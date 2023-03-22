Россияне выпустили по Запорожью шесть ракет, - Офис Генпрокурора

Россияне в ходе очередной массированной ракетной атаки выпустили по Запорожью шесть ракет, тип которых устанавливается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Офис Генерального прокурора сообщает в телеграме.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, 22 марта около 12:00 российские военные выпустили по Запорожью шесть ракет. Предварительно пострадали более 20 человек, среди них трое детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье двумя ракетами, - ОВА. ФОТОрепортаж

Одна из ракет попала между двумя многоэтажками, в которых частично разрушены квартиры, балконы, повреждены крыши и выбиты окна. Также взрывной волной и обломками повреждены другие расположенные рядом жилые дома, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры города.

Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами находятся люди, данные о пострадавших уточняются.

На месте происшествия работают сотрудники экстренно-спасательных служб и правоохранители, фиксирующие очередное преступление РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об обстреле Запорожье: Ракета попала в многоэтажный дом, надо быстрее победить российский террор

Как сообщалось, в Запорожье вражеская ракета попала в жилой девятиэтажный дом. Известно о 25 пострадавших, один человек погиб.