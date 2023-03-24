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Новости Поддержка Украине
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Глава МИД Литвы Ландсбергис сегодня прибудет в Киев

ландсбергіс

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис намерен 24 марта посетить Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Официальных заявлений по поводу цели визита Ландсбергиса не было.

Напомним, что в последний раз он был в Киеве в ноябре 2022 года. Тогда он вместе с министрами иностранных дел семи европейских стран участвовал во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Литва продолжает активно поддерживать Украину. Недавно сообщалось, что страна передаст Украине антидроновые ружья и боеприпасы.

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Автор: 

Литва (2459) помощь и поддержка (869) Габриэлюс Ландсбергис (157)


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Прибалты красавчики. Помогают нам в сравниваемом эквиваленте больше всех, ведь понимают, что плешивый уйобок мог напсть и на них, и если бы он на них напал это было бы эфективней со стратегической точки зрения чем загрузнуть в Украине. Поляки так ваще в случае негативного нашего сценария, если втичот боневтик, готовы открыть второй фронт!
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24.03.2023 11:42 Ответить
було б краще можливо, взяли би під захист сто областів і сто бригад гг
нє, ну де б відкрили то?
шо, реально НАТО би зайшов на половину нашої з Єрмаком країни?
угу, прямо після року переговорів і демонстрації Бундесверу, заходить НАТО в Хмельницький, а там - вас тут нє звали, идите взад.
шо, не так?
кстаті, Сучма где, .... повесил бы кто-то..........
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24.03.2023 11:50 Ответить
мужній, активно..... "русофобуючий"(ну це типу - Активний чєл, шо боїться тарганів)
саме слово "русофобія" це психічний розлад - поцієнти думають шо їх хтось боїться....
огида? - так
відраза? - так
Фобія? - (Хаймарс запускається)
ну і де тут русофобія?
совкові тварі - вони на рашку хотіли перетворити весь світ, та і хочуть, так шо, Шольц, денгі давай, давай Єрмаку, ой, денгі.
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24.03.2023 11:45 Ответить
 
 