Зерновое соглашение пролонгируется на 120 дней, - ООН

ООН отмечает, что зерновое соглашение предусматривает продление на 120 дней, хотя РФ настаивает на 60-дневном продлении.

"Соглашение является публичным, это открытый документ. Он предусматривает пролонгацию на 120 дней", - сказал спикер ООН Стефан Дюжаррик.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такая информация может быть проявлением "некомпетентности ООН".

В свою очередь господин Дюжаррик подчеркнул, что он "просто изложил и зачитал строчку из соглашения", где сказано о продлении именно на 120 дней.

Представитель ООН также отметил, что ООН не руководит переговорами или условиями соглашения. ООН просто свидетель, а его стороны - Российская Федерация, Украина и Турция.

