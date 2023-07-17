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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На флангах біля Бахмуту ЗСУ зайняли майже всі висоти, - Міноборони

війна,зсу

Сили оборони взяли під контроль майже всі висоти на флангах біля Бахмуту. Ворог опинився у пастці.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Найдорожча операція за цю війну для Російської Федерації - це були саме бахмутські бої. Вони дійсно туди витратили чимало коштів, техніки і поклали там чимало людей. І, як любять росіяни створювати символи, міфи різні, вони міфологізували зараз для себе Бахмут і починають боротьбу за нього, хоча насправді вони там реально в пастці", - зазначила Маляр.

За її словами, Сили оборони зайняли майже всі ключові висоти по флангах - північному і південному - і обстрілюють ворожі позиції, ворог відстрілюється, проте з міста росіяни вийти не можуть, як не можуть і повноцінно пересуватися по місту.

Маляр додала, що українські сили продовжують контролювати південно-західні околиці Бахмута.

Вона зауважила, що противник на Східному напрямку має більше і озброєння, і живої сили.

Також читайте: За тиждень на Півдні звільнено 10,9 кв.км території. Знищено 134 одиниці техніки та 36 складів боєприпасів, взято у полон 50 окупантів, - Міноборони

"За минулий тиждень на сході ворог витратив 353 тисячі боєприпасів, поділіть на сім днів - це близько 50 тисяч в день. Ми витрачаємо там в день близько 6-7 тисяч (снарядів. - Ред.)", - додала Маляр.

Нагадаємо, Цензор.НЕТ повідомляв, що російські загарбники намагаються зберегти свої позиції під Бахмутом, тому постійно стягують туди резерви.

Бахмут (1563) ЗСУ (7723) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+12
Якщо*реально в пасці* то не повторюйте як в Херсоні.
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17.07.2023 20:51 Відповісти
+11
Боже, бережи і поможи нашим захисникам
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17.07.2023 21:12 Відповісти
+8
🔥 Появились кадри зі супутника
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17.07.2023 21:06 Відповісти
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Якщо*реально в пасці* то не повторюйте як в Херсоні.
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17.07.2023 20:51 Відповісти
+100500
Не выпускать ни одной падлы.
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17.07.2023 21:33 Відповісти
Хлопці під Бахмутом -
Ви Героі , молимось за Вас 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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17.07.2023 23:36 Відповісти
O! Свіжак! І де ви сі берете......
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17.07.2023 20:58 Відповісти
і цього кацапа в бан
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17.07.2023 21:19 Відповісти
Шановний, то ви до мене?
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17.07.2023 22:05 Відповісти
Ви, часом не пара з тим, нордом?
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17.07.2023 22:02 Відповісти
Ти хвора, або вдарилася? Щось мені підказує, що тільки навчилася користуватися інтернетом......
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17.07.2023 23:41 Відповісти
А чого ти тоді такий радісний, цьому фото більше року, ти взагалі повинен був свого земляка назвати кацапом і послати як це зробили інші, а не питати ,добре той піст прибираю
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18.07.2023 01:15 Відповісти
Жіночко, так мій коментарій і був адресований тому кацапу дибілу, котрий зареєструвався 17 Липня 2023. Якщо, Ви помітили, мій допис був перший...

Маляр, то питання десяте, я навіть не збирався про це писати/коментувати. Мені її фотки до одного місця....

На майбутнє, буд вдячний, якщо Ви будете намагатися встановити факти, а потім вже ображати, а не навпаки......
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18.07.2023 05:30 Відповісти
бань кацапа
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17.07.2023 21:05 Відповісти
по ее внешности Я бы не сказал , а вот у Машки внешность показывает что она все это делает
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17.07.2023 21:09 Відповісти
Кацапа , ты не на Маляр, ты на своего пиз@уна Какашенкова посмотри, он то уж точно сидит . Очком на бутылке.
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17.07.2023 21:19 Відповісти
тепер лишилось відправити в Бахмут касети кобзона для підтримки настрою .
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17.07.2023 20:57 Відповісти
кацапи ідуть на йух або в чорний пакет ! кацап під американським прапором це рашенпідорашен !
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17.07.2023 21:37 Відповісти
Кацапа, как там погодка в Крыму, загар ровный?
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17.07.2023 22:02 Відповісти
О какой Турции ты чешешь , бот 15-ти рублевый? Ты же нищеброд , которого посылают на йух.
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17.07.2023 22:15 Відповісти
агов Адмін приспіть свинособаку !
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17.07.2023 22:21 Відповісти
***** ви отримуєте всюди і в Криму, і в Туреччині , і в Єгипті ! не тільки від людей іноді від акул .
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17.07.2023 22:17 Відповісти
цього разу викопають полонені кацапи від Бєлгорода до Волги !
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17.07.2023 22:22 Відповісти
Оно настолько дурное и убогое , что не знает какая жара в Египте в июле, в Шарме сейчас+ 43. Нищеброд на бояру сшибает.
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17.07.2023 22:24 Відповісти
На вон тобі колискову від росіянина)
https://www.youtube.com/watch?v=PNGCYGD0bWQ
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17.07.2023 22:32 Відповісти
Вчора була новина що росіяни в цій же локації Бахмут і його околиці чи то 450 снарядів чи то 450 раз по Х число снарядів випустили по ЗСУ. Ось і думаю пастка це чи ще ні.
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17.07.2023 20:58 Відповісти
это тебе в РИА сказали ?
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17.07.2023 21:03 Відповісти
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17.07.2023 21:15 Відповісти
люда у вас в балалайні макак в світ через впн випускають?
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17.07.2023 21:07 Відповісти
ну а як вона сюди зайде
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17.07.2023 21:11 Відповісти
Новина з Цензорнет вчорашня
Але ви і далі живіть у світі рожевих поні де ЗСУ одним поглядом перемагають всіх ворогів. Далеко ще до перемоги..
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17.07.2023 21:17 Відповісти
Том не читатель , Том писатель
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17.07.2023 21:19 Відповісти
🔥 Появились кадри зі супутника
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17.07.2023 21:06 Відповісти
похоже обе полосы повреждены
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17.07.2023 21:13 Відповісти
а теперь по железке !
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17.07.2023 21:14 Відповісти
Боже, бережи і поможи нашим захисникам
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17.07.2023 21:12 Відповісти
железку взорвать на Крымском мосту
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17.07.2023 21:16 Відповісти
Звідти поступають тривожні відомості...
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17.07.2023 21:19 Відповісти
Клещеевку брали-брали да не взяли... о какой ловушке нафиг речь?
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17.07.2023 21:25 Відповісти
капкан
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17.07.2023 21:26 Відповісти
Віремо ЗСУ.

Разом до Перемоги! Іншего виходу у України НЕ мае.
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17.07.2023 21:30 Відповісти
Дивлюся карту війни Бахмут. Таки фронт вирівнювання проходить. ЗСУ іде вперед
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17.07.2023 21:55 Відповісти
Эти высоты еще будут пол года высотами , и доминирующими будут, а когда вернут Бахмут , он обратно станет очень важным. Он не не важный только когда кацапы окупируют его.Тошно читать
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17.07.2023 21:58 Відповісти
Это отвлечение от ситуации в Купянске?
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17.07.2023 21:59 Відповісти
а що там?
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17.07.2023 22:24 Відповісти
Ничего хорошего.
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17.07.2023 23:33 Відповісти
 
 