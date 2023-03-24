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Глава МЗС Литви Ландсбергіс сьогодні прибуде до Києва
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс має намір 24 березня відвідати Київ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Офіційних заяв щодо мети візиту Ландсбергіса не було.
Нагадаємо, що востаннє він був у Києві у листопаді 2022 року. Тоді він разом із міністрами закордонних справ семи європейських країн брав участь у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Литва продовжує активно підтримувати Україну. Нещодавно повідомлялося, що країна передасть Україні антидронові рушниці та боєприпаси.
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нє, ну де б відкрили то?
шо, реально НАТО би зайшов на половину нашої з Єрмаком країни?
угу, прямо після року переговорів і демонстрації Бундесверу, заходить НАТО в Хмельницький, а там - вас тут нє звали, идите взад.
шо, не так?
кстаті, Сучма где, .... повесил бы кто-то..........
саме слово "русофобія" це психічний розлад - поцієнти думають шо їх хтось боїться....
огида? - так
відраза? - так
Фобія? - (Хаймарс запускається)
ну і де тут русофобія?
совкові тварі - вони на рашку хотіли перетворити весь світ, та і хочуть, так шо, Шольц, денгі давай, давай Єрмаку, ой, денгі.