Враг продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 15 марта 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Российская Федерация не отказывается от своих намерений по оккупации Украины, продолжает наступательные действия, не считаясь с потерями. Основные усилия противник сосредоточивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
По причине неспособности преодолеть Силы обороны Украины, Российская Федерация применяет тактику террора. Совершает обстрелы населенных пунктов, тем самым грубо нарушает нормы Международного гуманитарного права.
За сутки противник нанес 3 ракетных удара, в том числе и по объекту гражданской инфраструктуры города Харьков. Также враг нанес 26 авиационных ударов и произвел более 23 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Высокой остается вероятность дальнейших ударов по всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений российских оккупационных войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Хреновка Черниговской области; Атинское, Волфино, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское Сумской области и Стрельечье, Красное, Старица, Волчанск, Бочково, Бударки, Амбарное и Колодезное в Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населённых пунктов Белогоровка и Спорное. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка – Луганской, а также Колодцы, Северск, Спорное и Федоровка Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Богдановка. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Привилегии, Орехово-Василевке, Григоровке, Богдановке, Бахмуту, Часам Яру, Предтечине, Александро-Шультино, Курдюмовке, Озаряновке и Шумах Донецкой области.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Каменка, Северное, Марьинка и Угледар. Вражеским обстрелам подверглись Каменка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое Георгиевка, Невельское, Победа, Угледар, Времивика, Великая Новоселка и еще несколько населенных пунктов Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области и Токаровка, Антоновка и сам город Херсон.
Из-за собственного бессилия оккупанты ведут борьбу с гражданским населением на временно захваченной территории Херсонской области. После эффективного огневого поражения 12-13 марта районов сосредоточение противника и, как следствие больших потерь, захватчики усиливают режимные меры в отдельных населенных пунктах. Российские оккупанты, как правило, перемещаются на гражданских автомобилях, отобранных у местных жителей. Также отмечено 14 марта движение колонны оккупантов в сторону Крыма вместе с награбленным имуществом.
В другом населенном пункте Херсона противник проводит контрдиверсионные мероприятия. Оправдывая свои действия, обвиняет жителей села в убийстве российского военного, тело которого было найдено.
В течение суток Авиация Сил обороны Украины нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Такж за эти сутки наши воины сбили вражеский самолет Су-25.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции".
Ворог продовжує мастурбальні дії...
-------------------
https://t.me/bahshid2023 Бахмутський Демон 👹
Доповідаю по трьох локаціях одразу.
Перша - Бахмут. Він не в кільці і навряд підари його візьмуть в кільце. Вони вже самі схоже в то не вірять. Тут весна, дорога життя прострілюється, але вона наша. Якщо до квітня втримаємо, далі процеси поміняються і почнемо поступово їх відтискати. За рахунок чого? Та повірте, нам Бетон розповів таке, що буде гарна дискотека. Для тих, хто в танку - Бетон то Сирський.
Друга - Вугледар. На зв'язку там з братами. Вони добре останні дні давали просратися підарам, взяли кілька посадок. Підари в Микільському і Павлівці втім себе впевнено почувають поки, хочуть іти на штурм, але не мають достатньо техніки. По Вуглику теж буде все добре, якщо втримаємо до середини квітня.
Третя - Авдіївка. Ой як там важко зараз, але і там підари відчувають дефіцит сил для штурмів. Поки так.
На контролі.
- кожен божий день ворог погіршує наше становище, ще й значимо;
- снарядного голоду у рашистів, схоже, немає (інфа з https://t.me/DeepStateUA)
- вже засилають ДРГ до центру (інфа з https://t.me/myro_shnykov ).
А по третє , у кожного свій характер , одні люди в усьому шукають позитив , навіть якщо його там і не надто багато , інші - негатив , як от команда діп стейт . Це ж таке . Кожному своє .