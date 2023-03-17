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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. В Бахмуте продолжаются постоянные позиционные бои, - Генштаб

війна,зсу

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 17 марта 2023 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "В течение суток агрессор нанес 19 авиационных ударов и совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высоким остается уровень ракетной угрозы по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает осуществлять инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Также, на территории Белгородской области, с РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий и недопущения переброса наших подразделений на другие направления. В течение суток враг осуществил обстрелы районов населенных пунктов Стариково, Волфино и Соляники Сумской области, а также Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Колодязное, Красное Первое, Кутьковка, Двуречная, Западное и Терновая Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. В очередной раз артиллерийским обстрелам подверглись ряд населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, а именно: Веселое, Гряниковка, Ольшана, Крахмальное, Берестовое, Диброва и Андреевка Харьковской области и Новоегоровка, Невское и Белогоровка - Луганской. Оккупанты безуспешно пытались наступать в направлении Гряниковки, Верхнекаменского и Спорного.

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На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время нашими защитниками отражены атаки противника в районах населенных пунктов Клещевка и Ивановское. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Миньковка, Орехово-Васильевка, Зализнянское, Васюковка, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Озаряновка и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Авдеевка и Марьинка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Каменка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Маринка, Угледар, Великая Новоселка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелам подверглись, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Времьевка Донецкой области; Добрая Надежда - Днепропетровской, а также Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Казацкое, Ивановка, Никольское, Днепровское, Херсон, Берегово Велетенское и Кизомис на Херсонщине.

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В городе Сватово Луганской области, в одном из зданий, которое находится в восточной части города, расположен новый госпиталь оккупантов. В настоящее время там находится около 30 тяжелораненых военных из России, которые были завезены туда в течение последних двух суток. В целом отмечается увеличение количества тяжелораненых российских военных - эвакуационных рейсов на территорию России увеличилось с двух до трех в неделю. К обслуживанию раненых привлекают местных жителей, имеющих хоть какое-то медицинское образование.

Российские оккупанты, при активной поддержке местных коллаборантов, увеличивают количество застенок на временно оккупированных и захваченных территориях Украины. Так, вновь застенка замечена в юго-восточной части Энергодара Запорожской области. Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также те, кто не желает выполнять требования местных оккупационных так называемых властей.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов".

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Генштаб ВС (6567) ВСУ (6735)


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Комментировать
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Petruha Che
@chaes86
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16 бер.
Всі намагання повністю здати Україну виявились марними. Тому зараз ставка на внутрішній конфлікт- зменшення виплат військовим, намагання залишити їх без права голосу, тиск на москальську церкву, яка давно має бути заборонена. І все це перед наступом. Залишилось перестать стрелять
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17.03.2023 18:35 Ответить
В мене вже давно склалося враження, що той масований наступ московії, який розпочався в січні, йде по двох фронтах: один - це рашистами з тимчасово окупованих територій на Сході та Півдні, а другий фронт - гниди з Банкової та Грушевського.
І якщо на першому наші воїни дають достойну відповідь і там потроху напруженність спадає (тут можу помилятись), то на другому - "не на часі", "ми всі повинні об'єднатися", "ета другоє", "всьо ета - ІПСО кремля" і т.п. і "бойові дії" тільки набирають обертів.
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17.03.2023 18:41 Ответить
Та реально щось недобре робиться..
Чому би раз і назавжди не закрити МП. Навіщо з цим тягнути.
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17.03.2023 18:42 Ответить
Зебіли зробили себе разом.
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17.03.2023 18:42 Ответить
Якщо дурний ведмідь запхав лапу до м'ясорубки і поступово перетворюється на фарш, то це навряд чи можна назвати наступом. Ба навіть спробами наступу!
)))
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17.03.2023 18:39 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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17.03.2023 18:46 Ответить
"Противник задіяв всі свої потужності та намагається прорвати оборону на декількох напрямках та повністю оточити місто. Бої ідуть на півночі, сході та півдні міста, завдяки мужності наших воїнів ворог зазнає величезних втрат та вкотре відкочується без успіху. На жаль, і ми маємо втрати, але набагато менші, ніж наші оборонці завдають ворогу. На деяких ділянках наші підрозділи мають частковий успіх", - наводяться словам Сирського у Telegram Military Media Center.
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17.03.2023 20:27 Ответить
Величезних втрат зазнаю особисто я, українка.
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17.03.2023 20:58 Ответить
 
 