Враг ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. В Бахмуте продолжаются постоянные позиционные бои, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 17 марта 2023 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Генштаба ВСУ.
В вечерней сводке отмечается: "В течение суток агрессор нанес 19 авиационных ударов и совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высоким остается уровень ракетной угрозы по всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает осуществлять инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Также, на территории Белгородской области, с РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий и недопущения переброса наших подразделений на другие направления. В течение суток враг осуществил обстрелы районов населенных пунктов Стариково, Волфино и Соляники Сумской области, а также Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Колодязное, Красное Первое, Кутьковка, Двуречная, Западное и Терновая Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. В очередной раз артиллерийским обстрелам подверглись ряд населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, а именно: Веселое, Гряниковка, Ольшана, Крахмальное, Берестовое, Диброва и Андреевка Харьковской области и Новоегоровка, Невское и Белогоровка - Луганской. Оккупанты безуспешно пытались наступать в направлении Гряниковки, Верхнекаменского и Спорного.
На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время нашими защитниками отражены атаки противника в районах населенных пунктов Клещевка и Ивановское. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Миньковка, Орехово-Васильевка, Зализнянское, Васюковка, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Озаряновка и Александро-Шультино Донецкой области.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Авдеевка и Марьинка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Каменка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Маринка, Угледар, Великая Новоселка и Золотая Нива Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелам подверглись, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Времьевка Донецкой области; Добрая Надежда - Днепропетровской, а также Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Казацкое, Ивановка, Никольское, Днепровское, Херсон, Берегово Велетенское и Кизомис на Херсонщине.
В городе Сватово Луганской области, в одном из зданий, которое находится в восточной части города, расположен новый госпиталь оккупантов. В настоящее время там находится около 30 тяжелораненых военных из России, которые были завезены туда в течение последних двух суток. В целом отмечается увеличение количества тяжелораненых российских военных - эвакуационных рейсов на территорию России увеличилось с двух до трех в неделю. К обслуживанию раненых привлекают местных жителей, имеющих хоть какое-то медицинское образование.
Российские оккупанты, при активной поддержке местных коллаборантов, увеличивают количество застенок на временно оккупированных и захваченных территориях Украины. Так, вновь застенка замечена в юго-восточной части Энергодара Запорожской области. Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также те, кто не желает выполнять требования местных оккупационных так называемых властей.
Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов".
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@chaes86
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16 бер.
Всі намагання повністю здати Україну виявились марними. Тому зараз ставка на внутрішній конфлікт- зменшення виплат військовим, намагання залишити їх без права голосу, тиск на москальську церкву, яка давно має бути заборонена. І все це перед наступом. Залишилось перестать стрелять
І якщо на першому наші воїни дають достойну відповідь і там потроху напруженність спадає (тут можу помилятись), то на другому - "не на часі", "ми всі повинні об'єднатися", "ета другоє", "всьо ета - ІПСО кремля" і т.п. і "бойові дії" тільки набирають обертів.
Чому би раз і назавжди не закрити МП. Навіщо з цим тягнути.
)))