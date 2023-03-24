Глава МИД Литвы Ландсбергис сегодня прибудет в Киев
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис намерен 24 марта посетить Киев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Официальных заявлений по поводу цели визита Ландсбергиса не было.
Напомним, что в последний раз он был в Киеве в ноябре 2022 года. Тогда он вместе с министрами иностранных дел семи европейских стран участвовал во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Литва продолжает активно поддерживать Украину. Недавно сообщалось, что страна передаст Украине антидроновые ружья и боеприпасы.
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нє, ну де б відкрили то?
шо, реально НАТО би зайшов на половину нашої з Єрмаком країни?
угу, прямо після року переговорів і демонстрації Бундесверу, заходить НАТО в Хмельницький, а там - вас тут нє звали, идите взад.
шо, не так?
кстаті, Сучма где, .... повесил бы кто-то..........
саме слово "русофобія" це психічний розлад - поцієнти думають шо їх хтось боїться....
огида? - так
відраза? - так
Фобія? - (Хаймарс запускається)
ну і де тут русофобія?
совкові тварі - вони на рашку хотіли перетворити весь світ, та і хочуть, так шо, Шольц, денгі давай, давай Єрмаку, ой, денгі.