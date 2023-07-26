Баканов рассказывает о том, как защищал государство, а из-за его предательства десятки тысяч украинцев погибли, - Бутусов

Экс-глава СБУ Иван Баканов дал интервью, где рассказал, как эффективно он защищал государство, и даже морские дроны, которыми СБУ и ВМС совместно взорвали Крымский мост в июле 2023-го, по мнению Баканова, разработали именно благодаря его замыслу. Это ненаказанная государственная измена.

Об этом пишет на своей Facebook-странице главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Баканов назначил на высшие должности в СБУ разоблаченных агентов ФСБ. Тот же Олег Кулинич сидел у него в рабочем кабинете постоянно, особенно после начала войны, бросил свой пост - начальника ГУ СБУ по Крыму в Херсоне, сдал всех наших людей в Крыму, сдал все наши тайны", - пишет Бутусов.

Он добавляет, что Баканов не только продвигал российскую дезинформацию перед вторжением, но и в первые дни прятался и не принимал вообще никаких решений.

"Ни к каким атакам дронов Баканов, конечно, никакого отношения не имеет", - отмечает Бутусов.

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Главный редактор спрашивает, как можно расследовать о сдаче юга Украины и допрашивать военных, когда следователям запретили допрашивать экспредседателя СБУ, назначившего группу агентов ФСБ на руководящие должности именно на это направление?

"И до сих пор Баканов не является фигурантом уголовных дел, он живет мирной жизнью, когда десятки тысяч погибли из-за этой измены, из-за этих преступных действий и бездействия", - добавляет Бутусов.

Но отмечает, что пребывание Баканова на свободе, а не под следствием, это демонстрация, что даже государственная безопасность, закон и справедливость в Украине ничего не стоят, если ты директор "Квартала 95".

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Напомним, на прошлой неделе стало известно, что бывший глава СБУ Иван Баканов сдал экзамены, прошел стажировку и получил свидетельство адвоката от Совета адвокатов Полтавщины.