3 395 8

Зерновое соглашение пролонгируется на 120 дней, - ООН

зерно

ООН отмечает, что зерновое соглашение предусматривает продление на 120 дней, хотя РФ настаивает на 60-дневном продлении.

Об этом информирует CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Соглашение является публичным, это открытый документ. Он предусматривает пролонгацию на 120 дней", - сказал спикер ООН Стефан Дюжаррик.

Читайте также: Россияне запретили фермерам оккупированной Луганщины продавать выращенное зерно, - Генштаб

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такая информация может быть проявлением "некомпетентности ООН".

В свою очередь господин Дюжаррик подчеркнул, что он "просто изложил и зачитал строчку из соглашения", где сказано о продлении именно на 120 дней.

Представитель ООН также отметил, что ООН не руководит переговорами или условиями соглашения. ООН просто свидетель, а его стороны - Российская Федерация, Украина и Турция.

Читайте также: Зерновое соглашение продлено на предварительных условиях на 60 дней, - МИД РФ

зерно (1080) ООН (4264) зерновой коридор (227)
ООН - смердить кацапськими грошима
16.03.2023 22:58 Ответить
ООН - паскуда !!!
Это место для ******.
16.03.2023 23:00 Ответить
Предлагаю затянуть пояса, и пусть то зерно лучше сгниет чем кормить им пидоров с ирана и сирии и других уйобищніх недообразований. пусть ихние детишки последний хер без соли доедают
16.03.2023 23:48 Ответить
Хорошо суки зарабатывают на нашем зерне.
17.03.2023 06:38 Ответить
Ну да, Вадатурського суки вбили, а він був проти цього шабашу.
17.03.2023 06:55 Ответить
Дасте посилання на те, що він був проти? Нібулон взагалі то зацікавлений в експорті зерна. Це ж його бізнес.
17.03.2023 10:15 Ответить
Журналістам-розслідувачам давно треба розкрити вже правду про те, хто саме із Zeкоманди наживається на цих зернових коридорах. Точніше на доступ до вивезення зерна дуже непогано хтось із влади заробляє.
17.03.2023 07:41 Ответить
То есть половина полей заминирована, никто туда вкладываться не будет, а им зерно продай за пару грошиков. Вообще продавать не надо. Мелите на муку и продавайте макароны/ пельмени если жрать хотят купят. Сладкая хлебина из Франции тут $5 стоит. А фунт зерна? Центов 5-6
17.03.2023 11:41 Ответить
 
 