На Таврійському напрямку ЗСУ просуваються попри замінованість територій, - Тарнавський

На Таврійському напрямку Збройні сили України просуваються попри замінованість територій і роботу російської авіації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомляє у телеграмі.

"На Таврійському напрямку триває робота. Сили оборони системно знищують росіян. Попри замінованість територій, роботу ворога з повітря наші воїни просуваються вперед", - ідеться у повідомленні.

Протягом минулої доби ворог 16 разів атакував українські позиції та здійснив 650 обстрілів.

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Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку виконали 1412 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже дві роти.

Знищені 25 одиниць військової техніки росіян. Зокрема, три танки, ББМ, три одиниці БМ-21 "Град", БПЛА "Орлан-10", два ЗРК "Стріла-10", дві гаубиці 2А65 "Мста-Б", дві самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", гармату "Гіацинт-Б", гармату "Гіацинт-С", гармату Д-30, ЗРПК "Тунгуска" та автомобільну техніку.

Також були знищені три склади боєприпасів ворога.

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Як повідомлялося, на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках протягом доби відбулися 29 бойових зіткнень, тривають важкі бої.