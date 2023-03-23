Офицер позывной Купол об интервью WP: Журналисты порезали мой рассказ. Не ищите измены, где ее нет.
Анатолий Козел, известный как комбат Купол, объяснил сказанное в интервью The Washington Post о потерях и состоянии войск и призвал "не искать измены там, где ее нет".
Соответствующий пост он опубликовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Не так страшна откровенная ложь, как полуправда. Особенно, грамотно скомпонованная. Вот вроде и твои слова, мысли. Но слеплены так в кучу, что от контекста немного не по себе)). Что-то похожее случилось и со мной", - пишет Купол.
Офицер говорит, что долго общался с журналистами WP. Но в готовой статье увидел "лишь часть того, что говорил и совсем не то, что хотел донести".
"Когда поднялась шумиха, пересмотрел конечный результат – и сам был поражен, насколько все как-то не так)).. (верю что это просто от незнания, а не специально) растерзали мой рассказ", - написал он.
По словам Купола, он хотел не "втоптать в грязь украинскую армию", а сделать ее лучше. К тому же с журналистами общался в период очень тяжелых боев.
"Да, эмоции меня переполняли и я не сдержался. Потому что еще раз повторяю всем хейтерам – я не актер и не политик, не умею играть на публику и перед камерами. Говорю то, что думаю. И подчеркну- это моя личная и субъективная мнение. Мое видение. А не официальная позиция военного руководства ДШУ", - подчеркнул он.
Офицер призвал "не искать измены там, где ее нет". "Ведь если мы, украинцы, будем враждовать между собой, то станем более слабыми и уязвимыми перед рашистами. Разве мы этого хотим?" – подытожил он.
Напомним, ранее командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Купол дал интервью американской газете The Washington Post, где рассказал о потерях и проблемах в подготовке украинских бойцов.
После этого его сняли и перевели в учебный центр. Озвученные Куполом потери в ДШУ называют завышенными.
"Купола" поддержали главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и военнослужащий, владелец сети "Ветерано Кофе" Владимир Шевченко. А глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская предложила отменить ограничения военнослужащим на общение с прессой.
Пожалуйста, подождите...
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журналісти, які в інтерв.ю кажуть, - щоб ви самі у себе запитали
а є інтервюйовані, які кажуть, - ну ви самі знаєте, що мається на увазі...
тут був, очевидно, другий варіант, але газета була не дзеркало тижня чи лівий берег...
- Скажите, а ваш генеральный директор сегодня пьян?
- Нет, он вообще не пьет.
- А часто ли он требует от своей секретарши орального cекса?
- О чем вы говорите?! Секретаршу он выбирал, исходя исключительно из деловых качеств претенденток на эту должность.
- А как вам сегодняшняя погода?
- Удивительный день! Тепло, солнышко светит, птички поют...
Опубликовано: "Сегодня удивительный день: генеральный директор пришел на работу трезвым и не потребовал от секретарши орального cекса".
І в них там така полова в голові получається, щось типу "треба вдарити атомними бомбами по москвє, бомби нам повинні обов'язково поставити амєрикоси, які гади, бо вони (ната) напали на расєю і вообщє треба капітулювати, бо ковбаса по 2,20, хороший сере сере, але треба усіх кацапів вирізать до ноги" - Я реально навів майже дослівний монолог таких кадрів.
При тому вони гордо заявляють, що телебрехон не дивляться. Краще б уже ту гидоту дивились, бо, виявляється, буває ще й гірше...
так як пресу переробити неможливо - то є тільки один вихід - заборонити військовим давати інтерв'ю, нажаль
Просто треба робить так, як робили британці в ІІ Світову війну - вони забороняли публікацію подібного без дозволу військового цензора, з яким узгоджувалися тексти А цензори несли відповідальність за видачу дозволів Вийшло інтерв"ю без дозволу - штраф (а то і закриття) газети Вийшов узгоджений текст, але з "ляпсусом" - "по шапці" отримував цензор!
ну спробуйте щось заборонити WP
А у нас никто ничего не напечатает.
Поэтому и будет Украина читать все, что найдет в интернете.
а про стандарти преси - не смішіть мене - вся преса або партійна або комерційна і це породжує певні наслідки
Заборона журналістам - порушив журналіст, покарано журналіста.
Заборона військовим - порушив військовий, покарано військового.
Мінус один журналіст у медіа це набагато безпечніше, чим мінус комбат з бойовим досвідом на фронті.
чому це покараний військовий це зразу -1, "нетримання води в попі" досить ефективно лікується і менш радикальними способами
тут не потрібно хворобу заганяти в середину - наказ - "ніяких інтерв'ю" все вирішує
сокиру ж ніхто не вважає злом через те що нею можна покалічитись
тож все має мати свої мажі - найбільш ефективний спосіб навести лад у цьому питанні це таки заборона давати інтерв'ю і ця заборона по факту існує - Купол порушив - отримав покарання - все вірно.
"Не так страшна відверта брехня, як напівправда. Особливо, грамотно скомпонована. От ніби і твої слова, думки. Але зліплені так докупи, що від контексту трішки не по собі)). Щось схоже трапилося і зі мною", - пише Купол. Джерело:
"fakty- fakty - verti ih tak i sjak ty" (iz staroj pesni) 🙃
Хороший боєць в окопі не завжди такий же професіонал на інших фронтах.
З журналістами треба вміти спілкуватись, тому що вони можуть по-всякому викладати сказане.
Тому у військах є посади прес-офіцерів.
Він не повинен був спілкуватись з пресою і розповідати зайве.
Через це його зняли з посади. Ви впевнені, що той, кого призначили на його місце, буде кращий?
В підтримку "Купола" висловлювалось багато людей:
Ви не маєте ніякого морального права кидати каміння у комбата.
А судді хто?!
Це схоже на історію з клістронами. Ніби все правильно, за законом, але виходить на шкоду нам.
За законом - порушення, по факту - нам на користь.
Есть единицы романтиков, но их влияние мизерно, на фоне многочисленных хайповиков.
Тому казав і казатиму - краще з ними й не зв'язуватись . Особливо зараз .
Бо офіцер має головою воювати.
******* з типовим американським прізвищем, ще питання є?
І так, щоб ти не казав, опублікована версія інтерв'ю буде цілковито відповідати "редакційній політиці" видання.
И вот например, активизировались журналисты УП, которые проникают в самые важные украинские подразделения, общаются там по несколько дней и т.д. Но я то помню слухи, что после майдана в редакции УП работал не только Шеремет но и несколько других журналистов с российскими паспортами.... Надеюсь что все корреспондентиы проходят серьезные проверки на допуски.
ps кстати обратил внимание что незадолго до случившегося с ДаВинчи к нему также зачастили всевозможные журналисты и фотокорреспонденты...
У випадку Риму римська армія взяла в облогу Карфаген, а в нашому випадку армія орків опинилась під Києвом.
- Скажите, а ваш генеральный директор сегодня пьян?
- Нет, он вообще не пьет.
- А часто ли он требует от своей секретарши орального cекса?
- О чем вы говорите?! Секретаршу он выбирал, исходя исключительно из деловых качеств претенденток на эту должность.
- А как вам сегодняшняя погода?
- Удивительный день! Тепло, солнышко светит, птички поют...
Опубликовано: "Сегодня удивительный день: генеральный директор пришел на работу трезвым и не потребовал от секретарши орального cекса".
А пропагандисты напоминают мне козла-предателя, который заводит стадо баранов на забой в мясокомбинат...
Хоч могли взагалі не гинути, якби по всьому фронту були залізобетонні ДОТи - довготривала оборона точка, яка може захистити особовий склад ЗСУ від артилерійських, танкових, авіаційних та інших атак російських нацистів.
Чим більше буде на фронті залізобетонних ДОТів, протитанкових їжаків та протипіхотних колючих дротів тим багато буде знищено російських нацистів при малих втрат ЗСУ та територій України.