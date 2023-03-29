Информация о предоставлении Украине французских самолетов Mirage не соответствует действительности, - Резников

Министр обороны Алексей Резников опроверг информацию о договоренностях по получению Украиной французских самолетов Mirage.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я благодарен представителям французских медиа, которые болеют за Украину и дают положительные новости. Но они, к сожалению, не соответствуют действительности. Хотя это и хорошая материализация идеи, но не могу подтвердить, что "миражи" переданы Украине", - сказал Резников.

Министр отметил, что по техническим характеристикам самолеты Mirage подобны МиГ-29: оба самолета могут "видеть" на 60 км и поражать цели на расстоянии 30 км. В то же время российские истребители Су-35 "видят" на расстояние более 200 км и стреляют более чем на 140 км.

"Мы с удовольствием будем иметь любые авиационные платформы для использования Вооруженными силами Украины, но основной боевой самолет должен "видеть" более чем на 200 км и поражать цели на 150 километров и больше", - подчеркнул Резников.

Ранее французский портал Intelligense Online сообщил, что Украина рассчитывает получить по меньшей мере 40 многоцелевых французских истребителей Mirage 2000-9.

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Министр обороны отметил, что для контрнаступления ВСУ будет использовать уже имеющееся оружие и не будет ждать поставки боевых самолетов.

"Для контрнаступления, конечно, важно господство в воздухе, но мы будем использовать то оружие, которое есть сейчас. Это оставшееся с советских времен оружие и то, которое предоставили и продолжают предоставлять партнеры. Это не только танки, это и бронированные машины разных типов, на которых сейчас учатся наши военные на полигонах в Европе", - заявил Резников.

Министр отметил, что боевых самолетов не хватает для системы противовоздушной обороны.

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"Получение нами современного боевого самолета четвертого поколения - это вопрос времени, я в этом не сомневаюсь", - подчеркнул министр обороны. По словам Резникова, кроме времени на принятие партнерами решения по передаче истребителей, понадобится еще и время для обучения пилотов и инженеров, обслуживающих технику.

"Поэтому я считаю, что получение боевых самолетов и опция ближайшего контрнаступления будут разделены по времени", - резюмировал глава МО.