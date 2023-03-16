Зерновое соглашение пролонгируется на 120 дней, - ООН
ООН отмечает, что зерновое соглашение предусматривает продление на 120 дней, хотя РФ настаивает на 60-дневном продлении.
Об этом информирует CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Соглашение является публичным, это открытый документ. Он предусматривает пролонгацию на 120 дней", - сказал спикер ООН Стефан Дюжаррик.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такая информация может быть проявлением "некомпетентности ООН".
В свою очередь господин Дюжаррик подчеркнул, что он "просто изложил и зачитал строчку из соглашения", где сказано о продлении именно на 120 дней.
Представитель ООН также отметил, что ООН не руководит переговорами или условиями соглашения. ООН просто свидетель, а его стороны - Российская Федерация, Украина и Турция.
