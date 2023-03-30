МВД получило более 35 тыс. заявок на вступление в "Гвардию наступления"
Более 35 тысяч заявок поступило на вступление в бригады "Гвардии наступления". Из них более 16 тысяч подразделений из состава Национальной гвардии.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель НГУ Руслан Музычук, передает Цензор.НЕТ.
"Общее количество заявок, которые были поданы за почти 2 месяца, составляет чуть более 35 тысяч. И более 16 тысяч — это касающиеся именно подразделений Национальной гвардии. Более 10% кандидатов уже зачислены в воинские части", - отметил Музычук.
Кроме того, как сообщала пресс-служба МВД, министр внутренних дел Игорь Клименко во время рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Украине Ларисой Галадзой рассказал, что добровольцы из бригад "Гвардии наступления", чрезвычайно мотивированы.
"Министр проинформировал, что недавно посетил такую бригаду пограничной службы - "Стальная граница", и отметил, что добровольцы чрезвычайно мотивированы", - отмечается в сообщении.
Напомним, "Гвардия наступления" – это штурмовые подразделения в структуре МВД, которые создаются для освобождения оккупированных Россией территорий. Набор заявок длится до 1 апреля, однако сообщалось, что его могут продлить из-за большого количества заявок.
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В Гвардію наступу системи МВС записалось добровільно 35 тисяч кандидатів, які готові воювати.
В той же час в ЗСУ, воєнкомати набирають (хапають на вулиці) людей не добровільно, які добровільно не хочуть воювати.
Питання, чому в Гвардію наступу йдуть добровільно, а в воєнкомати не йдуть, щоб служити в ЗСУ?
Хоча умови та зарплатня напевно однакові.
Вибачте ,а ле інакше відповісти нне можу хрен один - та розміри інші..
До ВСУ - добровільно йшли одиниці.. Більшість під страхом ********** за
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ухилення від військового обовязку під час війни..
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А до гвардії наступу підуть свідомр ті хто хоч трохи щось зрозумів.. Та прикинув плюси та мінуси...
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То буде еліта...Замінять в тилу тих когона передову послати не шкода..
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певно є і такі кого хапнули коли вийшов з квартири за хлібом..
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А от чому мовчать за Батальон Монако ?
...
Коли появляться списки депутатів чії синки чухнули за кордон..
поясніть, будь ласка, чому Ві в цьому впевнені і не забудьте вибачитись коли переконаєтеся, що марно образили цих людей
а не тоді коли Вам пообіцяли, вибачайте вже
А списки Воїнів Батальону Монако ?
,,,,,,,,,
І. бдьласка , обовязково називайте батьків , указавши посади та містя де вони " трудяться на благо народу "
...
чого приховувати героїв . надлишня скромність тут може лише зашкодити
"Гвардія Наступу "
,,,,,,
А в яку сторону наступатимуть ?
...
І на кого ??