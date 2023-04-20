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50 країн засудили виступ Львової-Бєлової в Радбезі ООН

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

львова,бєлова

Понад 50 країн, а також Євросоюз виступили з спільною заявою у відповідь на організоване Росією засідання Ради безпеки ООН, на якому по відеозв’язку виступила російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Російська Федерація прагнутиме представити свої дії в Україні як відповідні міжнародному праву, нормам про права дітей та плану дій щодо дітей в умовах збройного конфлікту. Але це максимально далеко від істини" - йдеться у заяві.

У документі також наводять зібрані владою України факти про вивезення 19,5 тисяч українських дітей з окупованих Росією територій, і той факт, що у зв’язку з цим МКС видав ордери на арешт Львово-Бєлової та Путіна.

Раніше Британія заблокувала виступ Львової-Бєлової в Радбезі ООН. Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила журналістам, що завдяки цьому Львова-Бєлова не мала "міжнародної трибуни для поширення дезінформації та спроб захистити свої жахливі дії в Україні".

Неофіційну зустріч у Раді безпеки ООН було скликано з ініціативи Росії та присвячено питанню дітей, вивезених з України до Росії. У російському формулюванні це називалося "евакуацією дітей із зон конфліктів".

Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив журналістам, що неформальна зустріч була запланована задовго до ордерів МКС і не призначалася для спростування звинувачень проти Путіна та Львової-Бєлової.

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Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна - довічний.

Читайте: Росії не має бути в Радбезі ООН, - посол США в ООН

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Можна сміливо і без вагань закривати цю лавочку ,
яка називається Радбез ООН ‼️
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06.04.2023 11:54
+16
Та як узагалі можна було допускати цю сучку до виступу в ООН?
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06.04.2023 11:55
+14
Суши сухарі курва кацапська або краще принеси статуетку мальчіка в трусіках на зустріч з ху.лом.
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06.04.2023 11:54
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Можна сміливо і без вагань закривати цю лавочку ,
яка називається Радбез ООН ‼️
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06.04.2023 11:54 Відповісти
Суши сухарі курва кацапська або краще принеси статуетку мальчіка в трусіках на зустріч з ху.лом.
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06.04.2023 11:54 Відповісти
Так не піде, потрібно щоб кацапьо довго мучалось, а то раз і всьо для них буде за щастя
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06.04.2023 13:48 Відповісти
Та як узагалі можна було допускати цю сучку до виступу в ООН?
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06.04.2023 11:55 Відповісти
мав би ядерну зброю, не віддав як лох в 1994ому, і тобі б можна було робити шо хочеш, а тепер слухай шо дяді з пушкою кажуть
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06.04.2023 12:01 Відповісти
Так таки виступила, чи шо?
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06.04.2023 11:57 Відповісти
Виступила , млять 😡
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06.04.2023 12:01 Відповісти
А что это было? - "Раніше Британія заблокувала виступ Львової-Бєлової в Радбезі ООН. "
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06.04.2023 12:45 Відповісти
..кто дал слово в Лиге Наций,террористам и военным преступникам!!!
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06.04.2023 12:02 Відповісти
лишилося надати також слово лідерам талібану, іділу та місце постійного члена радбезу оон цим структурам
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06.04.2023 12:04 Відповісти
Уявіть якими лохами зараз відчуває себе ООН. Мало того,що на війну не можуть вплинути. Так ще сидять з державою-терористом за одним столом і слухають доклади підсудної Гаазі божевільну.
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06.04.2023 12:21 Відповісти
В цей час "дивна країна" Німеччина - Алексей Венедиктов и Максим Курников | Интервью BILD (https://www.youtube.com/watch?v=vJBQBdR1oqQ) "Гастролі" "Эхо\живой гвоздь" по Європі.

Тема розмови - все не так однозначно про ордер Львової-Бєлової та масове викрадення дітей...типа "журналістка" і демократія.

Пропаганда рашизму серед білого дня, Європа Берлін. Вже так понад року війни. Яка цікава роль Німеччнив цій війні...фантомні болі нацизму, найближча ідеологія до рашизму.
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06.04.2023 12:31 Відповісти
Вєнік раніше, коли зачепляли тему Бучі, він стрибал на свою тему « про злочини українських військових». Ця потвора вільно гуляє провокує та займається рашистською пропагандою під « ліберальним» соусом.
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06.04.2023 14:35 Відповісти
Одне питання - а чому представники адекватних країн не вийшли з зали, коли ця ******* почала срати ротом? А слухали її?
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06.04.2023 12:56 Відповісти
а в мене питання чому одразу не заарештували. вона онлайн там пропагувала?
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06.04.2023 13:13 Відповісти
Так вона ж по відео тринділа, з паРаші.
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06.04.2023 13:19 Відповісти
Саме так , через онлайн щось патякала ця московська су@ ка брехлива 😠
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06.04.2023 13:25 Відповісти
ООН пробивает очередное дно. Это уже не организация, а мумия какая-то
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06.04.2023 13:12 Відповісти
Логичным было бы сейчас внести изменения в устав ООН, где указать, что цель этой организации - пропоганда и поддержка терроризма и агрессии. Тогда бы отдали бы вопросы пребывания кацапии в этой организации и она по достоинству могла бы дальше находится в совбезе
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06.04.2023 13:45 Відповісти
Пора впускати і зачиняти.
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06.04.2023 14:32 Відповісти
 
 