Демократии нужно большее единение, чтобы победить тиранию, - Зеленский

Демократический мир способен приложить усилия к еще большему уровню единения, которое поможет победить в противостоянии с тиранией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении в конце 399-го дня полномасштабной войны сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский президент отметил: "Принял участие в глобальном Саммите за демократию по приглашению Президента Байдена, это одна из самых представительных площадок для защиты нашего устройства – устройства свободных народов.

Уже второй такой саммит. В общем, у нас не так и много в мире столь представительных возможностей говорить именно о демократии, о защите свободы во всех ее аспектах. И хорошо, что сейчас есть такая возможность объединять усилия для того, чтобы найти больше энергии, больше перспектив для демократии.

Позиция Украины, как всегда, очень конкретная, максимально практичная. И почти во всех речах лидеров на Саммите были точные слова поддержки нашего государства, наших людей. Я благодарю за это каждого лидера, каждый народ, который чувствует так же, как и мы, что ценности свободы стоят мощнейшей защиты.

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Сейчас благодаря украинской смелости, благодаря лидерству Соединенных Штатов, Президенту Байдену, благодаря Конгрессу Соединенных Штатов и каждому и каждой, кто работает для консолидации мира, мы имеем самое большое за долгое время единения демократических стран. И это единение, как видим, достаточно, чтобы бороться за свободу.

Но, чтобы победить в противостоянии с тиранией, нужно большее единение. Уверен, что демократический мир способен его добиться. Способен победить.

Демократии нужна победа! Быстрее. И все мы вместе: украинцы, все европейцы, наши американские союзники, наши друзья на всех континентах – в Африке, Азии, Латинской Америке, Австралии – будем делать все, чтобы победу приблизить. Победа Украины. Победа свободы. Победа международного порядка, основанного на правилах".

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