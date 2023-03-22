Росіяни випустили по Запоріжжю шість ракет, - Офіс Генпрокурора

Росіяни під час чергової масованої ракетної атаки випустили по Запоріжжю шість ракет, тип яких встановлюється.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Офіс Генерального прокурора повідомляє у телеграмі.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 22 березня близько 12:00 російські військові випустили по Запоріжжю шість ракет. Попередньо постраждало понад 20 людей, серед них троє дітей.

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Одна з ракет поцілила між двома багатоповерхівками, в яких частково зруйновані квартири, балкони, пошкоджено дахи та вибито вікна. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено інші розташовані поруч житлові будинки, автівки та інші об’єкти цивільної інфраструктури міста.

Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами перебувають люди, дані щодо постраждалих уточнюються.

На місці події працюють співробітники екстрено-рятувальних служб та правоохоронці, які фіксують черговий злочин РФ.

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Як повідомлялося, у Запоріжжі ворожа ракета влучила в житловий дев'ятиповерховий будинок. Відомо про 25 постраждалих, одна людина загинула.