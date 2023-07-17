На Лимано-Куп’янському напрямку російське угруповання налічує понад 100 тисяч осіб, - Череватий

На Лимано-Куп’янському напрямку діє вороже угруповання чисельністю понад 100 тисяч особового складу, більш ніж 900 танків та 370 реактивних систем залпового вогню. Приблизно такі сили СРСР задіяв під час війни в Афганістані.

Про це повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Для розуміння: на піку кількості в Афганістані радянських військ було 120 тисяч. Тобто, це остання війна, яку українці могли пам'ятати перед цією великою війною. І там понад 100 тисяч протистоїть українським воїнам", - розповів Череватий.

Він уточнив, що ворог сконцентрував на Лимано-Куп'янському напрямку десантні війська, найкращі мотопіхотні підрозділи, бойовий армійський резерв, територіальні війська, ПВК, штурмові роти.

Вони намагаються прорвати оборону, але ЗСУ утримувати ініціативу та завдають постійних ударів.

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"За цю добу ворог 543 рази бив по нас різними системами та артилерією, 14 авіанальотів здійснив, 7 штурмів. У ході оборони знищено 40 окупантів, 103 було поранено. Також було знищено 3 танки, 4 БМП, гармата "Мста-Б", міномет і 2 безпілотники", - додав Череватий.

Раніше він повідомляв, що російські загарбники намагаються зберегти свої позиції під Бахмутом, тому постійно стягують туди резерви.