Враг дронами атаковал Черкасскую область: два "шахеда" попали в поля, один - в пустой с/х ангар
Прошлой ночью враг атаковал Черкасскую область с использованием дронов.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.
"Враг атаковал нашу Черкасщину ударными БпЛА. Есть три попадания. Два "шахеда" попали в поля, еще один - в пустой с/х ангар. К счастью, обошлось без пострадавших и пожаров. Работают оперативные группы", - говорится в сообщении.
Табурец также просит жителей Черкасской области не игнорировать уведомления об опасности.
Ранее сообщалось, что в ночь на 25 июля враг атаковал Полтавщину. На территории области наши силы ПВО сбили вражеские беспилотники. Также отмечалось, что враг атаковал Киев ударными БПЛА. Вражеские беспилотники силы ПВО уничтожили на подлете к Киеву.
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