В ходе обстрела Одессы пострадало консульство Греции, - Зеленский

Консульство Греции в Одессе стало вторым консульским учреждением, "которое задел российский террор".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении к украинцам, передает Цензор.НЕТ.

"Пострадало и здание консульства Греции, и это уже второе консульское учреждение в Одессе, которое задел российский террор. Лишь три дня назад из-за другой такой атаки было повреждено здание консульства Китая. Очевидно, все это – глобальная угроза", – подчеркнул он.

Зеленский добавил: "Не было еще таких террористов, которые смогли бы преодолеть мир, и у этих безумных кремлевских тоже не получится".

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Напомним, при обстреле Одессы 20 июля российская ракета повредила генеральное конусульство КНР.

Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.