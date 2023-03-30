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Новости мобилизации
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МВД получило более 35 тыс. заявок на вступление в "Гвардию наступления"

гвардія,наступу

Более 35 тысяч заявок поступило на вступление в бригады "Гвардии наступления". Из них более 16 тысяч подразделений из состава Национальной гвардии.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель НГУ Руслан Музычук, передает Цензор.НЕТ.

"Общее количество заявок, которые были поданы за почти 2 месяца, составляет чуть более 35 тысяч. И более 16 тысяч — это касающиеся именно подразделений Национальной гвардии. Более 10% кандидатов уже зачислены в воинские части", - отметил Музычук.

Кроме того, как сообщала пресс-служба МВД, министр внутренних дел Игорь Клименко во время рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Украине Ларисой Галадзой рассказал, что добровольцы из бригад "Гвардии наступления", чрезвычайно мотивированы.

"Министр проинформировал, что недавно посетил такую бригаду пограничной службы - "Стальная граница", и отметил, что добровольцы чрезвычайно мотивированы", - отмечается в сообщении.

Напомним, "Гвардия наступления" – это штурмовые подразделения в структуре МВД, которые создаются для освобождения оккупированных Россией территорий. Набор заявок длится до 1 апреля, однако сообщалось, что его могут продлить из-за большого количества заявок.

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Автор: 

МВД (9316) Национальная гвардия (2104) мобилизация (2732)


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Топ комментарии
+18
Лето 2014 года. Будущий кандидат в президенты Украины Зеленский где-то в Подмосковье снимается в российском фильме "8 новых свиданий". Удачно он - и от повестки в ВСУ закосил, и деньжат подзаработал. Молодец, не то, что барыги некоторые.
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30.03.2023 21:42
+14
Цікаво, у списку ухилянтів Зелемський буде один раз упом`янутий, чи будуть всі 4 епізоди?
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30.03.2023 21:45
+10
Вкраїнчики так раділи реєстру олігархів, де на першому місці мав бути Порошенко, а отримали "реєстр ухилянтів"
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30.03.2023 21:46
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А ЗСУ?
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30.03.2023 21:33 Ответить
не переймайтеся - всі силові структури підпорядковані генштабу
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30.03.2023 21:36 Ответить
***** тоді їх множити?
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31.03.2023 01:30 Ответить
А вы уверены?
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31.03.2023 01:33 Ответить
принаймні, НГ і прикордонники підпорядковані
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31.03.2023 08:50 Ответить
Гвардія наступу не подпорядковуєься Ген.Штабу. Зеля пішов далі ніж Йосиф Вісаріонович, бо заград загіни великої вічизняної підпорядковувались ГенШтабу.
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31.03.2023 08:16 Ответить
тобто ГН буде проводити операції самостійно ? і, будь ласка, поясніть до чого ту йосип і його заград загони
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31.03.2023 08:47 Ответить
Ось в цьому і головне питання та парадокс на сьогодні.
В Гвардію наступу системи МВС записалось добровільно 35 тисяч кандидатів, які готові воювати.
В той же час в ЗСУ, воєнкомати набирають (хапають на вулиці) людей не добровільно, які добровільно не хочуть воювати.
Питання, чому в Гвардію наступу йдуть добровільно, а в воєнкомати не йдуть, щоб служити в ЗСУ?
Хоча умови та зарплатня напевно однакові.
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30.03.2023 21:57 Ответить
Сам Музичук озвучував, що крім військової їх діяльність буде полягати в забезпеченні правопорядку, охорони інфраструктури, чергуванню на блокпостах і т.п. Крім цього, на відміну від ЗСУ, цей підрозділ не несе жодного покарання за втрату техніки, зброї і т.п. Час покаже, як воно буде, але зараз виглядає це як такий собі український аналог росгвардії.
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30.03.2023 22:41 Ответить
Якщо правильно пам'ятаю там буде 18нових бригад 8 НГУ і 10 в ЗСУ. Тому 35т.-16т.=19т. подали заявки в штурмові бригади ЗСУ? Так? Поправте якщо ні
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30.03.2023 22:56 Ответить
..........

Вибачте ,а ле інакше відповісти нне можу хрен один - та розміри інші..

До ВСУ - добровільно йшли одиниці.. Більшість під страхом ********** за
..
ухилення від військового обовязку під час війни..

..
А до гвардії наступу підуть свідомр ті хто хоч трохи щось зрозумів.. Та прикинув плюси та мінуси...
..
То буде еліта...Замінять в тилу тих когона передову послати не шкода..
..
певно є і такі кого хапнули коли вийшов з квартири за хлібом..
..
А от чому мовчать за Батальон Монако ?
...
Коли появляться списки депутатів чії синки чухнули за кордон..
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31.03.2023 00:25 Ответить
в Україні немає трибуналу і що Ви хочете знати про батальон монако ?
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31.03.2023 08:54 Ответить
умови та зарплатня не однакові. Заград загіни завжди оплачувались краще.
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31.03.2023 08:17 Ответить
тобто Ви настирно просуваєте ідею що ГН це загороджувальні загони ?

поясніть, будь ласка, чому Ві в цьому впевнені і не забудьте вибачитись коли переконаєтеся, що марно образили цих людей
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31.03.2023 09:08 Ответить
Це окремі бригади штурмовиків
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30.03.2023 21:41 Ответить
тіпа зеків)))))
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30.03.2023 21:43 Ответить
Хворе?
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30.03.2023 21:59 Ответить
ну не сгнившие как ты дерьмо...
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30.03.2023 22:03 Ответить
Типа "воинов света".
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31.03.2023 01:35 Ответить
Лето 2014 года. Будущий кандидат в президенты Украины Зеленский где-то в Подмосковье снимается в российском фильме "8 новых свиданий". Удачно он - и от повестки в ВСУ закосил, и деньжат подзаработал. Молодец, не то, что барыги некоторые.
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30.03.2023 21:42 Ответить
наступ почнеться тоді коли для цього настане найкращий час
а не тоді коли Вам пообіцяли, вибачайте вже
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30.03.2023 21:49 Ответить
Цікаво, у списку ухилянтів Зелемський буде один раз упом`янутий, чи будуть всі 4 епізоди?
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30.03.2023 21:45 Ответить
четырежды уклонистов туда будут вносить...?
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30.03.2023 22:04 Ответить
владімірССанича,будь ласка,на першу позицію,у нього самий високий рейтинг.
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30.03.2023 22:07 Ответить
База будущих украинских полицаев-колаборантов для рашистов? Дурнее ничего не придумали?
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30.03.2023 22:45 Ответить
В каждом концлагере должны быть активиств. Там "росгвардия", там то да се.
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31.03.2023 01:39 Ответить
,,,,,,,,,,,,,,

А списки Воїнів Батальону Монако ?
,,,,,,,,,

І. бдьласка , обовязково називайте батьків , указавши посади та містя де вони " трудяться на благо народу "
...
чого приховувати героїв . надлишня скромність тут може лише зашкодити
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31.03.2023 16:26 Ответить
Вкраїнчики так раділи реєстру олігархів, де на першому місці мав бути Порошенко, а отримали "реєстр ухилянтів"
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30.03.2023 21:46 Ответить
Я правильно розумію, що воююча держава, яка постійно зазнає інформаційних і кібер-атак, збирається публікувати на широкий загал особисті дані своїх громадян?
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30.03.2023 21:50 Ответить
Если эта функция этой "гвардии" это зачистка и полицейские функции на деоккупированных территориях, то это в лучшем случае "гвардия хвоста наступу".
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30.03.2023 21:57 Ответить
...і розстрілювати отступаючих.
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31.03.2023 08:22 Ответить
Це ЧВК при МВС? Назва юридично продумана .Назвали б Визвільний Рух або Батальйон -смерть кацапам було б доцільною назвою ...А при МВС ну якось незрозуміло
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30.03.2023 22:41 Ответить
....
"Гвардія Наступу "
,,,,,,

А в яку сторону наступатимуть ?
...
І на кого ??
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31.03.2023 16:29 Ответить
Ну, так через місяц, як тут у чора писали - рівно стіки йде підготовка уновпризваних до лав ЗСУ, на фронт і рвать кацапів на шматки. Чи буде якось по іншому?
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31.03.2023 08:22 Ответить
Звичайно Наступу не буде, але Гвардія Наступу буде їснувати за наші з вами гроші. Це подготовка к будучим Майданам.
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31.03.2023 08:24 Ответить
Так ,скоріш за все влада буде віиховувати церберів для себе з високим зарплатами, ахріненими пільгами. Шось в цьому є. Вже почали діяти на упередження.
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31.03.2023 08:43 Ответить
 
 