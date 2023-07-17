Білорусь та Росія ратифікували угоду про створення навчально-бойових центрів для військових

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який ратифікує угоду з Росією про "створення й функціонування навчально-бойових центрів спільної підготовки військовослужбовців збройних сил".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруське провладне агентство БЕЛТА.

Як зазначається, угода регулює питання створення та функціонування навчально-бойових центрів на базі військових частин у Білорусі та Росії, визначає їхні основні завдання та порядок взаємодії міністерств оборони у процесі організації всебічного забезпечення цих центрів.

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Нагадаємо, після невдалого заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина частину його найманців обіцяли перемістити до Білорусі. Туди ж нібито повинен був прибути й сам ватажок.

Протягом кількох тижнів не було жодного офіційного підтвердження передислокації "вагнерівців". 14 липня міноборони Білорусі заявило, що "вагнерівці" вже прибули та тренують територіальні війська. 15 липня в мережі почала з'являтись інформація щодо того, що перша колона вагнерівців приїхала до Білорусі.