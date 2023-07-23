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Новости Агрессия России против Украины Война
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В ходе обстрела Одессы пострадало консульство Греции, - Зеленский

зеленський

Консульство Греции в Одессе стало вторым консульским учреждением, "которое задел российский террор".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении к украинцам, передает Цензор.НЕТ.

"Пострадало и здание консульства Греции, и это уже второе консульское учреждение в Одессе, которое задел российский террор. Лишь три дня назад из-за другой такой атаки было повреждено здание консульства Китая. Очевидно, все это – глобальная угроза", – подчеркнул он.

Зеленский добавил: "Не было еще таких террористов, которые смогли бы преодолеть мир, и у этих безумных кремлевских тоже не получится".

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Напомним, при обстреле Одессы 20 июля российская ракета повредила генеральное конусульство КНР.

Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.

Автор: 

Греция (723) Зеленский Владимир (20260) консульство (469) Одесса (7869)


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Топ комментарии
+8
Антін Мухарський

"Бєй своїх, чтоби чужіє боялісь".

Тому у мене сумна новина: Одесу как русскій город (в їхній уяві) обрано ціллю для показової розправи. Її будуть нищити безжально і методично. В той час як "цивілізований світ" зацепеніє в глибокій стурбованості.

Розрахунок наступний: русскіє люді Адєси (а таких, на жаль, там багато) восстанут протів прєступного рєжіма Зєлєнского, которий унічтожаєт іх любімий город (!!!), снєсут проклятих націков, откроют ворота юга і отдатут ключі от Адєси "русскім асвабадітєлям".

А собор..."Собор отстроім, послє того как сравняєм Адєссу с зємльой" - так сьогодні заявив пропагандист Соловьйов. І я в це вірю.

"До основанья а затєм...".

Адже руйнація - єдина національна ідея Росії. Руйнація храмів, культури, сенсів, кордонів, міст, логіки... Руйнація особистості, яка називає брехню правдою, бо "нє фсьо так адназначна". Росія - це недоумство, безумство, агресія, примітив, деградація. Росія - це Зло.

Вбити Росію в собі - ось що найважче для мільонів русифікованих моїх земляків. Бо как жє так: Пушкін, Лєрмонтов, Толстой...?

Я вже тисячу разів це казав. Скажу 1001-й:

Російські ракети наводяться на російські пам"ятники, храми УПЦ МП, меморіальні дошки, але найперше на "русскую рєчь" як головну ознаку зросійщення. Ну і на пісні Висоцького-Цоя. Хочете вижити і перемогти - вбийте Росію у собі. Вбийте в усії її проявах.

Бо інакше - вона вб'є вас.
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23.07.2023 22:40
+7
Наскільки б все було простіше, якби ти встиг закатати все в асфальт, а ЗСУ на чолі з Залужним та ТрОб з простими громадянами не завадили дотриматись оманських договорняків! А тепер доводиться з папірців та суфлерів читати патріотичні тексти, яких не розділяєш і не розумієш.
Ту частину населення, яка думає та має критичне мислення, від тебе вже нудить, а решті - "какая разніца"
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23.07.2023 22:41
+6
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23.07.2023 22:21
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23.07.2023 22:21 Ответить
https://youtu.be/NJjHBb6BvqI Харя - ширша, чим довша. Но как бы там ни было, девушке не позавидуешь. У жирно-целлюлитовых прицепом - куча болезней...
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23.07.2023 23:16 Ответить
Так пожелаем же этому поросенку встретится с 4-й стадией прямо в астрийских Альпах.
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24.07.2023 08:40 Ответить
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24.07.2023 09:02 Ответить
Антін Мухарський

"Бєй своїх, чтоби чужіє боялісь".

Тому у мене сумна новина: Одесу как русскій город (в їхній уяві) обрано ціллю для показової розправи. Її будуть нищити безжально і методично. В той час як "цивілізований світ" зацепеніє в глибокій стурбованості.

Розрахунок наступний: русскіє люді Адєси (а таких, на жаль, там багато) восстанут протів прєступного рєжіма Зєлєнского, которий унічтожаєт іх любімий город (!!!), снєсут проклятих націков, откроют ворота юга і отдатут ключі от Адєси "русскім асвабадітєлям".

А собор..."Собор отстроім, послє того как сравняєм Адєссу с зємльой" - так сьогодні заявив пропагандист Соловьйов. І я в це вірю.

"До основанья а затєм...".

Адже руйнація - єдина національна ідея Росії. Руйнація храмів, культури, сенсів, кордонів, міст, логіки... Руйнація особистості, яка називає брехню правдою, бо "нє фсьо так адназначна". Росія - це недоумство, безумство, агресія, примітив, деградація. Росія - це Зло.

Вбити Росію в собі - ось що найважче для мільонів русифікованих моїх земляків. Бо как жє так: Пушкін, Лєрмонтов, Толстой...?

Я вже тисячу разів це казав. Скажу 1001-й:

Російські ракети наводяться на російські пам"ятники, храми УПЦ МП, меморіальні дошки, але найперше на "русскую рєчь" як головну ознаку зросійщення. Ну і на пісні Висоцького-Цоя. Хочете вижити і перемогти - вбийте Росію у собі. Вбийте в усії її проявах.

Бо інакше - вона вб'є вас.
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23.07.2023 22:40 Ответить
https://youtu.be/Fb0Xy_WVsp8 Мож на старой Одессе заработает Ваш план реконструкции с сохранением винтажа.
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23.07.2023 23:24 Ответить
думаю, що відповідь набагато простіша. там не скрєпи, а знищення портової інфраструктури, щоб в України не було можливості транспортувати зерно.
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23.07.2023 23:40 Ответить
Коли голос мільярдера з простого єврейського народу, який захрипшим гугнявим голосом читає у бункері з телесуфлера по складам чужі думки, (це добре помітно по його очах, що бігають), то мимоволі виникає блювотний рефлекс, а рука автоматично тягнеться до «мишки, щоб прибрати зображення та звук. Як пояснила на раісіськом ток - шоу «зливной бачок» кремля Ольха Суха беева, блазень «генітальний піаніст», тому что що грав на роялі не руками, а органом, який існує зовсім для інших цілей.
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24.07.2023 08:48 Ответить
«Коли голос мільярдера з простого єврейського народу»
В Украіні нема мільярдерів з простого украінського народу .
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24.07.2023 09:16 Ответить
Наскільки б все було простіше, якби ти встиг закатати все в асфальт, а ЗСУ на чолі з Залужним та ТрОб з простими громадянами не завадили дотриматись оманських договорняків! А тепер доводиться з папірців та суфлерів читати патріотичні тексти, яких не розділяєш і не розумієш.
Ту частину населення, яка думає та має критичне мислення, від тебе вже нудить, а решті - "какая разніца"
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23.07.2023 22:41 Ответить
Хто розмінував Чонгар?
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23.07.2023 22:49 Ответить
Ніхто його не розміновував,а коли треба було підірвати,не спрацювало! З розповіді очевидців. Може колись ми взнаємо правду,тільки це буде не при цій владі!
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24.07.2023 00:44 Ответить
ви вірете в цю зе казку ???
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24.07.2023 01:42 Ответить
Ни чего страшного. Большинство греков всё равно очень любит расею. Они совсем не в обиде.
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23.07.2023 23:00 Ответить
На росію "большинству ґрєков" насрать. А ось російське бабло елліни *******. Навіть дуже.
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23.07.2023 23:36 Ответить
Невже зеленський не розуміє, яким дурнем себе виставляє завдяки оцім «відеозверненням»?
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24.07.2023 00:15 Ответить
ні не розуміє, воно ж тупе до безобразія !!! його максимальний рівень комедійний актор що читає текст зпапірця/телесуфлера ...

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24.07.2023 01:54 Ответить
 
 