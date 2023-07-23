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Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич осудила обстрел Одессы

одеса

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила ночные обстрелы Одессы российскими войсками.

Об этом она написала в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Я решительно осуждаю сегодняшнюю атаку на гражданские и религиозные объекты в Одессе. Эти варварские действия должны прекратиться", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.

Автор: 

обстрел (26975) Одесса (7869) Совет Европы (699) Пейчинович-Бурич Мария (34)


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Топ комментарии
+4
засудив? ПВО давайте-вар'яти!
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23.07.2023 17:03
+4
Седьмая степень осуждения. Мощнее неё может быть только восьмая степень озабоченности.
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23.07.2023 17:11
+3
Да у нас же есть зеледент. Он сейчас еще один сериальчик запилит, и от всех ракет отобьемся.
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23.07.2023 17:30
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засудив? ПВО давайте-вар'яти!
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23.07.2023 17:03 Ответить
А що зробила Україна? Порахували похибкою ракет і усе, а ще написали в коментах, що Одеса це проросійське місто при тому,що іменно там загинув рік назад Командир Лицарів Зимового Походу .
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23.07.2023 17:12 Ответить
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23.07.2023 17:04 Ответить
з2014 року засудження і стурбованість ЄС.НАТО І США є ознакою їхньої імпотенції і "грізним словесним поносом-обіцянкою" .котра залишається нею не більше.
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23.07.2023 17:06 Ответить
Так не можна ж дуже строго, -- у вови може і апетит пропасти.
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23.07.2023 21:00 Ответить
Седьмая степень осуждения. Мощнее неё может быть только восьмая степень озабоченности.
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23.07.2023 17:11 Ответить
И шо теперь? Давайте противокорабельных ракет сотню - и сразу обстрелов меньше станет
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23.07.2023 17:16 Ответить
Якби одне засудження чи заклик дорівнював одні наданій далекобійній ракеті - то це було б діло. А так до одно місця всі ващі імпотентні слова.
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23.07.2023 17:21 Ответить
Ай как не хорошо и пальчиком пригрозить ещё. Путин от этих осуждений аж затрясся от испуга. Слушайте неужели они такие тупые, что не могут понять что с гопником одними словами не обойтись. Он считает такое поведение этих европейских чиновников проявлением их слабости. Это напоминает ситуацию когда собака увидев страх в глазах прохожего наоборот быстрее кидается на него нежели если бы этот прохожий пнул ее ногой.
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23.07.2023 17:25 Ответить
Да у нас же есть зеледент. Он сейчас еще один сериальчик запилит, и от всех ракет отобьемся.
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23.07.2023 17:30 Ответить
Да їм насрати на якусь там Україну. Видають протокольні фрази, бо потрібно ж імітувати якусь діяльність. Абсолютні, жалюгідні імпотенти.
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23.07.2023 17:33 Ответить
Там на наступній сторінці ваш президент з тими ж самими фразами, другий раз за день пальчиком пригрозив ,а потім ветеринари слово передав. Ви відбиваєтеся зброєю НАТО, а не асфальтом,народним українським БК.
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23.07.2023 17:38 Ответить
еще один озабоченный ,хоть бы один дело сказал
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23.07.2023 17:27 Ответить
а де той телепень з оон ? чого мовчить? як в рота лайна набрав
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23.07.2023 17:38 Ответить
лайно мешает во рту
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23.07.2023 17:50 Ответить
 
 