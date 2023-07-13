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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Пентагоні заявили, що на полі бою наразі "не ідеальні умови" для передачі Україні F-16

f-16

У Пентагоні вважають, що умови на полі бою не є ідеальними для передачі Україні винищувачів четвертого покоління F-16.

Про це заявив під час брифінгу Пентагону директор з питань операцій Об'єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс, пише журналістка Politico Лара Селігман у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація може змінитися, але наразі росіяни мають потужну ППО", - зазначив Сімс. 

Він додав, що на перебігу бойових дій також може позначитися надання Україні танків M1 Abrams, яке очікується восени. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ігнат: Україні потрібно декілька десятків пілотів, які зможуть літати на F-16

Сімс також підтвердив, що Україна отримала від США касетні боєприпаси. 

Пентагон (1441) США (23607) допомога і підтримка (1170) F16 F-16 (691)


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Топ коментарі
+39
ідеальні були в березні 2022 , коли наші Герої бились на старих Мігах один проти 20 -ти ! підари ви пентагонські .
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13.07.2023 22:58 Відповісти
+35
Ідеальними умовами для військового літака є польоти в мирний час і над своєю територією. Так кажуть в США. Поки не закінчиться війна в Україні умови будуть далекі від ідеальних. Тому неначасі.
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13.07.2023 22:56 Відповісти
+27
Озброєння з піпетки…. та політичні ігри…
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13.07.2023 22:56 Відповісти
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Давайте вже після свят війни....
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14.07.2023 00:24 Відповісти
Це ті самі потужні гарантії безпеки
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14.07.2023 00:25 Відповісти
Зе веде себе як гопник і намагається переконати нас що увесь світ нам винен за ... кілометри асфальту і "велике крадійництво" "бо ми того варті". А воно так не працює ! Охоче допомагають лише тим хто сам для себе старається. Ми недопрацьовуємо, багато розкрадаємо і маємо відкритих агентів ***** у владі.
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14.07.2023 00:31 Відповісти
Какой ты дебил. Украинцы самое дорогое отдают за этих п...ов западных жирных - жизнь. Недопрацювали...
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14.07.2023 01:29 Відповісти
Українці воюють за своє. А Ви стверджуєте повну хєрню. Дійсно "недопрацювали" якщо тут звучать такі тупі кацапські тези.
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14.07.2023 02:14 Відповісти
Це означає, що Байден веде політику виснаження і України, і Росії. Щоб вони одного разу стали вести переговори про "десь посередині". Крим байден точно віддає хуьлу, як і обама.
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14.07.2023 00:54 Відповісти
В сад ты не пошел все таки, так а не пошел бы ты .....ботать на такси тогда
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14.07.2023 09:26 Відповісти
в спам, бот
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14.07.2023 10:36 Відповісти
А щось буває в світі ідеальне? Навіть сам всесвіт не ідеальний. Так що тепер, не жити в ньому?
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14.07.2023 00:59 Відповісти
Biez kipisha!,wse putjom budet
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14.07.2023 02:25 Відповісти
Тепер залишилося пояснити, що таке "ідеальні умови" для цього.
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14.07.2023 04:05 Відповісти
А ідеальні, мабуть, щоб на параді перемоги пролетіли?
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14.07.2023 04:51 Відповісти
Й то не точно...
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14.07.2023 09:51 Відповісти
Результат бикування наполеончика оманського-"чому ми не в НАТО"?
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14.07.2023 05:47 Відповісти
Грьобані сикуни.
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14.07.2023 05:53 Відповісти
Але їх теж можливо зрозуміти, вони побоються ,що паливо буде в тридорога, та ще і розбавлене, як завжди.
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14.07.2023 06:04 Відповісти
А може це іпсо для рашки ? У Залужноо вчаться ...
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14.07.2023 06:26 Відповісти
Не розгоньте зраду з літаками все вирішено. Все буде. Ну а дебілів кругом вистачає.
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14.07.2023 08:33 Відповісти
Фыздоты рашистской набежало немеряно ,баньте, посылайте нах друзья
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14.07.2023 09:29 Відповісти
ПОЧЕМУ Зеленский , Кулеба и Резник НЕ требуют от Байдена поставки оружия по ЛЕНД ЛИЗУ который был ПРИНЯТ Конгресом США ???????????????? Там были бы поставки танков, пушек, самолётов и т.д. в промышленных масштабах.
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14.07.2023 10:40 Відповісти
Який жах!
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14.07.2023 22:29 Відповісти
І коли ж цікаво, будуть ідеальні умови?!
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16.07.2023 02:27 Відповісти
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