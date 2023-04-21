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США оснастили для контрнаступления 9 украинских механизированных бригад, - Милли

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

марк,міллі

Соединенные Штаты помогли обеспечить оборудованием и организовали обучение личного состава девяти украинских механизированных бригад.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нашей задачей и обязательством перед Украиной было обучение и оборудование до девяти бронетанковых механизированных бригад для проведения наступательных или оборонных операций", - ответил Милли на вопрос о вероятности весеннего контрнаступления Украины.

По его словам, эти девять бригад "укомплектованы, оснащены и готовы к боевым операциям". "Так что, когда и где Украина не решила их применить, мы продолжим поддержку, и я уверен в наших шансах на успех", - подытожил он.

Также читайте: Еще 65 украинских воинов закончили обучение на ЗРК Patriot, — Милли
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Топ комментарии
+46
Велика подяка великій і добрій Америці.
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21.04.2023 19:26
+20
Демократія навіть з мінусами краще ніж тоталітарний порядок з гробовою тишою.
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21.04.2023 19:48
+13
ти справді вважаєш, що тобі та решті диванних патріотів повинні відзвітувати за кожну одиницю техніки та озброєння, які надали ЗСУ? якщо в штабах США та України не ідіоти, а я впевнений, що не ідіоти, то ми й гадки не маємо про дійсну кількість та номенклатуру військових поставок.
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21.04.2023 20:19
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Правила форума Совет форумчан
Велика подяка великій і добрій Америці.
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21.04.2023 19:26 Ответить
Демократія навіть з мінусами краще ніж тоталітарний порядок з гробовою тишою.
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21.04.2023 19:48 Ответить
Маєте рацію, але Демократія, має зі своїми мінусами розібратися якнайшибче (на приклад здобутки Демократії використовують покидьки щоб ту Демократію знищити), щоб не стати жертвою тоталітаризму.
Добро має бути не тільки з кулаками, а ще й з мозгами.
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22.04.2023 15:34 Ответить
а сколько нужно...?
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21.04.2023 19:38 Ответить
я твоё мнение иФан спросил - а ты статейку тут...(
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21.04.2023 19:49 Ответить
читал на одном ресурсе недельку что около 170 бригад собрали под наступление....чтото очень оптимистично...9 это только механизированых
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21.04.2023 20:42 Ответить
искандер с с -300 не увидели б...
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21.04.2023 20:36 Ответить
Звісно дуже дякуємо, але я б не називав ці бригади механізованими. Скоріше мотопіхотними. Тому що основне озброєння у цих бригадах це легкі бронеавтомобілі (Хамві та МаксПро), а не БМП чи БТР. Якщо брати штатну чисельність українських механізованих бригад, то американці надали техніки на 6-7 механізованих батальйонів, а не бригад. А в наших мехбригадах ще за штатом має бути танковий батальйон. 31 машина мінімум. Проте Абрамси на Україну поїдуть ще не скоро. З артилерією взагалі біда. По штату має бути 36 гармат. Щось не було повідомлень про постачання понад 300 гармат натовського калібру. Так що для кого та заява?
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21.04.2023 20:15 Ответить
ти справді вважаєш, що тобі та решті диванних патріотів повинні відзвітувати за кожну одиницю техніки та озброєння, які надали ЗСУ? якщо в штабах США та України не ідіоти, а я впевнений, що не ідіоти, то ми й гадки не маємо про дійсну кількість та номенклатуру військових поставок.
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21.04.2023 20:19 Ответить
Ми живемо в епоху інформаційних технологій, де від медіа приховати щось, фактично неможливо. При оголошенні пакетів військової допомоги американці звітують перед суспільством про кожне найменування озброєння, а стосовно важкої техніки і про її кількість. Якби вони надавали додаткові танки, БМП чи гармати вони б обов'язково про це б оголосили. Не будьте наївні.
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21.04.2023 20:36 Ответить
Які додаткові танки? Всі кількасотен танків надаються для контрнаступу, якого ще не відбулося, бо не все ще доїхало. Що тут може бути взагалі "додаткового"?
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21.04.2023 21:42 Ответить
Тільки чомусь вдавалось США передавати зброю і про це не знало жодне медіа мої брати воюють на зброї і техніці США яку навіть не оголошували, що будуть давати більше того знайомий який навчається в Німеччині говорить що леопардів буде сотні а він полковник знає краще чим медіа в рази
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21.04.2023 21:45 Ответить
Абрамси взагалі тут ні до чого, їх формальна кількість, вони приїдуть останніми з кількасотен інших танків і вони були потрібні виключно для того, щоб на самому початку США їх пообіцяли, тим самим розблокувавши постачання кількасотен інших танків.

Хамві, МаксПро, БМП, БТР, це не озброєння, а засоби доставки піхоти. Хамві, МаксПро в американських бригадах завжди рази в два рази більше, ніж бредлей та м113, тому що вони частіше виїжджають на бойове завдання.
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21.04.2023 21:40 Ответить
БМП і БТР теж має дві функції. Інші це менш броньваний транспорт. І також озброєний. Варіантів масса.
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22.04.2023 12:39 Ответить
И вам все эти детали известны от ...?
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21.04.2023 23:17 Ответить
ти повідомив про свої сумніви Залужного і Резнікова? що у відповідь на твою критику тобі сказав Міллі? скільки бригад спромігся оснастити ти, виробленими на укрВПК (під твоїм техконтролем) танках Оплот,Ятаган,артустановками,РСЗВ тощо? пишеш,що ви дуже дякуєте-скільки вас сидить у своїй норі на безпечному дивані і дякує?багато?
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22.04.2023 09:02 Ответить
якщо брати середню чисельність військових мехбригади в 4 тисячі чоловік, то загальна чисельність виходить щось біля 36 тисяч.
я не експерт, але на фоні кацапсячої навали не так вже й багато.
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21.04.2023 20:16 Ответить
Украинские мехбригады с Леопардами, Абрамсами и с натовской подготовкой, а у кацапов зеки и мобики на совковой ржавой рухляди.
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21.04.2023 20:23 Ответить
"леопарди" можна порахувати на пальцях рук, "абрамси" в теорії і в осяжному майбутньому не передбачені...та і підготовка в 3-4 тижні - не дуже відрізняється від кацапсячих зеків та чмобіків. звісно краще, ніж нічого, але треба бути реалістом.
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21.04.2023 20:27 Ответить
Хріна собі ти мутант із 150+ пальцями 🤣
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21.04.2023 21:44 Ответить
Кацапів, якщо що, не Леопардом керувати вчать, а бігти м'ясною тушкою уперед.
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21.04.2023 21:54 Ответить
Трохи більше. Десь 5 тисяч. Готується 12 бригад. 3 оснащується Україною, а 9 партнерами. Десь 60 тисяч. Але все одно крапля в морі. Тому не розумію тих хто вірить у швидку деокупацію наших територій і перемогу. Про Крим взагалі звучить смішно і страшно водночас.
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21.04.2023 20:26 Ответить
Про Херсон теж було диванним патріотам страшно і смішно. А оно он як вийшло.
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21.04.2023 21:45 Ответить
Про Херсон, завдяки хаймарсам вдалося взяти під вогневий контроль 2 мости, якби не це, то кацапи не відступили б.
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21.04.2023 22:55 Ответить
Не будьте наівними.Херсон рашисти здали по договорняку.ЗСУ дали рашикам спокійно відійти через Дніпро.
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22.04.2023 04:36 Ответить
Может быть, уходили спокойно. Никто их не обстреливал, хотя колоны техники шли многокиломеровые. Наблюдали своими глазами.
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22.04.2023 10:03 Ответить
Трохи менше.

3000

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
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21.04.2023 23:01 Ответить
Взагалі то якщо до ціх бригад додати жести доброї волі, то може в буде щось толкове
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21.04.2023 23:02 Ответить
Різниця в стратегічному підхіді до штурмових дій. Кацапи м'ясом закидують, тому їх для штурмів так багато і накопичують.
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21.04.2023 21:52 Ответить
Співвідношення 1 до 7 по ефективності якщо не більше. Тому немає тут переваги у них - кількість нівелюється якісною технікою та якісною підготовкою ЗСУ плюс розвіддані США 24/7.
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22.04.2023 13:12 Ответить
Рашке даже шпионов не нужно. Все в реальном времени озвучивают что где когда и сколько
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21.04.2023 20:22 Ответить
Это деза.
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21.04.2023 20:40 Ответить
Потому и озвучивают, что рашке это озвучивание ничем не поможет.
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21.04.2023 21:46 Ответить
Мова наче йде про бригади, які готували закордоном. Є бригади які готувалися в Україні. Журнал Економіст оцінював число солдат близько 60 тис.
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21.04.2023 20:25 Ответить
Всі бригади спочатку учебку в Україні проходять, тому ті хто за кордоном, вони вже пройшли підготовку в Україні.
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21.04.2023 21:47 Ответить
Не зовсім так, є такі яких одразу за кордон відправляють. Як правило це ці що більш менш нормальні за станом здоров'я.
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21.04.2023 22:43 Ответить
Оснастили для наступа? Сколько танков дали, сколько самолётов?
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21.04.2023 21:20 Ответить
Триста.
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21.04.2023 21:49 Ответить
триста попугаев
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22.04.2023 02:17 Ответить
Вы там ещё расскажите кацапам что и где находится.
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21.04.2023 21:47 Ответить
КРАЩЕ Б ЗАЛИШИЛИ 1024 ЯДЕРНИХ БОЄГОЛОВКИ !!!
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21.04.2023 22:22 Ответить
Боеголовки помогли бы примерно так же, как они помогли Израилю в 1973 году. А вот стратегическя авиация и крылатые ракеты, отданные свинособакам в обмен на пряники, очень бы пригодились. Но это не к Милли, это к Данилычу и куче министров обороны.
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21.04.2023 23:25 Ответить
Стратегічний бомбер ще тільки висоту набирає, а вже виходить за кордони України (про кружляння не писати).
Крім того у 90-х для них задач не було. Тому їх продали РФ і порізали на метал.
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22.04.2023 12:45 Ответить
Нет, конечно. Никуда он не выходит. И очень бы сейчас пригодились и ту-95 и особенно ту-160, со всеми своими 500 с лишним крылатых ракет.
А вот я/о так бы и лежало в хранилищах, как пролежало в израиле в 73 году.
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22.04.2023 18:56 Ответить
1. У США може і не виходе. У нас виходе. Повірте, я не вигадую. Це слова льотчика стратег. бомбера.
2. Це якщо аеродром десь біля Львова, а цілі біля Бєлгорода. Але такої дислокації у 90-х не було. Натяк зрозуміли ?
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22.04.2023 23:01 Ответить
За штатом механізована бригада ЗСУ налічує близько 3000 осіб і складається з:
Штаб
Управління3
механізовані батальйони

Танковий батальйон (посилений, по 4 танки у взводі), до 40 танків

Бригадна артилерійська група

9*3000=27000 людей

Немало, начебто, але як відомо, кількість наступаючих для успіху має в три рази переважати тих хто обороняється.

А на той стороні зовсім не 9000 , там тіки мобіків за відкритими даними 350 000 додалося.
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21.04.2023 22:59 Ответить
9 помогли оснастить США, 9 собрано в Гвардии Наступу, еще столько же собрали с помощью других стран, вообщем 100 тысяч солдат и офицеров готовы.
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22.04.2023 00:27 Ответить
А ще б - пару ракетних бригад...
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22.04.2023 02:28 Ответить
Дуже добре.
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22.04.2023 07:00 Ответить
Спорядили, спрядили, а не оснастили. Кугути ви неграмотнi.
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22.04.2023 09:09 Ответить
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22.04.2023 09:57 Ответить
Це що натяк, - "пора" ?
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22.04.2023 12:46 Ответить
Большое Mulțumesc (Дякую), Дяде Сэму! Пожалуйста дайте больше!!! Много больше Украинцам, чтобы орки драпали до самого Урала!
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22.04.2023 13:41 Ответить
Тонкість моменту. Заява зроблена в минулому не завершеному часі...що з підготовкою нових частин для розвитку контрнаступу?
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22.04.2023 14:00 Ответить
Дивна війна, про все повідомляють в СМІ, навіть коли війна буде, куди буде контрнаступ, яку зброю постачають...
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22.04.2023 18:27 Ответить
 
 