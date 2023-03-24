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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупационные власти начали эвакуацию из Крыма, - ГУР

крим

Оккупационные власти России начали эвакуацию из временно захваченного Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины, об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

По его словам, накануне местные жители услышали на FM-станциях предупреждение, что им необходимо готовиться к выезду. Юсов считает, что предупреждение касается тех крымчан, которые сотрудничали с оккупационными властями.

"Для того чтобы там был мир и порядок, полуостров необходимо деоккупировать и вернуть туда законную украинскую власть. Собственно, вернуть Крым в родную украинскую гавань, что обязательно и состоится в ближайшее время. Поэтому всем работающим на Россию действительно в ближайшее время лучше покинуть территорию украинского Крыма", – заявил Юсов.

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Представитель ГУР МО Украины также сообщил, что российское командование на полуострове и оккупационная администрация очень активно продают недвижимость и увозят свои семьи из Крыма.

"Но другим, рядовому составу, говорят: не беспокойтесь, все спокойно, все под контролем... Но это уже как мем о том, что "спецоперация" идет по плану... Связанные с россиянами семьи вывозят, и очень активно. И это повод задуматься всем другим, кто связал свою судьбу с преступным путинским рашистским режимом. Из Крыма лучше уехать, пока такая возможность есть", – подытожил Юсов.

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Автор: 

армия РФ (19168) Крым (26376) оккупация (10135) разведка (4171)


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Топ комментарии
+33
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24.03.2023 12:34
+29
Ага як вчора Нова Каховка...Нехилий був вброс навіть Антоха Геращенко повівся і не тільки він
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24.03.2023 12:16
+23
Це Головне управління розвідки чи клуб любителів попиз**ти в ефірі? Всі завдання вже виконано і з'явилося багато вільного часу на пусті балачки?
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24.03.2023 12:25
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Ага як вчора Нова Каховка...Нехилий був вброс навіть Антоха Геращенко повівся і не тільки він
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24.03.2023 12:16 Ответить
А **** їм, піз..ти не окопи копати. Зараз з інформацією з передової, як колись з інфою про НЛО - поки сам не побачиш - не повіриш
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24.03.2023 16:21 Ответить
Антоха у ресторані облизує тарілку
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24.03.2023 19:21 Ответить
по моему самое безопастное место в кріму єто дірівянний домік
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24.03.2023 12:17 Ответить
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24.03.2023 12:34 Ответить
Вы не бойтесь крымчане, всё будет хорошо, даже лучше. Туристы и бизнес, и никакой войны, и фашиста ***********.
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24.03.2023 12:23 Ответить
Сімферопільська область...няких крьімов і автогномів.
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24.03.2023 12:53 Ответить
Автономии это такие себе рабсейские ОРДЛО с подрывной деятельностью и плацдармом для наступления.
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24.03.2023 13:06 Ответить
Путлер захватил Крым не из-за его автономии, а из-за присутствия на полуострове рабссейских войск и флота. Крымские татары ценой своей жизни и крови сражаются за Украину и свою автономию в составе Украины. Это их историческая родина.
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24.03.2023 13:44 Ответить
автономії це допоміжний фактор для окупантів.
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24.03.2023 14:02 Ответить
Читать не умеешь? Не автономия виновата, а базирование Черноморского флота! В Донецкой и Луганской областях тоже автономия была?
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24.03.2023 16:05 Ответить
на домбабве була совітська автономія ,тоді як на заході країни позачиняли всі заводи , там все працювало завдяки тому ,що йшли з Києва багатомільярдні дотації ,задобрити "шахтарів" так би мовити що б не бунтували і ось отримали..
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24.03.2023 16:17 Ответить
Автонимии не было, но и флота тоже не было. Ведь не было же, или был?
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24.03.2023 19:18 Ответить
Ніякої автономії - тільки область! Наїлися вже автономії і кров'ю запили - вистачить! Кому не подобається на ЙУХ в рашку!!!
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24.03.2023 15:44 Ответить
Крымские татары ценой своей жизни и крови сражаются за Украину и за свою автономию в составе Украины


А ви багато знаєте татарів, які "сражаются" в лавах ЗСУ ? Одна жіночка пише, що 500 ( https://www.facebook.com/ctrcenter/posts/pfbid02Vh2UcYrfC7CSK97bbDniSzxhm9vkjo25YUZcUdvEyE8TuJE9jHuziDPC7oVwX8m2l ) . Не дуже багато їх "сражается", інакше кажучи.
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24.03.2023 20:10 Ответить
Кроме удаления понятия автономии,как таковой,в Крыму будет админреформа.Север войдет в херсонскую область,и дальше - Симферопольская обл,Севастопольская обл,Керченская обл,и обязательно Крымско-татарская национальная область,столица Бахчисарай.
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24.03.2023 16:39 Ответить
Це Головне управління розвідки чи клуб любителів попиз**ти в ефірі? Всі завдання вже виконано і з'явилося багато вільного часу на пусті балачки?
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24.03.2023 12:25 Ответить
Нормальне таке собі ІПСО для кацапів
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24.03.2023 16:03 Ответить
А не спеши ти нас хоронить, а у нас еще здесь дела
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24.03.2023 12:30 Ответить
спасібо, блєванув
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24.03.2023 13:08 Ответить
будь ласка)) А як "сарказм" німецькою?
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24.03.2023 16:13 Ответить
насмердів хацяпськими "частушками". Дуже дотепно, пллять!.. І шо ти тут вештаєссі , безфамильное?
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24.03.2023 15:07 Ответить
--- Прастітє, а гдє в Криму бєзапасна?!
--- Гдє ,гдє.... В Ласточкіном гніздє!!!
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24.03.2023 12:46 Ответить
вообще крым логичная тема, если крым отвоевать, то и рашке области которые входят в коридор уже и не так нужны будут, а бабмас и подавно
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24.03.2023 12:48 Ответить
Стратех! Отвоёвывать Крым без сухопутного коридора к нему будем запуская военных катапультами в Крым, или построив плоты чтоб Чёрное море переплыть.
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24.03.2023 13:13 Ответить
ты не путай сухопутный коридор из рашки и с нашей стороны
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24.03.2023 13:31 Ответить
А где находится сухопутный коридор "с нашей стороны"?
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24.03.2023 13:48 Ответить
пробивать придется, но там и расстояние меньше
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24.03.2023 13:50 Ответить
О каких областях идет речь и кудой вы собрались пробивать наш коридор? Неужели через Каховку и Олешки?
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24.03.2023 15:00 Ответить
а вы что предлвгаете, отбивать крым без коридора?
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24.03.2023 20:11 Ответить
Ну как вам сказать... Судя по вашим коментам, вы вообще не в теме о чем говорите) Хоть бы карту посмотрели) Коридор(наш) это и есть те области которые по вашим словам рашке потом будут ненужны) А если вы его собрались пробивать через Олешки, то как вы хотите повторить "подвиг" кацапов под Белогоровкой? Тоже хотите форсировать реку? Как вспомогательный удар, на ЗАВЕРШАЮЩЕМ этапе, возможно, но не более... А так Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, другого коридора не существует, ни для нас, ни для кацапов...
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24.03.2023 23:53 Ответить
Это к сожалению вопрос большой украинской крови и больших западных денег.
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24.03.2023 19:45 Ответить
ГУР МО - 🤡🤡🤡
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24.03.2023 13:03 Ответить
Якщо ЗСУ вийдуть на адмінкордон з Кримом та повністю знешкодять "кримський міст", перетворивши таким чином Крим на острів,- то вже за неділю там не буде жодного рашиста та їх українських поплічників типу аксенова та константінова!
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24.03.2023 13:08 Ответить
Плять, ГУР МО без своих традиционных драпов из Крыма не может. Каждый день в 12:00 оккупанты бегут из Крыма, а потом видимо возвращаются. Такой забег по керченскому мосту.

Но пока м на самом деле смогли увидеть, как бежит из Херсона, Мелитополя, Мариуполя, Николаева именно украинская власть, и ГУР МО с них наверняка тоже было. Теперь у них психологическая травма на этом фоне.
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24.03.2023 13:12 Ответить
Этому ГУРу и прочим глашатаям Андерсен позавидовал бы . Я вот только не понимаю смысла выставлять себя дураками на посмешище .
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24.03.2023 13:29 Ответить
Вчора вже нова каховка була нашою... Буданов, кінчай бухати
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24.03.2023 13:41 Ответить
ГУР в тандемі з телемарафоном: одні вже порахували, скільки нам знадобиться людей для державного апарату в Криму, другі анонсують евакуацію окупантів, третій придурок обіцяв Крим до літа.
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24.03.2023 14:16 Ответить
Кому ж вони продають нерухомість цікаво знати ?
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24.03.2023 14:32 Ответить
Навіщо робити такі вкиди? Пишіть вже шо тікають з Москви!!! Чого двічи напружуватись!?
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24.03.2023 15:14 Ответить
ГУР перетворився на квартал з елементами жовтої преси.
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24.03.2023 15:40 Ответить
Крім ******* ці "розвідники" нічого і не уміють. Таке враження, що наша розвідка походить від слова "розвод"
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24.03.2023 15:43 Ответить
Крымчане готовьте квартиры для аренды, мы собираем чемоданы на отдых. Бум туристического сезона обещаем. Тетка из Феодосии ждёт давно)
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24.03.2023 16:29 Ответить
Вже років 5 ніяк виїхати не можуть...
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24.03.2023 16:41 Ответить
все що потрібно знати про гур буданова
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24.03.2023 16:42 Ответить
Повна маячня, вірити ГУР з Будановим - то приклад дурного тону
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24.03.2023 16:58 Ответить
 
 