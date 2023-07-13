В Пентагоне заявили, что на поле боя сейчас "не идеальные условия" для передачи Украине F-16

В Пентагоне считают, что условия на поле боя не идеальны для передачи Украине истребителей четвертого поколения F-16.

Об этом заявил во время брифинга Пентагона директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс, пишет журналистка Politico Лара Селигман в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация может измениться, но сейчас у россиян есть мощная ПВО", - отметил Симс.

Он добавил, что на ходе боевых действий также может сказаться предоставление Украине танков M1 Abrams, которое ожидается осенью.

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Симс также подтвердил, что Украина получила от США кассетные боеприпасы.