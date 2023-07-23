Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич осудила обстрел Одессы

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила ночные обстрелы Одессы российскими войсками.

Об этом она написала в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Я решительно осуждаю сегодняшнюю атаку на гражданские и религиозные объекты в Одессе. Эти варварские действия должны прекратиться", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.