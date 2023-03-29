США оцінюють втрати РФ у понад 220 тис. осіб пораненими та вбитими, - Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес із посиланням на оцінки США заявив, що втрати РФ у війні проти України вже становлять понад 220 тис. осіб пораненими та вбитими.
Як передає Цензор.НЕТ, його цитує журналістка Sky News Дебора Гейнс.
"Остання оцінка США щодо російських втрат в Україні вказує на кількість загиблих і поранених росіян у понад 220 000 осіб", - сказав Воллес під час брифінгу зі своїм шведським колегою, який перебуває з візитом у Лондоні.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на 29 березня 2023 ліквідовано 172 340 російських окупантів.
Топ коментарі
+10 Владимир Николенко #234291
показати весь коментар29.03.2023 14:51
+8 Ан Мур
показати весь коментар29.03.2023 16:01
+7 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар29.03.2023 15:08
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у них у першій хвилі було 200 тис потім ще тягнули резерви навіть з Карабаху та Абхазії потім добровольці БАРСУ потім хвиля в 300 тис не рахую десятки тисяч дирівців та зеків.. на хвилинку уявимо що це правда тоді виходить 80 тис загиблих та 140 тис поранених? чи 60 тис загиблих 160 тис поранених як вони рахували цю маячню? 60-80 тис загиблих для кацапії-смішні цифри...їм піськов таки цифри пише? реальні цифри 200-220 тис загиблих і вдвічі-втричі більше поранених.(чому вдвічі тому що у них велика смертність поранених) тому вони не можуть наступаьти бо кадрової армії майже не лишилося
Ну а поранених в рф десь вдвічі більше чим загиблих, а не так як прийнято 3-5 рази, тому що росіяни своїх поранених добивають, вагнерів умертвляють, використовують заградотряди, аптечок нормальних не мають, медицина там совок і лікарям срати на людиноподібних, як наслідок така висока смертність.
А ще в рф є проблема 500-тих. Тому через фронт пройшло більше чим просто сума поранених і вбитих . І ці всі проблеми разом не дали їм завалити Україну тупо кількістю м'яса.
Правда не треба сильно радіти таким втратам рф, 500-тим та іншим їх проблемам, бо вони за цей час більше мільйона наболізували чим по факту замінили вибувших (хоч і є проблема техніки і навчання тому т62, т55), і планують ще намобілізувати до 5 чи навіть 10 мільйонів мінімум протягом пари років, хоча офіційно будуть ховати мобілізацію за 400 тисяч контрактників - приходитимуть з повісткою і ставитимуть перед вибором бути опущеним чмобіком чи бути альфа контрачем. Звичайно що всі рюске підписуватимуть контракт.
Тому ситуація так собі і щоб по справжньому перемогти треба Україні максимально економити людей, застосовувати технології і намагатись розвалити рф з середини проводячи акції демонстрації слабкості кремля.
Так, вони ще довозили потім зі всієї росії солдатиків. Але і біля наших східних кордонів по периметру є війська. Так ще це нівелює. А по факту в них зараз на території України тисяч 200-300. Так само як і наших на фронті. Так що не сходиться математика
Короче: - не касап, а український патріот; а ти - типовий 73/43%зебіл
але типовим зрадойобам легше повірити в те що наші військові брешуть чи це ермак з зеленським пишуть такі цифри чи взяли Залужного в заручники ти ж ,клоун,репостив кацапські телеги про конфлікт Залужного з Сирським.хворійте зрадойобством далі.
не хочу спілкуватися з хворим ідіотом якому нічого сказати крім образ,тому просто йди в дупу.
Раніше штати казали що у русні 1 до 3 як убиті до поранених. Тобто за оцінкою штатів це виходить 55т вбитими і 55*3=165т поранених (і загалом 220т).
Ось і виходить нестиковочка: 55т за оцінкою штатів або 170т за нашою.
Але давайте розуміти що у нас теж працює наша пропаганда і ми маємо нашу інфо бульбашку. І звичайно ті цифри які малює ГШ це не "інфа 100%". Зараз в мене полетять тапки, але давайте дивитися на це більш тверезо. Хто не згоден - пропоную порівняти ці цифри з порталом Оryx.
Особовий склад~690.360 +2440
вбито~172.340
поранено~517.020
взято в полон~1.000
Дивитися отут - https://www.minusrus.com/ Втрати росії
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 24 марта это 55161 погибший. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 31 марта 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 7218 убитыми и пропавшими безвести.
Почему в первом предложении написано "безвозвратные военно-оперативные потери", а дальше "погибший"?
Из вики:
Безвозвратные боевые потери - это убитые на поле боя, умершие от ран на этапах санитарной эвакуации и в госпиталях, пропавшие без вести в условиях боя и попавшие в плен, получившие несовместимые с дальнейшей службой ранения.
Если взять эти цифры и предположить что они все отражают именно общие потери (вместе с ранеными) то это коррелирует с 220т которые назвали штаты.
Боже великий, єдиний,
Нашу Вкраїну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.
Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.
Молимось, Боже єдиний,
Нашу Вкраїну храни,
Всі свої ласки-щедроти
Ти на люд наш зверни.
Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа.
Боже, чи довго тягти?
З раннього ранку до пізньої ніченьки
Голкою денно верти.
якшо вибуло тільки 220 тис, то залишок у 550-570 тис. мав би забезпечити тотальну перевагу скрізь.
але якшо взяти під 200тис вбитими і 250тис калік, то залишок в 350тис, із яких 200тис на фронті, а 150тис в тилу-резерві виглядає цілком реальним.
Взагалі-то втрати поділяються на:
- незворотні (загиблі, важко поранені, полонені);
- санітарні (легко поранені, контужені, захворівші, тобото ті, хто може повернутись у стрій).
Яку термінологію використовує наш ГШ, а яку британські та американські розвідки - ХЗ.
2. Судячи по локальних зведеннях Череватого із Бахмутського напрямку, співвідношення загиблих орків до поранених орків 1 до 1,5 - 1 до 2,0. А не 1 до 3,0. Це легко перевіряється пошуком в інтернеті.
3. Дані західних розвідок традиційно максимально консервативні, грунтуються на перехваті і аналізі електронного листування, перехоплених документів, телефонних розмов і п.т.
Дані нашого ГШ грунтуються на щоденних рапортах командирів підрозділів.
Зрозуміло, що ці оцінки будуть різнитись.
Висновок: припиняйте срач.
Логіка проста. 220 тисяч поділити на 3. Це 73 тисячі вбитих і 147 тисяч калік. При співдношені на кожного вбитого 2 поранених.
З таким розкладом росіянія б вже завалила Україна м'ясом яке у неї було на початку (а це ОРДЛО, і те що на кордонах та в Криму=початковий ресурс 250-300тисяч); яке вона плюсом перекинула з інших окупованих територій типу Абхазії, Сирії і т.п.; перекинула із самої рф (нагадую у нас в полоні штурмовиками на ковбасу є солдати РВСН та матроси північного флоту); яке вона мобілізувала із БАРС; і яке вона мобілізувала чмобіками яких я нагадую ловили і навіть зараз ловлять повсюди та всіх підряд. І не забуваємо за вагнер і те що вони забирали із тюрем. Звичайно не всі з них мали підготовку, когось вчили в рф, когось в білорусі, когось ще десь, а когось ні як зека та чмобіків.
Все це разом виходить більше ДВОХ МІЛЬЙОНІВ легко. Віднімаємо від них 220 тисяч вибувших і виходить що рф взагалі не понесла втрат і мала б завалити кількістю. Но чомусь у неї це не виходить. Тому ці їх дані написав якийсь гедоніст по волі лівої п'ятки (наприклад в точності як це робить весільний фотограф автор https://www.globalfirepower.com/ Global Firepower ), бо у нього там були куди цікавіші справи чим займатись реальною аналітикою і осінтом.
І виходить що ці цифри ніяк не можуть бути правдою, но ось якщо взяти чуть більші дані за ті що подає генштаб ЗСУ, додати калік, відняти все це від намобілізованого і того що було, то якраз виходить теперішня ситуація.
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Это 55 тыс. убитых и в 3 раза больше-165 тыс. раненых. Цифры ближе к истине, чем опубликованные Генштабом ВСУ космические 172 тыс. человек погибшими. При таких потерях российской армии ВСУ бы уже парад победы проводили на Красной площади.
вбито ~172.340
поранено ~517.020
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