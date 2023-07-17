РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12335 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
9 005 40

На Лимано-Купянском направлении российская группировка насчитывает более 100 тысяч человек, - Череватый

окупанти

На Лимано-Купянском направлении действует вражеская группировка численностью более 100 тысяч личного состава, более 900 танков и 370 реактивных систем залпового огня. Приблизительно такие силы СССР задействовал во время войны в Афганистане.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Для понимания: на пике количества в Афганистане советских войск было 120 тысяч. То есть, это последняя война, которую украинцы могли помнить, перед этой большой войной. И там более 100 тысяч противостоит украинским воинам", - рассказал Череватый.

Он уточнил, что враг сконцентрировал на Лимано-Купянском направлении десантные войска, лучшие мотопехотные подразделения, боевой армейский резерв, территориальные войска, ЧВК, штурмовые роты.

Читайте также: На Бахмутском направлении Силы обороны удерживают инициативу, на Лиманском враг атаковал 5 раз в сутки, - Череватый

Они пытаются прорвать оборону, но ВСУ продолжают удерживать инициативу и наносят постоянные удары.

"За эти сутки враг 543 раза бил по нам разными системами и артиллерией, 14 авианалетов совершил, 7 штурмов. В ходе обороны уничтожено 40 оккупантов, 103 было ранено. Также были уничтожены 3 танка, 4 БМП, пушка "Мста-Б", миномет и 2 беспилотника", - добавил Череватый.

Ранее он сообщал, что российские захватчики пытаются сохранить свои позиции под Бахмутом, поэтому постоянно стягивают туда резервы.

Автор: 

армия РФ (19926) Лиман (323) Череватый Сергей (100) Купянск (696)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+22
100 тисяч! На невеликій ділянці! Це те, що хоче касетний *********.
показать весь комментарий
17.07.2023 20:19 Ответить
+13
Надіюсь ми там мінні поля організували та три лінії оборони? адже часу було у нас стільки ж як і у кацапів
показать весь комментарий
17.07.2023 20:16 Ответить
+11
Касетна зброя має значно прискорити сезонну консервацію кацапських тушок.
показать весь комментарий
17.07.2023 20:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Опять на Харьков пруть?

Сподіваюсь що ЗСУ відслідковує це усе.

Віремо Залужному. Усі разом бьемо ху&ла.
показать весь комментарий
17.07.2023 20:26 Ответить
орки Тероборону Харьковскую не смогли пройти. А сейчас то ситуация другая. Уже не только Тероборона, уже Армия с опытом
показать весь комментарий
17.07.2023 21:02 Ответить
Зараз у США найвищі рейтинги у кандидата в президенти, який закликає Україну припинити контрнаступ і віддати кацапам все, що ними наразі окуповано, і який лякає своїх виборців втягненням США у Третю світову. Це Трамп, якщо хтось не второпав. Тому західних пілотів у нас не буде. Треба було у 1999 не за комуняк голосувати, а вступати в НАТО, як це робив колишній соцтабір. А українська вата тоді браталася з кацапами і до 2014 на всіх опитуваннях більшістю голосувала проти вступу в НАТО.

Для західних літаків потрібні не лише пілоти, але й персонал для обслуговування, місця зберігання і аеродроми, прикриті проти балістичних ракет, інакше всі "іграшки" кількома ракетними ударами перетворять у попіл. Нічого цього в нас нема. Тому і літаків поки що не буде.
показать весь комментарий
17.07.2023 20:37 Ответить
Не випереджуйте події

Це я про Трампа «якщо зтось не второпав».

Де Трамп. А де переможець 2024?
Ще ніхто не знае…
показать весь комментарий
17.07.2023 20:55 Ответить
Якраз поки за опитуваннями Байден випереджає кандидата-республіканця (будь-якого) на 8%...
показать весь комментарий
17.07.2023 21:40 Ответить
Як ви вже ******* своїм Трампом.
показать весь комментарий
18.07.2023 19:46 Ответить
Научитесь прыгать (летать) с вышки (на Ф-16) тогда, может быть, и нальём водички (дадим самолёты)
Злой сарказм от Демусики.
показать весь комментарий
17.07.2023 21:21 Ответить
Надіюсь ми там мінні поля організували та три лінії оборони? адже часу було у нас стільки ж як і у кацапів
показать весь комментарий
17.07.2023 20:16 Ответить
Ну они там и так всю зиму наступали как бы
показать весь комментарий
17.07.2023 20:18 Ответить
Бутусов писав, що на жаль, ні під Солєдаром, ні під Бахмутом взагалі небули споруджені будь-які фортифікації, навіть не поставили екскаватори, щоби окопи рили.
Дай Боже, щоби під Куп'янськом щось будували.
показать весь комментарий
17.07.2023 20:37 Ответить
А що гадати, подивимось за пару днів.
показать весь комментарий
17.07.2023 21:07 Ответить
Да, к сожалению мобресурса у них много..
показать весь комментарий
17.07.2023 20:17 Ответить
танков откуда столько??? Кто-то втирал, что у нас их уже чуть ли не больше..
показать весь комментарий
17.07.2023 20:19 Ответить
Пишуть що старі пригнали Т 54 55 але вони стріляють і вбивають.
показать весь комментарий
17.07.2023 20:30 Ответить
Ну наши затрофеенные я так понимаю тоже считают, а в каком они состоянии - хз
показать весь комментарий
17.07.2023 20:44 Ответить
ХЗ , що кому в голову прийде те і пише. Інформація з війни це як про НЛО.
показать весь комментарий
17.07.2023 21:10 Ответить
100 тисяч! На невеликій ділянці! Це те, що хоче касетний *********.
показать весь комментарий
17.07.2023 20:19 Ответить
Касетна зброя має значно прискорити сезонну консервацію кацапських тушок.
показать весь комментарий
17.07.2023 20:20 Ответить
Це реально орки, треба допомогати підрозділам по потребам максимально.
показать весь комментарий
17.07.2023 20:28 Ответить
как раз по теме...
Альо, пане Путін, то Місько зі Закарпуття! Телєфоную, жеби вам повісти, же ми ту вам офіційно війну декляруємо.
- Хорошо, Миша, а у Вас большая армия?
- Я, Володько, сусід Стефко і всі, шо ту в карти грали. То нас разом вісім.
- А у меня в армии 100 тисяч людей.
- Холєра ясна, я зара вам віддзвоню.
(за якийсь час)...
- Слава Ісу, пане Путін! Я сі тєжко вибачєю, але мусимо ся відмовити від тої войни.
- Неужели? Очень жаль. А почему Вы передумали?
-Ну, ми ту посиділи за пару гальбами пива, так си між собов порадили, і вздріли, же в нас маленький цвинтар. Де ми вас всіх закопаємо?
показать весь комментарий
17.07.2023 20:31 Ответить
*******🤬 ot kuda oni lezut ta skilki mozhno ih vbivati ??
показать весь комментарий
17.07.2023 20:33 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2023 20:36 Ответить
Ну , з того що я знаю , в наших на тому напрямку теж - немало військ . Хоча й менше ніж у кацапів .
І мінували там наші все теж - не гірше мабуть ніж кацапи на Запоріжжі . І ще з минулої осені .
показать весь комментарий
17.07.2023 20:34 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2023 20:37 Ответить
Кандидати на "касетні подарунки"
показать весь комментарий
17.07.2023 20:37 Ответить
а ми іх ща новим сєріальчікам кааак бабахнєм... вот, увідітє, все сразу і разбєжуцца...
показать весь комментарий
17.07.2023 20:41 Ответить
Ага, побіжать ''нєзабудку'' дивитися.
показать весь комментарий
17.07.2023 21:05 Ответить
І все це пре через довбані Валуйки(основний хаб),недалеко ж чому він ще не *Чорнобаївка*.
показать весь комментарий
17.07.2023 20:45 Ответить
«Нет, нет, нет!
Я хочу сегодня!

Нет, нет, нет!
Я хочу сейчас!»

Так, Шурік? Уже прямо « про»бали»?

Тебе обещали все будь быстро и весело. А оказалась война штука тяжелая?
показать весь комментарий
17.07.2023 21:00 Ответить
Віремо Залужному.

Слава героям ЗСУ!
показать весь комментарий
17.07.2023 21:02 Ответить
Тепер нам би стримати таку ораву. Ото півроку піарили контр наступ, язики би повідрізати тим трандунам!!!
показать весь комментарий
17.07.2023 21:06 Ответить
Самое время применить кассетные снаряды.
Мясо нужно хорошо прожарить!
показать весь комментарий
17.07.2023 21:10 Ответить
Да, сейчас самый подходящий момент опробовать эти снаряды в деле, вроде, их у Штатов накопилось более миллиона штук, на всех хватит.. )
показать весь комментарий
17.07.2023 21:45 Ответить
Зелупам звільнення Харківщини було як кістка в горлі,от і виснажували зсу на всраному лугандоні,щоб знов здати. Відробляють мільярди оманські від патрушева.
показать весь комментарий
17.07.2023 22:43 Ответить
кассетные хорошо, только боюсь как и всего прислали штук 1000 тупо на пробу, еще и с кучей ограничений где можно где нельзя использовать
показать весь комментарий
18.07.2023 04:37 Ответить
 
 