УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9983 відвідувача онлайн
Новини
5 651 13

Росіяни випустили по Запоріжжю шість ракет, - Офіс Генпрокурора

запоріжжя

Росіяни під час чергової масованої ракетної атаки випустили по Запоріжжю шість ракет, тип яких встановлюється.

Як передає Цензор.НЕТ,  про це Офіс Генерального прокурора повідомляє у телеграмі.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 22 березня близько 12:00 російські військові випустили по Запоріжжю шість ракет. Попередньо постраждало понад 20 людей, серед них троє дітей.

Дивіться: Момент влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку в Запоріжжі. ВIДЕО

Одна з ракет поцілила між двома багатоповерхівками, в яких частково зруйновані квартири, балкони, пошкоджено дахи та вибито вікна. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено інші розташовані поруч житлові будинки, автівки та інші об’єкти цивільної інфраструктури міста.

Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами перебувають люди, дані щодо постраждалих уточнюються.

На місці події працюють співробітники екстрено-рятувальних служб та правоохоронці, які фіксують черговий злочин РФ.

Також читайте: Зеленський про обстріл Запоріжжя: Ракета влучила в багатоповерховий будинок, треба швидше перемогти російський терор

Як повідомлялося, у Запоріжжі ворожа ракета влучила в житловий дев'ятиповерховий будинок. Відомо про 25 постраждалих, одна людина загинула.

Автор: 

Запоріжжя (2258) ракети (4000) Офіс Генпрокурора (3236)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
тактика Зельця залишається незмінною: жодного удару по братній Россіі?
показати весь коментар
22.03.2023 16:00
+2
Молчание не означает, что нет "ответки". Но в данном вопросе лучше никому ничего не сообщать.
показати весь коментар
22.03.2023 16:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я так понял, что от провалившейся тактики ударов по подстанция отказались и теперь просто пускают ракеты в город не целясь, что бы убивать гражданских.
показати весь коментар
22.03.2023 15:48 Відповісти
продовжуйте рахувати , підрахуї ...((
показати весь коментар
22.03.2023 15:51 Відповісти
Одна из шести попала в дом, а пять куда ???
показати весь коментар
22.03.2023 15:51 Відповісти
две в дома, тут неправильно написали
показати весь коментар
22.03.2023 15:52 Відповісти
Ну, а четыре куда ???
показати весь коментар
22.03.2023 15:58 Відповісти
в телеграм каналах ищи, я без понятия
показати весь коментар
22.03.2023 16:07 Відповісти
какие " під завалами перебувають люди"-ничего не упало, пишут под капирку, лишь бы написать
показати весь коментар
22.03.2023 15:52 Відповісти
тактика Зельця залишається незмінною: жодного удару по братній Россіі?
показати весь коментар
22.03.2023 16:00 Відповісти
Молчание не означает, что нет "ответки". Но в данном вопросе лучше никому ничего не сообщать.
показати весь коментар
22.03.2023 16:10 Відповісти
6 ракет думаю массированным назвать с большой натяжкой. просто ракетный удар.....
показати весь коментар
22.03.2023 17:01 Відповісти
гады... где то писали что вроде х-59 были это
показати весь коментар
22.03.2023 17:02 Відповісти
"Торнадо "
показати весь коментар
22.03.2023 17:07 Відповісти
 
 