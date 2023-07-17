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Новости
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Беларусь и Россия ратифицировали соглашение о создании учебно-боевых центров для военных

вагнер,білорусь,пвк,вагнерівці

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, ратифицирующий соглашение с Россией о "создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское провластное агентство БЕЛТА.

Соглашение регулирует вопросы создания и функционирования учебно-боевых центров на базе воинских частей в Беларуси и России, определяет их основные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны в процессе организации всестороннего обеспечения этих центров.

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Напомним, после неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина часть его наемников обещали переместить в Беларусь. Туда же должен был прибыть и сам Пригожин.

В течение нескольких недель не было никакого официального подтверждения передислокации "вагнеровцев". 14 июля Минобороны Беларуси заявило, что "вагнеровцы" уже прибыли и тренируют территориальные войска. 15 июля в сети начала появляться информация о том, что первая колонна вагнеровцев приехала в Беларусь.

Автор: 

Беларусь (7937) россия (96481) военные учения (3467)


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Топ комментарии
+3
Щось там відбувається... Чи вам так не видається?..
Гадаю, щось запланували... недобре...
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17.07.2023 22:40 Ответить
+2
Чому не з Якутією? Чи Комі? Який сенс у подібній угоді з власною провінцією?
Паперу на парашистані, на жаль, ще багато.
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17.07.2023 22:23 Ответить
+2
Та й х@й на них! Їм все одно пи@дець! Про що б вони там не домовились.
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17.07.2023 22:26 Ответить
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Чому не з Якутією? Чи Комі? Який сенс у подібній угоді з власною провінцією?
Паперу на парашистані, на жаль, ще багато.
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17.07.2023 22:23 Ответить
А до цього у бульбашів ні армії ні центрів не було? Чекали на зеків пригожина? Дістала ця інформація, краще б про Героїв писали.
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17.07.2023 22:23 Ответить
Та й х@й на них! Їм все одно пи@дець! Про що б вони там не домовились.
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17.07.2023 22:26 Ответить
бункерный решил если подыхать то вместе с ляксандровичом
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17.07.2023 22:31 Ответить
Лукашенка чекає розплата за участь у війні росії проти України. Де йому ховатися?
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17.07.2023 22:31 Ответить
Та хай вже підпише угоду з Пригожиним і той навчить бульбашів як кувалдою користуватись.

Дно все одно вже вусатим пробите. Воно вже не людина

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17.07.2023 22:38 Ответить
Щось там відбувається... Чи вам так не видається?..
Гадаю, щось запланували... недобре...
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17.07.2023 22:40 Ответить
У меня вопрос. В Полтаве есть музей стратегической авиации. И вроде там в качестве экспанатов есть пару стратегических тушек.

А их можно возродить для боевой службы?
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17.07.2023 22:50 Ответить
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17.07.2023 22:51 Ответить
Три садисти- вбивці знайдуть спільну мову. Їх усих чекатиме поганий кінець
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17.07.2023 22:52 Ответить
мабуть щоб більше придушувати населення
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17.07.2023 23:16 Ответить
 
 