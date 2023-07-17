На Лимано-Куп’янському напрямку російське угруповання налічує понад 100 тисяч осіб, - Череватий
На Лимано-Куп’янському напрямку діє вороже угруповання чисельністю понад 100 тисяч особового складу, більш ніж 900 танків та 370 реактивних систем залпового вогню. Приблизно такі сили СРСР задіяв під час війни в Афганістані.
Про це повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Для розуміння: на піку кількості в Афганістані радянських військ було 120 тисяч. Тобто, це остання війна, яку українці могли пам'ятати перед цією великою війною. І там понад 100 тисяч протистоїть українським воїнам", - розповів Череватий.
Він уточнив, що ворог сконцентрував на Лимано-Куп'янському напрямку десантні війська, найкращі мотопіхотні підрозділи, бойовий армійський резерв, територіальні війська, ПВК, штурмові роти.
Вони намагаються прорвати оборону, але ЗСУ утримувати ініціативу та завдають постійних ударів.
"За цю добу ворог 543 рази бив по нас різними системами та артилерією, 14 авіанальотів здійснив, 7 штурмів. У ході оборони знищено 40 окупантів, 103 було поранено. Також було знищено 3 танки, 4 БМП, гармата "Мста-Б", міномет і 2 безпілотники", - додав Череватий.
Раніше він повідомляв, що російські загарбники намагаються зберегти свої позиції під Бахмутом, тому постійно стягують туди резерви.
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Сподіваюсь що ЗСУ відслідковує це усе.
Віремо Залужному. Усі разом бьемо ху&ла.
Для західних літаків потрібні не лише пілоти, але й персонал для обслуговування, місця зберігання і аеродроми, прикриті проти балістичних ракет, інакше всі "іграшки" кількома ракетними ударами перетворять у попіл. Нічого цього в нас нема. Тому і літаків поки що не буде.
Це я про Трампа «якщо зтось не второпав».
Де Трамп. А де переможець 2024?
Ще ніхто не знае…
Злой сарказм от Демусики.
Дай Боже, щоби під Куп'янськом щось будували.
Альо, пане Путін, то Місько зі Закарпуття! Телєфоную, жеби вам повісти, же ми ту вам офіційно війну декляруємо.
- Хорошо, Миша, а у Вас большая армия?
- Я, Володько, сусід Стефко і всі, шо ту в карти грали. То нас разом вісім.
- А у меня в армии 100 тисяч людей.
- Холєра ясна, я зара вам віддзвоню.
(за якийсь час)...
- Слава Ісу, пане Путін! Я сі тєжко вибачєю, але мусимо ся відмовити від тої войни.
- Неужели? Очень жаль. А почему Вы передумали?
-Ну, ми ту посиділи за пару гальбами пива, так си між собов порадили, і вздріли, же в нас маленький цвинтар. Де ми вас всіх закопаємо?
І мінували там наші все теж - не гірше мабуть ніж кацапи на Запоріжжі . І ще з минулої осені .
Я хочу сегодня!
Нет, нет, нет!
Я хочу сейчас!»
Так, Шурік? Уже прямо « про»бали»?
Тебе обещали все будь быстро и весело. А оказалась война штука тяжелая?
Слава героям ЗСУ!
Мясо нужно хорошо прожарить!