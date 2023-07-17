РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12496 посетителей онлайн
Новости Война
3 840 11

На Таврическом направлении ВСУ продвигаются, несмотря на заминированность территорий, - Тарнавский

війна,зсу

На Таврическом направлении Вооруженные силы Украины продвигаются, несмотря на заминированность территорий и работу российской авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщает в телеграм-канале.

"На Таврическом направлении идет работа. Силы обороны системно уничтожают россиян. Несмотря на заминированность территорий, работу врага с воздуха, наши воины продвигаются вперед", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал украинские позиции и совершил 650 обстрелов.

Читайте также: На флангах возле Бахмута ВСУ заняли почти все высоты, - Минобороны

Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления выполнили 1412 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составляют около двух рот.

Уничтожены 25 единиц военной техники россиян. В частности, три танка, ББМ, три единицы БМ-21 "Град", БПЛА "Орлан-10", два ЗРК "Стрела-10", две гаубицы 2А65 "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", пушка "Гиацинт-Б", пушка "Гиацинт-С", пушка Д-30, ЗРПК "Тунгуска" и автомобильная техника.

Также были уничтожены три склада боеприпасов врага.

Смотрите также: Сырский показал окопное видео отражение атаки россиян на позиции ВСУ: "Передайте нашим, что мы #башим". ВИДЕО

Как сообщалось, на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в течение суток произошло 29 боевых столкновений, продолжаются тяжелые бои.

Автор: 

ВСУ (6740) Тарнавский Александр (223)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
А як легко було просуватись оркам через розміновані території.
показать весь комментарий
17.07.2023 21:32 Ответить
+9
щоб не випустили кацапів з Криму то тепер би не потрібно було то гризти і нести такі страшні втрати
показать весь комментарий
17.07.2023 21:36 Ответить
+9
Дякуємо нашому сонцесяйному ЗЕлепупенку за ось таке паскудство. Щоб йому і його слугам було пусто!
показать весь комментарий
17.07.2023 21:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А як легко було просуватись оркам через розміновані території.
показать весь комментарий
17.07.2023 21:32 Ответить
Прямо вгризаються -- Слава нашим воінам.
показать весь комментарий
17.07.2023 21:32 Ответить
щоб не випустили кацапів з Криму то тепер би не потрібно було то гризти і нести такі страшні втрати
показать весь комментарий
17.07.2023 21:36 Ответить
Платим страшну ціну - може колись порозумнішаєм.
показать весь комментарий
17.07.2023 21:41 Ответить
Если бы их вообще не пускали в Крым тогда совсем была другая история.
показать весь комментарий
17.07.2023 22:05 Ответить
Вся справа в втратах. Чи вистачить солдатів на ще місяць наступу? І не треба мені про 1: 8. Казки обговорюйте з Маляр і Арестовичем.
показать весь комментарий
17.07.2023 21:45 Ответить
20% втрат в техніці перейшло на 10%. Життя захисників на першому місці.
показать весь комментарий
17.07.2023 22:06 Ответить
На першому місці перемога у війні. Було б на першому місці життя захисників, ми б не зрушили з місця. У кращому випадку.
показать весь комментарий
17.07.2023 22:38 Ответить
Дякуємо нашому сонцесяйному ЗЕлепупенку за ось таке паскудство. Щоб йому і його слугам було пусто!
показать весь комментарий
17.07.2023 21:46 Ответить
1412 obstrelov protiv ruskix 650.Znacit javnoje premucestvo art obstrelov,i po statistike pervuju ocered idiot udari po ruskoj arte
показать весь комментарий
17.07.2023 22:11 Ответить
Тільки Японія надала Україні 53 мілліони доларів допомоги ,
для закупівлі
спец.техніки для розмінування , але жодноі машини не було
закуплено нашою владою ,
тільки є техніка подарована нашими
партнерами , але їх дуже мало 🙁
показать весь комментарий
17.07.2023 22:55 Ответить
 
 