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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Пентагоне заявили, что на поле боя сейчас "не идеальные условия" для передачи Украине F-16

f-16

В Пентагоне считают, что условия на поле боя не идеальны для передачи Украине истребителей четвертого поколения F-16.

Об этом заявил во время брифинга Пентагона директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс, пишет журналистка Politico Лара Селигман в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация может измениться, но сейчас у россиян есть мощная ПВО", - отметил Симс.

Он добавил, что на ходе боевых действий также может сказаться предоставление Украине танков M1 Abrams, которое ожидается осенью.

Читайте также: Линкявичюс – Лаврову о F-16 для Украины: Нам надоело объяснять, что Россия никому не нужна. Единственное требование – прекратить аннексию и оккупацию соседей

Симс также подтвердил, что Украина получила от США кассетные боеприпасы.

Автор: 

Пентагон (1472) США (27325) помощь и поддержка (879) F-16 (571)


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Топ комментарии
+39
ідеальні були в березні 2022 , коли наші Герої бились на старих Мігах один проти 20 -ти ! підари ви пентагонські .
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13.07.2023 22:58 Ответить
+35
Ідеальними умовами для військового літака є польоти в мирний час і над своєю територією. Так кажуть в США. Поки не закінчиться війна в Україні умови будуть далекі від ідеальних. Тому неначасі.
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13.07.2023 22:56 Ответить
+27
Озброєння з піпетки…. та політичні ігри…
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13.07.2023 22:56 Ответить
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Давайте вже після свят війни....
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14.07.2023 00:24 Ответить
Це ті самі потужні гарантії безпеки
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14.07.2023 00:25 Ответить
Зе веде себе як гопник і намагається переконати нас що увесь світ нам винен за ... кілометри асфальту і "велике крадійництво" "бо ми того варті". А воно так не працює ! Охоче допомагають лише тим хто сам для себе старається. Ми недопрацьовуємо, багато розкрадаємо і маємо відкритих агентів ***** у владі.
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14.07.2023 00:31 Ответить
Какой ты дебил. Украинцы самое дорогое отдают за этих п...ов западных жирных - жизнь. Недопрацювали...
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14.07.2023 01:29 Ответить
Українці воюють за своє. А Ви стверджуєте повну хєрню. Дійсно "недопрацювали" якщо тут звучать такі тупі кацапські тези.
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14.07.2023 02:14 Ответить
Це означає, що Байден веде політику виснаження і України, і Росії. Щоб вони одного разу стали вести переговори про "десь посередині". Крим байден точно віддає хуьлу, як і обама.
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14.07.2023 00:54 Ответить
В сад ты не пошел все таки, так а не пошел бы ты .....ботать на такси тогда
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14.07.2023 09:26 Ответить
в спам, бот
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14.07.2023 10:36 Ответить
А щось буває в світі ідеальне? Навіть сам всесвіт не ідеальний. Так що тепер, не жити в ньому?
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14.07.2023 00:59 Ответить
Biez kipisha!,wse putjom budet
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14.07.2023 02:25 Ответить
Тепер залишилося пояснити, що таке "ідеальні умови" для цього.
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14.07.2023 04:05 Ответить
А ідеальні, мабуть, щоб на параді перемоги пролетіли?
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14.07.2023 04:51 Ответить
Й то не точно...
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14.07.2023 09:51 Ответить
Результат бикування наполеончика оманського-"чому ми не в НАТО"?
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14.07.2023 05:47 Ответить
Грьобані сикуни.
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14.07.2023 05:53 Ответить
Але їх теж можливо зрозуміти, вони побоються ,що паливо буде в тридорога, та ще і розбавлене, як завжди.
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14.07.2023 06:04 Ответить
А може це іпсо для рашки ? У Залужноо вчаться ...
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14.07.2023 06:26 Ответить
Не розгоньте зраду з літаками все вирішено. Все буде. Ну а дебілів кругом вистачає.
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14.07.2023 08:33 Ответить
Фыздоты рашистской набежало немеряно ,баньте, посылайте нах друзья
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14.07.2023 09:29 Ответить
ПОЧЕМУ Зеленский , Кулеба и Резник НЕ требуют от Байдена поставки оружия по ЛЕНД ЛИЗУ который был ПРИНЯТ Конгресом США ???????????????? Там были бы поставки танков, пушек, самолётов и т.д. в промышленных масштабах.
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14.07.2023 10:40 Ответить
Який жах!
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14.07.2023 22:29 Ответить
І коли ж цікаво, будуть ідеальні умови?!
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16.07.2023 02:27 Ответить
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