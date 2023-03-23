Командование ДШВ - об офицере Куполе: Переведен на равнозначную должность, может стать комбригом
В командовании Десантно-штурмовых войск разъяснили ситуацию с командиром 3 батальона 46 бригады Анатолием (Куполом) Козлом, который был переведен на тыловую должность после интервью изданию The Washington Post, где он пожаловался на нехватку боеприпасов, низкий уровень подготовки мобилизованных солдат а также высокие потери.
Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника штаба командования ДШВ Виктор Люльчак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.
По словам Люльчака, комбат является одним из элементов бригады и видит преимущественно то, что происходит в его подразделении, и потому некорректно экстраполировать это на более высокий уровень или другие подразделения. Он отметил, что по факту интервью Купола WP было проведено служебное расследование, которое выяснило, что для подобных комментариев журналистам было нужно как минимум разрешение командира бригады.
"Это было его субъективное мнение, я хорошо знаю его, он хороший командир, он один из людей, благодаря кому устоял Макаров, хотя это коллективная работа. Также он хорошо выполнял задачи на Херсонском направлении, в Соледаре", — сказал представитель командования ДШВ.
Люльчак подчеркнул, что Купола назначили на равнозначную должность, где он сможет передать свой боевой опыт новобранцам.
"Мы отслеживаем каждого командира и они растут. Далее он может стать начальником штаба бригады или его заместителем, а может и командиром бригады. Мы своих не бросаем", — резюмировал он.
Напомним, ранее командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Купол дал интервью американской газете The Washington Post, где рассказал о потерях и проблемах в подготовке украинских бойцов.
После этого его сняли и перевели в учебный центр. Озвученные "Куполом" потери в ДШВ называют завышенными.
"Купола" поддержали главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и военнослужащий, владелец сети "Ветерано Кава" Владимир Шевченко. А глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская предложила отменить ограничения военнослужащим на общение с прессой.
Впоследствии "Купол" заявил, что журналисты "разорвали" его рассказ и призвал "не искать предательство там, где его нет".
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Навіть якщо прізвище комбата Козел, то все ж таки не з "козлом", а з Козелом.
У нас на уроках української літератури вчитель знущався з цієї тенденції (звичайно, у дозволених рамках тих часів) - русифікування своїх прізвищ. І як головний доказ наводив приклад, що у кожного другого з русифікованих прізвищ або Алмазов або Сірєнєв.
Русифицирование, это чуть другое.
Как пример - был Яременко, стал Ерёменко, был Пилипенко, стал Филиппенко.
А то, что я привел, немного из другой области - вообще полная замена своей фамилии в великоимперском стиле.
раз на десять років, Українці роблять Майдан , якій е втілення терапії та еволюційного очищення Державних інституцій.))
цього року Майдан , як третій за рахунком, має відбутися після посадки картоплі.
Логика у заместителя достаточно странная. Купол хороший командир и здорово воевал, но при этом в его подразделении проблемы, о которых в других подразделениях даже и не слышали. Почему при таких раскладах в полукольце Бахмут и Авдеевке, а не Москва, вопрос остается открытым.
u mene take vrazennja, 6o nagorodzujut´ ly6e pidlabuznykiv ta nik4em, a takuh 4emnyh Geroiv, jak Kupol, z´kujut´ 😕
i 4omu b ze? Bo vony i e SPRAVZNI patrioty, a vlada ba4yt¨ svoju nik4emnist´na ih foni i zazdryt´ 🤡
А врятувала його не командування ДШВ, а розголос ситуації та народна підтримка. Бо зелені шмарклі слідкують за рейтингами та бояться народного гніву.
акуітельно
а щоб правда не доходила до банкової через ЗМІ
треба чути коли до тебе звертаються на пряму.
але на звернення ОП кладе куй
а на такі випади реагує миттево..
а чому так а не навпаки???
СЛАВА Героям України 💯
Слава Захисникам України 💯
Дякую за Комбату ,,Купол,, за незламність мужність героїзм честь отвагу 🖐️☀️💯👏
Дякую за Макарів це Україна 🇺🇦 свободна наша Земля 💪🌅
Тому очікуємо хороші новини про в/с, які стали профіками !!