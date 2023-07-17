Беларусь и Россия ратифицировали соглашение о создании учебно-боевых центров для военных

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, ратифицирующий соглашение с Россией о "создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское провластное агентство БЕЛТА.

Соглашение регулирует вопросы создания и функционирования учебно-боевых центров на базе воинских частей в Беларуси и России, определяет их основные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны в процессе организации всестороннего обеспечения этих центров.

Смотрите также: В Беларуси обнаружили 2-километровую колонну "вагнеровцев", - спутниковые снимки. ФОТО

Напомним, после неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина часть его наемников обещали переместить в Беларусь. Туда же должен был прибыть и сам Пригожин.

В течение нескольких недель не было никакого официального подтверждения передислокации "вагнеровцев". 14 июля Минобороны Беларуси заявило, что "вагнеровцы" уже прибыли и тренируют территориальные войска. 15 июля в сети начала появляться информация о том, что первая колонна вагнеровцев приехала в Беларусь.