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Новости Агрессия России против Украины Война
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На флангах возле Бахмута ВСУ заняли почти все высоты, - Минобороны

війна,зсу

Силы обороны взяли под контроль почти все высоты на флангах у Бахмута. Враг оказался в ловушке.

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Самая дорогая операция за эту войну для Российской Федерации - это были именно бахмутские бои. Они действительно туда потратили немало средств, техники и положили там немало людей. И, как любят россияне создавать символы, разные мифы, они мифологизировали сейчас для себя Бахмут и начинают борьбу за него, хотя на самом деле они там реально в мышеловке", - отметила Маляр.

По ее словам, Силы обороны заняли почти все ключевые высоты по флангам – северному и южному – и обстреливают вражеские позиции, враг отстреливается, однако из города россияне выйти не могут, как не могут и полноценно передвигаться по городу.

Маляр добавила, что украинские силы продолжают контролировать юго-западные окрестности Бахмута.

Она отметила, что противник на Восточном направлении имеет больше и вооружения, и живой силы.

Читайте также: За неделю на Юге освобождено 10,9 кв.км территории. Уничтожено 134 единицы техники и 36 складов боеприпасов, взято в плен 50 оккупантов, - Минобороны

"За прошедшую неделю на востоке враг потратил 353 тысячи боеприпасов, поделите на семь дней – это около 50 тысяч в день. Мы тратим там в день около 6-7 тысяч (снарядов. – Ред.)", – добавила Маляр.

Напомним, Цензор.НЕТ сообщал, что российские захватчики пытаются сохранить свои позиции под Бахмутом, поэтому постоянно стягивают туда резервы.

Автор: 

Бахмут (1605) ВСУ (6740) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+12
Якщо*реально в пасці* то не повторюйте як в Херсоні.
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17.07.2023 20:51 Ответить
+11
Боже, бережи і поможи нашим захисникам
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17.07.2023 21:12 Ответить
+8
🔥 Появились кадри зі супутника
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17.07.2023 21:06 Ответить
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Якщо*реально в пасці* то не повторюйте як в Херсоні.
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17.07.2023 20:51 Ответить
+100500
Не выпускать ни одной падлы.
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17.07.2023 21:33 Ответить
Хлопці під Бахмутом -
Ви Героі , молимось за Вас 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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17.07.2023 23:36 Ответить
O! Свіжак! І де ви сі берете......
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17.07.2023 20:58 Ответить
і цього кацапа в бан
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17.07.2023 21:19 Ответить
Шановний, то ви до мене?
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17.07.2023 22:05 Ответить
Ви, часом не пара з тим, нордом?
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17.07.2023 22:02 Ответить
Ти хвора, або вдарилася? Щось мені підказує, що тільки навчилася користуватися інтернетом......
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17.07.2023 23:41 Ответить
А чого ти тоді такий радісний, цьому фото більше року, ти взагалі повинен був свого земляка назвати кацапом і послати як це зробили інші, а не питати ,добре той піст прибираю
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18.07.2023 01:15 Ответить
Жіночко, так мій коментарій і був адресований тому кацапу дибілу, котрий зареєструвався 17 Липня 2023. Якщо, Ви помітили, мій допис був перший...

Маляр, то питання десяте, я навіть не збирався про це писати/коментувати. Мені її фотки до одного місця....

На майбутнє, буд вдячний, якщо Ви будете намагатися встановити факти, а потім вже ображати, а не навпаки......
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18.07.2023 05:30 Ответить
бань кацапа
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17.07.2023 21:05 Ответить
по ее внешности Я бы не сказал , а вот у Машки внешность показывает что она все это делает
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17.07.2023 21:09 Ответить
Кацапа , ты не на Маляр, ты на своего пиз@уна Какашенкова посмотри, он то уж точно сидит . Очком на бутылке.
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17.07.2023 21:19 Ответить
тепер лишилось відправити в Бахмут касети кобзона для підтримки настрою .
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17.07.2023 20:57 Ответить
кацапи ідуть на йух або в чорний пакет ! кацап під американським прапором це рашенпідорашен !
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17.07.2023 21:37 Ответить
Кацапа, как там погодка в Крыму, загар ровный?
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17.07.2023 22:02 Ответить
О какой Турции ты чешешь , бот 15-ти рублевый? Ты же нищеброд , которого посылают на йух.
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17.07.2023 22:15 Ответить
агов Адмін приспіть свинособаку !
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17.07.2023 22:21 Ответить
***** ви отримуєте всюди і в Криму, і в Туреччині , і в Єгипті ! не тільки від людей іноді від акул .
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17.07.2023 22:17 Ответить
цього разу викопають полонені кацапи від Бєлгорода до Волги !
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17.07.2023 22:22 Ответить
Оно настолько дурное и убогое , что не знает какая жара в Египте в июле, в Шарме сейчас+ 43. Нищеброд на бояру сшибает.
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17.07.2023 22:24 Ответить
На вон тобі колискову від росіянина)
https://www.youtube.com/watch?v=PNGCYGD0bWQ
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17.07.2023 22:32 Ответить
Вчора була новина що росіяни в цій же локації Бахмут і його околиці чи то 450 снарядів чи то 450 раз по Х число снарядів випустили по ЗСУ. Ось і думаю пастка це чи ще ні.
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17.07.2023 20:58 Ответить
это тебе в РИА сказали ?
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17.07.2023 21:03 Ответить
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17.07.2023 21:15 Ответить
люда у вас в балалайні макак в світ через впн випускають?
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17.07.2023 21:07 Ответить
ну а як вона сюди зайде
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17.07.2023 21:11 Ответить
Новина з Цензорнет вчорашня
Але ви і далі живіть у світі рожевих поні де ЗСУ одним поглядом перемагають всіх ворогів. Далеко ще до перемоги..
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17.07.2023 21:17 Ответить
Том не читатель , Том писатель
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17.07.2023 21:19 Ответить
🔥 Появились кадри зі супутника
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17.07.2023 21:06 Ответить
похоже обе полосы повреждены
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17.07.2023 21:13 Ответить
а теперь по железке !
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17.07.2023 21:14 Ответить
Боже, бережи і поможи нашим захисникам
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17.07.2023 21:12 Ответить
железку взорвать на Крымском мосту
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17.07.2023 21:16 Ответить
Звідти поступають тривожні відомості...
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17.07.2023 21:19 Ответить
Клещеевку брали-брали да не взяли... о какой ловушке нафиг речь?
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17.07.2023 21:25 Ответить
капкан
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17.07.2023 21:26 Ответить
Віремо ЗСУ.

Разом до Перемоги! Іншего виходу у України НЕ мае.
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17.07.2023 21:30 Ответить
Дивлюся карту війни Бахмут. Таки фронт вирівнювання проходить. ЗСУ іде вперед
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17.07.2023 21:55 Ответить
Эти высоты еще будут пол года высотами , и доминирующими будут, а когда вернут Бахмут , он обратно станет очень важным. Он не не важный только когда кацапы окупируют его.Тошно читать
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17.07.2023 21:58 Ответить
Это отвлечение от ситуации в Купянске?
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17.07.2023 21:59 Ответить
а що там?
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17.07.2023 22:24 Ответить
Ничего хорошего.
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17.07.2023 23:33 Ответить
 
 