Враг безуспешно пытается наступать на Купянском и Лиманском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 25 июля 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "В течение суток враг нанес 1 ракетный и 49 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности это Семеновка Черниговской области; Свободная Слобода, Сварково, Степное, Басовка, Могрица, Покровка и Александровка Сумской области и Гурьев Казачок, Гранов, Волчанск, Бочково, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах восточнее Ступочек и у Дилиевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе это Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Максимилиановка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Макаровки и осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Большая Новоселка Донецкой области.

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На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Левадного и Малой Токмачки Запорожской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Новоандреевка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Степное, Лобковое и Каменское Запорожской области; Дудчаны, Берислав, Казацкое, Молодежное, Антоновка, Камышаны, Кизомыс, Станислав Херсонской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также нашими защитниками был уничтожен вражеский вертолет Ка-52, 5 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств на огневой позиции, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 зенитно-ракетных комплекса противника".

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