Білорусь та Росія ратифікували угоду про створення навчально-бойових центрів для військових
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який ратифікує угоду з Росією про "створення й функціонування навчально-бойових центрів спільної підготовки військовослужбовців збройних сил".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруське провладне агентство БЕЛТА.
Як зазначається, угода регулює питання створення та функціонування навчально-бойових центрів на базі військових частин у Білорусі та Росії, визначає їхні основні завдання та порядок взаємодії міністерств оборони у процесі організації всебічного забезпечення цих центрів.
Нагадаємо, після невдалого заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина частину його найманців обіцяли перемістити до Білорусі. Туди ж нібито повинен був прибути й сам ватажок.
Протягом кількох тижнів не було жодного офіційного підтвердження передислокації "вагнерівців". 14 липня міноборони Білорусі заявило, що "вагнерівці" вже прибули та тренують територіальні війська. 15 липня в мережі почала з'являтись інформація щодо того, що перша колона вагнерівців приїхала до Білорусі.
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Паперу на парашистані, на жаль, ще багато.
Дно все одно вже вусатим пробите. Воно вже не людина
Гадаю, щось запланували... недобре...
А их можно возродить для боевой службы?