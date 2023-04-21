США оснастили для контрнаступления 9 украинских механизированных бригад, - Милли
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Соединенные Штаты помогли обеспечить оборудованием и организовали обучение личного состава девяти украинских механизированных бригад.
Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нашей задачей и обязательством перед Украиной было обучение и оборудование до девяти бронетанковых механизированных бригад для проведения наступательных или оборонных операций", - ответил Милли на вопрос о вероятности весеннего контрнаступления Украины.
По его словам, эти девять бригад "укомплектованы, оснащены и готовы к боевым операциям". "Так что, когда и где Украина не решила их применить, мы продолжим поддержку, и я уверен в наших шансах на успех", - подытожил он.
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Добро має бути не тільки з кулаками, а ще й з мозгами.
Хамві, МаксПро, БМП, БТР, це не озброєння, а засоби доставки піхоти. Хамві, МаксПро в американських бригадах завжди рази в два рази більше, ніж бредлей та м113, тому що вони частіше виїжджають на бойове завдання.
я не експерт, але на фоні кацапсячої навали не так вже й багато.
3000
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
Крім того у 90-х для них задач не було. Тому їх продали РФ і порізали на метал.
А вот я/о так бы и лежало в хранилищах, как пролежало в израиле в 73 году.
2. Це якщо аеродром десь біля Львова, а цілі біля Бєлгорода. Але такої дислокації у 90-х не було. Натяк зрозуміли ?
Штаб
Управління3
механізовані батальйони
Танковий батальйон (посилений, по 4 танки у взводі), до 40 танків
Бригадна артилерійська група
9*3000=27000 людей
Немало, начебто, але як відомо, кількість наступаючих для успіху має в три рази переважати тих хто обороняється.
А на той стороні зовсім не 9000 , там тіки мобіків за відкритими даними 350 000 додалося.