Войска РФ снизили общий темп операций в Украине, - ISW

Американские аналитики пришли к выводу, что российские войска снизили темп своих операций на фронте в Украине по сравнению с предыдущими неделями.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Общий темп российских операций в Украине, похоже, снизился по сравнению с предыдущими неделями.

Аналитики отмечают, что российские силы достигли лишь минимальных тактических успехов вдоль всей линии фронта в Луганской области в течение последней недели, а украинским силам, вероятно, недавно удалось провести контратаки и вернуть себе территории в Луганской области.

Кроме того, по их данным, общее наступление группы "Вагнера" на Бахмут, похоже, приближается к кульминации.

По мнению экспертов, недавние успехи "Вагнера" к северу от Бахмута свидетельствуют о том, что потери живой силы, артиллерии и техники в боях за Бахмут, вероятно, ограничат способность ЧВК завершить плотное окружение Бахмута или получить значительную территорию в боях за городские районы.

Читайте также: Остин об обороне Бахмута: Это битва президента Зеленского, и он будет принимать решение перегруппироваться или оставаться

Также они предполагают, что захват небольших населенных пунктов к северу от Бахмута и к востоку от трассы вряд ли усилит способность "Вагнера" захватить сам Бахмут или достичь других важных с оперативной точки зрения успехов.

Поэтому вполне вероятно, что наступление "Вагнера" на Бахмут все больше приближается к кульминации. Российским войскам, вероятно, придется задействовать значительные резервы, чтобы предотвратить эту кульминацию.

В отчете отмечают: "Возможно, им удастся это сделать, поскольку ISW заметил части российских воздушно-десантных полков в Бахмуте и вокруг него, которые, похоже, не слишком задействованы в боевых действиях на данный момент. Россияне также могут задействовать элементы других регулярных подразделений, включая, возможно, 2-ю мотострелковую дивизию, или подразделения, переброшенные из других частей зоны боевых действий.

Но, похоже, что одного наступления "Вагнера" будет недостаточно для захвата Бахмута. Российские войска не проводят активных или успешных наступательных операций на других участках в зоне боевых действий, и поскольку темп операций на критически важных участках фронта замедляется, украинские войска, вероятно, имеют больше возможностей вернуть себе инициативу".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 162 560 человек (+1040 за сутки), 3504 танка, 2539 артсистем, 6810 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Топ комментарии
+5
Можете мене поправляти, виправляти, але кацапи втримали окуповані ними землі на сході і на півдні в зимній період і сьогодні стоїть наша задача вибити їх і з цих земель. Ми готуємось і вони готуються, чи думаєте просто так вони спалювали в пащі війни зеків, зберігаючи свої війська? Просто так вони накопичили сотні літаків на кордоні з Україною і просто так у свої валуйки підігнали скриті резерви? Ні, вони готуються і не потрібно ставитися до цих дій зверхнє, це велика загроза і її ми маємо знищити. Попереду великий і мабуть останній з великих боїв за вільну Україну, за її збереження!
16.03.2023 07:33 Ответить
+4
Кацапи просто втримали позиції на окупованих землях і вичікують нашого контрнаступу, щоб вдарити ракетами, авіацією, артилерією і скритими резервами. Але це моя особиста думка, я не експерт, просто зробив висновок із своїх, виключно своїх спостережень.
16.03.2023 06:35 Ответить
+2
Стоїм згідно оманських домовленносей ! Якщо ми підемо на Схід, ми порушимо їх !
16.03.2023 08:34 Ответить
