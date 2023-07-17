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Новини Війна
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На Таврійському напрямку ЗСУ просуваються попри замінованість територій, - Тарнавський

війна,зсу

На Таврійському напрямку Збройні сили України просуваються попри замінованість територій і роботу російської авіації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомляє у телеграмі.

"На Таврійському напрямку триває робота. Сили оборони системно знищують росіян. Попри замінованість територій, роботу ворога з повітря наші воїни просуваються вперед", - ідеться у повідомленні.

Протягом минулої доби ворог 16 разів атакував українські позиції та здійснив 650 обстрілів.

Також читайте: На флангах біля Бахмуту ЗСУ зайняли майже всі висоти, - Міноборони

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку виконали 1412 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже дві роти.

Знищені 25 одиниць військової техніки росіян. Зокрема, три танки, ББМ, три одиниці БМ-21 "Град", БПЛА "Орлан-10", два ЗРК "Стріла-10", дві гаубиці 2А65 "Мста-Б", дві самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", гармату "Гіацинт-Б", гармату "Гіацинт-С", гармату Д-30, ЗРПК "Тунгуска" та автомобільну техніку.

Також були знищені три склади боєприпасів ворога.

Також дивіться: Сирський показав окопне відео відбиття атаки росіян на позиції ЗСУ: "Передайте нашим, шо ми #башим". ВIДЕО

Як повідомлялося, на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках протягом доби відбулися 29 бойових зіткнень, тривають важкі бої.

Автор: 

ЗСУ (7723) Тарнавський Олександр (278)


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Топ коментарі
+11
А як легко було просуватись оркам через розміновані території.
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17.07.2023 21:32 Відповісти
+9
щоб не випустили кацапів з Криму то тепер би не потрібно було то гризти і нести такі страшні втрати
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17.07.2023 21:36 Відповісти
+9
Дякуємо нашому сонцесяйному ЗЕлепупенку за ось таке паскудство. Щоб йому і його слугам було пусто!
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17.07.2023 21:46 Відповісти
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А як легко було просуватись оркам через розміновані території.
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17.07.2023 21:32 Відповісти
Прямо вгризаються -- Слава нашим воінам.
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17.07.2023 21:32 Відповісти
щоб не випустили кацапів з Криму то тепер би не потрібно було то гризти і нести такі страшні втрати
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17.07.2023 21:36 Відповісти
Платим страшну ціну - може колись порозумнішаєм.
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17.07.2023 21:41 Відповісти
Если бы их вообще не пускали в Крым тогда совсем была другая история.
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17.07.2023 22:05 Відповісти
Вся справа в втратах. Чи вистачить солдатів на ще місяць наступу? І не треба мені про 1: 8. Казки обговорюйте з Маляр і Арестовичем.
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17.07.2023 21:45 Відповісти
20% втрат в техніці перейшло на 10%. Життя захисників на першому місці.
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17.07.2023 22:06 Відповісти
На першому місці перемога у війні. Було б на першому місці життя захисників, ми б не зрушили з місця. У кращому випадку.
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17.07.2023 22:38 Відповісти
Дякуємо нашому сонцесяйному ЗЕлепупенку за ось таке паскудство. Щоб йому і його слугам було пусто!
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17.07.2023 21:46 Відповісти
1412 obstrelov protiv ruskix 650.Znacit javnoje premucestvo art obstrelov,i po statistike pervuju ocered idiot udari po ruskoj arte
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17.07.2023 22:11 Відповісти
Тільки Японія надала Україні 53 мілліони доларів допомоги ,
для закупівлі
спец.техніки для розмінування , але жодноі машини не було
закуплено нашою владою ,
тільки є техніка подарована нашими
партнерами , але їх дуже мало 🙁
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17.07.2023 22:55 Відповісти
 
 