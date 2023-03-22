Россияне выпустили по Запорожью шесть ракет, - Офис Генпрокурора
Россияне в ходе очередной массированной ракетной атаки выпустили по Запорожью шесть ракет, тип которых устанавливается.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Офис Генерального прокурора сообщает в телеграме.
При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, 22 марта около 12:00 российские военные выпустили по Запорожью шесть ракет. Предварительно пострадали более 20 человек, среди них трое детей.
Одна из ракет попала между двумя многоэтажками, в которых частично разрушены квартиры, балконы, повреждены крыши и выбиты окна. Также взрывной волной и обломками повреждены другие расположенные рядом жилые дома, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры города.
Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами находятся люди, данные о пострадавших уточняются.
На месте происшествия работают сотрудники экстренно-спасательных служб и правоохранители, фиксирующие очередное преступление РФ.
Как сообщалось, в Запорожье вражеская ракета попала в жилой девятиэтажный дом. Известно о 25 пострадавших, один человек погиб.
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