На Лимано-Купянском направлении российская группировка насчитывает более 100 тысяч человек, - Череватый

На Лимано-Купянском направлении действует вражеская группировка численностью более 100 тысяч личного состава, более 900 танков и 370 реактивных систем залпового огня. Приблизительно такие силы СССР задействовал во время войны в Афганистане.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Для понимания: на пике количества в Афганистане советских войск было 120 тысяч. То есть, это последняя война, которую украинцы могли помнить, перед этой большой войной. И там более 100 тысяч противостоит украинским воинам", - рассказал Череватый.

Он уточнил, что враг сконцентрировал на Лимано-Купянском направлении десантные войска, лучшие мотопехотные подразделения, боевой армейский резерв, территориальные войска, ЧВК, штурмовые роты.

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Они пытаются прорвать оборону, но ВСУ продолжают удерживать инициативу и наносят постоянные удары.

"За эти сутки враг 543 раза бил по нам разными системами и артиллерией, 14 авианалетов совершил, 7 штурмов. В ходе обороны уничтожено 40 оккупантов, 103 было ранено. Также были уничтожены 3 танка, 4 БМП, пушка "Мста-Б", миномет и 2 беспилотника", - добавил Череватый.

Ранее он сообщал, что российские захватчики пытаются сохранить свои позиции под Бахмутом, поэтому постоянно стягивают туда резервы.