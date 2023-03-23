Офицер позывной Купол об интервью WP: Журналисты порезали мой рассказ. Не ищите измены, где ее нет.

Анатолий Козел, известный как комбат Купол, объяснил сказанное в интервью The Washington Post о потерях и состоянии войск и призвал "не искать измены там, где ее нет".

Соответствующий пост он опубликовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не так страшна откровенная ложь, как полуправда. Особенно, грамотно скомпонованная. Вот вроде и твои слова, мысли. Но слеплены так в кучу, что от контекста немного не по себе)). Что-то похожее случилось и со мной", - пишет Купол.

Офицер говорит, что долго общался с журналистами WP. Но в готовой статье увидел "лишь часть того, что говорил и совсем не то, что хотел донести".

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"Когда поднялась шумиха, пересмотрел конечный результат – и сам был поражен, насколько все как-то не так)).. (верю что это просто от незнания, а не специально) растерзали мой рассказ", - написал он.

По словам Купола, он хотел не "втоптать в грязь украинскую армию", а сделать ее лучше. К тому же с журналистами общался в период очень тяжелых боев.

"Да, эмоции меня переполняли и я не сдержался. Потому что еще раз повторяю всем хейтерам – я не актер и не политик, не умею играть на публику и перед камерами. Говорю то, что думаю. И подчеркну- это моя личная и субъективная мнение. Мое видение. А не официальная позиция военного руководства ДШУ", - подчеркнул он.

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Офицер призвал "не искать измены там, где ее нет". "Ведь если мы, украинцы, будем враждовать между собой, то станем более слабыми и уязвимыми перед рашистами. Разве мы этого хотим?" – подытожил он.

Напомним, ранее командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Купол дал интервью американской газете The Washington Post, где рассказал о потерях и проблемах в подготовке украинских бойцов.

После этого его сняли и перевели в учебный центр. Озвученные Куполом потери в ДШУ называют завышенными.

"Купола" поддержали главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и военнослужащий, владелец сети "Ветерано Кофе" Владимир Шевченко. А глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская предложила отменить ограничения военнослужащим на общение с прессой.