієї держави.

Я вже мовчу, що кордони держва можуть змінюватись.

Взагалі - мова - це ознака приналежності до етносу, а не до держави!
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09.03.2023 22:02 Відповісти
Ну так перси-ж народ з древньою культурою Тим більше - осідлий на протязі тисячоліть А вже помічено - лише осідлий народ розробляє сталу культуру, що не тільки зберігається віками, але й впливає на сусідів Якось "стібався" з мадяр - казав: "Якщо витягти з "бограча" (казана мадяр-кочівників) усі інгредієнти, які туди поклали їх осілі сусіди (слов"яни та молдовани з румунами і германцями) то там залишиться просто шматок вареного м"яса!" Люди, осівши, обростають купою речей, які треба якось називать Частину слів створюють самі, а частину (разом з самими речами) запозичують у сусідів
Перси стали остаточно осідлими ще в часи Кіра Створили стабільні поселення Треба ж було якось називать місце в його центрі, де збиралися люди, виходячи з домівок щоб поспілкуваться? От і виник "майдан"
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10.03.2023 03:27 Відповісти
Грузинам треба зносити підху.ловників з влади інакше всьо що було зроблене буде коту під хвіст.
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09.03.2023 19:53 Відповісти
Таке враження що розійшлися,нібт вже нема протестів.На прикладі Грузії можна побачити як мордор без будь якої напруги купив владу в Грузії.
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09.03.2023 19:54 Відповісти
Випустили, на останок кулаками махають - ми всіх встановимо, всіх пересаджаємо. Цікаві персони в Грузинській мрії - І на рівному місці. То таке придумати могли клінічні ідіоти як мінський маньяк.
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09.03.2023 19:54 Відповісти
Грузины , вас разводят как какао в молоке , это все спланированная акция , в каторой принимают участие паРашники которых вы пригрели , вас доведут до гражданской войны , ( опять же , ее справоцируют ***** - беженцы с паРаши ) , продержут в таком состоянии месяц , потом к вам войдут роисские войска под видом миротворцев , и все , вам ***** , .............если будете тянуть резину , так и будет , .........сносите вашу парашную власть , и посадите НОРМАЛЬНО Грузина - патриота , иначе вас поставят раком.
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09.03.2023 19:58 Відповісти
молодцы гамаджёбы отстояли себя на данном этапе
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09.03.2023 19:58 Відповісти
Явна перемога. Тепер при найменшій ознаці репресій за участь у протестах - повторний вихід але умови виставити ще жорсткіші.
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09.03.2023 20:20 Відповісти
Камарджоба, Генацвалі, не зупиняйтеся !
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09.03.2023 20:33 Відповісти
Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1633883804900397057 1 ч

Путинский олигарх Иванишвили бежал из Грузии в рФ
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09.03.2023 21:28 Відповісти
Невже?!!! Хоча не дивуюся - у кацапів у критичні періоди вся "дипломатія" до кулака зводилася ..... Буде "******" коли оті протести (в зв"язку з прибуттям кацапських ОМОНовців) набудуть ще й відкритого насильницького антиросійського характеру А Путін по саме горло сидить в Україні! Я кацапам у Тбілісі не позаздрю!
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10.03.2023 03:36 Відповісти
Если протестующие в Грузии не выдвинут требование освободить Саакашвили - значит я вообще ничего не понимаю.
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09.03.2023 21:42 Відповісти
Vi ne poimiote, potomu chto ne znaete gruzinkskuiu politiku, i to chto natvoril Misha v Gruzii.
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09.03.2023 22:23 Відповісти
Ми "ВАНУ" уже "освобождали"..... Помогло? Вийшла і знову за своє взялася.....
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10.03.2023 03:30 Відповісти
Останнім часом ВАНА щось притихла. Чи то вже нарешті живе нормальним людським життям (смажить млинці, бавить онуків, дивиться мильні опери і телешмарафон; словом, радіє життю всіма доступними способами), чи то знову замислила якусь гидоту.
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10.03.2023 04:32 Відповісти
Хто його знає ...... Кажуть "Горбатого тільки могила виправить......"



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10.03.2023 04:35 Відповісти
Ну... якщо йдеться про "політичний цвинтар", то процес [виправлення] уже пашол (с).
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10.03.2023 04:43 Відповісти
Мені здається - просто "зачаїлася"! Порошенко її вже "розкусив" остаточно і на контакт з нею не піде (тим більше, що основна маса її прибічників зараз сидить в "ахрєнєнії" - бо не знає "які капці взувать") "Зелені" її бояться - "зжере без солі" (Тим більше зараз - коли в них самих "срака димить") А більше реальних політичних сил і не видно От вона і очікує - хто переможе?
Вона ж по суті - "лисиця" Не "творець", а "споживач того, що вкраде...... " Знаєш як часто лисиця собі на Поліссі житло знаходить? Нору сама не риє, а шукає борсучу У ній багато "віднорків" завжди От вона селиться в одному з них Потім починає срать і сцять перед головними виходами з нори (а борсук дуже чистоплотний) В кінці-кінців борсуку це надоїдає і він перебирається в інше місце А лисиця поселяється в тих "хоромах" От і скажи - чи не так і ВАНА робить з своїми прибічниками?
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10.03.2023 04:58 Відповісти
Сносите промосковское правительство грузины.
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09.03.2023 22:50 Відповісти
Борітеся - поборете!
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09.03.2023 23:04 Відповісти
не свисти,одного не отпустили
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10.03.2023 00:21 Відповісти
Ну - "почалося"! Якщо "грузинський Беня" втік з країни - там дійсно "запахло смаленим" Тепер "будєм пасматрєть" - до чого дійде грузинський "Майдан"! Путіну не до Грузії: дай бог - від українців відбиться А повернуться в Росію "бігуни від мобілізації", з Грузії (з набитими мордами)? Сумніваюся, що вони "патріотично" побіжать в ряди російської армії І буде "веселуха" уже в Росії
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10.03.2023 04:13 Відповісти


Сумніваюсь, що ті бігунці повернуться на роZZію навіть з якісно набитими мордяками. Не для того вони звідтам втікнули, щоб туда вертатися. Є ще ж Казахстан, є Туреччина, та й Німеччина ніґде не ділась. Словом, втікнути є куди. Головно, там їм голосно скавчати, що ані же харошиє руZZкіє, а злиє гризуни їх атлупілі і вигналі. Бяда-та какая!
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10.03.2023 04:27 Відповісти
"Когда-то "Я - русский!"
Звучало гордо!
Теперь за "я - русский"
Просто бьют в морду!"
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10.03.2023 04:37 Відповісти
 
 