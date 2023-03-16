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Новини Війна
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Зернова угода пролонгується на 120 днів, - ООН

зерно

ООН наголошує, що зернова угода передбачає продовження на 120 днів, хоча РФ наполягає на 60-денному продовженні.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.

"Угода є публічною, це відкритий документ. Він передбачає пролонгацію на 120 днів", – сказав речник ООН Стефан Дюжаррік.

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Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що така інформація може бути проявом "некомпетентності ООН".

В свою чергу, пан Дюжаррік наголосив, що він "просто виклав і зачитав рядок з угоди", де вказано про продовження саме на 120 днів.

Речник ООН також зазначив, що ООН не керує переговорами чи умовами угоди. ООН є просто свідком, а її сторони - Російська Федерація, Україна та Туреччина.

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Автор: 

зерно (3140) ООН (3393) зерновий коридор (583)


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ООН - смердить кацапськими грошима
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16.03.2023 22:58 Відповісти
ООН - паскуда !!!
Это место для ******.
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16.03.2023 23:00 Відповісти
Предлагаю затянуть пояса, и пусть то зерно лучше сгниет чем кормить им пидоров с ирана и сирии и других уйобищніх недообразований. пусть ихние детишки последний хер без соли доедают
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16.03.2023 23:48 Відповісти
Хорошо суки зарабатывают на нашем зерне.
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17.03.2023 06:38 Відповісти
Ну да, Вадатурського суки вбили, а він був проти цього шабашу.
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17.03.2023 06:55 Відповісти
Дасте посилання на те, що він був проти? Нібулон взагалі то зацікавлений в експорті зерна. Це ж його бізнес.
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17.03.2023 10:15 Відповісти
Журналістам-розслідувачам давно треба розкрити вже правду про те, хто саме із Zeкоманди наживається на цих зернових коридорах. Точніше на доступ до вивезення зерна дуже непогано хтось із влади заробляє.
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17.03.2023 07:41 Відповісти
То есть половина полей заминирована, никто туда вкладываться не будет, а им зерно продай за пару грошиков. Вообще продавать не надо. Мелите на муку и продавайте макароны/ пельмени если жрать хотят купят. Сладкая хлебина из Франции тут $5 стоит. А фунт зерна? Центов 5-6
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17.03.2023 11:41 Відповісти
 
 