РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4720 посетителей онлайн
Новости Война
2 173 7

Враг дронами атаковал Черкасскую область: два "шахеда" попали в поля, один - в пустой с/х ангар

шахед

Прошлой ночью враг атаковал Черкасскую область с использованием дронов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

"Враг атаковал нашу Черкасщину ударными БпЛА. Есть три попадания. Два "шахеда" попали в поля, еще один - в пустой с/х ангар. К счастью, обошлось без пострадавших и пожаров. Работают оперативные группы", - говорится в сообщении.

Табурец также просит жителей Черкасской области не игнорировать уведомления об опасности.

Смотрите: Ночью враг дважды обстрелял Мировскую громаду на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 июля враг атаковал Полтавщину. На территории области наши силы ПВО сбили вражеские беспилотники. Также отмечалось, что враг атаковал Киев ударными БПЛА. Вражеские беспилотники силы ПВО уничтожили на подлете к Киеву.

обстрел (27107) дроны (3908) Черниговская область (1129)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Русофашисти намагаються підпалити наші поля , щоби згорів наш врожай 😠
показать весь комментарий
25.07.2023 08:40 Ответить
Так на Черкащині зараз три основні культури вирощуються: кукурудза, соняшник та цукрові буряки Перші дві зараз ще зелені та не горітимуть, а буряки взагалі негорючі!
показать весь комментарий
25.07.2023 08:50 Ответить
Пшениця і ячмінь на Черкащині також є 🙁
показать весь комментарий
25.07.2023 09:21 Ответить
Я вказав: ОСНОВНІ культури! Там і арахіс вже вирощувать почали І давно вирощують сою І що з того?
показать весь комментарий
25.07.2023 09:27 Ответить
Дійсно , що з того ?

А те, що все гарно горить 🙁
показать весь комментарий
25.07.2023 10:09 Ответить
Ага! Особливо кукурудза в період вегетації чи буряк - під час збирання врожаю За все життя не чув ні разу про те, що десь згоріло кукурудзяне, соняшникове чи соєве поле
показать весь комментарий
25.07.2023 10:25 Ответить
Нас ********,а потім жаліються на нас,що дрони на мАскву літають! Ідіоти!
показать весь комментарий
25.07.2023 08:58 Ответить
 
 