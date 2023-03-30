"Гибридный трибунал" является наиболее эффективным способом наказать преступников из РФ, - Госдеп
В Госдепе США утверждают, что так называемый гибридный трибунал в отношении российского преступления агрессии является наиболее эффективным и легитимным средством привлечения РФ к ответственности. Украина выступает против такой формы суда.
Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Андреа Калан в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, "гибридный трибунал" будет "как раз международный, интернационализированный, но на основе юридической системы Украины" и будет располагаться не в Украине, а в другой европейской стране.
"Таким образом мы можем... обеспечить его беспристрастность и легитимность. Это то, к чему мы все стремимся", - подчеркнула Калан.
"Мы все хотим, чтобы всех, кто совершает и совершил преступления против Украины и против украинцев, видели в суде и чтобы они понесли наказание. И вот то, что мы знаем, это то, что зло будет наказано, и виновные должны понести ответственность. Вот поэтому США поддерживает именно ту форму гибридного суда. Потому что именно это может обеспечить то, что все виновные понесут ответственность", – добавила она.
Комментируя одно из возражений Украины по поводу того, что "гибридный трибунал" не сможет привлечь к ответственности лично Владимира Путина, представитель Госдепа напомнила, что недавно ордер на его арест выдал Международный уголовный суд.
Она отметила, что, конечно, есть разные формы, а концепция "гибридного суда" требует дальнейшей доработки, но США считают, что такой суд будет максимально прозрачным и легитимным и получит международную поддержку.
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Та невже ?!!
Як суд України може винести рішення від імені « міжнародної спільноти»?
Ніяк.
Це буде рішення тільки України , а не « міжнародний трибунал».
Якщо це «міжнародне рішення», тоді вони будуть схоплені у будь якой країні світу, а не тільки в Україні.
Тому « забезпечити те, що всі винні понесуть відповідальність"- НЕ Можливо.
Питання: « Чому Байдан ( Блинкин) не хоче справжнего міжнародного трибуналу ( як у Нюренбергу) над путлером?»
Що його останавлюе?
якщо буде український суд а не міжнародний то бізнесмени будуть казати що росія винувата перед Україною а не перед заходом, з заходом вони будуть торгувати.
не буде провини і вирока - не буде загального осудження всього російського як було осуджено все німецьке.
російські ліберали першими почнуть казати що вони знову хочуть крим-бутерброд, грузини-гризуни і тому подібне.