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Новости За рубежом
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Группа сенаторов-республиканцев призывает Байдена прекратить помощь Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сша

Группа сенаторов-республиканцев подготовила письмо президенту США Джо Байдену с призывом прекратить помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Начался второй год войны, но обозримого конца не видно, как и нет четкой стратегии, как ее завершить. Марионеточная война (в оригинале – proxy war) с Россией в Украине – не в интересах США и грозит эскалацией, которая может выйти из-под контроля", – пишут авторы письма.

По их мнению, нынешняя стратегия администрации Байдена – постоянная помощь и санкции – ведут к "эскалации и еще большему насилию" и увеличивают угрозу прямого столкновения с Россией.

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Среди прочего, они раскритиковали решение передать Украине HIMARS, потому что его восприняли как серьезную провокацию, и критикуют потенциальные решения о предоставлении Украине новых видов вооружения большей дальности.

"Мы будем выступать против всех дальнейших пакетов помощи, если они не будут привязаны к четкой дипломатической стратегии, направленной на то, чтобы быстро завершить эту войну", – заявляют сенаторы.

Они также считают, что терпение Москвы в "ведении марионеточной войны с НАТО" якобы может урваться в любой момент, а само решение Путина напасть на Украину должно быть четким доказательством, что он готов применять силу.

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Подписанты также аргументируют, что США тратят слишком большие средства в интересах Украины, власть которой "исторически погрязла в коррупции" тогда, когда в Штатах достаточно собственных внутренних проблем. В дополнение, аргументируют сенаторы, такая масштабная помощь вредит боеготовности американской армии.

Они также опасаются, что решение Вашингтона поддерживать Украину способствует сближению России и Китая.

"Есть приемлемые способы, как США могут поддержать украинский народ, но безлимитные поставки оружия в поддержку бесконечной войны – это не один из таких вариантов. В наших национальных интересах, как и украинского народа – поощрять к переговорам, которые нужны безотлагательно для того, чтобы этот конфликт получил развязку. Призываем вас продвигать достижение мира путем переговоров между двумя сторонами", – завершают подписанты.

Среди подписавших письмо сенаторов – скандально известная трампистка и сторонница теории заговора QAnon Марджори Тейлор Грин, а также Ренд Пол, который тормозил выделение помощи Украине.

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Топ комментарии
+28
3 сенатора зі 100 і 17 конгресменів з 435
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20.04.2023 21:06
+26
Остаток трампистского крыла-они постоянно пытаются гадить,но они в меньшинстве даже среди трампистов.С чего цензор решил,что это новость-непонятно.
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20.04.2023 20:58
+13
Група прорашистських членососів , сенаторів-республіканців підготувала листа до президента США Джо Байдена із закликом припинити допомогу Україні.
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20.04.2023 21:01
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Наш посол повинен звернутись до цих сенаторів з зустрічною пропозицією повернути ядерну зброю в Україну.
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21.04.2023 00:21 Ответить
16 из 100..... Вы серьёзно?
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21.04.2023 01:37 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-demokraty-dyplomatychne-rishennia-ukraina/32098776.html


25 жовтня 2022, 01:58

30 демократів у Палаті представників закликають Байдена шукати дипломатичне рішення для війни в Україні



Тридцять членів Прогресивної фракції Палати представників Конгресу Сполучених Штатів закликали президента Джо Байдена «продовжувати пряму дипломатію» для припинення війни в Україні шляхом переговорів.

30 законодавців, які підписали лист від 24 жовтня про підтримку переговорів про припинення війни, є членами Демократичної партії Байдена.
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21.04.2023 01:42 Ответить
Перепись довб...ив в конгресе США
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21.04.2023 02:05 Ответить
А я от, коли читаю такі новини згадую - 1.) величезна кількість (а може навіть і більшість) української діаспори та і емігрантів в цілому за Трампа та республіканців 2.) деяких коментаторів, в т.ч. на цензорі, хто матюкає Байдена і пише - от якби Трамп!!!! Ото зброї дав би! 3.) тих же коментаторів, кому демократи погані, а от республіканці...!!!! Ну і т.п.
На даний момент, оглянувши політичні розклади можна зробити висновок, що чим правіші політики (в т.ч. в Європі), тим менше там підтримки України. А також самі крайні, супер упороті ліві = крайнім правим, і теж за "просто перестать стрєлять"
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21.04.2023 02:37 Ответить
@ Олег Гнатенко

>А я от, коли читаю такі новини згадую - 1.) величезна кількість (а може навіть і більшість) української діаспори та і емігрантів в цілому за Трампа

Пам'ять вас підводить.

Українська діаспора традиційно голосує за демократів.
А от руzzкомовна бруклінська шушера з Брайтон-Біч - то бастіон трампістів.
Потрібно пам'ятати, що значна кількість «руzzкого міра» в Америці - то, намправді, євреї. У совку вони усі мріяли стати руzzкими і у США їхня мрія здійснилася. Трамп їм близький також і за національною ознакою і не лише їм: виходці з Ізраїлю також підтримують Трампа.
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21.04.2023 03:46 Ответить
Что то нигде я не нашел чтобы демократы и республиканцы выступали против помощи Украине ..... это какой то вброс из за бугра.
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21.04.2023 03:21 Ответить
@ Markus e8049a1f

>Что то нигде я не нашел чтобы демократы и республиканцы выступали против помощи Украине ..... это какой то вброс из за бугра

Ні, це реально - у матеріалі є лінк на англійський оригінал.

Але як справедливо вказав коментатор вище - це купка маргіналів.
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21.04.2023 03:38 Ответить
Отримали черговий "транш" від парашки.
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21.04.2023 07:10 Ответить
Я не розумію чому українські спец служби не вбивають таких людей, потрібна фізична ліквідація, щоб більше ніколи такі виродки навіть не думали припиняти допомогу, я не розумію гур і СБУ мають провести такі чисткии в США і Європі
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21.04.2023 07:43 Ответить
віддайте ядерні ракети і уйобуйте нах.
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21.04.2023 07:46 Ответить
Дивлячись у якій розкоші живуть укр олігархи, судді, прокурори, депутати і інша шваль то ясно, що бабло в України є і це має фінансувати США ?!
Простому солдату 30000 нема, а чиновнику простому з любого обл центру бабліще є.... Нафуя фінансувати то ворьйо?!
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21.04.2023 07:46 Ответить
Нафуя американцям спонсорувати закупівлю яйця по 17 грн для армії, коли те саме яйце в простому АТБ по 5 грн ?! Україна сама корумпована держава у світі!
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21.04.2023 07:52 Ответить
Щоб запобігти майбутній ескалації у відносинах з росією, радимо вже зараз повернути Аляску, бо це привід для майбутньої війни.
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21.04.2023 08:49 Ответить
Что б вы сдохли твари в месте с рыжим пидором.
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21.04.2023 10:48 Ответить
Історично зав'язла у корупції.
І додати нічого...
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21.04.2023 11:58 Ответить
Ренд Пол - це "ГРУПА СЕНАТОРІВ" ???
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21.04.2023 13:16 Ответить
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