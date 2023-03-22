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Новости
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Россияне выпустили по Запорожью шесть ракет, - Офис Генпрокурора

запоріжжя

Россияне в ходе очередной массированной ракетной атаки выпустили по Запорожью шесть ракет, тип которых устанавливается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Офис Генерального прокурора сообщает в телеграме.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, 22 марта около 12:00 российские военные выпустили по Запорожью шесть ракет. Предварительно пострадали более 20 человек, среди них трое детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье двумя ракетами, - ОВА. ФОТОрепортаж

Одна из ракет попала между двумя многоэтажками, в которых частично разрушены квартиры, балконы, повреждены крыши и выбиты окна. Также взрывной волной и обломками повреждены другие расположенные рядом жилые дома, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры города.

Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами находятся люди, данные о пострадавших уточняются.

На месте происшествия работают сотрудники экстренно-спасательных служб и правоохранители, фиксирующие очередное преступление РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об обстреле Запорожье: Ракета попала в многоэтажный дом, надо быстрее победить российский террор

Как сообщалось, в Запорожье вражеская ракета попала в жилой девятиэтажный дом. Известно о 25 пострадавших, один человек погиб.

Запорожье (2645) ракеты (3549) Офис Генпрокурора (2455)


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Топ комментарии
+3
тактика Зельця залишається незмінною: жодного удару по братній Россіі?
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22.03.2023 16:00
+2
Молчание не означает, что нет "ответки". Но в данном вопросе лучше никому ничего не сообщать.
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22.03.2023 16:10
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Я так понял, что от провалившейся тактики ударов по подстанция отказались и теперь просто пускают ракеты в город не целясь, что бы убивать гражданских.
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22.03.2023 15:48 Ответить
продовжуйте рахувати , підрахуї ...((
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22.03.2023 15:51 Ответить
Одна из шести попала в дом, а пять куда ???
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22.03.2023 15:51 Ответить
две в дома, тут неправильно написали
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22.03.2023 15:52 Ответить
Ну, а четыре куда ???
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22.03.2023 15:58 Ответить
в телеграм каналах ищи, я без понятия
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22.03.2023 16:07 Ответить
какие " під завалами перебувають люди"-ничего не упало, пишут под капирку, лишь бы написать
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22.03.2023 15:52 Ответить
тактика Зельця залишається незмінною: жодного удару по братній Россіі?
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22.03.2023 16:00 Ответить
Молчание не означает, что нет "ответки". Но в данном вопросе лучше никому ничего не сообщать.
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22.03.2023 16:10 Ответить
6 ракет думаю массированным назвать с большой натяжкой. просто ракетный удар.....
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22.03.2023 17:01 Ответить
гады... где то писали что вроде х-59 были это
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22.03.2023 17:02 Ответить
"Торнадо "
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22.03.2023 17:07 Ответить
 
 