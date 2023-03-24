Глава МЗС Литви Ландсбергіс сьогодні прибуде до Києва

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс має намір 24 березня відвідати Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Офіційних заяв щодо мети візиту Ландсбергіса не було.

Нагадаємо, що востаннє він був у Києві у листопаді 2022 року. Тоді він разом із міністрами закордонних справ семи європейських країн брав участь у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Литва продовжує активно підтримувати Україну. Нещодавно повідомлялося, що країна передасть Україні антидронові рушниці та боєприпаси.

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