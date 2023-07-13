У Пентагоні заявили, що на полі бою наразі "не ідеальні умови" для передачі Україні F-16

У Пентагоні вважають, що умови на полі бою не є ідеальними для передачі Україні винищувачів четвертого покоління F-16.

Про це заявив під час брифінгу Пентагону директор з питань операцій Об'єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс, пише журналістка Politico Лара Селігман у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація може змінитися, але наразі росіяни мають потужну ППО", - зазначив Сімс.

Він додав, що на перебігу бойових дій також може позначитися надання Україні танків M1 Abrams, яке очікується восени.

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Сімс також підтвердив, що Україна отримала від США касетні боєприпаси.