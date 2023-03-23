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Новости Война
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Командование ДШВ - об офицере Куполе: Переведен на равнозначную должность, может стать комбригом

козел,купол,анатолій

В командовании Десантно-штурмовых войск разъяснили ситуацию с командиром 3 батальона 46 бригады Анатолием (Куполом) Козлом, который был переведен на тыловую должность после интервью изданию The Washington Post, где он пожаловался на нехватку боеприпасов, низкий уровень подготовки мобилизованных солдат а также высокие потери.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника штаба командования ДШВ Виктор Люльчак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

По словам Люльчака, комбат является одним из элементов бригады и видит преимущественно то, что происходит в его подразделении, и потому некорректно экстраполировать это на более высокий уровень или другие подразделения. Он отметил, что по факту интервью Купола WP было проведено служебное расследование, которое выяснило, что для подобных комментариев журналистам было нужно как минимум разрешение командира бригады.

Читайте: Офицер позывной Купол об интервью WP: Журналисты порезали мой рассказ. Не ищите измены, где ее нет.

"Это было его субъективное мнение, я хорошо знаю его, он хороший командир, он один из людей, благодаря кому устоял Макаров, хотя это коллективная работа. Также он хорошо выполнял задачи на Херсонском направлении, в Соледаре", — сказал представитель командования ДШВ.

Люльчак подчеркнул, что Купола назначили на равнозначную должность, где он сможет передать свой боевой опыт новобранцам.

"Мы отслеживаем каждого командира и они растут. Далее он может стать начальником штаба бригады или его заместителем, а может и командиром бригады. Мы своих не бросаем", — резюмировал он.

Также читайте: Командование ДШВ подтвердило снятие с должности и перевод в учебный центр комбата 46-й ОДШБр "Купола" после интервью WP

Напомним, ранее командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Купол дал интервью американской газете The Washington Post, где рассказал о потерях и проблемах в подготовке украинских бойцов.

После этого его сняли и перевели в учебный центр. Озвученные "Куполом" потери в ДШВ называют завышенными.

"Купола" поддержали главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и военнослужащий, владелец сети "Ветерано Кава" Владимир Шевченко. А глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская предложила отменить ограничения военнослужащим на общение с прессой.

Впоследствии "Купол" заявил, что журналисты "разорвали" его рассказ и призвал "не искать предательство там, где его нет".

армия (8492) 46 отдельная десантно-штурмовая бригада (58) ВСУ (6547) Десантно-штурмовые войска (217)


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Топ комментарии
+52
Командующий тоже человек подневольный и вынужден выполнять распоряжения от Верховного. Вон "порохобота" Марчелло вообще пытаются вычеркнуть из спасения Николаева, Южноукраинской АЭС и Одессы. И тоже за то, что посмел крошить батон на "величайшего" и рассказал правду про сдачу юга.
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23.03.2023 13:49
+51
Верніть на фронт бойового досвідченого офіцера. Гадаю, бригаду він вже зараз може очолити.
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23.03.2023 13:27
+38
Тільки, пардон, будьте тактовними.
Навіть якщо прізвище комбата Козел, то все ж таки не з "козлом", а з Козелом.
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23.03.2023 13:26
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Тільки, пардон, будьте тактовними.
Навіть якщо прізвище комбата Козел, то все ж таки не з "козлом", а з Козелом.
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23.03.2023 13:26 Ответить
Я думаю, це не важливо. У мене в селі є прізвище Баран, а пів села ми Онопрієнки. Головне, яка людина, і щоб прізвище не було Алмазов.
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23.03.2023 13:34 Ответить
Ага, пам'ятаю це.
У нас на уроках української літератури вчитель знущався з цієї тенденції (звичайно, у дозволених рамках тих часів) - русифікування своїх прізвищ. І як головний доказ наводив приклад, що у кожного другого з русифікованих прізвищ або Алмазов або Сірєнєв.
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23.03.2023 13:43 Ответить
Пытаюсь сообразить, и нифига не получается) От каких фамилий или имен они русифицированы? ну эти Алмазовы и Сиреневы?) Ну ДоЛженки и другие варианты часто встречал, а тут вообще вьехать не могу) Старею наверное)
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24.03.2023 07:20 Ответить
В принципе, да, замечание верное.
Русифицирование, это чуть другое.
Как пример - был Яременко, стал Ерёменко, был Пилипенко, стал Филиппенко.
А то, что я привел, немного из другой области - вообще полная замена своей фамилии в великоимперском стиле.
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24.03.2023 08:43 Ответить
Може Цап?
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23.03.2023 17:06 Ответить
Шось смердить від цієї історії... Якщо це вибачення, то якесь кривеньке...
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23.03.2023 13:26 Ответить
Командующий тоже человек подневольный и вынужден выполнять распоряжения от Верховного. Вон "порохобота" Марчелло вообще пытаются вычеркнуть из спасения Николаева, Южноукраинской АЭС и Одессы. И тоже за то, что посмел крошить батон на "величайшего" и рассказал правду про сдачу юга.
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23.03.2023 13:49 Ответить
От повірте , не можливо викреслити з пам"яті миколаївців , вознесенців ,одеситів дії славетного генерала Марченко.
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23.03.2023 17:43 Ответить
Я знаю это из личного общения. Люди реально понимают от чего их спас легендарный "Марчелло". Особенно жители мест, где удалось остановить орков весной 2022 года.
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23.03.2023 18:12 Ответить
Ви ще незрозуміли хто такі шефіри та сценаристи кв95 - цеж матері змінщики свідомості за допомогою тв - технології відпрацьовані у 19 році і раніше.
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23.03.2023 18:12 Ответить
Верніть на фронт бойового досвідченого офіцера. Гадаю, бригаду він вже зараз може очолити.
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23.03.2023 13:27 Ответить
в Україні складається добра традиція , яка повинна відбутися цього року.))
раз на десять років, Українці роблять Майдан , якій е втілення терапії та еволюційного очищення Державних інституцій.))
цього року Майдан , як третій за рахунком, має відбутися після посадки картоплі.
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23.03.2023 21:20 Ответить
от Майдан під час війни нас і поховає. Йдіть там на кацапії влаштовуйте фейєрверки.
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23.03.2023 23:42 Ответить
Наверное сможет. Или нет. Но кто будет готовить профессиональные резервы? Чухан призванный из запаса после военной кафедры? Или держиморда "лейтенант виташкевич"? На самом деле такое вообще надо на конвейер поставить - офицер отвоевал год, подготовил себе замену , переводится на подготовку резерва.
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23.03.2023 22:44 Ответить
люся арестович ))))))
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23.03.2023 23:43 Ответить
В Україні так багато справжніх бойових командирів такого рівня ? Командування ДШВ має совок мозку
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23.03.2023 13:36 Ответить
Куполу вірю-командуванню-жодному слову не вірю
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23.03.2023 13:36 Ответить
мабуть комбат не спитав дозволу в Єрмака, ось і загримів "Купол" в учбовий підрозділ, а те що він дійсно фаховий і досвідчений комбриг, в ОП на це плювати хотіли. Без їх дозволу шаг вправо, шаг вліво смерті подібно. Оближеш зад баригам з ОП, будеш в пошані.
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23.03.2023 13:38 Ответить
курво війна іде 9 рік а ви різницю між комбатом та комбригом не розуміете
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23.03.2023 14:07 Ответить
Курво, комбригами не народжуються!
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23.03.2023 17:54 Ответить
Там в командуванні напевно сидять зелені щурі, які і пороху не нюхали.
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23.03.2023 13:39 Ответить
Ошибки неизбежная часть любого процесса. Если анализировать причины их появления, искать пути их исправления и как организовать процесс, чтобы они не повторялись в дальнейшем, это ускорит достижение поставленной цели. Если отстаивать честь мундира, искать и наказывать "виноватых", процесс обещает быть долгим и мучительным.
Логика у заместителя достаточно странная. Купол хороший командир и здорово воевал, но при этом в его подразделении проблемы, о которых в других подразделениях даже и не слышали. Почему при таких раскладах в полукольце Бахмут и Авдеевке, а не Москва, вопрос остается открытым.
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23.03.2023 13:41 Ответить
Тому що сраколизи і подхаліми. Прикро взнавати що у воєначальниках якісь безвільні і безвідповідальні бестолочі.
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23.03.2023 13:43 Ответить
Ось ці дві черти характеру і вчили у совкових училищах - ну ніяк без цього, при совку, не отримаєшь звання, посаду. І чим вище одне та інше, тим довше треба лизити та халімити.
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23.03.2023 18:17 Ответить
О воно йому після цього позору потрібно? Хай його місце спокійно займає або Юзік, або "Лисий".
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23.03.2023 13:43 Ответить
На жаль там вистачає і своїх "юзіків" та "лисих".
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23.03.2023 18:15 Ответить
taki ljudy, jak Kupol, na vagu zolota 👍
u mene take vrazennja, 6o nagorodzujut´ ly6e pidlabuznykiv ta nik4em, a takuh 4emnyh Geroiv, jak Kupol, z´kujut´ 😕
i 4omu b ze? Bo vony i e SPRAVZNI patrioty, a vlada ba4yt¨ svoju nik4emnist´na ih foni i zazdryt´ 🤡
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23.03.2023 13:52 Ответить
"...може знову стати комбригом"... Хіба Купол був комбригом і був понижений до комбата? Шось із заголовком не так...
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23.03.2023 14:00 Ответить
Командування продалось зеленій ОПІ, комбат сказав так як воно і є насправді, а не як все "добре " на зеленому марахвоні, але зедиктатура правди не любить, любить тільки коли хтось сраку лиже
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23.03.2023 14:07 Ответить
Правду про себе ніяка влада в Україні не любить
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23.03.2023 14:55 Ответить
Може стати, а може і не стати
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23.03.2023 14:17 Ответить
Тут можна одне позитивне відмітити. В пунктах підготовки мають бути люди, які пройшли фронт і знають чому треба вчити. А не ті, хто сидить в тих пунктах вже років 40 і нічому новому не вчиться.
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23.03.2023 14:22 Ответить
Там сидять сраколизи та "свої люди " Житомир тому підтвердження
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23.03.2023 14:57 Ответить
Люльчак: комбат є одним із елементів бригади і бачить переважно те, що відбувається в його підрозділі, і тому некоректно екстраполювати це на вищий рівень чи інші підрозділи. Це виходить, що тільки підрозділ Купола ніс такі втрати, а всі інші навколо і на різних фронтах виходить не несли! Чорт! А коректно так командувати?
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23.03.2023 14:40 Ответить
Коректно задавати такі питання? Граєш дурника, чи це такий сарказм?
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23.03.2023 15:58 Ответить
Гамнюк цей Люльчак! Йому і зараз лізати дупу зеленим важніше ніж казати правду. Наче війна навіть не йде !
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23.03.2023 14:48 Ответить
Купол сказав правду і ось що з цього вийшло.
А врятувала його не командування ДШВ, а розголос ситуації та народна підтримка. Бо зелені шмарклі слідкують за рейтингами та бояться народного гніву.
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23.03.2023 21:22 Ответить
ібанули бойового офіцера в глибокий тил, де він має дорости до комбрига...
акуітельно
а щоб правда не доходила до банкової через ЗМІ
треба чути коли до тебе звертаються на пряму.
але на звернення ОП кладе куй
а на такі випади реагує миттево..
а чому так а не навпаки???
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23.03.2023 14:58 Ответить
тупа відмазка щоб заспокоїти громадкість.там він і залишиться до кінця своєї служби або поміняється влада. але чому мовчить наш геніальний Залужний? теж боїться що переведуть на тилову посаду?
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23.03.2023 15:28 Ответить
Сумніваєтесь?
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23.03.2023 19:05 Ответить
Залужному теж рота закрили, бігає за дозволом щоб щось там сказати.
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23.03.2023 21:24 Ответить
Дуже добре,навички треба передавати.
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23.03.2023 15:09 Ответить
Дуже розумне рішення. Не задоволений підготовкою мобілізованих? Знаєш як підготувати краще? Іди готуй. Побудуєш систему підготовки таку як треба - повернешся в бойову частину навіть з підвищенням.
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23.03.2023 15:53 Ответить
Зе не побудува вчасно майже нічого, зараз вчиться, побудує систему і піде на підвищення? Чи ...?
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23.03.2023 16:03 Ответить
Що ще Зе мав збудувати? Може прийти до тебе додому і встановити новий унітаз?
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23.03.2023 20:45 Ответить
Ніхто з тих хто має голову на плечах, а не макитру, від Нелоха нічого і не чекали. Тим паче щоб ще й щось побудував. Головне щоб не просрав ті невеликі здобутки, що були при Пороху.
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23.03.2023 21:31 Ответить
Та ти шо! А як же тоді - при Пороху армія була чиселністю 250 тис, а зараз білья мільйону. То якщо Порох побудував ту армію, то виходить що тоді Зе побудував 3 таких армії, як Порох?
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23.03.2023 22:22 Ответить
Мільйон це тому, що мій сват в свої 54роки, з коваля перекваліфікувався у військового. А у 2021р професійну армію скоротили на 40 тис.
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24.03.2023 17:29 Ответить
черговий нагнутий жОПой .. ну коли вже вам буде по зубам той дэрьмак .. і головне кому .
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23.03.2023 15:57 Ответить
поверніть воїнам ЗСУ комбата Купола, а зручних рєзнікових можете засунути дермакам взад і Найвеличнівшивому, якщо воно вже так хоче ділити все з зесланцем кремля
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23.03.2023 16:07 Ответить
Якщо це слова ЗЕпатріота друзів офіса 😔 то краще вам мовчати і слухати людей 🖐️☀️💯

СЛАВА Героям України 💯
Слава Захисникам України 💯
Дякую за Комбату ,,Купол,, за незламність мужність героїзм честь отвагу 🖐️☀️💯👏
Дякую за Макарів це Україна 🇺🇦 свободна наша Земля 💪🌅
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23.03.2023 16:46 Ответить
Йому дали можливість реалізувати Себе, а саме навчити мобілізованих щоб у війська відправляли професіоналів 💪

Тому очікуємо хороші новини про в/с, які стали профіками !!
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23.03.2023 16:46 Ответить
В армії повинна бути дисципліна .Не треба було теліпати язиком на весь світ, що всьо пропало. Є вищі командири. Ось з ними б і вирішував проблеми.
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23.03.2023 17:17 Ответить
Треба читати уважніше. Він же казав, що після неодноразових бесплідних спроб звернутися "до вищіх"
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23.03.2023 19:22 Ответить
зняли з посади , а коли почало в сраку пекти дали задню , не треба було цього робити спочатку --- втрати з нашого боку величезни , ми ходимо проводжати полеглих в останню путь на цвинтар , ми що не бачимо ---- ВИЧНА СЛАВА ГЕРОЯМ ПОЛЕГЛИМ ЗА УКРАИНУ ---- АМИНЬ
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23.03.2023 17:43 Ответить
В угоду 95 квартальній гниді військовий змушений нести повну ахінею про рівноцінність посад чи широту бачення обстановки!
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23.03.2023 18:22 Ответить
Ага! Чи не знаємо як вони далі з ним. Майор до віку!
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23.03.2023 19:07 Ответить
При чотирижди уклоністі не стати комбату комбригом. Хай не поють асану.
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23.03.2023 21:34 Ответить
якого дідька!! Що він не так сказав?? Хіба він сказав щось, чого ми всі, чи кацапи не знають?! Зауваження цілком виваженні та правильні. Ті інструктори, які типу готують новобранців, які тікають від пострілу гармати чи автоматної черги, чи вибуху точно на першій лінії не потрібні. Нормальний командир турбується про своїх підлеглих, бо так, чи інакше відповідає за їх життя. А коли командир не може оперувати діями на передку, з-за того, що його підлеглі тікають від пострілу чи звуку вибуху, то як воювати, як він може розробити якийсь план дій чи наступу, чи відступу, коли він весь час повинен слідкувати, щоб особовий склад не розбігся з окопу прямо під обстріли арти чи мінометів!! *******!! есно. Де ж ті інструктори НАТО, які б психологічно піготували хлопців. Ми ж не войвнича нація, ми не завойовники й не дикуни. Наших хлопців треба ретельно готувати. Бо вбити людину це не легко... Зовсім не легко, хоч і розумієш, що то ворог. Та і не всі народжуються воїнами. Для цього весь цивілізований світ запровадив систему тестування, яка визначає, чи зможе конкретна людина стати солдатом, чи ні. Не хочеться бути схожими на кацапів, які кидають в бій тих, хто боіться потрапити у в'язницю.
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23.03.2023 23:38 Ответить
 
 