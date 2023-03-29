США оценивают потери РФ более чем в 220 тыс. человек ранеными и убитыми, - Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес со ссылкой на оценки США заявил, что потери РФ в войне против Украины уже составляют более 220 тыс. человек ранеными и убитыми.

Как передает Цензор.НЕТ, его цитирует журналистка Sky News Дебора Гейнс.

"Последняя оценка США по российским потерям в Украине указывает на количество погибших и раненых россиян более чем в 220 000 человек", - сказал Воллес во время брифинга со своим шведским коллегой, находящимся с визитом в Лондоне.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 29 марта 2023 года ликвидировано 172 340 российских оккупантов.

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