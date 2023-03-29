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Новини Війна
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США оцінюють втрати РФ у понад 220 тис. осіб пораненими та вбитими, - Воллес

рф,цвинтар,цладовище

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес із посиланням на оцінки США заявив, що втрати РФ у війні проти України вже становлять понад 220 тис. осіб пораненими та вбитими.

Як передає Цензор.НЕТ, його цитує журналістка Sky News Дебора Гейнс.

"Остання оцінка США щодо російських втрат в Україні вказує на кількість загиблих і поранених росіян у понад 220 000 осіб", - сказав Воллес під час брифінгу зі своїм шведським колегою, який перебуває з візитом у Лондоні.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 29 березня 2023 ліквідовано 172 340 російських окупантів.

Читайте: ЗСУ відкинули росіян від важливого шляху постачання у Бахмуті, - розвідка Великої Британії

Автор: 

армія рф (17291) Велика Британія (5568) США (22665) втрати (4393) Воллес Бен (217)


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Топ коментарі
+10
направді втричі більше.але на Заході не розуміють як можна так воювати.
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29.03.2023 14:51
+8
ти грамотний? Доганяєш, що кожна цифра означає?

Короче: - не касап, а український патріот; а ти - типовий 73/43%зебіл
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29.03.2023 16:01
+7
Мало буде
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29.03.2023 15:08
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направді втричі більше.але на Заході не розуміють як можна так воювати.
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29.03.2023 14:51 Відповісти
та ти шо,і де ж ті поля де кацапів шарами накладено на гектарах, ти хоч сам зрозумів шо видав на гора,600-700 тисяч шо правда,а хто ж тоді з нами воює?
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29.03.2023 15:06 Відповісти
мабуть тому каци хочуть набрати (і набирають) ще 400 тис?
у них у першій хвилі було 200 тис потім ще тягнули резерви навіть з Карабаху та Абхазії потім добровольці БАРСУ потім хвиля в 300 тис не рахую десятки тисяч дирівців та зеків.. на хвилинку уявимо що це правда тоді виходить 80 тис загиблих та 140 тис поранених? чи 60 тис загиблих 160 тис поранених як вони рахували цю маячню? 60-80 тис загиблих для кацапії-смішні цифри...їм піськов таки цифри пише? реальні цифри 200-220 тис загиблих і вдвічі-втричі більше поранених.(чому вдвічі тому що у них велика смертність поранених) тому вони не можуть наступаьти бо кадрової армії майже не лишилося
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29.03.2023 15:27 Відповісти
Повністю згідний вони сильно занижують втрати та не рахують ордловців, пвк, абхазів і всяку різну шваль. Тому вбитих в окупаційній армії напевне навіть трохи більше чим офіційно називає Генштаб ЗСУ тобто якраз 200-220 тисяч.

Ну а поранених в рф десь вдвічі більше чим загиблих, а не так як прийнято 3-5 рази, тому що росіяни своїх поранених добивають, вагнерів умертвляють, використовують заградотряди, аптечок нормальних не мають, медицина там совок і лікарям срати на людиноподібних, як наслідок така висока смертність.

А ще в рф є проблема 500-тих. Тому через фронт пройшло більше чим просто сума поранених і вбитих . І ці всі проблеми разом не дали їм завалити Україну тупо кількістю м'яса.

Правда не треба сильно радіти таким втратам рф, 500-тим та іншим їх проблемам, бо вони за цей час більше мільйона наболізували чим по факту замінили вибувших (хоч і є проблема техніки і навчання тому т62, т55), і планують ще намобілізувати до 5 чи навіть 10 мільйонів мінімум протягом пари років, хоча офіційно будуть ховати мобілізацію за 400 тисяч контрактників - приходитимуть з повісткою і ставитимуть перед вибором бути опущеним чмобіком чи бути альфа контрачем. Звичайно що всі рюске підписуватимуть контракт.

Тому ситуація так собі і щоб по справжньому перемогти треба Україні максимально економити людей, застосовувати технології і намагатись розвалити рф з середини проводячи акції демонстрації слабкості кремля.
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29.03.2023 16:27 Відповісти
Американцы занижают цифры, как минимум, в 2 раза. Реальная цифра безвозвратных потерь - 450 - 500 тыс.
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29.03.2023 16:58 Відповісти
де ви такі беретесь? Потрібно терміново відключати зелений бидломарафон, ато фанати Зеленського скоро все населення московії переб'ють. На початок війни коло наших кордонів було 200 тис кацапів. Плюс 300 тис мобілізували. Плюс 50 тис вагнерівців. Нехай ще 50 тис лднр. Разом 600 тис. Значить у них залишилось 100 тис?))) Проста математика показує, що бидломарахвон бреше.
Так, вони ще довозили потім зі всієї росії солдатиків. Але і біля наших східних кордонів по периметру є війська. Так ще це нівелює. А по факту в них зараз на території України тисяч 200-300. Так само як і наших на фронті. Так що не сходиться математика
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29.03.2023 18:44 Відповісти
Не надо доверять шойгу. Реальная цифра мобиков более полумиллиона по парашенским независимым источникам . Вот отсюда и расхождение в 200 тыс.
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29.03.2023 19:13 Відповісти
реєстрація 7.03.23 все зрозуміло,кацапе,шарами накладено у твоїй дурній макітрі на одному стадіоні може поміститися 100 тис людей.
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29.03.2023 15:29 Відповісти
ти грамотний? Доганяєш, що кожна цифра означає?

Короче: - не касап, а український патріот; а ти - типовий 73/43%зебіл
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29.03.2023 16:01 Відповісти
привіт типовий зрадойоб,ваше величносте поясніть в чому я неправий?
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29.03.2023 16:08 Відповісти
ти типовий підар, навіть не здатен втямити цифри, на яку дивишся.
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29.03.2023 16:22 Відповісти
я на відміну від тебе тверезо оцінюю цифри та мобілізаційні можливості і втрати росії.
але типовим зрадойобам легше повірити в те що наші військові брешуть чи це ермак з зеленським пишуть такі цифри чи взяли Залужного в заручники ти ж ,клоун,репостив кацапські телеги про конфлікт Залужного з Сирським.хворійте зрадойобством далі.
не хочу спілкуватися з хворим ідіотом якому нічого сказати крім образ,тому просто йди в дупу.
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29.03.2023 16:29 Відповісти
220т - це загальні втрати, вбиті та поранені. Наша цифра ~170т, але якось не зовсім понятно чи це тільки вбиті. Наче б казали що вбиті.
Раніше штати казали що у русні 1 до 3 як убиті до поранених. Тобто за оцінкою штатів це виходить 55т вбитими і 55*3=165т поранених (і загалом 220т).
Ось і виходить нестиковочка: 55т за оцінкою штатів або 170т за нашою.
Але давайте розуміти що у нас теж працює наша пропаганда і ми маємо нашу інфо бульбашку. І звичайно ті цифри які малює ГШ це не "інфа 100%". Зараз в мене полетять тапки, але давайте дивитися на це більш тверезо. Хто не згоден - пропоную порівняти ці цифри з порталом Оryx.
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29.03.2023 15:32 Відповісти
якщо втрати 55 тис для чого мобілізація в 700 тис? просто полетиш у спам кацап.
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29.03.2023 15:39 Відповісти
Наче це я сам тут придумав. Ми взагалі то обговорюємо цифри які штати надали "США оцінюють втрати РФ у понад 220 тис. осіб пораненими та вбитими". Ні?
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29.03.2023 16:06 Відповісти
обговорюємо що цифри значно занижені.
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29.03.2023 16:11 Відповісти
мені так подобаються такі диванні воїни . Спам це твоя зброя)) Не нервуйся так, шкідливо для здоров'я. Прибережи його для визволення України. Такі люди конче потрібні на фронті
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29.03.2023 18:48 Відповісти
москальня мобілізувала не 300тис як всім казали а 510тис ну от ще 200тис у них є,і поповнюють по 10тис кожного місяця.Требе врахувати що зеків і лднр ніхто не рахує.
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29.03.2023 15:43 Відповісти
По наших даних:

Особовий склад~690.360 +2440

вбито~172.340

поранено~517.020

взято в полон~1.000

Дивитися отут - https://www.minusrus.com/ Втрати росії
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29.03.2023 15:57 Відповісти
Суббота 25.03.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 169452 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 24 марта это 55161 погибший. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 31 марта 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 7218 убитыми и пропавшими безвести.
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29.03.2023 17:48 Відповісти
Это с "Генерал СВР" я так понял, и вы в это верите?
Почему в первом предложении написано "безвозвратные военно-оперативные потери", а дальше "погибший"?
Из вики:
Безвозвратные боевые потери - это убитые на поле боя, умершие от ран на этапах санитарной эвакуации и в госпиталях, пропавшие без вести в условиях боя и попавшие в плен, получившие несовместимые с дальнейшей службой ранения.

Если взять эти цифры и предположить что они все отражают именно общие потери (вместе с ранеными) то это коррелирует с 220т которые назвали штаты.
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29.03.2023 18:34 Відповісти
наша цифра в 170 к - це усі разом - вагнери, чмобіки, кадрові, линири/динири. а в генералі свр цифри розмежовані - армійські окремо, чвк - окремо, а по линири/динири там взагалі нема даних. тож наші дані ще занижені, бо ніхто точно не може вирахувати скільки 200-х при обстрілах тилових казарм, баз. стосовно термінів: "безвозвратні втрати"застосовують армійці в основному. ну а по тим чвкашникам то просто рахують вбитих, там чіткого обліку не ведуть, оскільки це ж не державна структура. тому такі розбіжності в термінах і формулюваннях як на мене.
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29.03.2023 18:49 Відповісти
Я лише сподіваюсь що це так. Може через деякий час таки дізнаємось біль менш точні цифри.
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29.03.2023 18:55 Відповісти
а я вважаю, що американці помиляються десь на 30%, якщо разом з важкопораненими. А легких вони назад на фронт кидають...
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29.03.2023 16:03 Відповісти
Може і так. Я сам би дуже хотів щоб було так. Ніхто не каже як їх рахують. Скоріше за всього рашка їх сама не рахує. Тому всі і прикидають свої цифри.
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29.03.2023 16:09 Відповісти
Ви думаєте, що легких рахують? Як їх можна взагалі порахувати?
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29.03.2023 16:12 Відповісти
так і я в сенсі того, що не рахують...
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29.03.2023 16:21 Відповісти
Мало. Кацапів.
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29.03.2023 14:59 Відповісти
«Молитва за Україну» - Написана в https://uk.wikipedia.org/wiki/1885 1885 році. Автор музики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Микола Лисенко , слів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Кониський

Боже великий, єдиний,
Нашу Вкраїну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.

Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.

Молимось, Боже єдиний,
Нашу Вкраїну храни,
Всі свої ласки-щедроти
Ти на люд наш зверни.

Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа.
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29.03.2023 15:00 Відповісти
Рученьки терпнуть, злипаються віченьки...
Боже, чи довго тягти?
З раннього ранку до пізньої ніченьки
Голкою денно верти.
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29.03.2023 15:03 Відповісти
+ 140 миллионов контуженных на всю голову !!!
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29.03.2023 15:04 Відповісти
В кращому випадку їх там від сили залишилось десь 90 млн. істот. І це всі гускіє разом з бурятами, кадирами, калмиками та ін.. Ще в 2011 році на федеральній нараді ЗАГСів начальниця відділу аналітики назвала цифру 92 млн. кацапердів. Я цю цифру дуже добре тоді запам*ятав. Так з того часу вже скільки років пройшло.
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29.03.2023 15:19 Відповісти
Не более ста млн - это кошка не ходи. Их только миллионов двадцать выехало из параши с середины 90-х.
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29.03.2023 17:04 Відповісти
Это если 1 к 3, то где-то 55 тыс. трупов и 165 тыс. калек? Ну, может и так.
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29.03.2023 15:05 Відповісти
1/3 з 220 000 це 73 тис
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29.03.2023 15:51 Відповісти
1 к 3 - это значит часть погибших и три части раненых. Т.е., в сумме четыре части.
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29.03.2023 15:57 Відповісти
Мало буде
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29.03.2023 15:08 Відповісти
це приблизно початкова кількість кацапів на момент вторгнення + даунбаси. відтоді було набрано ще ~50тис даунбасів і мінімум стільки ж вагінерів. +300 тис чмобіків. +150-200тис добровольців і резервістів, набраних поза мобілізацією за рік війни. ітого 770-800 тис рил.
якшо вибуло тільки 220 тис, то залишок у 550-570 тис. мав би забезпечити тотальну перевагу скрізь.
але якшо взяти під 200тис вбитими і 250тис калік, то залишок в 350тис, із яких 200тис на фронті, а 150тис в тилу-резерві виглядає цілком реальним.
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29.03.2023 15:47 Відповісти
Вже російські бомжі тягають брухт із спорожнілих військових частин. Траки танкових гусениць змінюють на горілку. Охороняти вже нікому те військове добро, що залишилося.
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29.03.2023 15:51 Відповісти
От якби вони ядрьону боєголовку вкрали, та спробували її запустити по Америці за допомогою кувалди... )))
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29.03.2023 16:03 Відповісти
Там поки що залишилися три каліки охоронця. Але вони в осени, якщо доживуть, то на пенсію підуть і тоді вже й ядерні боєголовки не буде кому охороняти. Залишилося трохи натиснути.
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29.03.2023 16:22 Відповісти
Это очень мало для победы. Надо считать у кацапов в первую очередь самолеты и вертушки, а также ракеты. Ну и РЛС, РЭБ, ПВО (с-400 и тор в первую очередь, с-300 они на террор пускают, а панцирь мусором оказался). Мясо нет смысла считать. За счет техники штурмов малым количеством мяса за двадцатикратными заградотрядами и зубами дракона (от своих же) они могут наступать все следующие 50 лет без перерыва. Надо выносить технику, каждый кацапский самолет для меня уничтоженный это просто райское удовольствие.
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29.03.2023 16:48 Відповісти
1. Весь цей срач в коментах спричинений використанням неправильної термінології.
Взагалі-то втрати поділяються на:
- незворотні (загиблі, важко поранені, полонені);
- санітарні (легко поранені, контужені, захворівші, тобото ті, хто може повернутись у стрій).
Яку термінологію використовує наш ГШ, а яку британські та американські розвідки - ХЗ.

2. Судячи по локальних зведеннях Череватого із Бахмутського напрямку, співвідношення загиблих орків до поранених орків 1 до 1,5 - 1 до 2,0. А не 1 до 3,0. Це легко перевіряється пошуком в інтернеті.

3. Дані західних розвідок традиційно максимально консервативні, грунтуються на перехваті і аналізі електронного листування, перехоплених документів, телефонних розмов і п.т.
Дані нашого ГШ грунтуються на щоденних рапортах командирів підрозділів.
Зрозуміло, що ці оцінки будуть різнитись.

Висновок: припиняйте срач.
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29.03.2023 17:09 Відповісти
Підозрюю, що це цифра втрат лише регулярної армії без зеків та даунбасят, а в нас рахується все що проти нас воює от і ризниця в цифрах, дотого ж самі американці якось восени сказали, що вони рахують лише кадрових.
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29.03.2023 17:09 Відповісти
Брєд. Маразм гедоністів на рівні Київ за 3 дня.

Логіка проста. 220 тисяч поділити на 3. Це 73 тисячі вбитих і 147 тисяч калік. При співдношені на кожного вбитого 2 поранених.

З таким розкладом росіянія б вже завалила Україна м'ясом яке у неї було на початку (а це ОРДЛО, і те що на кордонах та в Криму=початковий ресурс 250-300тисяч); яке вона плюсом перекинула з інших окупованих територій типу Абхазії, Сирії і т.п.; перекинула із самої рф (нагадую у нас в полоні штурмовиками на ковбасу є солдати РВСН та матроси північного флоту); яке вона мобілізувала із БАРС; і яке вона мобілізувала чмобіками яких я нагадую ловили і навіть зараз ловлять повсюди та всіх підряд. І не забуваємо за вагнер і те що вони забирали із тюрем. Звичайно не всі з них мали підготовку, когось вчили в рф, когось в білорусі, когось ще десь, а когось ні як зека та чмобіків.

Все це разом виходить більше ДВОХ МІЛЬЙОНІВ легко. Віднімаємо від них 220 тисяч вибувших і виходить що рф взагалі не понесла втрат і мала б завалити кількістю. Но чомусь у неї це не виходить. Тому ці їх дані написав якийсь гедоніст по волі лівої п'ятки (наприклад в точності як це робить весільний фотограф автор https://www.globalfirepower.com/ Global Firepower ), бо у нього там були куди цікавіші справи чим займатись реальною аналітикою і осінтом.

І виходить що ці цифри ніяк не можуть бути правдою, но ось якщо взяти чуть більші дані за ті що подає генштаб ЗСУ, додати калік, відняти все це від намобілізованого і того що було, то якраз виходить теперішня ситуація.
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29.03.2023 17:17 Відповісти
США оценивают потери РФ более чем в 220 тыс. человек ранеными и убитыми, - Уоллес
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Это 55 тыс. убитых и в 3 раза больше-165 тыс. раненых. Цифры ближе к истине, чем опубликованные Генштабом ВСУ космические 172 тыс. человек погибшими. При таких потерях российской армии ВСУ бы уже парад победы проводили на Красной площади.
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29.03.2023 17:35 Відповісти
За даними ССО станом на 29.03.23 втрати параші:

вбито ~172.340
поранено ~517.020

https://www.minusrus.com/
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29.03.2023 17:43 Відповісти
 
 