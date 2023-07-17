На флангах біля Бахмуту ЗСУ зайняли майже всі висоти, - Міноборони
Сили оборони взяли під контроль майже всі висоти на флангах біля Бахмуту. Ворог опинився у пастці.
Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Найдорожча операція за цю війну для Російської Федерації - це були саме бахмутські бої. Вони дійсно туди витратили чимало коштів, техніки і поклали там чимало людей. І, як любять росіяни створювати символи, міфи різні, вони міфологізували зараз для себе Бахмут і починають боротьбу за нього, хоча насправді вони там реально в пастці", - зазначила Маляр.
За її словами, Сили оборони зайняли майже всі ключові висоти по флангах - північному і південному - і обстрілюють ворожі позиції, ворог відстрілюється, проте з міста росіяни вийти не можуть, як не можуть і повноцінно пересуватися по місту.
Маляр додала, що українські сили продовжують контролювати південно-західні околиці Бахмута.
Вона зауважила, що противник на Східному напрямку має більше і озброєння, і живої сили.
"За минулий тиждень на сході ворог витратив 353 тисячі боєприпасів, поділіть на сім днів - це близько 50 тисяч в день. Ми витрачаємо там в день близько 6-7 тисяч (снарядів. - Ред.)", - додала Маляр.
Нагадаємо, Цензор.НЕТ повідомляв, що російські загарбники намагаються зберегти свої позиції під Бахмутом, тому постійно стягують туди резерви.
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Маляр, то питання десяте, я навіть не збирався про це писати/коментувати. Мені її фотки до одного місця....
На майбутнє, буд вдячний, якщо Ви будете намагатися встановити факти, а потім вже ображати, а не навпаки......
https://www.youtube.com/watch?v=PNGCYGD0bWQ
Але ви і далі живіть у світі рожевих поні де ЗСУ одним поглядом перемагають всіх ворогів. Далеко ще до перемоги..
Разом до Перемоги! Іншего виходу у України НЕ мае.