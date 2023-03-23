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Новости Война
19 247 90

Офицер позывной Купол об интервью WP: Журналисты порезали мой рассказ. Не ищите измены, где ее нет.

купол

Анатолий Козел, известный как комбат Купол, объяснил сказанное в интервью The Washington Post о потерях и состоянии войск и призвал "не искать измены там, где ее нет".

Соответствующий пост он опубликовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не так страшна откровенная ложь, как полуправда. Особенно, грамотно скомпонованная. Вот вроде и твои слова, мысли. Но слеплены так в кучу, что от контекста немного не по себе)). Что-то похожее случилось и со мной", - пишет Купол.

Офицер говорит, что долго общался с журналистами WP. Но в готовой статье увидел "лишь часть того, что говорил и совсем не то, что хотел донести".

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"Когда поднялась шумиха, пересмотрел конечный результат – и сам был поражен, насколько все как-то не так)).. (верю что это просто от незнания, а не специально) растерзали мой рассказ", - написал он.

По словам Купола, он хотел не "втоптать в грязь украинскую армию", а сделать ее лучше. К тому же с журналистами общался в период очень тяжелых боев.

"Да, эмоции меня переполняли и я не сдержался. Потому что еще раз повторяю всем хейтерам – я не актер и не политик, не умею играть на публику и перед камерами. Говорю то, что думаю. И подчеркну- это моя личная и субъективная мнение. Мое видение. А не официальная позиция военного руководства ДШУ", - подчеркнул он.

Также читайте: За прошедшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе 20 населенных пунктов Запорожской области, - ОВА

Офицер призвал "не искать измены там, где ее нет". "Ведь если мы, украинцы, будем враждовать между собой, то станем более слабыми и уязвимыми перед рашистами. Разве мы этого хотим?" – подытожил он.

Напомним, ранее командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Купол дал интервью американской газете The Washington Post, где рассказал о потерях и проблемах в подготовке украинских бойцов.

После этого его сняли и перевели в учебный центр. Озвученные Куполом потери в ДШУ называют завышенными.

"Купола" поддержали главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и военнослужащий, владелец сети "Ветерано Кофе" Владимир Шевченко. А глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская предложила отменить ограничения военнослужащим на общение с прессой.

СМИ (3833) потери (4371) 46 отдельная десантно-штурмовая бригада (58) Десантно-штурмовые войска (217)


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Топ комментарии
+58
Принципы работы современной желтой прессы. Интервью:
- Скажите, а ваш генеральный директор сегодня пьян?
- Нет, он вообще не пьет.
- А часто ли он требует от своей секретарши орального cекса?
- О чем вы говорите?! Секретаршу он выбирал, исходя исключительно из деловых качеств претенденток на эту должность.
- А как вам сегодняшняя погода?
- Удивительный день! Тепло, солнышко светит, птички поют...
Опубликовано: "Сегодня удивительный день: генеральный директор пришел на работу трезвым и не потребовал от секретарши орального cекса".
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23.03.2023 10:16
+31
Куполу справжньому воїну та герою всебічна підтримка шана та повага...
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23.03.2023 10:15
+26
Треба частіше нагадувати про зняті міні, як здавали південь, аеропорти Жуляни і Гостомель, як знищили Мрію. Та і про яйця по 17, за які не посадили зажравшогося резніка.
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23.03.2023 10:28
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Ує#ани котрі не готували суспільство до війни розмовами про " нагнєтают, війни не буде, шашличкі" не покарано. Й з деяких ТВ пропоганда на телелохофоні єдиному вже "гепоїв" ліплять.....
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23.03.2023 10:14 Ответить
Куполу справжньому воїну та герою всебічна підтримка шана та повага...
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23.03.2023 10:15 Ответить
Треба частіше нагадувати про зняті міні, як здавали південь, аеропорти Жуляни і Гостомель, як знищили Мрію. Та і про яйця по 17, за які не посадили зажравшогося резніка.
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23.03.2023 10:28 Ответить
щоб не згадували треба вже було дати відповіді на ці запитання...
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23.03.2023 10:40 Ответить
в Армії Ізраілю такі інтервью військових ввжажаються криміналом і караються тюрмою....
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23.03.2023 10:43 Ответить
Євреям в Ізраїлі не дають красти, а в Україні де крадіжка там майже повсюдно єврей. То може давайте почнемо з цих осіб лад наводити і глянемо на список "українських" олігархів, а насправді в більшості - злодіїв і бандитів.
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23.03.2023 14:30 Ответить
А можно статистику по кражам? Ну по списку национальностей?)
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24.03.2023 08:04 Ответить
треба напевне...
журналісти, які в інтерв.ю кажуть, - щоб ви самі у себе запитали
а є інтервюйовані, які кажуть, - ну ви самі знаєте, що мається на увазі...
тут був, очевидно, другий варіант, але газета була не дзеркало тижня чи лівий берег...
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23.03.2023 10:44 Ответить
Служив в ДШВ. В комбата був крик душі, даю гарантію, після написаних рапортів по команді. Нарвався б той журналюга на сержанта, чи на бійця - побіг би додому з мікрофоном в ...усі. Там ніхто з воїнів ніколи і нікому не жаліється
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23.03.2023 13:13 Ответить
Принципы работы современной желтой прессы. Интервью:
- Скажите, а ваш генеральный директор сегодня пьян?
- Нет, он вообще не пьет.
- А часто ли он требует от своей секретарши орального cекса?
- О чем вы говорите?! Секретаршу он выбирал, исходя исключительно из деловых качеств претенденток на эту должность.
- А как вам сегодняшняя погода?
- Удивительный день! Тепло, солнышко светит, птички поют...
Опубликовано: "Сегодня удивительный день: генеральный директор пришел на работу трезвым и не потребовал от секретарши орального cекса".
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23.03.2023 10:16 Ответить
А головне - як ця правда подається! Дивишся "телебрехон" - наче все правдиво А починаєш абстрагуваться та аналізувать - відро з смердючим лайном
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23.03.2023 10:46 Ответить
Краще взагалі не дивитися телемарофон.
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23.03.2023 10:52 Ответить
Найгірше те, що дуже багато телепнів знаходять інформацію по всяких помийках, а іноді і на перший погляд на поважних виданнях (які теж ********** хайпонути).
І в них там така полова в голові получається, щось типу "треба вдарити атомними бомбами по москвє, бомби нам повинні обов'язково поставити амєрикоси, які гади, бо вони (ната) напали на расєю і вообщє треба капітулювати, бо ковбаса по 2,20, хороший сере сере, але треба усіх кацапів вирізать до ноги" - Я реально навів майже дослівний монолог таких кадрів.
При тому вони гордо заявляють, що телебрехон не дивляться. Краще б уже ту гидоту дивились, бо, виявляється, буває ще й гірше...
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23.03.2023 10:58 Ответить
І не кажи! Ти вчора мою "битву с дураками" бачив тут Але ж це - лише малесенький епізодик! А скільки тут подібного?
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23.03.2023 11:21 Ответить
А мне позавчера попался такой уникал))) Там вся ветка супер)))
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24.03.2023 08:27 Ответить
Перечитав Навіть не полізу туди Одна справа - брать глину і січку солом"яну та трохи лайна додавать Тоді вийде "саман" для будівництва Але з суцільного лайна тільки лайно і вийде!
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24.03.2023 08:40 Ответить
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23.03.2023 10:21 Ответить
слово "жовта" я би прибрав - все інше вірно

так як пресу переробити неможливо - то є тільки один вихід - заборонити військовим давати інтерв'ю, нажаль
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23.03.2023 10:54 Ответить
Нічого це не дасть! "Природа не терпить пустоти" Не буде інтерв"ю - будуть чутки типу "ОБС" - "одна бабка сказала" Буде ще гірше!
Просто треба робить так, як робили британці в ІІ Світову війну - вони забороняли публікацію подібного без дозволу військового цензора, з яким узгоджувалися тексти А цензори несли відповідальність за видачу дозволів Вийшло інтерв"ю без дозволу - штраф (а то і закриття) газети Вийшов узгоджений текст, але з "ляпсусом" - "по шапці" отримував цензор!
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23.03.2023 11:15 Ответить
інтерв'ю має бути - але його давати мають ті хто це вміє робити і не думайте що це просто

ну спробуйте щось заборонити WP
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23.03.2023 11:21 Ответить
Американцы у себя цензуру не введут!
А у нас никто ничего не напечатает.
Поэтому и будет Украина читать все, что найдет в интернете.
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28.07.2023 09:57 Ответить
Є альтернатива - заборонити пресу. Бо яка до біса преса з її стандартими "вислухати та подати альтернативну точку зору" під час війни? Це що після інтервью з комбатом ЗСУ ще спитати думку Пригожина?
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23.03.2023 11:16 Ответить
ні - преса це корисна річ, але потрібно вміти нею користуватися - на то і є прес служби

а про стандарти преси - не смішіть мене - вся преса або партійна або комерційна і це породжує певні наслідки
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23.03.2023 11:24 Ответить
Під час війни достатньо воєнних кореспондентів, які працюють за зовсім іншими правилами. Звичайні медіа до військових взагалі допускати не можна.
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23.03.2023 12:06 Ответить
цей "недопуск" і є забороною військовим давати інтерв'ю
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23.03.2023 12:26 Ответить
Ні, є велика різниця!
Заборона журналістам - порушив журналіст, покарано журналіста.
Заборона військовим - порушив військовий, покарано військового.
Мінус один журналіст у медіа це набагато безпечніше, чим мінус комбат з бойовим досвідом на фронті.
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23.03.2023 12:42 Ответить
різниця чого з чим ?

чому це покараний військовий це зразу -1, "нетримання води в попі" досить ефективно лікується і менш радикальними способами
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23.03.2023 12:51 Ответить
Заборонити пресу?! Потім ютуб? потім месенджери? Потім що? Просити свідомих громадян повідомляти поліції про громадян які щось не то «розповсюджують?
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23.03.2023 12:15 Ответить
Усе що працює на ворога може и повинно бути заборонено, а винні сидити в тюрмі. І немає різниці чи це наводчик ракетних обстрілів чи журналіст який засвітив позицію, або спаплюжив інтервью, чим забезпечив вивід з бойових дій досвідченного комбата.
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23.03.2023 12:50 Ответить
грамотний журнашлюх а вони всі такі коли їм треба - весь світ зробить винуватим що він "так зрозумів"

тут не потрібно хворобу заганяти в середину - наказ - "ніяких інтерв'ю" все вирішує
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23.03.2023 12:54 Ответить
Хвороба це саме журналісти, яким все дозволено і немає ніякої відповідальності. 1+1 вже стільки корисного наробили для розвідки рф, що там весь канал можна на 15 років посадити разом з прибиральницею, а вони навіть просити вибачення не планують.
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23.03.2023 13:30 Ответить
ні - журналісти це не хвороба а досить зручний і корисний інструмент для керуванням суспільством (Ви ж не будете заперечувати що суспільством потрібно керувати ?)

сокиру ж ніхто не вважає злом через те що нею можна покалічитись

тож все має мати свої мажі - найбільш ефективний спосіб навести лад у цьому питанні це таки заборона давати інтерв'ю і ця заборона по факту існує - Купол порушив - отримав покарання - все вірно.
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23.03.2023 14:19 Ответить
А хто буде вирішувати, що працює на ворога, а що ні? Ви інтерв'ю хоч читали? Які «невідповідності ви там побачили?
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23.03.2023 13:04 Ответить
Мені достатньо слів самого комбата, йому довіряю набагато більше ніж булшиту з washington post.
"Не так страшна відверта брехня, як напівправда. Особливо, грамотно скомпонована. От ніби і твої слова, думки. Але зліплені так докупи, що від контексту трішки не по собі)). Щось схоже трапилося і зі мною", - пише Купол. Джерело:
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23.03.2023 13:15 Ответить
А що він мав сказати потрапивши під «прес»? Чи хтось аргументовано спростував наведені факти
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23.03.2023 13:46 Ответить
👍
"fakty- fakty - verti ih tak i sjak ty" (iz staroj pesni) 🙃
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23.03.2023 11:21 Ответить
боневтік янелохмнесорокдва и лёха резников после перевода "Купола" должны сами уйти со своих постов... добровольно... хотя, если этих двух сметут - будет еще лучше... потому что сметены будут и дерьмак, и верещак и прочая гныдота...
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23.03.2023 10:16 Ответить
Не можемо, бо таварісчу жюкову було начхати на людей. Ти ж в курсі, про баби ішшо нарожают.
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23.03.2023 10:26 Ответить
засунь себе свого жукова туди, де він повинен бути та не діставай
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23.03.2023 10:28 Ответить
"Купола" варто повернути на посаду, з іншими провести роз`яснювальну роботу.
Хороший боєць в окопі не завжди такий же професіонал на інших фронтах.
З журналістами треба вміти спілкуватись, тому що вони можуть по-всякому викладати сказане.
Тому у військах є посади прес-офіцерів.
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23.03.2023 10:19 Ответить
Хто каже, що проблем у армії немає?
Він не повинен був спілкуватись з пресою і розповідати зайве.
Через це його зняли з посади. Ви впевнені, що той, кого призначили на його місце, буде кращий?
В підтримку "Купола" висловлювалось багато людей:
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23.03.2023 10:31 Ответить
Вас в криму теж руській мір влаштовув, мали свій "пізнес", поки не скористались нагодою і не стали "біженкою".
Ви не маєте ніякого морального права кидати каміння у комбата.
А судді хто?!
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23.03.2023 10:42 Ответить
п-оф мають професійно донести до суспільства тут суть що виразив воюючий солдат офіцер. тим більш коли емоції зашкалють по реальним причинам. п-оф не має бути кляпом ретранслятором. ганьба в тім що військових винудили прогнутись. і перед ким. фу
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23.03.2023 10:34 Ответить
А по факту з посади зняли професійного військового.
Це схоже на історію з клістронами. Ніби все правильно, за законом, але виходить на шкоду нам.
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23.03.2023 10:37 Ответить
з клістронами було не разу не позакону. там була хотєлка нєкого чєла. вендета зе пп
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23.03.2023 10:46 Ответить
Контрабанда запчастин до військової техніки виробництва країни-агресора, проти якої були введені санкції.
За законом - порушення, по факту - нам на користь.
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23.03.2023 10:52 Ответить
це не світська контрабанда. це військова операція закритого типу. аналогічна була проведена кцапами по вимиванню з наших складів відповідної номенклатури. від банальних радіоламп до клістронів/магнетронів і прочіх вкусняшок. і таки да формальне примінення законів граничить з держзрадою. в ввипадку з клістронами 10500%. надіюсь медаль найде ублюдків
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23.03.2023 11:49 Ответить
Нєфіг було інтервью давать. Журналісти завжди шматують відповіді.
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23.03.2023 10:23 Ответить
... так, що, вони "америкоси"? Надоть з бритами більш спілкуватися крапка
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23.03.2023 10:24 Ответить
Інтерв ю нехер давати .Для цього є спеціально навчені і уповноважені люди і підрозділи.Купол має спілкуватися з підлеглими і своїми командирами а не піарити себе.Якщо кожен майор буде таке робити -армія перетвориться у щось подібне до верховної ради (не дай Бог)
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23.03.2023 10:35 Ответить
просто ЗОЛОТІ слова
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23.03.2023 10:56 Ответить
Цель работы журналиста: хайп. Любой ценой. Больше хайпа -больше продаж. Больше продаж-больше хайпа!
Есть единицы романтиков, но их влияние мизерно, на фоне многочисленных хайповиков.
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23.03.2023 10:25 Ответить
Ну , на те вони й журнашлюхи . Вони завжди озвучують лише те що потрібно - їм ( замовникам їхніх послуг ) , а те що потрібно тому хто їм вірить , і в кого вони беруть інтерв'ю - їх не цікавить . Вони цих людей просто - використовують .
Тому казав і казатиму - краще з ними й не зв'язуватись . Особливо зараз .
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23.03.2023 10:26 Ответить
Хе ! Дядько вже й сам не радий,що його тепер на прапорах тягають.
Бо офіцер має головою воювати.
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23.03.2023 10:28 Ответить
Американська газета The Washington Post відкрила бюро в Києві, яке очолюватиме колишня кореспондентка московського бюро Ізабель Хуршудян.
******* з типовим американським прізвищем, ще питання є?
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23.03.2023 10:30 Ответить
WP - це жовта преса.
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23.03.2023 10:37 Ответить
При тому, ця тьотка до Києва служила WР в Маасквє та писала на тему спорту. Аж тут їй закортіло коментувати кацапо-українську війну. Це була капітальна помилка Купола відповідати на питання цієї сучки.
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23.03.2023 10:44 Ответить
Журналізди, не зважаючи на "авторитетність" видання, завжди шукають сенсацію. Але сенсацій багато не буває, тому вони з нічого створюють хайп. Саме для цього існують прес-служби, щоб сказати хайполовам багато і нічого. Хто його уповноважував давати коментарі? Він винен і має нести відповідальність.
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23.03.2023 10:32 Ответить
А що ви там побочили якісь невідповідності в інтерв'ю поточній ситуації? Чи не на часі?
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23.03.2023 12:34 Ответить
Колись Віталя Кличко хотів спростування від АР, що його не так зрозуміли, але вони просто виклали аудіо інтерв"ю. І все. Без шансів для Віталі. У іноземних ЗМІ все це давно відпрацьовано. Інакше вони були б з голою дупою від суцільних судів.
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23.03.2023 10:34 Ответить
я розумію обурення чинного військового, який бажав своїй армії кращого... нехай це послужить йому уроком..., не потрібно довіряти пресі, особливо іноземній, якщо в тебе немає 100 відсотковій впевненості, що твої слова не перекрутять, або щось не викинуть з остаточного тексту, не давай ніяких інтерв'ю..., я б впаяла йому догану, а собі він вже й так докоряє...
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23.03.2023 10:35 Ответить
Хтось підставив бойового офіцера під WP. До зустрічі з "акулами пера" військовослужбовця повинна готувати контррозвідка. Бо на носіїв військової таємниці "свобода слова" не розповсюджується.
І так, щоб ти не казав, опублікована версія інтерв'ю буде цілковито відповідати "редакційній політиці" видання.
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23.03.2023 10:37 Ответить
тому і не треба спілкуватися с журналюгами як що ти в цьому не профі, бо вони, доречі як і звичайні люди тільки більш обізнані в маніпулюванні, чують лише те що хотять почути, це не ті люди кому можно злити накипіле.
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23.03.2023 10:37 Ответить
немного напрягает количество журналистов, общающихся с военными. Давно известно что часть военкоров-- это сотрудники спецслужб либо завербованные, в том числе и вражеские.

И вот например, активизировались журналисты УП, которые проникают в самые важные украинские подразделения, общаются там по несколько дней и т.д. Но я то помню слухи, что после майдана в редакции УП работал не только Шеремет но и несколько других журналистов с российскими паспортами.... Надеюсь что все корреспондентиы проходят серьезные проверки на допуски.

ps кстати обратил внимание что незадолго до случившегося с ДаВинчи к нему также зачастили всевозможные журналисты и фотокорреспонденты...
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23.03.2023 10:39 Ответить
А він не знав, що журналюги заради хайпу, або за "доплату" вирвуть з контексту усе, що захочуть? І перекрутять усі відповіді? Наївноє лєтнєє дітя!
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23.03.2023 10:41 Ответить
От тому і не дуже багато охочих давати інтерв'ю БУДЬ ЯКИМ журналістам, зато дуже багато тих, хто ******** публічно висвітлювати свої МОНОЛОГИ по заздалегідь прописаному сценарію з підготовленим текстом, або питаннями та відповідями. До того ж як по мені, нічого страшного у тому, що офіцер критикує наявні недоліки не бачу, бо без цього ніхто й нічого не буде виправляти, бо для усіх все буде "гаразд", а у тих хто робить щось погано все буде добре, ніхто їх не каратиме! Тож якщо нашлась свинота яка слова Купола, нехай і вирвані з контексту, назвав "зрадою", то він відверта свиня яка нічого не робить для перемоги, але дуже ******** критикувати тих, хто захищає ціною свого життя окрім України й його свинячу тушку!!!
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23.03.2023 10:43 Ответить
Бабло кремлевских орков скупало не просто журнашлюх, а целых канцлеров ведущей экономической державы ЕС, поэтому увивлятся нечему, просто нужно требовать запрет публикации без подписи на подготовленой к печати статье!
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23.03.2023 10:46 Ответить
Купол сказал правду. За это его привселюдно выпороли и унизили. В Украине нельзя говорить правду, а только ложь. Можно ещё воровать на госзакупках для армии и набивать диваны пятисотенными купюрами. Главное-делиться.
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23.03.2023 11:26 Ответить
Згідно віідповіді Купола випливає що у нас в державі медія не є вільна не є демократична та контролюється державою в голові Єрмака зелених і тд . Чим ми відрізняємося від совка та рашистів те саме нічого нового. А за те щоб люди не говорили правду кому це потрібно ми і так бачимо по населених пунктах та містах скільки у нам могил віцськових а скільки ще невідомих не рахуючи поранених та в полоні. Що ***** не так . Все курва ТАК. І тим підарасам що керують зараз державою та хочуть приручити під себе невідомою неконституційною ОФІС ПРЕЗИДЕНТА -та йдіть ви ***** немає нас в Конституціїї такої установи. Всім хто до влади хоче змінити конституцію а ***** вам не вийде. закінчиться війна побачите як будемо по законам конституціїї вас перевіряти .******* ***** бабло а вам все мало. ******* допомогу вам всерівно мало ******* гроші вкеладаєте їх суки їбані в національні бумаги а потім тихенько виймаєте відстотки . Може на часі зараз їблана Шевченка що втік за вашою допомогою до Австрії сюди приперти і він ваідразу вас всіх здасть. ФСБешники сидять просто в колуарах влади прокуратури війська -кричуще ЗАЇБАЛИ,
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23.03.2023 11:33 Ответить
У цій битві за правду яйця по 17 грн за штуку явно перемогли.
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23.03.2023 12:10 Ответить
Цікаве питання. Чому римляни в часи війни з Ганібалом після свого Порошенко Сципіона Африканського обрали такого "слугу народу", як Катон Старший, а в Україні обрали ЗЕ?
У випадку Риму римська армія взяла в облогу Карфаген, а в нашому випадку армія орків опинилась під Києвом.
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23.03.2023 12:31 Ответить
Точніше і не придумаєш,як прокоментував Холодний яр...Принципы работы современной желтой прессы. Интервью:
- Скажите, а ваш генеральный директор сегодня пьян?
- Нет, он вообще не пьет.
- А часто ли он требует от своей секретарши орального cекса?
- О чем вы говорите?! Секретаршу он выбирал, исходя исключительно из деловых качеств претенденток на эту должность.
- А как вам сегодняшняя погода?
- Удивительный день! Тепло, солнышко светит, птички поют...
Опубликовано: "Сегодня удивительный день: генеральный директор пришел на работу трезвым и не потребовал от секретарши орального cекса".
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23.03.2023 13:56 Ответить
Вважаю ,що потрібно говорити або правду ,або нічого .
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23.03.2023 15:39 Ответить
Клянусь говорить правду и ничего, кроме правды!
А пропагандисты напоминают мне козла-предателя, который заводит стадо баранов на забой в мясокомбинат...
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28.07.2023 10:01 Ответить
У боях за даунбас загинуло дуже багато воїнів-захисників України!..

Хоч могли взагалі не гинути, якби по всьому фронту були залізобетонні ДОТи - довготривала оборона точка, яка може захистити особовий склад ЗСУ від артилерійських, танкових, авіаційних та інших атак російських нацистів.

Чим більше буде на фронті залізобетонних ДОТів, протитанкових їжаків та протипіхотних колючих дротів тим багато буде знищено російських нацистів при малих втрат ЗСУ та територій України.
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26.03.2023 14:50 Ответить
 
 