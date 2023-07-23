В ходе обстрела Одессы пострадало консульство Греции, - Зеленский
Консульство Греции в Одессе стало вторым консульским учреждением, "которое задел российский террор".
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении к украинцам, передает Цензор.НЕТ.
"Пострадало и здание консульства Греции, и это уже второе консульское учреждение в Одессе, которое задел российский террор. Лишь три дня назад из-за другой такой атаки было повреждено здание консульства Китая. Очевидно, все это – глобальная угроза", – подчеркнул он.
Зеленский добавил: "Не было еще таких террористов, которые смогли бы преодолеть мир, и у этих безумных кремлевских тоже не получится".
Напомним, при обстреле Одессы 20 июля российская ракета повредила генеральное конусульство КНР.
Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.
По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.
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"Бєй своїх, чтоби чужіє боялісь".
Тому у мене сумна новина: Одесу как русскій город (в їхній уяві) обрано ціллю для показової розправи. Її будуть нищити безжально і методично. В той час як "цивілізований світ" зацепеніє в глибокій стурбованості.
Розрахунок наступний: русскіє люді Адєси (а таких, на жаль, там багато) восстанут протів прєступного рєжіма Зєлєнского, которий унічтожаєт іх любімий город (!!!), снєсут проклятих націков, откроют ворота юга і отдатут ключі от Адєси "русскім асвабадітєлям".
А собор..."Собор отстроім, послє того как сравняєм Адєссу с зємльой" - так сьогодні заявив пропагандист Соловьйов. І я в це вірю.
"До основанья а затєм...".
Адже руйнація - єдина національна ідея Росії. Руйнація храмів, культури, сенсів, кордонів, міст, логіки... Руйнація особистості, яка називає брехню правдою, бо "нє фсьо так адназначна". Росія - це недоумство, безумство, агресія, примітив, деградація. Росія - це Зло.
Вбити Росію в собі - ось що найважче для мільонів русифікованих моїх земляків. Бо как жє так: Пушкін, Лєрмонтов, Толстой...?
Я вже тисячу разів це казав. Скажу 1001-й:
Російські ракети наводяться на російські пам"ятники, храми УПЦ МП, меморіальні дошки, але найперше на "русскую рєчь" як головну ознаку зросійщення. Ну і на пісні Висоцького-Цоя. Хочете вижити і перемогти - вбийте Росію у собі. Вбийте в усії її проявах.
Бо інакше - вона вб'є вас.
В Украіні нема мільярдерів з простого украінського народу .
Ту частину населення, яка думає та має критичне мислення, від тебе вже нудить, а решті - "какая разніца"