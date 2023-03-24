Оккупационные власти начали эвакуацию из Крыма, - ГУР

Оккупационные власти России начали эвакуацию из временно захваченного Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины, об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

По его словам, накануне местные жители услышали на FM-станциях предупреждение, что им необходимо готовиться к выезду. Юсов считает, что предупреждение касается тех крымчан, которые сотрудничали с оккупационными властями.

"Для того чтобы там был мир и порядок, полуостров необходимо деоккупировать и вернуть туда законную украинскую власть. Собственно, вернуть Крым в родную украинскую гавань, что обязательно и состоится в ближайшее время. Поэтому всем работающим на Россию действительно в ближайшее время лучше покинуть территорию украинского Крыма", – заявил Юсов.

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Представитель ГУР МО Украины также сообщил, что российское командование на полуострове и оккупационная администрация очень активно продают недвижимость и увозят свои семьи из Крыма.

"Но другим, рядовому составу, говорят: не беспокойтесь, все спокойно, все под контролем... Но это уже как мем о том, что "спецоперация" идет по плану... Связанные с россиянами семьи вывозят, и очень активно. И это повод задуматься всем другим, кто связал свою судьбу с преступным путинским рашистским режимом. Из Крыма лучше уехать, пока такая возможность есть", – подытожил Юсов.

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