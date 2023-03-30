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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Гибридный трибунал" является наиболее эффективным способом наказать преступников из РФ, - Госдеп

калан

В Госдепе США утверждают, что так называемый гибридный трибунал в отношении российского преступления агрессии является наиболее эффективным и легитимным средством привлечения РФ к ответственности. Украина выступает против такой формы суда.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Андреа Калан в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, "гибридный трибунал" будет "как раз международный, интернационализированный, но на основе юридической системы Украины" и будет располагаться не в Украине, а в другой европейской стране.

"Таким образом мы можем... обеспечить его беспристрастность и легитимность. Это то, к чему мы все стремимся", - подчеркнула Калан.

"Мы все хотим, чтобы всех, кто совершает и совершил преступления против Украины и против украинцев, видели в суде и чтобы они понесли наказание. И вот то, что мы знаем, это то, что зло будет наказано, и виновные должны понести ответственность. Вот поэтому США поддерживает именно ту форму гибридного суда. Потому что именно это может обеспечить то, что все виновные понесут ответственность", – добавила она.

Читайте: США не согласятся на "мирный план" Китая, играющего на руку РФ, - Госдеп

Комментируя одно из возражений Украины по поводу того, что "гибридный трибунал" не сможет привлечь к ответственности лично Владимира Путина, представитель Госдепа напомнила, что недавно ордер на его арест выдал Международный уголовный суд.

Она отметила, что, конечно, есть разные формы, а концепция "гибридного суда" требует дальнейшей доработки, но США считают, что такой суд будет максимально прозрачным и легитимным и получит международную поддержку.

Также читайте: Блинкен: "Прекращение огня даст России возможность закрепиться и подготовиться к новой атаке"

Госдепартамент США (1817) россия (95326) трибунал (269) военные преступления (1423)


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Топ комментарии
+8
та назвіть як завгодно... аби шибениця була реальна...
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30.03.2023 16:58
+5
Навіть назва з підвохом.
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30.03.2023 16:53
+5
главное чтобы не украинский трибунал -потому что отпустят за недоказаностью
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30.03.2023 17:20
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Навіть назва з підвохом.
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30.03.2023 16:53 Ответить
Угу..У кацапів-гібридна війна і судити їх будуть у гібридному трибуналі.Але вішати їх будуть на звичайних ,традиційних виселицях.
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30.03.2023 17:10 Ответить
Жоден, підкреслюю, жоден військовий злочинець не понесе ніякого індивідуального покарання знаходячись в **********. Зовсім. На всі оці "танці з бубном" та імітації міжнародного суду кацапам по фіг. Залишаються тільки міжнародна ізоляція (блокада) і санкції, як необхідна умова для початку громадянської війни в ********** і розвалу федерації. Але жодних реальних механізмів блокади міжнародна громадськість поки що не створює - кацапи сидять в Раді Безпеки ООН, збираються на Олімпіаду, до москви приїздив Сі, а сам ***** планує відвідати, наприклад, Туреччину щоб відзначити завершення там будівництва АЕС незважаючи на ордер на його арешт як злочинця. Санкції також кацапам частково дозволяють обходити. Все це відтерміновує звільнення наших окупованих територій і сприяє знищенню інфраструктури в Україні під час ведення бойових дій. Врешті ми таки звільнимо... пустелю в якій не буде жодної шибениці з повішеним кацапом...
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30.03.2023 17:41 Ответить
«Тому що саме це якраз може забезпечити те, що всі винні понесуть відповідальність", - додала вона.»?!?

Та невже ?!!

Як суд України може винести рішення від імені « міжнародної спільноти»?
Ніяк.

Це буде рішення тільки України , а не « міжнародний трибунал».

Якщо це «міжнародне рішення», тоді вони будуть схоплені у будь якой країні світу, а не тільки в Україні.

Тому « забезпечити те, що всі винні понесуть відповідальність"- НЕ Можливо.

Питання: « Чому Байдан ( Блинкин) не хоче справжнего міжнародного трибуналу ( як у Нюренбергу) над путлером?»

Що його останавлюе?
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30.03.2023 17:56 Ответить
та назвіть як завгодно... аби шибениця була реальна...
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30.03.2023 16:58 Ответить
главное чтобы не украинский трибунал -потому что отпустят за недоказаностью
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30.03.2023 17:20 Ответить
Уже давно відпускають рашитських злочинців і вбивць. Мертвечук, Цемах, прокасапські вбивці людей на Майдані та ін. наочний цьому приклад
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30.03.2023 21:33 Ответить
Вже видно, що багато судів нахабно ігноруючи докази, виправдовує русню чи не передає нам різноманітних злочинців. Останній приклад - Жеваго, суд ігноруючи все просто виніс неадекватне рішення про непередачу його Україні. Тому будь-який суд повинен проводитись на території України. Більш того, на території міст, які найбільш постраждали від окупації та війни. Щоб ніяка гидота не могла придумати казки, що цього не було, це перебільшення і т.п.
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30.03.2023 17:22 Ответить
це єдиний шанс, що злочинці будуть наказані. Бо не судді Нюрнбергу чи Гааги виносили вирок, виносили вирок ПЕРЕМОЖЦІ в конфлікті. Якби перемагала інша сторона, на лавці підсудних сиділи б інші і вони б отримали точнісінько такий же вирок. Бо всім начхати винен, чи ні. Суд - це крапка у протистоянні, в якому чітко вказан переможець і наслідки його перемоги.
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30.03.2023 17:24 Ответить
хочуть відбілити росію від статуса нацистської німеччини коли увесь світ визнав що німці винуваті.

якщо буде український суд а не міжнародний то бізнесмени будуть казати що росія винувата перед Україною а не перед заходом, з заходом вони будуть торгувати.
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30.03.2023 17:35 Ответить
Так тоді від нацистів відгребла вся Європа, а на разі тільки ми воюємо. Тому, у Європі тільки стурбованість, допомагають - щира дяка..але з руснею, як з нациками не буде.
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30.03.2023 17:51 Ответить
мова про провину.

не буде провини і вирока - не буде загального осудження всього російського як було осуджено все німецьке.

російські ліберали першими почнуть казати що вони знову хочуть крим-бутерброд, грузини-гризуни і тому подібне.
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30.03.2023 17:55 Ответить
Не буде. Мрію про загончики ліквідаторів тих злочинців
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30.03.2023 18:13 Ответить
Про ефективність можна буде говорити лише тоді, коли буде покарано злочинців. А створення трибуналу без резолюції ООН призведе до того, що його рішення будуть дієві лише на території дуже невеличкої кількості країн підписантів. Навіть багато європейських держав навряд чи будуть виконувати його вироки. І США це чудового розуміють. І небажання американців діяти через ООН можна пояснити лише прагненням захистити свої хиткі відносини з країнами Глобального півдня та не створювати прецедент за яким в майбутньому можуть судити і їх. Тому що кількість злочинів, які вони здійснили у В'єтнамі, Іраку, Афганістані величезна
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30.03.2023 17:47 Ответить
Это как подрочить на фотку с голой бабой.
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30.03.2023 17:59 Ответить
Тоді вони усі в Московії не винні. Єрмак інакше не може !
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30.03.2023 18:21 Ответить
Штати непогано починали, а тепер щось мутять. Чи, може, думають якось відвернути кацапердію від Китаю? А не пізно?!
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30.03.2023 18:34 Ответить
Просто вони стали довіряти Єрмаку. Якщо президент говорить що він не зрадник, значить не зрадник !
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30.03.2023 18:47 Ответить
А як можна недовіряти оцій масній мордяці?! https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%83_(cropped).jpg
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30.03.2023 18:51 Ответить
Что-то мне подсказывает, что эффективность "**********" трибунала будет такой же как и "аццких" санкций....
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30.03.2023 19:54 Ответить
 
 