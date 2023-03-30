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Новости Агрессия России против Украины Война
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Демократии нужно большее единение, чтобы победить тиранию, - Зеленский

зеленський

Демократический мир способен приложить усилия к еще большему уровню единения, которое поможет победить в противостоянии с тиранией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении в конце 399-го дня полномасштабной войны сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский президент отметил: "Принял участие в глобальном Саммите за демократию по приглашению Президента Байдена, это одна из самых представительных площадок для защиты нашего устройства – устройства свободных народов.

Уже второй такой саммит. В общем, у нас не так и много в мире столь представительных возможностей говорить именно о демократии, о защите свободы во всех ее аспектах. И хорошо, что сейчас есть такая возможность объединять усилия для того, чтобы найти больше энергии, больше перспектив для демократии.

Позиция Украины, как всегда, очень конкретная, максимально практичная. И почти во всех речах лидеров на Саммите были точные слова поддержки нашего государства, наших людей. Я благодарю за это каждого лидера, каждый народ, который чувствует так же, как и мы, что ценности свободы стоят мощнейшей защиты.

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Сейчас благодаря украинской смелости, благодаря лидерству Соединенных Штатов, Президенту Байдену, благодаря Конгрессу Соединенных Штатов и каждому и каждой, кто работает для консолидации мира, мы имеем самое большое за долгое время единения демократических стран. И это единение, как видим, достаточно, чтобы бороться за свободу.

Но, чтобы победить в противостоянии с тиранией, нужно большее единение. Уверен, что демократический мир способен его добиться. Способен победить.

Демократии нужна победа! Быстрее. И все мы вместе: украинцы, все европейцы, наши американские союзники, наши друзья на всех континентах – в Африке, Азии, Латинской Америке, Австралии – будем делать все, чтобы победу приблизить. Победа Украины. Победа свободы. Победа международного порядка, основанного на правилах".

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демократия (490) Зеленский (20196)


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Топ комментарии
+28
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30.03.2023 00:41
+24
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30.03.2023 00:49
+21
И это говорит самовлюбленное и мстительное мини *****, который ввело цензуру на телевидении и узирпировало власть?
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30.03.2023 00:51
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Истину глаголешь сын мой! Сказал бы украинский священник, который не мерседес.
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30.03.2023 00:40 Ответить
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30.03.2023 00:41 Ответить
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30.03.2023 00:49 Ответить
Чому йому було це не робити ?)))…Вибераючи всі знали, що він комік…, чому якісь претензії???????}… дивно те, і велика подяка ….., за те що він не кинув Україну в тяжку годину …, хоча багато реальних українців , і тих яких рахували патріотами оставили Україну..
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30.03.2023 02:40 Ответить
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30.03.2023 06:55 Ответить
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30.03.2023 00:47 Ответить
И это говорит самовлюбленное и мстительное мини *****, который ввело цензуру на телевидении и узирпировало власть?
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30.03.2023 00:51 Ответить
Судячи тут немає цензури)))
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30.03.2023 02:29 Ответить
Це 'тут' не телебачення зе і не '****** марафон'. Це інтернет. Чув таке?
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30.03.2023 05:26 Ответить
Це український провайдер..,причому тут інтернет,перше чим щось писати напряжи завилини
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30.03.2023 13:25 Ответить
Передивись з початку на свою відповідь на
"..мстительное мини *****, который ввело цензуру на телевидении и узирпировало власть.."

І що ти нашкарябало на це?


Ihor S. Судячи тут немає цензури)))

Це тобі 'тут' "телебачення"?
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30.03.2023 19:50 Ответить
Это типа достижение? Совсем уже кукуха поехала? Может еще кухонными разговорами "аргументировать" будем? Цензура есть на телевидении и радио. Цензура есть в запрете на работу журналистов там, где этого не хочет власть. Это и сказано в отчёте госдепа США.
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30.03.2023 15:23 Ответить
Кукуха в тебе їде,причому тут досягнення?))...це в Московії би були досягнення..
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30.03.2023 16:14 Ответить
Так к чему тогда был твой высер? " Судячи тут немає цензури))) "
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30.03.2023 20:27 Ответить
Так ти проглотив мій висер* , судячи)))) , що ніяк не можеш заспокоїтися?….тут немає цензури, чого ти журися ,про ТВ?
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31.03.2023 02:39 Ответить
Потому что ты влез со своим тупым высером там, где написано именно про ТВ. Как аукнулось -так и откликнулось. Чем теперь недоволен?
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31.03.2023 10:26 Ответить
Де демократія і де цей кімнатний узурпатор ЗЄ...

Доречі, ***** теж раніше дуже любив про демократію потриндіти.
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30.03.2023 00:55 Ответить
дволике, підле, брехливе... це і є лукавий.
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30.03.2023 00:59 Ответить
Зеленский полностью скопировал вертикаль Путина. Тот тоже всегда заявляет что у него демократия и права человека на первом месте. Зеленский даже делает это в таком же стиле хрипящего мачо альфа самца.
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30.03.2023 00:59 Ответить
Яким тільки ти чином пов'язаний до демократії взагалі не зрозуміло. Навіть вибори, на яких обрали Боневтіка, хоч і були чесними, але заплямовані брудною передвиборчою компанією олігархів і встановленням власної маріонетки
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30.03.2023 00:59 Ответить
Й брехня з здачею аналізів. З самого початку усе будувалось на відвертій Зе-брехні.
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30.03.2023 08:50 Ответить
та перестаньте, пообіцяв, що не буде жодного кумовства- свято ж дотримується?
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31.03.2023 01:36 Ответить
Демократии потрибно,чтобы такие мрази карты,не приходили к власти
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30.03.2023 01:00 Ответить
Ну прохаркало щось... Для внутрішнього ехвекту щось муси робити.
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30.03.2023 01:38 Ответить
А в країні єднання не потрібне? Так і будемо продовжувати гнобити Пороха , волонтерів, бойових генералів, тих, хто краще за тебе, га?
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30.03.2023 06:34 Ответить
Висловлювання диктатора про диктаторський режим !
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30.03.2023 07:38 Ответить
Перш ніж давати поради іньшим треба "у своїй ОПі" порядок навести й тих кого звинувачують у зв'язках з рашистами звільнити.... але схоже вони можуть щось таке розповісти що вже не вийде ЗЕ з себе "вялікого лідора наріду" корчити....а пи#діти Вова гарно вміє то вже відомий факт.
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30.03.2023 08:47 Ответить
Ого демократіще... Хваліть його усі змала до велику нехай плине по всьому світу демократична слава боневтіка..
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30.03.2023 09:42 Ответить
А як перемогти тиранію клоуна, якщо він знищив всі демократичні інститути???!
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30.03.2023 09:49 Ответить
 
 