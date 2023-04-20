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Байден (2324) допомога і підтримка (836) Сенат США (415)

Група сенаторів-республіканців закликає Байдена припинити допомогу Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сша

Група сенаторів-республіканців підготувала листа до президента США Джо Байдена із закликом припинити допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську Правду. 

"Почався другий рік війни, але осяжного кінця не видно, як і немає чіткої стратегії, як її завершити. Маріонеткова війна (в оригіналі – proxy war) з Росією в Україні – не в інтересах США і загрожує ескалацією, яка може вийти з-під контролю", – пишуть автори листа.

Вони вважають, що нинішня стратегія адміністрації Байдена – постійна допомога і санкції – ведуть до "ескалації та ще більшого насильства" і збільшують загрозу прямого зіткнення з Росією.

Читайте: Двопартійна група законодавців США тисне на Байдена щодо винищувачів для України, - Politico

Серед іншого, вони розкритикували рішення передати Україні HIMARS. Його назвали провокацією та застерегли від ухвалення рішень про надання Україні більш далекобійної зброї.

"Ми будемо виступати проти усіх подальших пакетів допомоги, якщо вони не будуть прив’язані до чіткої дипломатичної стратегії, спрямованої на те, аби швидко завершити цю війну", – заявляють сенатори.

Вони також вважають, що терпіння Москви у "веденні маріонеткової війни з НАТО", мовляв, може вичерпатися у будь-який момент, а саме рішення Путіна напасти на Україну має бути чітким доказом, що він готовий застосовувати силу.

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Підписанти також вважають, що США витрачають завеликі кошти в інтересах України, влада якої "історично загрузла в корупції" тоді, коли у Штатах достатньо власних внутрішніх проблем. На додачу, аргументують сенатори, така масштабна допомога шкодить боєготовності американської армії.

Вони також побоюються, що підтримка Вашингтоном України підштовхує Росію до зближення з Китаєм. 

"Є прийнятні способи, як США можуть підтримати український народ, але безлімітне постачання зброї на підтримку безкінечної війни – це не один з таких варіантів. У наших національних інтересах, як і українського народу – заохотити до переговорів, які потрібні невідкладно для того, щоби цей конфлікт отримав розв’язку. Закликаємо вас просувати досягнення миру шляхом переговорів між двома сторонами", – завершують підписанти.

Серед сенаторів, які підписали листа – скандально відома трампістка й прихильниця теорії змови QAnon Марджорі Тейлор Грін, а також Ренд Пол, який гальмував виділення допомоги Україні.

Також читайте: Серйозних порушень, пов’язаних із допомогою США Україні, не виявлено, - USAID
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Топ коментарі
+28
3 сенатора зі 100 і 17 конгресменів з 435
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20.04.2023 21:06
+26
Остаток трампистского крыла-они постоянно пытаются гадить,но они в меньшинстве даже среди трампистов.С чего цензор решил,что это новость-непонятно.
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20.04.2023 20:58
+13
Група прорашистських членососів , сенаторів-республіканців підготувала листа до президента США Джо Байдена із закликом припинити допомогу Україні.
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20.04.2023 21:01
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Наш посол повинен звернутись до цих сенаторів з зустрічною пропозицією повернути ядерну зброю в Україну.
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21.04.2023 00:21 Відповісти
16 из 100..... Вы серьёзно?
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21.04.2023 01:37 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-demokraty-dyplomatychne-rishennia-ukraina/32098776.html


25 жовтня 2022, 01:58

30 демократів у Палаті представників закликають Байдена шукати дипломатичне рішення для війни в Україні



Тридцять членів Прогресивної фракції Палати представників Конгресу Сполучених Штатів закликали президента Джо Байдена «продовжувати пряму дипломатію» для припинення війни в Україні шляхом переговорів.

30 законодавців, які підписали лист від 24 жовтня про підтримку переговорів про припинення війни, є членами Демократичної партії Байдена.
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21.04.2023 01:42 Відповісти
Перепись довб...ив в конгресе США
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21.04.2023 02:05 Відповісти
А я от, коли читаю такі новини згадую - 1.) величезна кількість (а може навіть і більшість) української діаспори та і емігрантів в цілому за Трампа та республіканців 2.) деяких коментаторів, в т.ч. на цензорі, хто матюкає Байдена і пише - от якби Трамп!!!! Ото зброї дав би! 3.) тих же коментаторів, кому демократи погані, а от республіканці...!!!! Ну і т.п.
На даний момент, оглянувши політичні розклади можна зробити висновок, що чим правіші політики (в т.ч. в Європі), тим менше там підтримки України. А також самі крайні, супер упороті ліві = крайнім правим, і теж за "просто перестать стрєлять"
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21.04.2023 02:37 Відповісти
@ Олег Гнатенко

>А я от, коли читаю такі новини згадую - 1.) величезна кількість (а може навіть і більшість) української діаспори та і емігрантів в цілому за Трампа

Пам'ять вас підводить.

Українська діаспора традиційно голосує за демократів.
А от руzzкомовна бруклінська шушера з Брайтон-Біч - то бастіон трампістів.
Потрібно пам'ятати, що значна кількість «руzzкого міра» в Америці - то, намправді, євреї. У совку вони усі мріяли стати руzzкими і у США їхня мрія здійснилася. Трамп їм близький також і за національною ознакою і не лише їм: виходці з Ізраїлю також підтримують Трампа.
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21.04.2023 03:46 Відповісти
Что то нигде я не нашел чтобы демократы и республиканцы выступали против помощи Украине ..... это какой то вброс из за бугра.
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21.04.2023 03:21 Відповісти
@ Markus e8049a1f

>Что то нигде я не нашел чтобы демократы и республиканцы выступали против помощи Украине ..... это какой то вброс из за бугра

Ні, це реально - у матеріалі є лінк на англійський оригінал.

Але як справедливо вказав коментатор вище - це купка маргіналів.
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21.04.2023 03:38 Відповісти
Отримали черговий "транш" від парашки.
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21.04.2023 07:10 Відповісти
Я не розумію чому українські спец служби не вбивають таких людей, потрібна фізична ліквідація, щоб більше ніколи такі виродки навіть не думали припиняти допомогу, я не розумію гур і СБУ мають провести такі чисткии в США і Європі
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21.04.2023 07:43 Відповісти
віддайте ядерні ракети і уйобуйте нах.
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21.04.2023 07:46 Відповісти
Дивлячись у якій розкоші живуть укр олігархи, судді, прокурори, депутати і інша шваль то ясно, що бабло в України є і це має фінансувати США ?!
Простому солдату 30000 нема, а чиновнику простому з любого обл центру бабліще є.... Нафуя фінансувати то ворьйо?!
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21.04.2023 07:46 Відповісти
Нафуя американцям спонсорувати закупівлю яйця по 17 грн для армії, коли те саме яйце в простому АТБ по 5 грн ?! Україна сама корумпована держава у світі!
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21.04.2023 07:52 Відповісти
Щоб запобігти майбутній ескалації у відносинах з росією, радимо вже зараз повернути Аляску, бо це привід для майбутньої війни.
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21.04.2023 08:49 Відповісти
Что б вы сдохли твари в месте с рыжим пидором.
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21.04.2023 10:48 Відповісти
Історично зав'язла у корупції.
І додати нічого...
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21.04.2023 11:58 Відповісти
Ренд Пол - це "ГРУПА СЕНАТОРІВ" ???
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21.04.2023 13:16 Відповісти
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