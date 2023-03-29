Информация о предоставлении Украине французских самолетов Mirage не соответствует действительности, - Резников
Министр обороны Алексей Резников опроверг информацию о договоренностях по получению Украиной французских самолетов Mirage.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я благодарен представителям французских медиа, которые болеют за Украину и дают положительные новости. Но они, к сожалению, не соответствуют действительности. Хотя это и хорошая материализация идеи, но не могу подтвердить, что "миражи" переданы Украине", - сказал Резников.
Министр отметил, что по техническим характеристикам самолеты Mirage подобны МиГ-29: оба самолета могут "видеть" на 60 км и поражать цели на расстоянии 30 км. В то же время российские истребители Су-35 "видят" на расстояние более 200 км и стреляют более чем на 140 км.
"Мы с удовольствием будем иметь любые авиационные платформы для использования Вооруженными силами Украины, но основной боевой самолет должен "видеть" более чем на 200 км и поражать цели на 150 километров и больше", - подчеркнул Резников.
Ранее французский портал Intelligense Online сообщил, что Украина рассчитывает получить по меньшей мере 40 многоцелевых французских истребителей Mirage 2000-9.
Министр обороны отметил, что для контрнаступления ВСУ будет использовать уже имеющееся оружие и не будет ждать поставки боевых самолетов.
"Для контрнаступления, конечно, важно господство в воздухе, но мы будем использовать то оружие, которое есть сейчас. Это оставшееся с советских времен оружие и то, которое предоставили и продолжают предоставлять партнеры. Это не только танки, это и бронированные машины разных типов, на которых сейчас учатся наши военные на полигонах в Европе", - заявил Резников.
Министр отметил, что боевых самолетов не хватает для системы противовоздушной обороны.
"Получение нами современного боевого самолета четвертого поколения - это вопрос времени, я в этом не сомневаюсь", - подчеркнул министр обороны. По словам Резникова, кроме времени на принятие партнерами решения по передаче истребителей, понадобится еще и время для обучения пилотов и инженеров, обслуживающих технику.
"Поэтому я считаю, что получение боевых самолетов и опция ближайшего контрнаступления будут разделены по времени", - резюмировал глава МО.
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Одягни вже труси та дивись вище- тут люди про авіацію говорять.
кацапи - не жріть дріжжі... - ********* в екран не влазять..
Министр обороны Украины, ну, как дите малое, лазит по танкам и БМП. Шучу, конечно. Правильно делает. Прекрасно его понимаю.
«Челленджеры», «Леопарды», «Мардеры» не просто едут в Украину - уже доехали и поступили на вооружение строевых бригад. Экипажи готовы. Кривые сходятся потихоньку - поставки оружия, подготовка военных и ослабевание российского наступления, которое, в сущности, уже выдохлось - лезут на Бахмут и Авдеевку, но без прежнего задора, сил уже не хватает. Контуры будущих событий начинают прорисовываться. Когда начнется, вот прям точную дату - спекулировать не будем, как решат в Генштабе ВСУ, так и будет.
На Кубані бунт проти путіна: захопили військові бази росіян! Співають гімн України та Червону калину:
https://www.youtube.com/watch?v=tIIaUeQJy38
- двойной агент, зрозумів мюллер,
- ви про що? не зрозумів шеленберґ.
Рік тому в нас були лише старі т-64, а в кацапів т-90м. І снайперські гвинтівки в них були нев'їбенні, і калаші якісь нові.
І що?
І де тепер ті т-90м? Правильно, цигані вже здали на металобрухт.
І скільки в кацапів тих су-35? Десятка три-чотири? А все інше - ті ж старі сушки та мігі...