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На Лимано-Куп’янському напрямку російське угруповання налічує понад 100 тисяч осіб, - Череватий

окупанти

На Лимано-Куп’янському напрямку діє вороже угруповання чисельністю понад 100 тисяч особового складу, більш ніж 900 танків та 370 реактивних систем залпового вогню. Приблизно такі сили СРСР задіяв під час війни в Афганістані.

Про це повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Для розуміння: на піку кількості в Афганістані радянських військ було 120 тисяч. Тобто, це остання війна, яку українці могли пам'ятати перед цією великою війною. І там понад 100 тисяч протистоїть українським воїнам", - розповів Череватий.

Він уточнив, що ворог сконцентрував на Лимано-Куп'янському напрямку десантні війська, найкращі мотопіхотні підрозділи, бойовий армійський резерв, територіальні війська, ПВК, штурмові роти.

Вони намагаються прорвати оборону, але ЗСУ утримувати ініціативу та завдають постійних ударів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони успішно стримали ворога на Куп’янському напрямку, і є наше просування під Бахмутом, - Маляр

"За цю добу ворог 543 рази бив по нас різними системами та артилерією, 14 авіанальотів здійснив, 7 штурмів. У ході оборони знищено 40 окупантів, 103 було поранено. Також було знищено 3 танки, 4 БМП, гармата "Мста-Б", міномет і 2 безпілотники", - додав Череватий.

Раніше він повідомляв, що російські загарбники намагаються зберегти свої позиції під Бахмутом, тому постійно стягують туди резерви.

армія рф (18077) Лиман (234) Череватий Сергій (166) Куп’янськ (821)


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Топ коментарі
+22
100 тисяч! На невеликій ділянці! Це те, що хоче касетний *********.
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17.07.2023 20:19 Відповісти
+13
Надіюсь ми там мінні поля організували та три лінії оборони? адже часу було у нас стільки ж як і у кацапів
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17.07.2023 20:16 Відповісти
+11
Касетна зброя має значно прискорити сезонну консервацію кацапських тушок.
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17.07.2023 20:20 Відповісти
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Опять на Харьков пруть?

Сподіваюсь що ЗСУ відслідковує це усе.

Віремо Залужному. Усі разом бьемо ху&ла.
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17.07.2023 20:26 Відповісти
орки Тероборону Харьковскую не смогли пройти. А сейчас то ситуация другая. Уже не только Тероборона, уже Армия с опытом
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17.07.2023 21:02 Відповісти
Зараз у США найвищі рейтинги у кандидата в президенти, який закликає Україну припинити контрнаступ і віддати кацапам все, що ними наразі окуповано, і який лякає своїх виборців втягненням США у Третю світову. Це Трамп, якщо хтось не второпав. Тому західних пілотів у нас не буде. Треба було у 1999 не за комуняк голосувати, а вступати в НАТО, як це робив колишній соцтабір. А українська вата тоді браталася з кацапами і до 2014 на всіх опитуваннях більшістю голосувала проти вступу в НАТО.

Для західних літаків потрібні не лише пілоти, але й персонал для обслуговування, місця зберігання і аеродроми, прикриті проти балістичних ракет, інакше всі "іграшки" кількома ракетними ударами перетворять у попіл. Нічого цього в нас нема. Тому і літаків поки що не буде.
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17.07.2023 20:37 Відповісти
Не випереджуйте події

Це я про Трампа «якщо зтось не второпав».

Де Трамп. А де переможець 2024?
Ще ніхто не знае…
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17.07.2023 20:55 Відповісти
Якраз поки за опитуваннями Байден випереджає кандидата-республіканця (будь-якого) на 8%...
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17.07.2023 21:40 Відповісти
Як ви вже ******* своїм Трампом.
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18.07.2023 19:46 Відповісти
Научитесь прыгать (летать) с вышки (на Ф-16) тогда, может быть, и нальём водички (дадим самолёты)
Злой сарказм от Демусики.
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17.07.2023 21:21 Відповісти
Надіюсь ми там мінні поля організували та три лінії оборони? адже часу було у нас стільки ж як і у кацапів
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17.07.2023 20:16 Відповісти
Ну они там и так всю зиму наступали как бы
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17.07.2023 20:18 Відповісти
Бутусов писав, що на жаль, ні під Солєдаром, ні під Бахмутом взагалі небули споруджені будь-які фортифікації, навіть не поставили екскаватори, щоби окопи рили.
Дай Боже, щоби під Куп'янськом щось будували.
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17.07.2023 20:37 Відповісти
А що гадати, подивимось за пару днів.
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17.07.2023 21:07 Відповісти
Да, к сожалению мобресурса у них много..
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17.07.2023 20:17 Відповісти
танков откуда столько??? Кто-то втирал, что у нас их уже чуть ли не больше..
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17.07.2023 20:19 Відповісти
Пишуть що старі пригнали Т 54 55 але вони стріляють і вбивають.
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17.07.2023 20:30 Відповісти
Ну наши затрофеенные я так понимаю тоже считают, а в каком они состоянии - хз
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17.07.2023 20:44 Відповісти
ХЗ , що кому в голову прийде те і пише. Інформація з війни це як про НЛО.
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17.07.2023 21:10 Відповісти
100 тисяч! На невеликій ділянці! Це те, що хоче касетний *********.
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17.07.2023 20:19 Відповісти
Касетна зброя має значно прискорити сезонну консервацію кацапських тушок.
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17.07.2023 20:20 Відповісти
Це реально орки, треба допомогати підрозділам по потребам максимально.
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17.07.2023 20:28 Відповісти
как раз по теме...
Альо, пане Путін, то Місько зі Закарпуття! Телєфоную, жеби вам повісти, же ми ту вам офіційно війну декляруємо.
- Хорошо, Миша, а у Вас большая армия?
- Я, Володько, сусід Стефко і всі, шо ту в карти грали. То нас разом вісім.
- А у меня в армии 100 тисяч людей.
- Холєра ясна, я зара вам віддзвоню.
(за якийсь час)...
- Слава Ісу, пане Путін! Я сі тєжко вибачєю, але мусимо ся відмовити від тої войни.
- Неужели? Очень жаль. А почему Вы передумали?
-Ну, ми ту посиділи за пару гальбами пива, так си між собов порадили, і вздріли, же в нас маленький цвинтар. Де ми вас всіх закопаємо?
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17.07.2023 20:31 Відповісти
*******🤬 ot kuda oni lezut ta skilki mozhno ih vbivati ??
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17.07.2023 20:33 Відповісти
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17.07.2023 20:36 Відповісти
Ну , з того що я знаю , в наших на тому напрямку теж - немало військ . Хоча й менше ніж у кацапів .
І мінували там наші все теж - не гірше мабуть ніж кацапи на Запоріжжі . І ще з минулої осені .
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17.07.2023 20:34 Відповісти
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17.07.2023 20:37 Відповісти
Кандидати на "касетні подарунки"
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17.07.2023 20:37 Відповісти
а ми іх ща новим сєріальчікам кааак бабахнєм... вот, увідітє, все сразу і разбєжуцца...
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17.07.2023 20:41 Відповісти
Ага, побіжать ''нєзабудку'' дивитися.
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17.07.2023 21:05 Відповісти
І все це пре через довбані Валуйки(основний хаб),недалеко ж чому він ще не *Чорнобаївка*.
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17.07.2023 20:45 Відповісти
«Нет, нет, нет!
Я хочу сегодня!

Нет, нет, нет!
Я хочу сейчас!»

Так, Шурік? Уже прямо « про»бали»?

Тебе обещали все будь быстро и весело. А оказалась война штука тяжелая?
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17.07.2023 21:00 Відповісти
Віремо Залужному.

Слава героям ЗСУ!
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17.07.2023 21:02 Відповісти
Тепер нам би стримати таку ораву. Ото півроку піарили контр наступ, язики би повідрізати тим трандунам!!!
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17.07.2023 21:06 Відповісти
Самое время применить кассетные снаряды.
Мясо нужно хорошо прожарить!
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17.07.2023 21:10 Відповісти
Да, сейчас самый подходящий момент опробовать эти снаряды в деле, вроде, их у Штатов накопилось более миллиона штук, на всех хватит.. )
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17.07.2023 21:45 Відповісти
Зелупам звільнення Харківщини було як кістка в горлі,от і виснажували зсу на всраному лугандоні,щоб знов здати. Відробляють мільярди оманські від патрушева.
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17.07.2023 22:43 Відповісти
кассетные хорошо, только боюсь как и всего прислали штук 1000 тупо на пробу, еще и с кучей ограничений где можно где нельзя использовать
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18.07.2023 04:37 Відповісти
 
 