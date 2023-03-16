Россияне вывели в Черное море еще один ракетоноситель, - ВМС. ИНФОГРАФИКА

Враг наращивает присутствие в Черном море. Сейчас Россия держит на боевом дежурстве 21 корабль, в том числе 5 ракетоносителей с 32 "Калибрами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВМС ВСУ.

По состоянию на 16.03.2023:

в Черном море на боевом дежурстве находится 21 вражеский корабль, среди которых 5 носителей крылатых ракет "калибр" общий залп до 32 ракет;

в Азовском море – 1 вражеский корабль;

в Средиземном море до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.

