Беларусь и Россия ратифицировали соглашение о создании учебно-боевых центров для военных
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, ратифицирующий соглашение с Россией о "создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское провластное агентство БЕЛТА.
Соглашение регулирует вопросы создания и функционирования учебно-боевых центров на базе воинских частей в Беларуси и России, определяет их основные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны в процессе организации всестороннего обеспечения этих центров.
Напомним, после неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина часть его наемников обещали переместить в Беларусь. Туда же должен был прибыть и сам Пригожин.
В течение нескольких недель не было никакого официального подтверждения передислокации "вагнеровцев". 14 июля Минобороны Беларуси заявило, что "вагнеровцы" уже прибыли и тренируют территориальные войска. 15 июля в сети начала появляться информация о том, что первая колонна вагнеровцев приехала в Беларусь.
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Паперу на парашистані, на жаль, ще багато.
Дно все одно вже вусатим пробите. Воно вже не людина
Гадаю, щось запланували... недобре...
А их можно возродить для боевой службы?