На Лимано-Купянском направлении российская группировка насчитывает более 100 тысяч человек, - Череватый
На Лимано-Купянском направлении действует вражеская группировка численностью более 100 тысяч личного состава, более 900 танков и 370 реактивных систем залпового огня. Приблизительно такие силы СССР задействовал во время войны в Афганистане.
Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Для понимания: на пике количества в Афганистане советских войск было 120 тысяч. То есть, это последняя война, которую украинцы могли помнить, перед этой большой войной. И там более 100 тысяч противостоит украинским воинам", - рассказал Череватый.
Он уточнил, что враг сконцентрировал на Лимано-Купянском направлении десантные войска, лучшие мотопехотные подразделения, боевой армейский резерв, территориальные войска, ЧВК, штурмовые роты.
Они пытаются прорвать оборону, но ВСУ продолжают удерживать инициативу и наносят постоянные удары.
"За эти сутки враг 543 раза бил по нам разными системами и артиллерией, 14 авианалетов совершил, 7 штурмов. В ходе обороны уничтожено 40 оккупантов, 103 было ранено. Также были уничтожены 3 танка, 4 БМП, пушка "Мста-Б", миномет и 2 беспилотника", - добавил Череватый.
Ранее он сообщал, что российские захватчики пытаются сохранить свои позиции под Бахмутом, поэтому постоянно стягивают туда резервы.
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Сподіваюсь що ЗСУ відслідковує це усе.
Віремо Залужному. Усі разом бьемо ху&ла.
Для західних літаків потрібні не лише пілоти, але й персонал для обслуговування, місця зберігання і аеродроми, прикриті проти балістичних ракет, інакше всі "іграшки" кількома ракетними ударами перетворять у попіл. Нічого цього в нас нема. Тому і літаків поки що не буде.
Це я про Трампа «якщо зтось не второпав».
Де Трамп. А де переможець 2024?
Ще ніхто не знае…
Злой сарказм от Демусики.
Дай Боже, щоби під Куп'янськом щось будували.
Альо, пане Путін, то Місько зі Закарпуття! Телєфоную, жеби вам повісти, же ми ту вам офіційно війну декляруємо.
- Хорошо, Миша, а у Вас большая армия?
- Я, Володько, сусід Стефко і всі, шо ту в карти грали. То нас разом вісім.
- А у меня в армии 100 тисяч людей.
- Холєра ясна, я зара вам віддзвоню.
(за якийсь час)...
- Слава Ісу, пане Путін! Я сі тєжко вибачєю, але мусимо ся відмовити від тої войни.
- Неужели? Очень жаль. А почему Вы передумали?
-Ну, ми ту посиділи за пару гальбами пива, так си між собов порадили, і вздріли, же в нас маленький цвинтар. Де ми вас всіх закопаємо?
І мінували там наші все теж - не гірше мабуть ніж кацапи на Запоріжжі . І ще з минулої осені .
Я хочу сегодня!
Нет, нет, нет!
Я хочу сейчас!»
Так, Шурік? Уже прямо « про»бали»?
Тебе обещали все будь быстро и весело. А оказалась война штука тяжелая?
Слава героям ЗСУ!
Мясо нужно хорошо прожарить!