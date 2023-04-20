Группа сенаторов-республиканцев призывает Байдена прекратить помощь Украине
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Группа сенаторов-республиканцев подготовила письмо президенту США Джо Байдену с призывом прекратить помощь Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Начался второй год войны, но обозримого конца не видно, как и нет четкой стратегии, как ее завершить. Марионеточная война (в оригинале – proxy war) с Россией в Украине – не в интересах США и грозит эскалацией, которая может выйти из-под контроля", – пишут авторы письма.
По их мнению, нынешняя стратегия администрации Байдена – постоянная помощь и санкции – ведут к "эскалации и еще большему насилию" и увеличивают угрозу прямого столкновения с Россией.
Среди прочего, они раскритиковали решение передать Украине HIMARS, потому что его восприняли как серьезную провокацию, и критикуют потенциальные решения о предоставлении Украине новых видов вооружения большей дальности.
"Мы будем выступать против всех дальнейших пакетов помощи, если они не будут привязаны к четкой дипломатической стратегии, направленной на то, чтобы быстро завершить эту войну", – заявляют сенаторы.
Они также считают, что терпение Москвы в "ведении марионеточной войны с НАТО" якобы может урваться в любой момент, а само решение Путина напасть на Украину должно быть четким доказательством, что он готов применять силу.
Подписанты также аргументируют, что США тратят слишком большие средства в интересах Украины, власть которой "исторически погрязла в коррупции" тогда, когда в Штатах достаточно собственных внутренних проблем. В дополнение, аргументируют сенаторы, такая масштабная помощь вредит боеготовности американской армии.
Они также опасаются, что решение Вашингтона поддерживать Украину способствует сближению России и Китая.
"Есть приемлемые способы, как США могут поддержать украинский народ, но безлимитные поставки оружия в поддержку бесконечной войны – это не один из таких вариантов. В наших национальных интересах, как и украинского народа – поощрять к переговорам, которые нужны безотлагательно для того, чтобы этот конфликт получил развязку. Призываем вас продвигать достижение мира путем переговоров между двумя сторонами", – завершают подписанты.
Среди подписавших письмо сенаторов – скандально известная трампистка и сторонница теории заговора QAnon Марджори Тейлор Грин, а также Ренд Пол, который тормозил выделение помощи Украине.
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25 жовтня 2022, 01:58
30 демократів у Палаті представників закликають Байдена шукати дипломатичне рішення для війни в Україні
Тридцять членів Прогресивної фракції Палати представників Конгресу Сполучених Штатів закликали президента Джо Байдена «продовжувати пряму дипломатію» для припинення війни в Україні шляхом переговорів.
30 законодавців, які підписали лист від 24 жовтня про підтримку переговорів про припинення війни, є членами Демократичної партії Байдена.
На даний момент, оглянувши політичні розклади можна зробити висновок, що чим правіші політики (в т.ч. в Європі), тим менше там підтримки України. А також самі крайні, супер упороті ліві = крайнім правим, і теж за "просто перестать стрєлять"
>А я от, коли читаю такі новини згадую - 1.) величезна кількість (а може навіть і більшість) української діаспори та і емігрантів в цілому за Трампа
Пам'ять вас підводить.
Українська діаспора традиційно голосує за демократів.
А от руzzкомовна бруклінська шушера з Брайтон-Біч - то бастіон трампістів.
Потрібно пам'ятати, що значна кількість «руzzкого міра» в Америці - то, намправді, євреї. У совку вони усі мріяли стати руzzкими і у США їхня мрія здійснилася. Трамп їм близький також і за національною ознакою і не лише їм: виходці з Ізраїлю також підтримують Трампа.
>Что то нигде я не нашел чтобы демократы и республиканцы выступали против помощи Украине ..... это какой то вброс из за бугра
Ні, це реально - у матеріалі є лінк на англійський оригінал.
Але як справедливо вказав коментатор вище - це купка маргіналів.
Простому солдату 30000 нема, а чиновнику простому з любого обл центру бабліще є.... Нафуя фінансувати то ворьйо?!
І додати нічого...