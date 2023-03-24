Глава МИД Литвы Ландсбергис сегодня прибудет в Киев

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис намерен 24 марта посетить Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Официальных заявлений по поводу цели визита Ландсбергиса не было.

Напомним, что в последний раз он был в Киеве в ноябре 2022 года. Тогда он вместе с министрами иностранных дел семи европейских стран участвовал во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Литва продолжает активно поддерживать Украину. Недавно сообщалось, что страна передаст Украине антидроновые ружья и боеприпасы.

Читайте также: Литва отправит в Германию около 40 инструкторов для подготовки украинских защитников, - Минобороны