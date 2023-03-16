Войска РФ снизили общий темп операций в Украине, - ISW

Американские аналитики пришли к выводу, что российские войска снизили темп своих операций на фронте в Украине по сравнению с предыдущими неделями.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Общий темп российских операций в Украине, похоже, снизился по сравнению с предыдущими неделями.

Аналитики отмечают, что российские силы достигли лишь минимальных тактических успехов вдоль всей линии фронта в Луганской области в течение последней недели, а украинским силам, вероятно, недавно удалось провести контратаки и вернуть себе территории в Луганской области.

Кроме того, по их данным, общее наступление группы "Вагнера" на Бахмут, похоже, приближается к кульминации.

По мнению экспертов, недавние успехи "Вагнера" к северу от Бахмута свидетельствуют о том, что потери живой силы, артиллерии и техники в боях за Бахмут, вероятно, ограничат способность ЧВК завершить плотное окружение Бахмута или получить значительную территорию в боях за городские районы.

Также они предполагают, что захват небольших населенных пунктов к северу от Бахмута и к востоку от трассы вряд ли усилит способность "Вагнера" захватить сам Бахмут или достичь других важных с оперативной точки зрения успехов.

Поэтому вполне вероятно, что наступление "Вагнера" на Бахмут все больше приближается к кульминации. Российским войскам, вероятно, придется задействовать значительные резервы, чтобы предотвратить эту кульминацию.

В отчете отмечают: "Возможно, им удастся это сделать, поскольку ISW заметил части российских воздушно-десантных полков в Бахмуте и вокруг него, которые, похоже, не слишком задействованы в боевых действиях на данный момент. Россияне также могут задействовать элементы других регулярных подразделений, включая, возможно, 2-ю мотострелковую дивизию, или подразделения, переброшенные из других частей зоны боевых действий.

Но, похоже, что одного наступления "Вагнера" будет недостаточно для захвата Бахмута. Российские войска не проводят активных или успешных наступательных операций на других участках в зоне боевых действий, и поскольку темп операций на критически важных участках фронта замедляется, украинские войска, вероятно, имеют больше возможностей вернуть себе инициативу".

