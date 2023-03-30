МВД получило более 35 тыс. заявок на вступление в "Гвардию наступления"

Более 35 тысяч заявок поступило на вступление в бригады "Гвардии наступления". Из них более 16 тысяч подразделений из состава Национальной гвардии.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель НГУ Руслан Музычук, передает Цензор.НЕТ.

"Общее количество заявок, которые были поданы за почти 2 месяца, составляет чуть более 35 тысяч. И более 16 тысяч — это касающиеся именно подразделений Национальной гвардии. Более 10% кандидатов уже зачислены в воинские части", - отметил Музычук.

Кроме того, как сообщала пресс-служба МВД, министр внутренних дел Игорь Клименко во время рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Украине Ларисой Галадзой рассказал, что добровольцы из бригад "Гвардии наступления", чрезвычайно мотивированы.

"Министр проинформировал, что недавно посетил такую бригаду пограничной службы - "Стальная граница", и отметил, что добровольцы чрезвычайно мотивированы", - отмечается в сообщении.

Напомним, "Гвардия наступления" – это штурмовые подразделения в структуре МВД, которые создаются для освобождения оккупированных Россией территорий. Набор заявок длится до 1 апреля, однако сообщалось, что его могут продлить из-за большого количества заявок.

Читайте также: База номеров мужчин призывного возраста почти сформирована, рассматривается возможность вручения повесток через мессенджеры, - Вениславский