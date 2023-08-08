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Новости Происшествия Борьба с коррупцией
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Антикоррупционный суд (1072) Князев Всеволод (51) Горецкий Олег (2)

Антикоррупционный суд на 20 млн грн уменьшил размер залога фигуранту дела Князева адвокату Горецкому

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

горецький

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила на 20 млн грн размер залога фигуранту дела экс-главы Верховного Суда Князева адвокату Олегу Горецкому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По результатам рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционные жалобы стороны защиты, изменив размер залога как альтернативы меры пресечения в виде содержания под стражей с 80 млн на 60 млн гривен.

Горецкий просил суд изменить ему меру пресечения в виде содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета и уменьшить размер залога до 10 миллионов гривен.

Адвокаты Горецкого ссылались на необоснованность меры пресечения и ухудшение здоровья подзащитного. Сторона защиты предоставила суду новые медицинские заключения о состоянии здоровья Горецкого. Также адвокаты заявили, что залог не соответствует состоянию Горецкого, поэтому он не может его уплатить и обратились в суд с просьбой об ее уменьшении.

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В свою очередь, прокурор просил суд оставить решение первой инстанции в силе. Он заявил, что более мягкая мера пресечения не гарантирует соответствующее процессуальное поведение Горецкого. Также среди доводов прокурора — давление на свидетелей и укрывательство подозреваемого.

Напомним, 16 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения взятки руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали действующего главу Суда Князева и изъяли $2,7 млн. Позже САП сообщила о подозрении Князеву и его сообщнику – адвокату.

В тот же день пленум Верховного суда проголосовал за недоверие главе Верховного Суда Всеволоду Князеву. Следовательно, он потерял статус председателя ВС, но остается судьей этой инстанции.

18 мая Высший совет правосудия удовлетворил представление САП об аресте Князева.

Руководитель САП Александр Клименко уточнял, что к передаче взятки привлекли адвокатское объединение, которое фактически использовалось для прикрытия "бэк офиса", позволявшего влиять на решение Верховного Суда и других судов. Он не назвал адвокатского объединения. Интересы компании Ferrexpo Жеваго в Верховном Суде представляла юридическая фирма "Ильяшов и партнеры", однако там свою причастность к делу отрицали.

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Топ комментарии
+13
Мабуть, ті 20 лимонів 'антикорупційні суддів вже між собою поділили.
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08.08.2023 23:19
+9
Адвокат і суддя, яких зараз збираються судити, - плоть від плоті теперішньої судової системи, що функціонує в Україні.
Тому судді, які мають виносити вердикт у даній справі, певне відносяться до фігурантів, як до колег-автомобілістіа - винуватців ДТП - мовляв ніхто не застрахований від такої прикрої історії. Тобто відношення буде поблажливим.
А це означає, що будь-які процесуальні помилки слідчих і прокурорів на всі сто відсотків будуть використані і зреалізовані через суддівські ухвали стороною захисту для кінцевої мети: уникнення фігурантів кримінальної відповідальності.
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08.08.2023 23:33
+9
Та відпускайте одразу. Навіщо ця тяганина і показуха що в Україні чесні суди.
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08.08.2023 23:38
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Щос розкидались державні мужі мільйонами. Рано чи пізно комусь це просто не сподобається,особливо у випадку заборони виїзду на три роки.)
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08.08.2023 23:18 Ответить
Мабуть, ті 20 лимонів 'антикорупційні суддів вже між собою поділили.
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08.08.2023 23:19 Ответить
На фотці князев сидить і виглядає нормально. А ніби ж спіймали на хабарі на гарячому.
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08.08.2023 23:23 Ответить
Адвокат і суддя, яких зараз збираються судити, - плоть від плоті теперішньої судової системи, що функціонує в Україні.
Тому судді, які мають виносити вердикт у даній справі, певне відносяться до фігурантів, як до колег-автомобілістіа - винуватців ДТП - мовляв ніхто не застрахований від такої прикрої історії. Тобто відношення буде поблажливим.
А це означає, що будь-які процесуальні помилки слідчих і прокурорів на всі сто відсотків будуть використані і зреалізовані через суддівські ухвали стороною захисту для кінцевої мети: уникнення фігурантів кримінальної відповідальності.
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08.08.2023 23:33 Ответить
Та відпускайте одразу. Навіщо ця тяганина і показуха що в Україні чесні суди.
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08.08.2023 23:38 Ответить
Щоб легше можна було тихенько пійти у ліс
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08.08.2023 23:46 Ответить
Справа розвалиться
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08.08.2023 23:52 Ответить
Та чого там?
Антикорупційне шоу відбулось. Можна випускати і гонорар компенсацію, не забудьте виплатити.
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08.08.2023 23:57 Ответить
Оце маштаби. Це вам не пенсію розподіляти. Пару десятків мільйонів туди, пару сюди - ноу проблем. Сьогодні суддя так вирішив, а завтра передумав. Типу моє слово - хочу даю, хочу забираю. Цирк.
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09.08.2023 00:06 Ответить
А вдруг он -- правду скажет? надо Спасать Ноги.
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09.08.2023 00:51 Ответить
Короче, отпускают. Иначе, в чём смысл?
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09.08.2023 00:53 Ответить
Непоганий бонус 20 мільйонів грн. під час розпродажу титулу "ваша честь". Суд вже давно став борделем з продажними шлюхами та блекджеком...
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09.08.2023 00:56 Ответить
18.05.23 23:26
Антикорупційний суд арештував ексголову ВС Князєва із можливістю застави 107 млн грн Джерело: https://censor.net/ua/n3419342

Якщо і далі так піде, вже держава буде винна князєву.
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02.11.2023 19:00 Ответить
"...Відтак він втратив статус голови ВС, але залишається суддею цієї інстанції..."

Як це розуміти?
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09.08.2023 03:27 Ответить
Харчеваться продолжает там же.
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09.08.2023 09:12 Ответить
вот так люди живут- тда-сюда 20 миллионов, как нам 20гривень
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09.08.2023 07:22 Ответить
 
 