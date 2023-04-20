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50 стран осудили выступление Львовой-Беловой в Совбезе ООН

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

львова,бєлова

Более 50 стран, а также Евросоюз выступили с общим заявлением в ответ на организованное Россией заседание Совбеза ООН, на котором по видеосвязи выступила российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд в Гааге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Российская Федерация будет стремиться представить свои действия в Украине как соответствующие международному праву, нормам о правах детей и плану действий в отношении детей в условиях вооруженного конфликта. Но это максимально далеко от истины", - говорится в заявлении.

В документе также приводят собранные властями Украины факты о вывозе 19,5 тысячи украинских детей с оккупированных Россией территорий, и тот факт, что в связи с этим МКС выдал ордера на арест Львовой-Беловой и Путина.

Ранее Британия заблокировала выступление Львово-Беловой в Совбезе ООН. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила журналистам, что благодаря этому у Львова-Белова не было "международной трибуны для распространения дезинформации и попыток защитить свои ужасные действия в Украине".

Неофициальная встреча в Совете безопасности ООН была созвана по инициативе России и посвящена вопросу детей, вывезенных из Украины в Россию. В российской формулировке это называлось "эвакуацией детей из зон конфликтов".

Посол России в ООН Василий Небензя заявил журналистам, что неформальная встреча была запланирована задолго до ордеров МКС и не предназначалась для опровержения обвинений против Путина и Львовой-Беловой.

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Напомним, 17 марта 2023 года Палата досудебного производства II выдала ордера на арест Путина и Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по делам ребенка.

Путина и Львову-Белову подозревают в совершении военного преступления незаконной депортации перемещения детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что происходило по меньшей мере с 24 февраля 2022 года.

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что изданный в Гааге ордер на арест российского диктатора Владимира Путина – пожизненный.

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Топ комментарии
+26
Можна сміливо і без вагань закривати цю лавочку ,
яка називається Радбез ООН ‼️
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06.04.2023 11:54
+16
Та як узагалі можна було допускати цю сучку до виступу в ООН?
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06.04.2023 11:55
+14
Суши сухарі курва кацапська або краще принеси статуетку мальчіка в трусіках на зустріч з ху.лом.
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06.04.2023 11:54
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Можна сміливо і без вагань закривати цю лавочку ,
яка називається Радбез ООН ‼️
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06.04.2023 11:54 Ответить
Суши сухарі курва кацапська або краще принеси статуетку мальчіка в трусіках на зустріч з ху.лом.
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06.04.2023 11:54 Ответить
Так не піде, потрібно щоб кацапьо довго мучалось, а то раз і всьо для них буде за щастя
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06.04.2023 13:48 Ответить
Та як узагалі можна було допускати цю сучку до виступу в ООН?
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06.04.2023 11:55 Ответить
мав би ядерну зброю, не віддав як лох в 1994ому, і тобі б можна було робити шо хочеш, а тепер слухай шо дяді з пушкою кажуть
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06.04.2023 12:01 Ответить
Так таки виступила, чи шо?
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06.04.2023 11:57 Ответить
Виступила , млять 😡
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06.04.2023 12:01 Ответить
А что это было? - "Раніше Британія заблокувала виступ Львової-Бєлової в Радбезі ООН. "
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06.04.2023 12:45 Ответить
..кто дал слово в Лиге Наций,террористам и военным преступникам!!!
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06.04.2023 12:02 Ответить
лишилося надати також слово лідерам талібану, іділу та місце постійного члена радбезу оон цим структурам
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06.04.2023 12:04 Ответить
Уявіть якими лохами зараз відчуває себе ООН. Мало того,що на війну не можуть вплинути. Так ще сидять з державою-терористом за одним столом і слухають доклади підсудної Гаазі божевільну.
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06.04.2023 12:21 Ответить
В цей час "дивна країна" Німеччина - Алексей Венедиктов и Максим Курников | Интервью BILD (https://www.youtube.com/watch?v=vJBQBdR1oqQ) "Гастролі" "Эхо\живой гвоздь" по Європі.

Тема розмови - все не так однозначно про ордер Львової-Бєлової та масове викрадення дітей...типа "журналістка" і демократія.

Пропаганда рашизму серед білого дня, Європа Берлін. Вже так понад року війни. Яка цікава роль Німеччнив цій війні...фантомні болі нацизму, найближча ідеологія до рашизму.
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06.04.2023 12:31 Ответить
Вєнік раніше, коли зачепляли тему Бучі, він стрибал на свою тему « про злочини українських військових». Ця потвора вільно гуляє провокує та займається рашистською пропагандою під « ліберальним» соусом.
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06.04.2023 14:35 Ответить
Одне питання - а чому представники адекватних країн не вийшли з зали, коли ця ******* почала срати ротом? А слухали її?
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06.04.2023 12:56 Ответить
а в мене питання чому одразу не заарештували. вона онлайн там пропагувала?
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06.04.2023 13:13 Ответить
Так вона ж по відео тринділа, з паРаші.
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06.04.2023 13:19 Ответить
Саме так , через онлайн щось патякала ця московська су@ ка брехлива 😠
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06.04.2023 13:25 Ответить
ООН пробивает очередное дно. Это уже не организация, а мумия какая-то
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06.04.2023 13:12 Ответить
Логичным было бы сейчас внести изменения в устав ООН, где указать, что цель этой организации - пропоганда и поддержка терроризма и агрессии. Тогда бы отдали бы вопросы пребывания кацапии в этой организации и она по достоинству могла бы дальше находится в совбезе
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06.04.2023 13:45 Ответить
Пора впускати і зачиняти.
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06.04.2023 14:32 Ответить
 
 