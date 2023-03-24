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Новини Підтримка Україні
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Глава МЗС Литви Ландсбергіс сьогодні прибуде до Києва

ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс має намір 24 березня відвідати Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Офіційних заяв щодо мети візиту Ландсбергіса не було. 

Нагадаємо, що востаннє він був у Києві у листопаді 2022 року. Тоді він разом із міністрами закордонних справ семи європейських країн брав участь у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Литва продовжує активно підтримувати Україну. Нещодавно повідомлялося, що країна передасть Україні антидронові рушниці та боєприпаси. 

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Литва (2395) допомога і підтримка (1160) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Прибалты красавчики. Помогают нам в сравниваемом эквиваленте больше всех, ведь понимают, что плешивый уйобок мог напсть и на них, и если бы он на них напал это было бы эфективней со стратегической точки зрения чем загрузнуть в Украине. Поляки так ваще в случае негативного нашего сценария, если втичот боневтик, готовы открыть второй фронт!
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24.03.2023 11:42 Відповісти
було б краще можливо, взяли би під захист сто областів і сто бригад гг
нє, ну де б відкрили то?
шо, реально НАТО би зайшов на половину нашої з Єрмаком країни?
угу, прямо після року переговорів і демонстрації Бундесверу, заходить НАТО в Хмельницький, а там - вас тут нє звали, идите взад.
шо, не так?
кстаті, Сучма где, .... повесил бы кто-то..........
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24.03.2023 11:50 Відповісти
мужній, активно..... "русофобуючий"(ну це типу - Активний чєл, шо боїться тарганів)
саме слово "русофобія" це психічний розлад - поцієнти думають шо їх хтось боїться....
огида? - так
відраза? - так
Фобія? - (Хаймарс запускається)
ну і де тут русофобія?
совкові тварі - вони на рашку хотіли перетворити весь світ, та і хочуть, так шо, Шольц, денгі давай, давай Єрмаку, ой, денгі.
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24.03.2023 11:45 Відповісти
 
 