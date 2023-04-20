50 країн засудили виступ Львової-Бєлової в Радбезі ООН
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Понад 50 країн, а також Євросоюз виступили з спільною заявою у відповідь на організоване Росією засідання Ради безпеки ООН, на якому по відеозв’язку виступила російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Російська Федерація прагнутиме представити свої дії в Україні як відповідні міжнародному праву, нормам про права дітей та плану дій щодо дітей в умовах збройного конфлікту. Але це максимально далеко від істини" - йдеться у заяві.
У документі також наводять зібрані владою України факти про вивезення 19,5 тисяч українських дітей з окупованих Росією територій, і той факт, що у зв’язку з цим МКС видав ордери на арешт Львово-Бєлової та Путіна.
Раніше Британія заблокувала виступ Львової-Бєлової в Радбезі ООН. Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила журналістам, що завдяки цьому Львова-Бєлова не мала "міжнародної трибуни для поширення дезінформації та спроб захистити свої жахливі дії в Україні".
Неофіційну зустріч у Раді безпеки ООН було скликано з ініціативи Росії та присвячено питанню дітей, вивезених з України до Росії. У російському формулюванні це називалося "евакуацією дітей із зон конфліктів".
Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив журналістам, що неформальна зустріч була запланована задовго до ордерів МКС і не призначалася для спростування звинувачень проти Путіна та Львової-Бєлової.
Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.
Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна - довічний.
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яка називається Радбез ООН ‼️
Тема розмови - все не так однозначно про ордер Львової-Бєлової та масове викрадення дітей...типа "журналістка" і демократія.
Пропаганда рашизму серед білого дня, Європа Берлін. Вже так понад року війни. Яка цікава роль Німеччнив цій війні...фантомні болі нацизму, найближча ідеологія до рашизму.