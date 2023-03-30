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Демократії потрібне більше єднання, аби перемогти тиранію, - Зеленський

зеленський

Демократичний світ здатен докласти зусилля до ще більшого рівня єднання, яке допоможе перемогти у протистоянні з тиранією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні наприкінці 399-го дня повномасштабної війни сказав Президент України Володимир Зеленський.

Український президент зазначив: "Узяв участь у глобальному Саміті за демократію на запрошення Президента Байдена, це один із найбільш представницьких майданчиків для захисту нашого устрою – устрою вільних народів.

Уже другий такий Саміт. Загалом у нас не так і багато у світі настільки представницьких можливостей говорити саме про демократію, про захист свободи в усіх її аспектах. І добре, що зараз маємо таку можливість обʼєднувати зусилля для того, щоб віднайти більше енергії, більше перспектив для демократії.

Позиція України, як і завжди, дуже конкретна, максимально практична. І майже в усіх промовах лідерів на Саміті були влучні слова підтримки нашої держави, наших людей. Я дякую за це кожному лідеру, кожному народу, який відчуває так само, як і ми, що цінності свободи варті найпотужнішого захисту.

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Зараз завдяки українській сміливості, завдяки лідерству Сполучених Штатів, Президента Байдена, завдяки Конгресу Сполучених Штатів та кожного й кожної, хто працює для консолідації світу, ми маємо найбільше за довгий час єднання демократичних країн. І це єднання, як бачимо, достатнє, щоб боротися за свободу.

Але, щоб перемогти у протистоянні з тиранією, потрібне більше єднання. Впевнений, що демократичний світ здатен його досягти. Здатен перемогти.

Демократії потрібна перемога! Якнайшвидше. І всі ми разом: українці, усі європейці, наші американські союзники, наші друзі на всіх континентах – в Африці, в Азії, в Латинській Америці, в Австралії – будемо робити все, щоб перемогу наблизити. Перемогу України. Перемогу свободи. Перемогу міжнародного порядку, заснованого на правилах".

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Автор: 

демократія (104) Зеленський Володимир (23754)


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Топ коментарі
+28
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30.03.2023 00:41
+24
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30.03.2023 00:49
+21
И это говорит самовлюбленное и мстительное мини *****, который ввело цензуру на телевидении и узирпировало власть?
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30.03.2023 00:51
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Истину глаголешь сын мой! Сказал бы украинский священник, который не мерседес.
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30.03.2023 00:40 Відповісти
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30.03.2023 00:41 Відповісти
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30.03.2023 00:49 Відповісти
Чому йому було це не робити ?)))…Вибераючи всі знали, що він комік…, чому якісь претензії???????}… дивно те, і велика подяка ….., за те що він не кинув Україну в тяжку годину …, хоча багато реальних українців , і тих яких рахували патріотами оставили Україну..
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30.03.2023 02:40 Відповісти
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30.03.2023 06:55 Відповісти
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30.03.2023 00:47 Відповісти
И это говорит самовлюбленное и мстительное мини *****, который ввело цензуру на телевидении и узирпировало власть?
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30.03.2023 00:51 Відповісти
Судячи тут немає цензури)))
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30.03.2023 02:29 Відповісти
Це 'тут' не телебачення зе і не '****** марафон'. Це інтернет. Чув таке?
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30.03.2023 05:26 Відповісти
Це український провайдер..,причому тут інтернет,перше чим щось писати напряжи завилини
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30.03.2023 13:25 Відповісти
Передивись з початку на свою відповідь на
"..мстительное мини *****, который ввело цензуру на телевидении и узирпировало власть.."

І що ти нашкарябало на це?


Ihor S. Судячи тут немає цензури)))

Це тобі 'тут' "телебачення"?
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30.03.2023 19:50 Відповісти
Это типа достижение? Совсем уже кукуха поехала? Может еще кухонными разговорами "аргументировать" будем? Цензура есть на телевидении и радио. Цензура есть в запрете на работу журналистов там, где этого не хочет власть. Это и сказано в отчёте госдепа США.
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30.03.2023 15:23 Відповісти
Кукуха в тебе їде,причому тут досягнення?))...це в Московії би були досягнення..
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30.03.2023 16:14 Відповісти
Так к чему тогда был твой высер? " Судячи тут немає цензури))) "
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30.03.2023 20:27 Відповісти
Так ти проглотив мій висер* , судячи)))) , що ніяк не можеш заспокоїтися?….тут немає цензури, чого ти журися ,про ТВ?
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31.03.2023 02:39 Відповісти
Потому что ты влез со своим тупым высером там, где написано именно про ТВ. Как аукнулось -так и откликнулось. Чем теперь недоволен?
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31.03.2023 10:26 Відповісти
Де демократія і де цей кімнатний узурпатор ЗЄ...

Доречі, ***** теж раніше дуже любив про демократію потриндіти.
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30.03.2023 00:55 Відповісти
дволике, підле, брехливе... це і є лукавий.
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30.03.2023 00:59 Відповісти
Зеленский полностью скопировал вертикаль Путина. Тот тоже всегда заявляет что у него демократия и права человека на первом месте. Зеленский даже делает это в таком же стиле хрипящего мачо альфа самца.
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30.03.2023 00:59 Відповісти
Яким тільки ти чином пов'язаний до демократії взагалі не зрозуміло. Навіть вибори, на яких обрали Боневтіка, хоч і були чесними, але заплямовані брудною передвиборчою компанією олігархів і встановленням власної маріонетки
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30.03.2023 00:59 Відповісти
Й брехня з здачею аналізів. З самого початку усе будувалось на відвертій Зе-брехні.
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30.03.2023 08:50 Відповісти
та перестаньте, пообіцяв, що не буде жодного кумовства- свято ж дотримується?
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31.03.2023 01:36 Відповісти
Демократии потрибно,чтобы такие мрази карты,не приходили к власти
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30.03.2023 01:00 Відповісти
Ну прохаркало щось... Для внутрішнього ехвекту щось муси робити.
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30.03.2023 01:38 Відповісти
А в країні єднання не потрібне? Так і будемо продовжувати гнобити Пороха , волонтерів, бойових генералів, тих, хто краще за тебе, га?
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30.03.2023 06:34 Відповісти
Висловлювання диктатора про диктаторський режим !
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30.03.2023 07:38 Відповісти
Перш ніж давати поради іньшим треба "у своїй ОПі" порядок навести й тих кого звинувачують у зв'язках з рашистами звільнити.... але схоже вони можуть щось таке розповісти що вже не вийде ЗЕ з себе "вялікого лідора наріду" корчити....а пи#діти Вова гарно вміє то вже відомий факт.
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30.03.2023 08:47 Відповісти
Ого демократіще... Хваліть його усі змала до велику нехай плине по всьому світу демократична слава боневтіка..
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30.03.2023 09:42 Відповісти
А як перемогти тиранію клоуна, якщо він знищив всі демократичні інститути???!
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30.03.2023 09:49 Відповісти
 
 