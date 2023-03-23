Командование ДШВ - об офицере Куполе: Переведен на равнозначную должность, может стать комбригом

В командовании Десантно-штурмовых войск разъяснили ситуацию с командиром 3 батальона 46 бригады Анатолием (Куполом) Козлом, который был переведен на тыловую должность после интервью изданию The Washington Post, где он пожаловался на нехватку боеприпасов, низкий уровень подготовки мобилизованных солдат а также высокие потери.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника штаба командования ДШВ Виктор Люльчак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

По словам Люльчака, комбат является одним из элементов бригады и видит преимущественно то, что происходит в его подразделении, и потому некорректно экстраполировать это на более высокий уровень или другие подразделения. Он отметил, что по факту интервью Купола WP было проведено служебное расследование, которое выяснило, что для подобных комментариев журналистам было нужно как минимум разрешение командира бригады.

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"Это было его субъективное мнение, я хорошо знаю его, он хороший командир, он один из людей, благодаря кому устоял Макаров, хотя это коллективная работа. Также он хорошо выполнял задачи на Херсонском направлении, в Соледаре", — сказал представитель командования ДШВ.

Люльчак подчеркнул, что Купола назначили на равнозначную должность, где он сможет передать свой боевой опыт новобранцам.

"Мы отслеживаем каждого командира и они растут. Далее он может стать начальником штаба бригады или его заместителем, а может и командиром бригады. Мы своих не бросаем", — резюмировал он.

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Напомним, ранее командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Купол дал интервью американской газете The Washington Post, где рассказал о потерях и проблемах в подготовке украинских бойцов.

После этого его сняли и перевели в учебный центр. Озвученные "Куполом" потери в ДШВ называют завышенными.

"Купола" поддержали главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и военнослужащий, владелец сети "Ветерано Кава" Владимир Шевченко. А глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская предложила отменить ограничения военнослужащим на общение с прессой.

Впоследствии "Купол" заявил, что журналисты "разорвали" его рассказ и призвал "не искать предательство там, где его нет".