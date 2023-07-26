Баканов рассказывает о том, как защищал государство, а из-за его предательства десятки тысяч украинцев погибли, - Бутусов
Экс-глава СБУ Иван Баканов дал интервью, где рассказал, как эффективно он защищал государство, и даже морские дроны, которыми СБУ и ВМС совместно взорвали Крымский мост в июле 2023-го, по мнению Баканова, разработали именно благодаря его замыслу. Это ненаказанная государственная измена.
Об этом пишет на своей Facebook-странице главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Баканов назначил на высшие должности в СБУ разоблаченных агентов ФСБ. Тот же Олег Кулинич сидел у него в рабочем кабинете постоянно, особенно после начала войны, бросил свой пост - начальника ГУ СБУ по Крыму в Херсоне, сдал всех наших людей в Крыму, сдал все наши тайны", - пишет Бутусов.
Он добавляет, что Баканов не только продвигал российскую дезинформацию перед вторжением, но и в первые дни прятался и не принимал вообще никаких решений.
"Ни к каким атакам дронов Баканов, конечно, никакого отношения не имеет", - отмечает Бутусов.
Главный редактор спрашивает, как можно расследовать о сдаче юга Украины и допрашивать военных, когда следователям запретили допрашивать экспредседателя СБУ, назначившего группу агентов ФСБ на руководящие должности именно на это направление?
"И до сих пор Баканов не является фигурантом уголовных дел, он живет мирной жизнью, когда десятки тысяч погибли из-за этой измены, из-за этих преступных действий и бездействия", - добавляет Бутусов.
Но отмечает, что пребывание Баканова на свободе, а не под следствием, это демонстрация, что даже государственная безопасность, закон и справедливость в Украине ничего не стоят, если ты директор "Квартала 95".
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что бывший глава СБУ Иван Баканов сдал экзамены, прошел стажировку и получил свидетельство адвоката от Совета адвокатов Полтавщины.
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Іван Баканов
Баканов є залаштунковою частиною "95 кварталу", ще кілька місяців тому його фото було навіть неможливо знайти в інтернеті.
До виборів він https://www.pravda.com.ua/articles/2018/10/25/7196270/ працював головним юристом "Кварталу" та паралельно з 2017 року очолив https://www.chesno.org/post/721/ партію "Слуга народу".
УП по команду Зеленського на віборах Президента .
ЦЯ МЕРЗОТА ПОЗАЛАШТУНКОВА вже з 2017 року готувала Українську політику до входження рашистів , а до того вона затверджувала, як юридична позалаштунлка особа, концертні тексти для Вовки на сцені Кремля , де Вова на колінах молить Прутня взяти до себе його повію батьківщину , Прутень з ухмилочкою сидів й мріяв, як братиме Україну ...це був 2007 рік - МЮНХЕНСЬКА ПРОМОВА ПРУТНЯ . ПОТІМ ГРУЗІЯ .... А потім чемпіонат світу з футболу в прекрасній країні Пашка-Підарашка
про горбунова тоже не знали...про лисого pohuуя і пікалова з кварталу хоч десь проскакувало...
скільки ще їх невідомих героїв з кварталу?
Спробуйте щось таке на московії уявити. Фантазії не вистачить.
@UA_Peacemaker
26.07.2023 - 92-тя ніч в полоні без права застави.
92-й день, як патріоти позапихали язика в сраку.
https://twitter.com/hashtag/%D1%87%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE?src=hashtag_click #чому_ми_не_в_нато
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....
дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руSSкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
якщо лаврови, нєбєнзі та інші руZZкі "дипломати" ЦЮ назву преЗедента почнуть розносити по всьому світу.... дуже важко буде з підтримкою для України....
чмонечто может занять должность руководителя спецслужбы, получить доступ к гостайнам, раздать должности в СБУ представителям криминала и агентам страны-агрессора. И, да, этому чмонечтоничего за это не будет.
щось-таке і хотів: "руSSкіє дадут нам 100 млрд $...і ми бyдім дагаварівацца..."
Піпл схаває, якщо про це на "єдиному марафєті" будуть розказувать в режимі 24/7
або як колись говорили: що воно п'є?
А на передовой ежедневно гибнет цвет украинской нации. Но для квартальных подонков это лишь еще один сериал. Им не о чем беспокоится, они во время войны становятся богаче; успешно торгуют государственными должностями; живут припеваючи даже во время войны.
https://www.youtube.com/shorts/uSairnZ6Bpk
Зелєбоби а пам'ятаєте як вам казали що призначення Баканова на посаду голови СБУ це біда? Пам'ятаєте покидьки?
візьмуть цю падлу
тай відвезуть у Бахмут-хай захищає
Чеєш ЗЕ:-
скажи мені хто твій друг
і вся країна скаже хто ти
є важливіше питання - чому ми хочемо замінити президента на такого самого щоб той привів своїх "баканових"
в результате ни мин ни денег
директор-владелец ТОВ "Львівський арсенал" - ЗБІТНЄВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
ЗБІТНЄВ владеет 61,42% в ТОВ "КЛІРИНГОВИЙ ЦЕНТР", а остальные 38,58% принадлежат ПрАТ КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО (предыдущее название - "КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА" (КМФБ)
официальными владельцами КМФБ являются Бабаков-Гинер-Воеводин, которые санкционированы Радбезом. В минобороны сидят идиоты или предатели?
Как вообще Государственная служба экспортного контроля, которая выдает соответствующие разрешения пропустила схему на 1.5 млрд гривен. А я напомню глава экспортного контроля Олександр Павліченко является дружбаном Ермака и сделал все чтоб тормозить завоз дронов для наших военных, а также президент концерну "Титан", народний депутат України IV скликання, засновник та власник ТОВ "УРАРП" (Український Розробник - Авіа Ремонтне Підприємство) Анатолій Льовін озвучив прізвище Олександр Павліченко який, як свідчать наведені ним факти, руйнують українську авіацію "Саме він особисто підписує накази й рішення, які перешкоджають діяльності українських підприємств. Це центральна фігура, яка виконує свою або чиюсь волю. Це не тільки про "УРАРП", це й авіакомпанія "Максимус" (яка отримала відмову у відправленні двигунів на власні повітряні судна української реєстрації)