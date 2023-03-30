Демократії потрібне більше єднання, аби перемогти тиранію, - Зеленський

Демократичний світ здатен докласти зусилля до ще більшого рівня єднання, яке допоможе перемогти у протистоянні з тиранією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні наприкінці 399-го дня повномасштабної війни сказав Президент України Володимир Зеленський.

Український президент зазначив: "Узяв участь у глобальному Саміті за демократію на запрошення Президента Байдена, це один із найбільш представницьких майданчиків для захисту нашого устрою – устрою вільних народів.

Уже другий такий Саміт. Загалом у нас не так і багато у світі настільки представницьких можливостей говорити саме про демократію, про захист свободи в усіх її аспектах. І добре, що зараз маємо таку можливість обʼєднувати зусилля для того, щоб віднайти більше енергії, більше перспектив для демократії.

Позиція України, як і завжди, дуже конкретна, максимально практична. І майже в усіх промовах лідерів на Саміті були влучні слова підтримки нашої держави, наших людей. Я дякую за це кожному лідеру, кожному народу, який відчуває так само, як і ми, що цінності свободи варті найпотужнішого захисту.

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Зараз завдяки українській сміливості, завдяки лідерству Сполучених Штатів, Президента Байдена, завдяки Конгресу Сполучених Штатів та кожного й кожної, хто працює для консолідації світу, ми маємо найбільше за довгий час єднання демократичних країн. І це єднання, як бачимо, достатнє, щоб боротися за свободу.

Але, щоб перемогти у протистоянні з тиранією, потрібне більше єднання. Впевнений, що демократичний світ здатен його досягти. Здатен перемогти.

Демократії потрібна перемога! Якнайшвидше. І всі ми разом: українці, усі європейці, наші американські союзники, наші друзі на всіх континентах – в Африці, в Азії, в Латинській Америці, в Австралії – будемо робити все, щоб перемогу наблизити. Перемогу України. Перемогу свободи. Перемогу міжнародного порядку, заснованого на правилах".

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