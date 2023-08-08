Антикоррупционный суд на 20 млн грн уменьшил размер залога фигуранту дела Князева адвокату Горецкому

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила на 20 млн грн размер залога фигуранту дела экс-главы Верховного Суда Князева адвокату Олегу Горецкому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По результатам рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционные жалобы стороны защиты, изменив размер залога как альтернативы меры пресечения в виде содержания под стражей с 80 млн на 60 млн гривен.

Горецкий просил суд изменить ему меру пресечения в виде содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета и уменьшить размер залога до 10 миллионов гривен.

Адвокаты Горецкого ссылались на необоснованность меры пресечения и ухудшение здоровья подзащитного. Сторона защиты предоставила суду новые медицинские заключения о состоянии здоровья Горецкого. Также адвокаты заявили, что залог не соответствует состоянию Горецкого, поэтому он не может его уплатить и обратились в суд с просьбой об ее уменьшении.

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В свою очередь, прокурор просил суд оставить решение первой инстанции в силе. Он заявил, что более мягкая мера пресечения не гарантирует соответствующее процессуальное поведение Горецкого. Также среди доводов прокурора — давление на свидетелей и укрывательство подозреваемого.

Напомним, 16 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения взятки руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали действующего главу Суда Князева и изъяли $2,7 млн. Позже САП сообщила о подозрении Князеву и его сообщнику – адвокату.

В тот же день пленум Верховного суда проголосовал за недоверие главе Верховного Суда Всеволоду Князеву. Следовательно, он потерял статус председателя ВС, но остается судьей этой инстанции.

18 мая Высший совет правосудия удовлетворил представление САП об аресте Князева.

Руководитель САП Александр Клименко уточнял, что к передаче взятки привлекли адвокатское объединение, которое фактически использовалось для прикрытия "бэк офиса", позволявшего влиять на решение Верховного Суда и других судов. Он не назвал адвокатского объединения. Интересы компании Ferrexpo Жеваго в Верховном Суде представляла юридическая фирма "Ильяшов и партнеры", однако там свою причастность к делу отрицали.

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