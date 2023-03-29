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Новости Война
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Информация о предоставлении Украине французских самолетов Mirage не соответствует действительности, - Резников

винищувач,2000,mirage

Министр обороны Алексей Резников опроверг информацию о договоренностях по получению Украиной французских самолетов Mirage.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я благодарен представителям французских медиа, которые болеют за Украину и дают положительные новости. Но они, к сожалению, не соответствуют действительности. Хотя это и хорошая материализация идеи, но не могу подтвердить, что "миражи" переданы Украине", - сказал Резников.

Министр отметил, что по техническим характеристикам самолеты Mirage подобны МиГ-29: оба самолета могут "видеть" на 60 км и поражать цели на расстоянии 30 км. В то же время российские истребители Су-35 "видят" на расстояние более 200 км и стреляют более чем на 140 км.

"Мы с удовольствием будем иметь любые авиационные платформы для использования Вооруженными силами Украины, но основной боевой самолет должен "видеть" более чем на 200 км и поражать цели на 150 километров и больше", - подчеркнул Резников.

Ранее французский портал Intelligense Online сообщил, что Украина рассчитывает получить по меньшей мере 40 многоцелевых французских истребителей Mirage 2000-9.

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Министр обороны отметил, что для контрнаступления ВСУ будет использовать уже имеющееся оружие и не будет ждать поставки боевых самолетов.

"Для контрнаступления, конечно, важно господство в воздухе, но мы будем использовать то оружие, которое есть сейчас. Это оставшееся с советских времен оружие и то, которое предоставили и продолжают предоставлять партнеры. Это не только танки, это и бронированные машины разных типов, на которых сейчас учатся наши военные на полигонах в Европе", - заявил Резников.

Министр отметил, что боевых самолетов не хватает для системы противовоздушной обороны.

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"Получение нами современного боевого самолета четвертого поколения - это вопрос времени, я в этом не сомневаюсь", - подчеркнул министр обороны. По словам Резникова, кроме времени на принятие партнерами решения по передаче истребителей, понадобится еще и время для обучения пилотов и инженеров, обслуживающих технику.

"Поэтому я считаю, что получение боевых самолетов и опция ближайшего контрнаступления будут разделены по времени", - резюмировал глава МО.

Автор: 

самолет (3589) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+12
Яйця по 17 це дійсність
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29.03.2023 20:10
+12
а вот -это действительно
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29.03.2023 20:16
+6
https://t.me/voinasordoy/1101 Сергей Ауслендер *

Министр обороны Украины, ну, как дите малое, лазит по танкам и БМП. Шучу, конечно. Правильно делает. Прекрасно его понимаю.
«Челленджеры», «Леопарды», «Мардеры» не просто едут в Украину - уже доехали и поступили на вооружение строевых бригад. Экипажи готовы. Кривые сходятся потихоньку - поставки оружия, подготовка военных и ослабевание российского наступления, которое, в сущности, уже выдохлось - лезут на Бахмут и Авдеевку, но без прежнего задора, сил уже не хватает. Контуры будущих событий начинают прорисовываться. Когда начнется, вот прям точную дату - спекулировать не будем, как решат в Генштабе ВСУ, так и будет.
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29.03.2023 20:21
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Яйця по 17 це дійсність
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29.03.2023 20:10 Ответить
Микола, шо ти бігаешь со своїми яйцями?!

Одягни вже труси та дивись вище- тут люди про авіацію говорять.
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29.03.2023 20:31 Ответить
Льотчики яйця не їдять? А якщо їдять то по 17. Будеш сперечатися?
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29.03.2023 20:39 Ответить
В спам зешобла притрушена.
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29.03.2023 20:43 Ответить
а вот -это действительно
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29.03.2023 20:16 Ответить
хто знає - скільки в арахамії є людей?
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29.03.2023 20:24 Ответить
Два раба з Китаю.))
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29.03.2023 20:41 Ответить
яйця за все відповіли...
кацапи - не жріть дріжжі... - ********* в екран не влазять..
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29.03.2023 20:19 Ответить
Ще один завгосп став військовим експертом і стратегом. Сумно
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29.03.2023 20:19 Ответить
https://t.me/voinasordoy/1101 Сергей Ауслендер *

Министр обороны Украины, ну, как дите малое, лазит по танкам и БМП. Шучу, конечно. Правильно делает. Прекрасно его понимаю.
«Челленджеры», «Леопарды», «Мардеры» не просто едут в Украину - уже доехали и поступили на вооружение строевых бригад. Экипажи готовы. Кривые сходятся потихоньку - поставки оружия, подготовка военных и ослабевание российского наступления, которое, в сущности, уже выдохлось - лезут на Бахмут и Авдеевку, но без прежнего задора, сил уже не хватает. Контуры будущих событий начинают прорисовываться. Когда начнется, вот прям точную дату - спекулировать не будем, как решат в Генштабе ВСУ, так и будет.
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29.03.2023 20:21 Ответить
Пропаганда это конечно хорошо, но вынужден вас расстроить, кацы не начинали никакого большого наступления. Они загнали еще 200к, что бы помочь регулярной армии держать награбленное, держут 400к в лагерях обучения и не прекращают скрытую мобилизацию. Очевидно, что они ждут контр наступления ЗСУ, что бы купировать его имеющимися резервами. А наступление начать уже потом. В данный момент времени на восточном, центральном и южном фронте они вооют ограниченными силами. Вперед идет малая штурмовая группа, определяет точки обороны ЗСУ, откатывается и дальше просто в дело вступает арта, авиация и танки. После того, как они думают, что укреп раен ********, опять кидают штурм группу на посмотреть. И так до бесконечности. Это вяло текущие наступательные действия, а не наступление. И присмотритесь к контенту, уже давно особо не видно ка52 и т90. Как вы думаете, почему? Кацы копят силы на противодействие натовоскому броневому кулаку.
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30.03.2023 06:34 Ответить
8 годин тому назад, почалося
На Кубані бунт проти путіна: захопили військові бази росіян! Співають гімн України та Червону калину:


https://www.youtube.com/watch?v=tIIaUeQJy38
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29.03.2023 20:22 Ответить
там вже гарного нічого не вийде. Вийде або КНР, або КНДР.
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29.03.2023 20:45 Ответить
Манкурти співають Гімн України?!!
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29.03.2023 21:50 Ответить
штірліц забув поставити точку поперед слова "русні піздець"
- двойной агент, зрозумів мюллер,
- ви про що? не зрозумів шеленберґ.
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29.03.2023 20:30 Ответить
За рік війни до подібного не звикати. Пи₴донули-спростували. Потім спростували спростування,яке в свою чергу спростовувало ще три спростування.🤦
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29.03.2023 20:39 Ответить
І хто тебе, падло, за кілограмові яйця тягне, щоб аж язик тріпався де нетреба?
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29.03.2023 20:46 Ответить
Чергові ляпи про ''ляпи'' задля піару.
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29.03.2023 20:51 Ответить
ви не зрозуміли : постачатимуть ліваків а не літаків
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29.03.2023 20:59 Ответить
" Видит " и стреляет не именно сам самолёт , а приборы и ракеты . При желании и имея возможность любой можно модернизировать . А от самолёта зависят скорость , высота , манёвренность , грузоподъёмность , время и дальность полёта .
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29.03.2023 21:03 Ответить
Ну такий собі черговий туповатий піздьож від Яйцекладущего.
Рік тому в нас були лише старі т-64, а в кацапів т-90м. І снайперські гвинтівки в них були нев'їбенні, і калаші якісь нові.
І що?
І де тепер ті т-90м? Правильно, цигані вже здали на металобрухт.
І скільки в кацапів тих су-35? Десятка три-чотири? А все інше - ті ж старі сушки та мігі...
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29.03.2023 21:29 Ответить
Резников, занимайся подготовкой наших аэродромов к приему авиационной техники. Прыгаешь по танкам как старшеклассник на НВП.
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29.03.2023 21:31 Ответить
Если эти миражи интегрировали для ракет аим-120 и новой серии аваксов (самолетов ДРЛО), то наплевать, какой у них там радар. Они будут стрелять вслепую, получая координаты (с автоматическим программированием ракеты) от авакса по защищенной цифровой связи, а дальше ракета сама доведется на цель, у кацапов нету стелс-самолетов, максимум предупреждение об облучении радаром и то не факт, процент сбития будет очень хорошим. И задача самолета просто довести ракету на высоту, дать ей начальную скорость и питание, а также связь либо напрямую (вряд ли), либо через командный пункт на земле как ретранслятор. Нам подойдет и кукурузник, если у него есть компьютер, источник электричества и антенна с приемником. Современная ракета сама все сделает.
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29.03.2023 22:04 Ответить
А хто ж ляпав про літаки? Чи не ти бува?
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30.03.2023 06:54 Ответить
Закрийся, нещастя, помовч, краще яєць до великодня надбай, це в тебе краще вмходить!
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30.03.2023 07:00 Ответить
 
 