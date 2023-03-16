РУС
Россияне вывели в Черное море еще один ракетоноситель, - ВМС. ИНФОГРАФИКА

човен,підводний

Враг наращивает присутствие в Черном море. Сейчас Россия держит на боевом дежурстве 21 корабль, в том числе 5 ракетоносителей с 32 "Калибрами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВМС ВСУ.

По состоянию на 16.03.2023:

  • в Черном море на боевом дежурстве находится 21 вражеский корабль, среди которых 5 носителей крылатых ракет "калибр" общий залп до 32 ракет;
  • в Азовском море – 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Враг уже не имеет возможности вести с нами действенную контрбатарейную борьбу", - Генштаб о тактике ВСУ

Россияне вывели в Черное море еще один ракетоноситель, - ВМС 01

Азовское море (1606) ВМС (1523) ракеты (3725) Черное море (1505) Средиземное море (86)
Де розпіарина армія морських дронів?
16.03.2023 13:51 Ответить
так так де а ракети в космос будуємо а по корабликах не стріляємо
16.03.2023 14:04 Ответить
На фото корыто класса "Антей" (аналог "Курска") - неужели нет фото дизельной паршивянки ?
16.03.2023 13:55 Ответить
щось тихо про морських дронів ... козломорді й нагліють ...
16.03.2023 13:59 Ответить
Що там небесна канцелярія не може напустити шторм, щоб затопити ці корита для вбивств?
16.03.2023 14:00 Ответить
Хочется спитати у нашіх піаршиків,Де Дрони і чого це мерзота повзае по нашому Чорному морі,зеля нарісуй відосік і розповіси як ти бореся з орками на морі.
16.03.2023 17:32 Ответить
 
 