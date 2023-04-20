Група сенаторів-республіканців закликає Байдена припинити допомогу Україні
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Група сенаторів-республіканців підготувала листа до президента США Джо Байдена із закликом припинити допомогу Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську Правду.
"Почався другий рік війни, але осяжного кінця не видно, як і немає чіткої стратегії, як її завершити. Маріонеткова війна (в оригіналі – proxy war) з Росією в Україні – не в інтересах США і загрожує ескалацією, яка може вийти з-під контролю", – пишуть автори листа.
Вони вважають, що нинішня стратегія адміністрації Байдена – постійна допомога і санкції – ведуть до "ескалації та ще більшого насильства" і збільшують загрозу прямого зіткнення з Росією.
Серед іншого, вони розкритикували рішення передати Україні HIMARS. Його назвали провокацією та застерегли від ухвалення рішень про надання Україні більш далекобійної зброї.
"Ми будемо виступати проти усіх подальших пакетів допомоги, якщо вони не будуть прив’язані до чіткої дипломатичної стратегії, спрямованої на те, аби швидко завершити цю війну", – заявляють сенатори.
Вони також вважають, що терпіння Москви у "веденні маріонеткової війни з НАТО", мовляв, може вичерпатися у будь-який момент, а саме рішення Путіна напасти на Україну має бути чітким доказом, що він готовий застосовувати силу.
Підписанти також вважають, що США витрачають завеликі кошти в інтересах України, влада якої "історично загрузла в корупції" тоді, коли у Штатах достатньо власних внутрішніх проблем. На додачу, аргументують сенатори, така масштабна допомога шкодить боєготовності американської армії.
Вони також побоюються, що підтримка Вашингтоном України підштовхує Росію до зближення з Китаєм.
"Є прийнятні способи, як США можуть підтримати український народ, але безлімітне постачання зброї на підтримку безкінечної війни – це не один з таких варіантів. У наших національних інтересах, як і українського народу – заохотити до переговорів, які потрібні невідкладно для того, щоби цей конфлікт отримав розв’язку. Закликаємо вас просувати досягнення миру шляхом переговорів між двома сторонами", – завершують підписанти.
Серед сенаторів, які підписали листа – скандально відома трампістка й прихильниця теорії змови QAnon Марджорі Тейлор Грін, а також Ренд Пол, який гальмував виділення допомоги Україні.
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25 жовтня 2022, 01:58
30 демократів у Палаті представників закликають Байдена шукати дипломатичне рішення для війни в Україні
Тридцять членів Прогресивної фракції Палати представників Конгресу Сполучених Штатів закликали президента Джо Байдена «продовжувати пряму дипломатію» для припинення війни в Україні шляхом переговорів.
30 законодавців, які підписали лист від 24 жовтня про підтримку переговорів про припинення війни, є членами Демократичної партії Байдена.
На даний момент, оглянувши політичні розклади можна зробити висновок, що чим правіші політики (в т.ч. в Європі), тим менше там підтримки України. А також самі крайні, супер упороті ліві = крайнім правим, і теж за "просто перестать стрєлять"
>А я от, коли читаю такі новини згадую - 1.) величезна кількість (а може навіть і більшість) української діаспори та і емігрантів в цілому за Трампа
Пам'ять вас підводить.
Українська діаспора традиційно голосує за демократів.
А от руzzкомовна бруклінська шушера з Брайтон-Біч - то бастіон трампістів.
Потрібно пам'ятати, що значна кількість «руzzкого міра» в Америці - то, намправді, євреї. У совку вони усі мріяли стати руzzкими і у США їхня мрія здійснилася. Трамп їм близький також і за національною ознакою і не лише їм: виходці з Ізраїлю також підтримують Трампа.
>Что то нигде я не нашел чтобы демократы и республиканцы выступали против помощи Украине ..... это какой то вброс из за бугра
Ні, це реально - у матеріалі є лінк на англійський оригінал.
Але як справедливо вказав коментатор вище - це купка маргіналів.
Простому солдату 30000 нема, а чиновнику простому з любого обл центру бабліще є.... Нафуя фінансувати то ворьйо?!
І додати нічого...