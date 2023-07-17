На Таврическом направлении ВСУ продвигаются, несмотря на заминированность территорий, - Тарнавский

На Таврическом направлении Вооруженные силы Украины продвигаются, несмотря на заминированность территорий и работу российской авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщает в телеграм-канале.

"На Таврическом направлении идет работа. Силы обороны системно уничтожают россиян. Несмотря на заминированность территорий, работу врага с воздуха, наши воины продвигаются вперед", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал украинские позиции и совершил 650 обстрелов.

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Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления выполнили 1412 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составляют около двух рот.

Уничтожены 25 единиц военной техники россиян. В частности, три танка, ББМ, три единицы БМ-21 "Град", БПЛА "Орлан-10", два ЗРК "Стрела-10", две гаубицы 2А65 "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", пушка "Гиацинт-Б", пушка "Гиацинт-С", пушка Д-30, ЗРПК "Тунгуска" и автомобильная техника.

Также были уничтожены три склада боеприпасов врага.

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Как сообщалось, на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в течение суток произошло 29 боевых столкновений, продолжаются тяжелые бои.