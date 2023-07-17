На флангах возле Бахмута ВСУ заняли почти все высоты, - Минобороны
Силы обороны взяли под контроль почти все высоты на флангах у Бахмута. Враг оказался в ловушке.
Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Самая дорогая операция за эту войну для Российской Федерации - это были именно бахмутские бои. Они действительно туда потратили немало средств, техники и положили там немало людей. И, как любят россияне создавать символы, разные мифы, они мифологизировали сейчас для себя Бахмут и начинают борьбу за него, хотя на самом деле они там реально в мышеловке", - отметила Маляр.
По ее словам, Силы обороны заняли почти все ключевые высоты по флангам – северному и южному – и обстреливают вражеские позиции, враг отстреливается, однако из города россияне выйти не могут, как не могут и полноценно передвигаться по городу.
Маляр добавила, что украинские силы продолжают контролировать юго-западные окрестности Бахмута.
Она отметила, что противник на Восточном направлении имеет больше и вооружения, и живой силы.
"За прошедшую неделю на востоке враг потратил 353 тысячи боеприпасов, поделите на семь дней – это около 50 тысяч в день. Мы тратим там в день около 6-7 тысяч (снарядов. – Ред.)", – добавила Маляр.
Напомним, Цензор.НЕТ сообщал, что российские захватчики пытаются сохранить свои позиции под Бахмутом, поэтому постоянно стягивают туда резервы.
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Не выпускать ни одной падлы.
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Маляр, то питання десяте, я навіть не збирався про це писати/коментувати. Мені її фотки до одного місця....
На майбутнє, буд вдячний, якщо Ви будете намагатися встановити факти, а потім вже ображати, а не навпаки......
https://www.youtube.com/watch?v=PNGCYGD0bWQ
Але ви і далі живіть у світі рожевих поні де ЗСУ одним поглядом перемагають всіх ворогів. Далеко ще до перемоги..
Разом до Перемоги! Іншего виходу у України НЕ мае.