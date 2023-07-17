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Новини
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Білорусь та Росія ратифікували угоду про створення навчально-бойових центрів для військових

вагнер,білорусь,пвк,вагнерівці

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який ратифікує угоду з Росією про "створення й функціонування навчально-бойових центрів спільної підготовки військовослужбовців збройних сил".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на  білоруське провладне агентство БЕЛТА.

Як зазначається, угода регулює питання створення та функціонування навчально-бойових центрів на базі військових частин у Білорусі та Росії, визначає їхні основні завдання та порядок взаємодії міністерств оборони у процесі організації всебічного забезпечення цих центрів.

Також дивіться: У Білорусі виявили 2-кілометрову колону "вагнерівців", – супутникові знімки. ФОТО

Нагадаємо, після невдалого заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина частину його найманців обіцяли перемістити до Білорусі. Туди ж нібито повинен був прибути й сам ватажок.

Протягом кількох тижнів не було жодного офіційного підтвердження передислокації "вагнерівців".  14 липня міноборони Білорусі заявило, що "вагнерівці" вже прибули та тренують територіальні війська. 15 липня в мережі почала з'являтись інформація щодо того, що перша колона вагнерівців приїхала до Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7987) росія (66520) військові навчання (2786)


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Топ коментарі
+3
Щось там відбувається... Чи вам так не видається?..
Гадаю, щось запланували... недобре...
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17.07.2023 22:40 Відповісти
+2
Чому не з Якутією? Чи Комі? Який сенс у подібній угоді з власною провінцією?
Паперу на парашистані, на жаль, ще багато.
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17.07.2023 22:23 Відповісти
+2
Та й х@й на них! Їм все одно пи@дець! Про що б вони там не домовились.
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17.07.2023 22:26 Відповісти
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Чому не з Якутією? Чи Комі? Який сенс у подібній угоді з власною провінцією?
Паперу на парашистані, на жаль, ще багато.
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17.07.2023 22:23 Відповісти
А до цього у бульбашів ні армії ні центрів не було? Чекали на зеків пригожина? Дістала ця інформація, краще б про Героїв писали.
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17.07.2023 22:23 Відповісти
Та й х@й на них! Їм все одно пи@дець! Про що б вони там не домовились.
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17.07.2023 22:26 Відповісти
бункерный решил если подыхать то вместе с ляксандровичом
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17.07.2023 22:31 Відповісти
Лукашенка чекає розплата за участь у війні росії проти України. Де йому ховатися?
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17.07.2023 22:31 Відповісти
Та хай вже підпише угоду з Пригожиним і той навчить бульбашів як кувалдою користуватись.

Дно все одно вже вусатим пробите. Воно вже не людина

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17.07.2023 22:38 Відповісти
Щось там відбувається... Чи вам так не видається?..
Гадаю, щось запланували... недобре...
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17.07.2023 22:40 Відповісти
У меня вопрос. В Полтаве есть музей стратегической авиации. И вроде там в качестве экспанатов есть пару стратегических тушек.

А их можно возродить для боевой службы?
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17.07.2023 22:50 Відповісти
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17.07.2023 22:51 Відповісти
Три садисти- вбивці знайдуть спільну мову. Їх усих чекатиме поганий кінець
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17.07.2023 22:52 Відповісти
мабуть щоб більше придушувати населення
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17.07.2023 23:16 Відповісти
 
 