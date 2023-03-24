Оккупационные власти начали эвакуацию из Крыма, - ГУР
Оккупационные власти России начали эвакуацию из временно захваченного Крыма.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины, об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.
По его словам, накануне местные жители услышали на FM-станциях предупреждение, что им необходимо готовиться к выезду. Юсов считает, что предупреждение касается тех крымчан, которые сотрудничали с оккупационными властями.
"Для того чтобы там был мир и порядок, полуостров необходимо деоккупировать и вернуть туда законную украинскую власть. Собственно, вернуть Крым в родную украинскую гавань, что обязательно и состоится в ближайшее время. Поэтому всем работающим на Россию действительно в ближайшее время лучше покинуть территорию украинского Крыма", – заявил Юсов.
Представитель ГУР МО Украины также сообщил, что российское командование на полуострове и оккупационная администрация очень активно продают недвижимость и увозят свои семьи из Крыма.
"Но другим, рядовому составу, говорят: не беспокойтесь, все спокойно, все под контролем... Но это уже как мем о том, что "спецоперация" идет по плану... Связанные с россиянами семьи вывозят, и очень активно. И это повод задуматься всем другим, кто связал свою судьбу с преступным путинским рашистским режимом. Из Крыма лучше уехать, пока такая возможность есть", – подытожил Юсов.
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А ви багато знаєте татарів, які "сражаются" в лавах ЗСУ ? Одна жіночка пише, що 500 ( https://www.facebook.com/ctrcenter/posts/pfbid02Vh2UcYrfC7CSK97bbDniSzxhm9vkjo25YUZcUdvEyE8TuJE9jHuziDPC7oVwX8m2l ) . Не дуже багато їх "сражается", інакше кажучи.
--- Гдє ,гдє.... В Ласточкіном гніздє!!!
Но пока м на самом деле смогли увидеть, как бежит из Херсона, Мелитополя, Мариуполя, Николаева именно украинская власть, и ГУР МО с них наверняка тоже было. Теперь у них психологическая травма на этом фоне.